后悔没早点发现！这三款大风量还能自清洁的油烟机真的香～

【天极网家电频道】你家的油烟机有多久没清理了？长时间使用油烟机但不定期清洁的话，叶轮、滤网、内壁就会挂满陈年油垢，不仅会滋生细菌异味，还会导致油烟机吸力变小跑烟漏烟、噪音恶化。如果自己动手清洗，那满是黏腻油污的油烟机可以说是家居清洁的“噩梦”，不仅需要花费大量的时间去拆洗、浸泡油垢堆积的滤网和内壁，而且即便用上了清洗剂、钢丝球、热水，往往也很难将油污彻底清洗干净。如果请专业师傅上门清洁一次费用就得好几百，这费用累计下来也是一笔不小的开支。

所以，选择一款能够自清洁的油烟机，那优势真的显而易见，解决了传统油烟机清洁难、洗不净的问题。一键开启自清洁功能，就能自动将内部油垢彻底瓦解清洗干净，既摆脱了繁琐的清洁过程，又确保油烟机吸力不衰减，延长使用寿命，更重要的是还无需额外支付高额清洗费用，就可以让油烟机维护变得更简单便捷。

在挑选油烟机时，除了自清洁功能外，还有几点也需要留意：风量越大，吸烟效果就越好，一般选择20 m³/min左右的吸力就可以满足日常使用;其次油烟机的噪音太大还会影响烹饪体验，建议选择65分贝以下的油烟机;如果是高楼低层的用户，优先选择风压值大的油烟机，就能避免公共烟道的油烟反串到家里。所以今天就来为大家推荐三款大品牌、吸力强劲、自清洁功能各有特色的油烟机，让厨房烹饪变得更加轻松愉快。

海尔小红花C50(高温热熔洗、顶侧一体、大风量)，京东国补优惠后：2079元

海尔小红花C50外观上主打超薄小巧、顶侧一体设计，具有218mm超短机身、350mm超薄机身，不仅可以释放更多的烹饪空间，三层蒸锅、颠勺爆炒都不受限，还能与橱柜完美齐平嵌入，整体美观度高的同时也节省了厨房空间，比较适合空间有限的厨房。

吸烟效果上，C50具有28m³/min的大风量，在大火爆炒的情况下也能快速吸走大量油烟，保持厨房空气清新。它还采用智能变频巡航增压技术，最大静压可达1200Pa，可以实时监测公共烟道阻力，自动匹配合适风量风压，即使烹饪高峰期也不怕油烟倒灌，适用多层、自建房屋、高层住宅。此外，C50还具有红外挥手智控功能，隔空挥手烟机自动开启，同时噪音也保持在63分贝左右;烹饪结束后还有3 分钟延时关机吸净残留油烟。

自清洁方面，搭载专利热熔洗技术，一键启动高温热熔洗功能，70℃定点加热溶解顽固油垢，同时叶轮高速旋转将油污甩出，最后通过优化油路设计让导油更顺畅，减少油垢附着。这样一套流程下来不仅不伤电机，还能实现全方位清洁养护，时刻保持内部干净，省心省力。

华帝超薄小飞碟i11 S36(超薄平嵌三腔、顶侧一体、50分贝低噪运行)，京东国补优惠后：2127元

这款i11 S36是华帝首款超薄平嵌三腔油烟机，具有5cm超薄面板、38cm超薄机身、1.2cm超薄边框，安装后可完全与橱柜齐平，避免传统油烟机易碰头的问题，外加高达93%的腔占比和平缓导烟曲面，导烟更高效。

吸烟效果上，拥有26m³/min大风量和1000pa最大静压，开机几秒瞬间吸走大量油烟，防止油烟扩散，并确保油烟排出顺畅，外加三腔分驱设计，可以精准拢烟防逃逸，油烟逃逸率浓度小于0.37mg/ m³，使用时噪音也低至50分贝。值得注意的是它还支持烟灶联动，点火烹饪后烟机自动开启排烟，操控更便捷。

自清洁方面，搭载第四代变频自动洗技术，采用一键自动清洗功能，通过清洗加压、智能冲刷和离心风干让它时刻保持洁净，无需拆机，5分钟即可完成内部清洁;同时在外部还采用易洁设计，不易沾油的纳米硅涂层导烟板让你一擦即净、平整栅栏设计的隐藏式油网更好擦洗、还有大容量油杯让你无需频繁倒油，大大减轻清洁的负担。

美的蒸汽洗AK5max(高温蒸汽洗、顶侧双吸)，京东国补优惠后：2799元

美的这款蒸汽洗AK5max最大特点就是它搭载的高温专利蒸汽洗技术，可以实现99.1%洗净率、100%清洗覆盖率、99.99%灭菌率。一键启动高温蒸汽洗后，通过110°持久高温蒸汽软化顽固油垢、高压高速彻底冲刷油污以及全覆盖的蒸汽，实现烟机全方位清洁，告别油污堆积，吸排油烟时始终保持大吸力。另外还有贴心的智能清洁提醒，烟机累计运行15小时后会闪烁蒸汽洗图标，让你保持油烟机内部的定期清理。

外观上采用顶侧双吸设计，侧吸烟口更快吸走大量抽烟，顶吸烟口则捕捉残余油烟，净烟更高效;385mm的机身厚度安装后与橱柜齐平，避免头部磕碰、视线受限，并且还能充分释放厨下更多空间，轻松容纳四层蒸锅。

吸烟效果上，搭载智能变频电机，可以AI感应烟阻变化实时联动保持大吸力，比如在烹饪高峰时会加大吸排动力，保证排烟排得顺畅，在其他时间则降低功率确保低噪节能。具有的1100pa最大静压可以保证油烟畅快排放不倒灌、26m³/min变频大风量瞬间吸走油烟，保持厨房空气清新。其他人性化设计还有远程智控、烟灶联动、挥手调档以及61分贝低噪运行。

以上三款油烟机都各有特色，大家可以根据自己的需求和预算进行选择，不过需要注意的是，这些油烟机具备的自清洁功能并不能完全代替人工清洁，只能在一定程度上减少手动清洗的频率，日常还是需要定时设置自清洁外加简单的维护才能确保油烟机长期高效运转，延长其使用寿命。

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