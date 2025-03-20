追觅亮剑AWE2025：全品类高端智能家电开启时代新篇

【天极网家电频道】3月20日-23日，中国家电及消费电子博览会(AWE)在上海新国际展览中心盛大开启。在这场汇聚世界各地前沿科技与创新产品的展会上，追觅科技携全品类高端智能家电产品，以“DREAM FOR ALL”为主题，强势进驻800平方米超大展区。此次AWE2025，是追觅科技正式宣布进军高端大家电赛道之后，追觅生态家族的首次公开亮相，一出场即成为全场焦点。

全品类智能产品首秀出圈，技术生态复利驱动行业变革

在本次AWE展会，追觅科技集中展示了最新研发的空调、冰箱、洗衣机/干衣机以及洗碗机、微蒸烤箱和烟灶等丰富的高端家电新品类，向行业展示一系列前沿的全屋智能生态成果。

在人潮涌动的追觅展台上，追觅自然风空调X-Wind系列搭载全球首创的双机械臂技术，在现场率先抓住众人目光。它延续了追觅科技的机器人基因，创新推出广角驭风机械臂技术。双机械臂协同作业，送风面积比传统空调提升6.6倍，还能让左右风口独立分区，配合275°康达翼，可精准控制左右风感，满足不同人群在同一空间对空调送风的差异化需求。

追觅首款冰箱产品――Z-Fresh系列也正式亮相。该系列搭载ECO超低氧保鲜科技，能精准调控氧气浓度与温度，延长食材保鲜期，降低果蔬失水率，减缓肉类蛋白质氧化。同时，追觅冰箱配备AI营养管理系统，可根据食材种类、营养成分和用户饮食习惯生成个性化健康食谱，还有AI智能温控系统，可通过APP远程操控，为家庭食材存储提供全方位智慧解决方案。

在家居洗护场景，全球首款搭载DD电机驱动的干衣机也在追觅展区亮相。传统皮带传动干衣机噪音大，追觅直驱技术摒弃皮带设计，从根源上消除噪音，搭配减震系统，运行时极为静谧。电机与滚筒直连，释放更多内部空间，为热交换系统升级创造条件，革新了干衣机使用体验。

厨电展示区同样亮点十足。追觅洗碗机采用了专利仿生鹰翼探入洗技术，随着清洗过程中水温的不断变化，可变形喷淋臂的喷淋角度也会相应调整，同时结合浊度传感器，使得洗碗过程像扫地机器人一样逐层冲刷碗筷，确保清洗既细致又彻底。追觅的油烟机设计，完美体现了性能与空间的平衡，解决了传统油烟机“强吸必增噪”的问题，Z8000Pro型号的油烟机机身厚度仅为32cm，比行业平均薄5cm，同时搭载了贝壳纹仿生流体降噪技术，在30m³/分钟风量、1200Pa的风压下，产品运行噪音仅53db。

此外，追觅超速微蒸烤箱也收获了众多关注，其搭载了追觅高速智能循环控温技术，通过双倍大蒸汽叠加智能循环风，腔内风量提升50%，烹饪速度提升20%，快速锁住食物本鲜的同时还能让食物脆嫩自如，重塑厨房电器使用标准。

颠覆性技术革新高端化体验，点亮智慧生活图景

如果说高端大家电产品的集体亮相，展现了追觅科技布局全智能生态未来的野心，那么追觅对清洁电器赛道“技术深水区”的持续深耕，则揭示了其立足全球市场的底气。从扫地机器人到洗地机，从吸尘器到高速吹风机，追觅科技始终以“尖端技术实现生活普惠”的理念，将高速数字马达、智能算法、流体力学、运动控制等硬核科技，注入每一款产品，带来革命性提升的产品体验。

全新扫地机器人X50系列一经亮相，便迅速引起全场关注。另外，创新研发的仿生多关节机械手技术，在具身智能大模型系统驱动下，实现家庭杂物的智能整理，以及传统清洁盲区的精细化清洁，开创服务机器人新时代。此外，追觅最新推出的智能换拖布技术，让用户可根据不同区域和地面材质，自定义设置专属拖布，从根源上杜绝交叉污染。

追觅T50 Ultra尖端旗舰洗地机，带来了颠覆清洁体验的七大旗舰级首创技术。其搭载行业首创的灵宠除臭泡沫洗技术，通过微分子绵密泡沫定点喷淋能够瞬间溶解顽渍、宠物尿渍的同时做到杀菌除臭。经南德检测机构和英格尔检测机构双认证，灵宠除臭泡沫洗地技术可以做到100%去除顽固污渍的同时，杀菌率超99.9%，除臭率超90%。此外，T50 Ultra首创的灵捕AI机械臂2.0技术，实现100%全向三侧0贴边除尘效果，真正实现了“0贴边、0水渍”的精准清洁体验。

令人兴奋的是，此次追觅展出的Z50 Station智能自集尘吸尘器，首次搭载全球顶尖的20万转/分钟高速数字马达，以350AW巅峰大吸力再次突破行业天花板，这也是追觅科技20万转高速数字马达的首次量产落地。通过配备智能自集尘基站，Z50 Station可实现10秒极速自集尘，3L大容量密封尘袋100天免手动倒尘，等离子99.99%杀菌，还有换袋提醒和放上即充功能。

在个护展区，追觅第四代奇迹PRO旗舰养护吹风机以超高颜值和创新体验吸引了不少观众的驻足。其创新性搭载“双效头部精华 + 3D超临界雾化精华促渗”技术，吹发同时深层滋养头发，开创“吹护养”三合一体验新境界。

作为追觅科技生态新品，智能空气净化器PM20搭载白洞气流喷射技术，可实现长距射流送风，满足大户型空气循环和净化需求;双风道气流调控技术，拥有射流均匀净化和大风量快速净化两种出风模式，轻松应对不同净化需求;精密净化消杀矩阵和多维传感系统，可以精准捕捉空气中多种污染物的数据，并进行深度净化。

除此之外，追觅科技首款智能擦窗机器人C1系列，凭借全域安全防护、CornerClean™清洁技术、AI智能路径规划等创新技术，彻底解决高空擦窗的安全隐患与清洁难题，推动高空清洁迈入智能新时代 。

在AWE的聚光灯下，追觅科技向全球市场递交了一份突破边界的答卷。这是追觅科技自宣布进军大家电领域后，首次进行全生态智能产品的集体展示，呈现了从清洁、烹饪到空气管理，从客厅、厨房到全屋覆盖的全场景智能解决方案。

如今，追觅科技正以十年技术沉淀的澎湃动能，重构智能家居的想象维度。未来，追觅科技将继续以“技术普惠”为锚点，始终以攀登者姿态，在高端化、全球化、智能化的征途上坚定前行，致力成为全球最大科技生态，为消费者带来更多优质产品和美好生活体验，引领智能家电行业迈向发展新时代。