追觅自集尘吸尘器AWE展示硬实力 现场解码暴风吸力

【天极网家电频道】2025年中国家电及消费电子博览会(AWE2025)于3月20日在上海启幕，全球科技企业齐聚这场消费电子领域盛会。追觅科技作为清洁电器行业技术领航者，携新品旗舰自集尘吸尘器Z50 Station亮相展会，展示了自主研发的核心技术矩阵。

新品亮相AWE 核心性能与用户体验全面升级

3月20日，追觅科技最新发布的Z50 Station吸尘器也在AWE展会现场亮相，这款新品将为消费者提供高效清洁的新体验。全球首款20万转/分钟高速马达量产，为Z50 Station提供强劲动力，吸力提升至行业领先的350AW。为优化使用体验，追觅Z50 Station采用全新人体工程学设计，将握持把手精准布局于电机与电池包的重心中轴线，结合17度倾斜角，做到更舒适的握持感受。同时，创新后抽式HEPA过滤系统通过按压式结构可实现快速拆装，简化日常维护流程，有效解决传统滤网清理难题。

追觅Z50 Station从核心性能到用户体验全面升级，彰显了追觅科技的自主研发能力。通过绿光显尘、AI智能灰尘感应等创新技术的应用，展示了清洁可视化与操作智能化的技术演进方向，推动行业竞争维度由基础功能对比升级为核心技术突破，推动行业的良性发展。

自集尘吸尘器极致创新 满足多元需求

追觅科技在本届AWE集中展示了全场景智能清洁解决方案，自集尘吸尘器成为展区亮点。为了直观让参观者体会追觅吸尘器突破性的强大吸力，现场设置了独特的展示装置。开启追觅吸尘器，大吸力瞬间将装置底部的有色彩砂吸起，引发现场观众和媒体的积极关注，展台工作人员对此进行了技术讲解。

作为新上市的旗舰产品，追觅Z50 Station无疑是现场最吸睛的存在，除了具备超强吸力之外，还能够准满足不同用户群体的多元需求。对于健康需求，追觅Z50 Station配备整机五重精滤系统，对0.1μm颗粒物过滤效率达99.99%，结合等离子杀菌技术，99.99%杀灭细菌病毒。对于美居和便捷需求，其创新二合一伸缩弯折管四档调节，满足不同身高的用户的使用体验;重心前移手持设计与软包电池技术，降低主机重量的同时做到续航长至90分钟;3L尘袋与100天免倒尘设计，减轻用户清洁负担。多刷头配置，如防缠毛除螨刷、二合一长扁吸等，满足不同场景清洁需求。

在展会现场，追觅科技同步展示了2025年全新升级的Z10 Station增强版与Z20 Station增强版吸尘器。追觅Z10 Station增强版搭载170AW吸力系统与10秒快速集尘功能，其贴边软绒刷配备140°广角绿光显尘系统，可16倍放大微尘，让清洁过程可视化。集尘后，基站自动启动等离子杀菌，有效防止二次污染。追觅Z20 Station增强版在Z10 Station增强版基础上再做升级，吸力提升至200AW，3L大容量尘袋可以实现免倒尘100天。其基站内置1000W高性能电机，实现98%集尘效率。该机型配备适应地板与地毯的两款主刷，适配不同地面清洁需求。大容量电池支持90分钟连续作业，为大型家庭提供深度清洁支持。

自集尘行业第一 AWE释放品牌强大影响力

追觅科技在2024年以中国自动集尘吸尘器市场规模行业第一的业绩，确立了其标杆地位。这一突破性成果于AWE2025展会期间引发广泛关注，品牌影响力的多维辐射效应持续显现：凭借智能化、高端化的产品矩阵与差异化技术优势，追觅科技成功收获消费者青睐，树立了高端、智能、可靠的品牌形象。通过在全球顶级家电与消费电子盛会――中国家电及消费电子博览会(AWE)的深度参与，追觅吸尘器系统性地展示了其在智能清洁领域的技术积淀与创新成果，开启智慧家居时代下的品质生活新模式。