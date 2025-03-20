追觅H40 Ultra旗舰洗地机85°C热水洗地黑科技，1遍清洁=去污+除菌+速干

【天极网家电频道】3月20日，全球瞩目的中国家电及消费电子博览会(AWE)于上海新国际博览中心盛大开幕。在这场全球规模最大、影响力最广、汇聚行业巨头与创新先锋的科技盛会中，追觅科技携洗地机家族及其他品类重磅亮相，其中追觅H40 Ultra旗舰洗地机凭借其行业首创的85℃热水溶污洗地技术、灵捕智能升降机械臂和主动式0缠毛技术、灵探全程洗烘监测系统等多项首创技术，重新定义地面清洁标准。

追觅科技精准洞察家庭清洁领域的种种痛点，以超凡卓越的清洁实力、行业顶尖的自清洁技术，以及便捷人性化的操作设计，构建起全方位的清洁解决方案。不仅为用户缔造前所未有的极致清洁体验，更引领智能清洁行业迈向全新高度，驱动行业的蓬勃发展与变革。

行业首创85℃热水溶污洗地技术 开启高效清洁与健康呵护新纪元

对于家庭清洁的深层次需求，尤其是厨房等重油污场景中的清洁不彻底、易留水痕、细菌滋生等问题，追觅研发团队深刻洞察并精准理解了这些家庭清洁需求，历经反复试验与优化，最终推出了行业首创的85℃热水溶污洗地技术。

追觅H40 Ultra洗地机搭载的85℃热水溶污洗地技术，通过内置大功率即热锅炉可迅速将水加热至85℃以上，热水在气泵和液泵双泵系统共同压力下能够快速浸润滚刷，让滚刷出水更加均匀;同时，滚刷内置了3排24孔水路，能够360°环绕释放热水，实现全程用高温热水清洁地面;在高温清洗的作用下，油污顽渍能够被有效溶解、快速清除，可轻松应对厨房各种脏污。

经南德 TÜV 实验室权威检测认证，追觅 H40 Ultra 洗地机在应对油污顽渍时表现卓越，去污率高达惊人的 100%。凭借 85℃热水高效溶污技术与 21000Pa 澎湃吸力的协同作用，这款洗地机能够瞬间吸净各类干湿垃圾，清洁过程一气呵成。追觅 H40 Ultra 洗地机不仅做到高效去渍，更通过创新科技实现安全除菌除病毒，极大地提升了清洁效率，降低了能耗，完美兼顾了现代家庭对清洁的多重严苛需求。值得一提的是，它率先将热水洗地技术引入行业，引领了洗地机技术创新的新潮流，重新定义了行业标准，为用户带来前所未有的深度清洁体验。

为进一步加强油污的清洁效果，追觅还创新推出了油污专用清洁液，融入热水后能够充分激发活性去污成分，迅速瓦解厨房等重污场景地面油污，100%去除火锅料、老抽、鸡蛋液等重污，相比普通冷水洗地清洁力提高3倍。

全球首创灵捕AI升降机械臂技术 重塑极致清洁新标准

在当前清洁市场中，传统洗地机往往存在地面水渍残留、边角死角清洁不彻底等问题，不仅影响清洁效果，对于有小孩和老人的家庭而言，更增加了滑倒的风险。因此，用户在完成洗地机清洁后还需要进行二次手动清洁，既耗时又费力，严重影响了使用体验。

追觅H40 Ultra洗地机搭载了行业首创的灵捕AI升降机械臂技术，真正帮助用户解决了边角死角和水渍残留的清洁难题。追觅H40 Ultra搭载的灵捕智能升降机械臂可通过智能算法精准识别自身运行状态，当用户前推机器时，滚刷前侧的机械臂升起，确保大颗粒垃圾被顺利吸入;而当用户后拉机器时，机械臂会精准下降，有效刮除地面残留的水渍，并将墙边脏污一并清除，配合超洁纤维滚刷快速吸水、宽距吸口强力吸水以及柔性耐磨刮条，真正实现地面水渍0残留，不仅更加省时省力，在清洁效率和便捷性上也实现了质的飞跃。

值得一提的是，追觅H40 Ultra洗地机灵捕智能升降机械臂技术是业内首个真正实现0水渍、100%全向三侧0贴边的技术方案，也是行业领先的创新性技术之一。

全球首创灵探全程洗烘监测系统 开创智能自清洁新时代

在洗地机行业，追觅科技始终走在技术创新的前沿。目前，追觅洗地机的自清洁技术已经历了从100℃沸水洗到100℃沸水浸泡洗的迭代升级，实现了从滚刷到刮条、吸口和内舱的全方位清洁。

然而，传统洗地机在自清洁过程中仍存在耗时长、滚刷烘不干易发霉发臭、烘过头导致滚刷卷曲变形等问题。为了解决这些用户痛点，追觅H40 Ultra洗地机在搭载行业首创100℃火山湖浸泡洗技术的基础上，又全新研发了行业首创灵探全程洗烘监测系统，高精度监测从洗到烘自清洁全过程，精准识别脏污、干湿程度，监控清洗、烘干进度，智能控制自清洁时长，把洗地机自清洁功能的智能化应用推向了全新的高度。

追觅灵探多光谱脏污识别技术采用了RGB多光谱脏污传感器，具备5种脏污检测通道，能够精准识别酱油、可乐、汤汁等深色液体脏污，以及灰尘、米粒、碎屑等颗粒物等不同类型的污渍。根据脏污动态监测情况，用智能算法精确控制滚刷清洁程序和时长，确保清洗过程更加智能、效果更加干净。

追觅灵探智能烘干识别技术在滚刷内部置入了湿度传感器，可以深入滚刷刷毛，实时精准监测刷毛湿度状态，通过智能算法精控烘干时长，实现风机烘干即停，杜绝欠烘和过烘现象，有效延长毛刷使用寿命。此外，追觅灵探智能烘干识别技术还具备自动启动功能，可在梅雨天气等高湿环境下启动复干程序，防止滚刷返潮。

追觅灵探全程洗烘监测系统不仅提高了洗烘过程的精准度和智能化水平，清洁效果更加干净，烘干效果更加完美。同时还实现了更加省水、省电、省时的智能化效果。不仅如此，追觅全程洗烘监测系统为洗地机行业提供了全新的智能自清洁洗烘解决方案，把清洁行业的智能化发展推向了新的高度。

在全球关注的AWE上，追觅H40 Ultra将以高温热水高效溶解顽固污渍和深度除菌的卓越性能，彻底颠覆传统洗地机在重油污处理上的“擦不净、留水痕、细菌残留”难题，引领一场清洁技术革命，将“高温洗地”技术推向全新境界。为直观展现这一革命性突破，追觅科技在AWE现场特别设置了体验区，让用户亲眼见证追觅科技多项行业首创技术所带来的震撼清洁效果。未来，追觅科技将持续聚焦于家庭清洁需求，精准把握市场趋势，不断研发更多高效智能的清洁解决方案，续写智能清洁领域的新篇章。