光储充运一体化方案全球出货，创维把整个新能源生态玩明白了

【天极网家电频道】6月22日， “创维0碳绿色科技产业园”在深圳宝安区创维石岩科技园盛大启幕，在“创维0碳绿色科技产业园”中，灵光充电站采用先进的“光-储-充-运”一体化技术，不仅实现了能源的高效利用，更为新能源汽车用户提供了前所未有的超充体验。这也是创维光储充运一体化的创新实践。

在光伏领域，创维户用光伏2023年营收实现234亿元，位列行业前三，目前创维正在推进业务面向全球发展。在储能领域，创维已建立起完全自研的管理系统以及成熟的户用、商用储能解决方案。创维通过整合光储充运一体化向新能源2.0时代迈进，而随着全球储能市场需求全面爆发，作为创维集团全新部署的创维储能也迎来了新机遇。

一： 储能助力汽车超充站降本增效 10车位最快两年回本多维盈利

传统汽车充电站主要依靠给汽车充电盈利，受限于峰谷电价影响，在用电高峰期由于电价昂贵导致使用率不高，而低谷时期却充电大排队，不仅影响汽车充电站的收入效率，对新能源汽车用户来说也十分不便;由于收入较低，汽车充电站往往也是无人管理且脏乱差偏，使用体验十分糟糕。通过部署创维“光储充运”一体化场站，储能电站不仅能够平抑峰谷电价让电站提升充电次数，如果并网的话还能在高峰期获得电费收入，帮助汽车充电站实现降本增效，或许还能带来更好的服务。但是储能也是一笔不菲的投入，我们来看看创维储能的投入产出比是如何的。

创维数字公司副总裁兼创维储能公司董事长赫旋先生给我们做了一个大概的投入产出比规划：以在深圳投资215度电的创维储能设备及8-10个车位的超充站来算，平均一个车位达到200度电的时候，根据峰谷电价时段，储能设备一天两充两放(深圳电网白天商用每度电1.2元，到车充就更贵了，储能晚上充电2毛多，白天用电成本大概6毛多)，整个的投资回报周期也就两年左右。当充电量利用率达到25%―30%的时候，还可以继续扩充储能柜。

二 为全球消费端和商业端用户带来稳定平价的电力

中国的供电号称全球最强，想必不少中国一二线大城市的市民回忆起大停电估计都是二十几年前的事情了。然而除了中国之外，全球各地甚至包括一些发达国家大城市的供电仍然处于不稳定状态，叠加自然灾害和高峰高昂的的电费，对普通用户和生产企业都有较大的影响。印度随机停电，南非每天停电8-10小时，美国曼哈顿、加州、德州停电都是发生在近年间的事情，德州缺电时电费能飙到折合人民币63元/度，十分夸张。

在新能源领域拥有丰富海外部署经验的创维数字公司副总裁兼创维储能公司董事长赫旋先生告诉我们：户用储能和工商储能很大的应用环境是海外。由于海外大部分国家地区的供电都不稳定，居民家里装光伏和储能成为刚需。另外在工商业的环境下，有些精密仪器的生产，是不能停电的;海外很多机房，包括AI现在的算力中心都在大力地切换到储能电池，用来替换UPS，因为它的性能更稳定，而且它的切换效率更高，安全性更强，还可以通过峰谷电费充放来降低用电成本甚至并网产生效益。

三 多重安全技术+10年保险守护全球用户

电池储能作为一个今年快速发展的新领域，无论在家用储能或是工厂、物业、电站等商用储能市场，最受关注的一点就是安全性。新能源相关的安全问题新闻偶有报道，创维储能在安全保障上又有什么优势呢？

对此，创维数字公司副总裁兼创维储能公司董事长赫旋先生分享道：安全，是放在创维储能的第一位，创维储能在技术研发端做了多个创新，来保证产品的安全性：第一，所有的零部件，包括电芯的选型都是一线厂家产品。第二，创维全面采用液冷设计，并在储能电池系统中，通过AI算法精准监测与判定温度过高的问题。第三，创维储能采取四层架构设计，从电芯、电池PACK、整机到BMS、EMS的云端，都做了四级防护。一旦出现微小的问题，系统都会及时地报警和及时地应对。

为了充分保障户用消费者和企业用户的利益，创维储能分别为其购买5-10年的保险，给用户一个非常安心的使用条件和环境。

光储充运一体化全球布局

创维集团表示，将把光储充业务推向全世界。2024年，计划在中国建成50个“0碳绿色科技产业园”，在全球布局建设超过100个面向社会车辆的光储充场站。目前，中国大陆地区已有10余个项目正在落地建设，中国香港、墨西哥、南非等市场已启动合作。

在全球能源结构转型的大背景下，创维集团与时俱进，依托创维在光伏和储能等新能源领域多年的市场与技术积累，以光储充运一体化为核心，构建了一个绿色、高效、智能的新能源生态系统，完整呈现创维的新能源业务布局。