追觅厨电 AWE 惊艳登场，以科技美学打造智能生态新标杆

【天极网家电频道】3月20日，全球家电及消费电子行业盛会―中国家电及消费电子博览会(AWE)在上海开幕。追觅科技携全系列智能家电产品，入驻800平方米展区，以“DREAM FOR ALL”为主题惊艳亮相。全新推出的厨电产品在AWE上首次展示，吸引了众多关注。此次亮相不仅是追觅厨电的首秀，也是其智能家居生态布局的重要里程碑，标志着追觅正式进军高端厨电市场。

美学与科技共振，厨房从功能达标到幸福满格

近年来，智能厨电在消费升级与技术迭代的双重驱动下快速崛起。根据GfK中怡康数据显示，去年在中国家庭的主要生活场景中，厨房场景以3501亿元的家电零售额规模位居第一，超越了客厅场景(2420亿元)和卧室场景(1384亿元)，厨房空间已经成为家庭中最重要的中心。

然而，我国厨电产品的市场渗透率目前仍保持在较低水平，洗碗机和嵌入式微蒸烤设备的每百户家庭渗透率均低于4%，与欧美等发达国家相比存在显著差距。此外，传统厨电产品存在诸多用户痛点，例如：油烟机在风量和噪音之间难以兼顾、传统洗碗机的清洗效果不尽人意、微蒸烤箱的蒸汽效果达不到要求等等，这些痛点亟需通过技术革新得到彻底解决。

针对行业的诸多痛点，追觅的工程师们精确地捕捉到了中国家庭日常生活的实际需求。他们以高端智造为核心战略，运用前沿科技重新定义烹饪的公式，并以极致美学重塑厨房空间。追觅的创新并非无本之木，而是源自过去多年在智能清洁家电领域的深耕。多年来追觅工程师团队深入千万家庭，无数次的测试和用户研究，持续推进产品迭代，积累了深厚技术与实战经验。这些宝贵的经验为追觅进军厨电领域提供了源源不断的创新动力，也为其拓展大家电市场版图打下了坚实的基础。

凭借在智能清洁家电领域积累的高速数字马达、AI视觉交互等核心技术，追觅在此次AWE展会上展示了其厨电的多项创新技术，再次证明了追觅深厚的技术底蕴和强大的技术复利优势。以追觅洗碗机为例，它采用了专利仿生鹰翼探入洗技术，随着清洗过程中水温的不断变化，可变形喷淋臂的喷淋角度也会相应调整，同时结合浊度传感器，使得洗碗过程像扫地机器人一样逐层冲刷碗筷，确保清洗既细致又彻底。

此外，同样引人注目的还有追觅的油烟机设计，完美体现了性能与空间的平衡，解决了传统油烟机“强吸必增噪”的问题，Z8000Pro型号的油烟机机身厚度仅为32cm，比行业平均薄5cm，同时搭载了贝壳纹仿生流体降噪技术，在30m³/分钟风量、1200Pa的风压下，产品运行噪音仅53db。追觅超速微蒸烤箱也收获了众多关注，其搭载了追觅高速智能循环控温技术，通过双倍大蒸汽叠加智能循环风，腔内风量提升50%，烹饪速度提升20%，快速锁住食物本鲜的同时还能让食物脆嫩自如。

如今，越来越多消费者对厨电产品与家居的融合提出了更高要求。追觅厨电在性能卓越的基础上，还融入了美学设计。据相关人士透露，追觅厨电产品均以套系化概念进行设计与研发。其中，Z6000套系采用 AG 镀膜工艺，在不同光线变化下，能呈现出如黑珍珠般的灵动色泽，为厨房增添内敛且奢华的格调。

追觅厨电构建智能生态，加速全球化布局

追觅厨电技术突围的背后是其一直以来的创新惯性。追觅厨电深度延续追觅“科技”基因，依托技术复利优势，突破了智能厨电技术壁垒，从开始做厨电之际，就坚持技术自研，打造结构、预研、研究院“三级研发体系”。事实上，追觅科技员工中产品研发与设计人员占比60%，研发费用占销售额7%以上，高研发投入为持续创新筑牢了根基。

此次追觅厨电在AWE的惊艳亮相，意义非凡。众所周知，厨电在构建全方位智能家居生态系统中占据着举足轻重的地位，能够与扫地机、洗地机等智能清洁设备进行场景关联，共同编织一张从烹饪到清洁的全方位智能体验网络，极大地提升用户全屋智能生活的连贯性和便捷度。历经七载深耕，追觅在智能清洁领域的智能基因如今已茁壮成长，延展为覆盖全屋的智能生态体系，根深叶茂、生机勃勃。

追觅科技的全球化步伐日趋稳健，产品在多个国家和地区畅销，成功打造中国科技品牌。2024年海外“黑五”期间，其在西南欧和北美市场的全渠道GMV分别增长133%和172%。这不仅展示了追觅在全球市场的强劲增长，也引起了业界关注。追觅科技凭借全球化战略、核心技术及创新能力，在国内外市场均保持领先增长。目前，追觅的产品已覆盖100多个国家和地区，在全球范围内，线下门店数量突破 5500 家，其中品牌旗舰店超 100 家，凭借优质产品与服务，成功触达并服务超过 2100 万个家庭 。

自创立之初，追觅厨电便致力于打造全球化品牌。未来将重点布局东南亚、西南欧、东北欧、北美及新兴市场区域。作为全球高端厨电领域的一颗新星，追觅厨电在全球智能家电市场的影响力正稳步增长。依托于技术创新和高端审美设计，追觅厨电将不断构建和完善智慧厨房生态系统，旨在成为全球高端厨电行业的领航者，并重新定义现代厨房生活的美学标准。通过不断突破智能技术的界限和工业设计的创新，追觅厨电将进一步推动全球厨房场景的智能化转型。

结语

每一次的亮相，都是对过往成就的超越。从智能清洁产品的精研，到智能厨电产品的问世，再到智能家居全生态的构建，追觅科技持续探索并拓展技术的边界。我们期待追觅成为全球智能家居领域的领航者，为万千家庭带去更加美好、便捷的体验。