追觅T50 Ultra旗舰洗地机闪耀2025AWE：四大硬核技术引领智能清洁新风尚

【天极网家电频道】2025年3月20日，全球家电与消费电子领域的风向标――中国家电及消费电子博览会(AWE)于上海新国际博览中心盛大开幕。作为全球家电与消费电子行业的顶级盛会，AWE汇聚了来自世界各地的顶尖品牌与前沿科技，引领家电行业的未来趋势。其中追觅科技携3月19日刚刚重磅发布的尖端旗舰T50 Ultra洗地机惊艳亮相，凭借“灵宠除臭泡沫洗地+100℃远红外轻音透烘技术”，重新定义了健康清洁的新标准。

追觅科技始终致力于智能清洁领域的技术创新和产品研发，凭借深厚的技术积累和卓越的产品品质，在高端洗地机市场成绩斐然。据奥维云网发布的2024年中国线上市场3000+价位段洗地机品牌市场份额数据显示，追觅科技以高达44.7%的零售量份额和41.7%的零售额份额，傲居该价位段高端清洁电器赛道的榜首。此次追觅T50 Ultra洗地机在AWE的亮相，进一步巩固了追觅科技在高端洗地机市场的技术地位。

灵宠除臭泡沫洗地技术，顽渍异味一“洗”而光

在传统清洁方式中，养宠家庭往往面临顽固污渍难以根除和异味持久不散的双重困扰，而追觅T50 Ultra以其独特的“深度清洁-长效杀菌-自洁闭环”技术矩阵，精准捕捉并完美呼应了当前健康家居的迫切需求。

追觅T50 Ultra搭载行业首创的灵宠除臭泡沫洗地技术，通过微分子绵密泡沫定向喷淋，瞬间覆盖污渍，深入缝隙瓦解顽污。搭配特配的清洁液，不仅能够深入清洁地面污渍，还可以高效除臭杀菌。实验数据表明，灵宠除臭泡沫洗地技术抑菌率高达99.9%以上，除臭率超过90%，无论是宠物尿渍还是打翻的食物等难以处理的顽固污渍，都能轻松清除。

此外，追觅T50 Ultra还配备了智能清洁液配比系统，在不开启泡沫洗地的情况下，能够确保单次填充的清洁液持续使用长达40天之久，为用户带来更加省心省力的旗舰清洁体验。

100℃远红外轻音透烘技术，静享高效烘干、无菌健康新体验

除了深度清洁外，追觅T50 Ultra还搭载了行业首创的100℃远红外轻音烘透技术，通过超高效热渗透，远红外热能可以深入刷毛表面及根部、吸污口、吸污通道、滤芯等关键部件进行全链里外高温烘透，不仅提升了烘干效率，更确保超过99.9999%的除菌率，无论是宠物尿渍还是顽固污渍的细菌，都能轻松消灭，为用户营造了一个更加健康、无菌的生活环境。

同时，追觅T50 Ultra还支持选择5分钟极速烘干模式和安静烘干模式。极速烘干模式下，只需5分钟，滚刷和内部通道就能完全透干，快速高效;安静烘干模式下，低至50dB(A)的图书馆级静烘体验，不会产生噪音影响他人，也满足了夜晚清洁需求。

除此之外，灵智能烘干识别技术的加入，将烘干体验提升至全新高度。通过实时监测湿度变化，精准判断烘干状态，干透即停，有效避免了过烘和欠烘，有效降低对滚刷造成的损害，从而延长了滚刷的使用寿命。

全球首创灵捕AI升降机械臂2.0，“0贴边，0水渍”清洁无死角

在细节设计方面，追觅T50 Ultra同样匠心独运，针对边角、缝隙、踢脚线等难以清理的污渍区域，通过搭载的专利灵捕AI升降机械臂2.0，为用户打造了“0贴边、0水渍”的精准清洁体验，再一次重新定义边角清洁标准。

相比第一代机械臂技术，追觅T50 Ultra的专利灵捕AI机械臂2.0再升级，其中主动三侧贴边捕污灵敏度提升19%，刮条工艺再革新，耐磨损性能力提升40%，它能够主动三侧0贴边，自动下压至边角，即时抓取边角污渍，只需0.2秒迅速升降就刮除水渍，即擦速干。这意味着追觅T50 Ultra能更加轻松应对边角等难以触及的区域，让清洁工作更加得心应手，同时确保了在长期使用过程中仍能保持卓越的清洁效果。

全球首创瑞士PPA割毛齿刃2.0搭配180°恒动平躺技术，全场景毛发清洁难题迎“刃”而解

对于有较高清洁需求的用户来说，多重混合毛发缠绕滚刷一直是清洁过程中的一大难题。

追觅T50 Ultra洗地机的瑞士PPA割毛齿刃2.0，相较于第一代防缠毛技术在毛发梳顺效率方面提升了300%，专利割毛齿刃梳齿密度方面提升了16%，能够精准捕捉并切断毛发。再配合地刷吸口真空度提升72%，无论是1000根50cm长发，还是宠物掉落的毛发，都能实现0缠绕清洁一吸而光，让家庭全场景清洁效果达到新高度。

另外，追觅T50 Ultra的180°恒动平躺设计凭借其纤薄的机身设计，使其能够像手机一样轻松穿梭于沙发底、床底等难以触及的区域，实现全方位深度清洁。而21000Pa的强劲大吸力更是让宠物毛发、宠物粮等杂物一吸而净，为用户带来更加洁净的家居环境。

APP智慧互联，保姆级辅助，家庭清洁省力更轻松

对于上班族或有孩子的家庭而言，一台真正智能、便捷的洗地机无疑是清洁工作的得力助手，能够大幅节省时间，让清洁变得轻松。追觅T50 Ultra洗地机的APP智能互联功能，让用户可以通过手机远程实现定制预约洗烘等功能。同时，APP还会实时提醒用户更换耗材或进行维护，避免因疏忽而影响清洁效果。

追觅T50 Ultra洗地机还创新性地融入了追觅首创焕影岛功能，通过悦动、优雅、静谧三种灯效，实时展现洗地机的工作状态。用户还可通过专属APP轻松切换这些灯光效果，自由选择开启或关闭，赋予清洁过程更多仪式感。同时，焕影岛功能也让用户能够随时掌握洗地机的运行状态，实现“机况随时感知”。

AWE展会直击：追觅T50 Ultra现场演绎科技清洁魅力

在AWE展会现场，追觅T50 Ultra洗地机凭借灵宠泡沫洗地技术，轻松应对各类顽固污渍，即时还原地面洁净，赢得现场赞叹。同时，追觅科技现场工作人员还通过产品演示，让观众能够直观感受到追觅T50 Ultra的卓越性能优势。

追觅科技自成立以来，始终致力于智能清洁技术的研发与创新，凭借强大的自主研发能力和深厚的技术积累，已成为智能清洁行业的佼佼者。追觅科技始终践行“尖端科技家庭普惠”理念，专注于技术创新与用户设计。在研发科技方面，追觅科技不断突破创新，以领先的技术实力为产品赋能。而在用户设计层面，追觅科技深入洞察消费者需求，以人性化的设计理念打造便捷、舒适的清洁体验。未来，追觅科技将继续以科技之力解放用户双手，为消费者创造更加优质的生活环境，引领行业不断前行。