松下携11款新品亮相2025AWE，用科技打造怡悦生活

【天极网家电频道】2025年3月20日至23日，中国家电及消费电子博览会(以下简称“AWE”)在上海举办。作为全球三大家电和消费电子领域展会之一，AWE汇聚了众多行业领军企业和科技创新先锋，为全球家电企业提供了展示品牌魅力的舞台。今年，松下以“智慧怡居”为主题入驻N4馆-4F11展区，集中展示了涵盖智能家电、美容个护、影音娱乐等领域的多款创新产品，深度诠释“科技怡悦生活”理念，通过技术突破与场景化创新，为消费者提供更高效、舒适、智能的生活解决方案。

图：松下参展2025年AWE

松下冰箱NORUVI SEA挪威海系列W711：重构高端家庭储鲜新标准

作为松下冰箱25周年旗舰之作，NORUVI SEA挪威海系列以高端家庭储鲜场景为切入点，通过容量革新、空间重构和智能储鲜三重技术突破，重新定义现代食材管理标准。挪威海系列W711以700L超大容积和顶置压缩机设计，配合巨量冷冻空间和精储收纳，实现行业领先的空间利用率和科学分储。搭载全食材四维养鲜系统和-3℃微冻保鲜、纳诺怡TMX等技术，有效延长果蔬、肉类、海鲜的保鲜周期。

松下阿尔法洗护套装：技术美学的巅峰之作

由松下与保时捷联合打造的阿尔法洗护套装XQG130-P5HD+FDC-H5套装，以19道严苛工艺打造的极简箱体，突破行业极限的2mm R角与543mm门圈呈现出未来感十足的高端奢华设计。搭载极致的洗涤烘干技术、α-Box智洗墨盒，为用户带来真正的品质享受。该系列研发投入超过1亿元，由200多名研发人员历时2年以上打造，阿尔法品牌自2017年上市以来，六大系列产品在售价万元以上的高端市场中已占据15%的市场份额。

松下臻薄系列洗护套装：薄感家电 极致之作

松下全新推出的臻薄系列洗护套装，以极致超薄机身+紧凑安装尺寸适配行业主流深度柜体，实现微缝嵌入，重塑空间美学。超大筒径通过增强摔打力度与舒展空间，刚柔并济，实现洗衣、烘护效能大幅跃升;结合6维减震降噪系统与AI机剂算法技术，实现动态降噪减震的同时，兼顾高效洁净与静谧体验。该系列以“更薄、更大、更安静”为核心，将成为现代品质家庭中空间生活美学与智慧洗护解决方案相融合的标杆之作。

松下掌IN剃须刀ES-CM50：颠覆传统形态的极致性能

松下掌IN剃须刀ES-CM50采用LAMDASH史上最高规格的核心性能，进口5+2刀头系统与磁悬浮马达技术，在极致小型化机身中实现强劲动力输出。AI+胡须感应系统可根据胡须浓密度自动调节动力，在确保剃须效率的同时减少皮肤刺激。

松下御光护发吹风机NF71：开创发丝光护新纪元

松下Panasonic Beauty潜心专研吹风机美发88年，致力于解决女性护发痛点。全新御光护发吹风机系列NF71是松下首个针对“发丝防晒”护理需求的吹护产品，搭载御光离子技术，有效抵御紫外线对发丝的损伤。自带摇摆风嘴配合直线风风道，无需手动摇摆风口即可达成蓬松、亮泽、顺滑三重效果，特别针对细软塌发质提供专业级解决方案。

松下鲸系列洗碗机NP-C89W2M9：洁净效能新突破

松下鲸系列洗碗机NP-C89W2M9拥有19套大容量设计和仿生飞翼立体喷淋系统、720°全方位清洗技术，洗净指数高达1.28，远超国家一级水效标准。135℃超高温烘干与纳诺怡™X技术实现深度除菌，天鹅曲线机身实现橱柜无缝嵌入，提升厨房的整体美观度与实用性。

松下“小V领”高频肩颈传导带EW-RAE50：无感穿戴新体验

松下“小V领”搭载每秒500万赫兹高频脉冲技术，直击深层肌群缓解酸痛，121g轻量化无线佩戴、可拆卸更换设计，真正实现“穿戴即护理”的无感体验。凭借高级质感的外观设计，荣获日本G-MARK优良设计大奖。

Technics真无线蓝牙耳机“黑胶豆”EAH-AZ100：重塑无线音频体验

Technics EAH-AZ100配备了专有的“磁流体驱动单元”，呈现出动态、节奏感强且细腻的声音，为用户带来身临其境般的聆听体验。搭载Voice Focus AI技术，结合AI降噪芯片和耳机上的三个麦克风，有效过滤环境噪音，确保通话清晰。同时耳机可以根据周围环境自动进行降噪强度调节，满足多场景使用需求。

全画幅微单LUMIX S1RM2：专业影像创作新标杆

LUMIX S1RM2搭载4430万像素背照式CMOS+L²处理器，首次支持14档动态范围8K视频录制，未来可通过固件升级实现6.4K-8.1K片门全开模式。引入AI追踪对焦技术精准捕捉人眼/面部，配合40fps高速连拍及快门预拍功能，动态捕捉能力出色。作为LUMIX首款支持Capture One联机拍摄的机型，构建了从拍摄到后期的全流程管理。8级防抖协同智能I.S.2模式，令手持拍摄的稳定达到了新高度，快速记录难忘的精彩瞬间。

松下轻净星系列空调JR13KT10Q：健康空气管家

松下轻净星系列空调主打健康空气与舒适节能，搭载松下纳诺怡TMX技术、全直流变频技术，节能表现优异。通过改进内部结构及升级部件，显著提升了静音效果和音质，获得国家权威绿音认证。支持微信小程序、智能APP远程操控，科学送风更人性化。更是凭借技术实力和创新能力，获得红顶大奖。

松下6恒气候站智选系列：全屋空气一站式解决方案

松下6恒气候站融合中央空调、新风、调湿三大功能模块，结合智能中控“智慧屏”，通过离心水破碎加湿技术、纳诺怡TM、次亚诺等技术和功能的联合协作，打造室内恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒静、恒风的空气环境，让居家生活身心如悦。全新展出的6恒气候站智选系列产品配置方案更灵活，还支持部分松下照明产品接入，实现一屏操控。

松下此次展出的多款新品，从厨房空间到阳台家事，从个护健康到影音娱乐，均体现出松下对用户痛点的精准洞察与技术创新的深度融合。未来，松下将继续通过技术升级与产品革新，树立家电行业新标杆，为消费者打造更美好的生活方式，为整个行业的发展注入源源不断的动力。