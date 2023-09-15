安装购买要注意 户用光伏销售渠道都有哪些？

【天极网家电频道】户用光伏的好处很多，只要你有房子屋顶，不仅能剩下客观的电费，多余的电费还可以并网带来收益。甚至有些户用光伏品牌联动电动汽车，提供快充桩一体化，有个门面就可以提供快充桩，如果户用光伏在下沉城市普及了，那么电动车也就一起普及了。扯远了，我们看看都可以通过哪些渠道购买安装户用光伏。

在线销售平台：消费者可以通过各类在线电商平台，如淘宝、京东、拼多多等，直接搜索和购买光伏产品。一些知名光伏品牌也在官方网站上提供产品销售。例如，创维、华为、美的、TCL等官方网站上提供户用光伏产品的销售服务。

实体店铺和展示中心：一些光伏企业在各大城市设立了实体店铺和展示中心，为消费者提供产品展示和咨询服务。例如刚刚提及的一些进入户用光伏行业的家电品牌在中国的一些城市开设了实体店铺，消费者可以前往了解产品并直接购买。

分销商和代理商：许多光伏企业选择通过建立分销网络或与代理商合作来扩大销售渠道。这些分销商和代理商将光伏产品分销到不同的地区，并提供售前咨询、售后服务等。

施工队和安装公司：由于户用光伏系统需要安装和调试，对于DIY能力强又略懂的用户来说，可以通过电商网站购买一些光伏配件，并通过一些施工队和专业安装公司来解决，不过他们有些在销售光伏产品。这些施工队通常提供一揽子服务，包括产品销售、系统设计、施工和售后维护等。例如，英利光伏是中国知名的光伏企业，它与多个施工队和安装公司合作，向消费者提供光伏系统的销售和安装服务。

政府和项目合作：一些政府项目和政策鼓励居民采用光伏系统，并与光伏企业合作供应产品。在这种情况下，消费者可以通过政府相关机构或参与的项目获得光伏产品。

这些是一些常见的户用光伏销售渠道和真实案例，消费者可以根据个人需求和地理位置选择适合自己的购买途径和合作伙伴。