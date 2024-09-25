Mate跟随！中国消费级AR眼镜一哥雷鸟创新获5亿融资 AI+AR眼镜将上市

【天极网家电频道】智能眼镜会替代手机吗？在苹果发布VISON PRO头显之后大家发现眼镜完全替代手机的软件生态已经基本完成,而Meta的首款AR眼镜Quest 3S也将于9月26日凌晨发布。相对沉重VISON PRO头显的技术路线，轻巧的消费级AR眼镜被认为将是最快取代手机的移动大屏设备。相对Meta的“慢动作”跟随 ，中国消费级AR眼镜一哥雷鸟创新已经推出多款消费级AR眼镜，在不断的产品迭代后不仅持续占领消费市场，也获得了资本市场不断的认可，仅半年就完成B+和B++轮融资拿下超5亿元，而新一代AI+AR眼镜将于年底上市。

随着雷鸟创新占领更多的全球市场，或许Meta也可能投资雷鸟创新？

根据CINNO Research的最新数据，雷鸟创新在2024年上半年中国消费级AR眼镜市场份额达到38%，稳居中国市场第一的位置。事实上，雷鸟创新已经连续两年半领跑国产消费级AR市场。与此同时，雷鸟创新产品在北美、欧洲、东北亚等多个国际市场也取得了瞩目成绩，并在2024年Amazon Prime Day中斩获品类销量第一。融资资金将主要用于AI+AR技术研发、AR产研制造基地扩建，进一步巩固和扩大公司在消费级AR眼镜市场的领先地位，加速产品的普及与技术革新。

雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟指出，“伴随着关键技术的持续突破、AI大模型的加速推进，以及供应链成本进一步下探，AR眼镜产业正迎来市场爆发前的关键节点。此次融资将助力我们在技术研发和生产能力上的升级，也将推动我们进一步扩大在全球市场的影响力。”

中银国际的最新研报指出，AR眼镜的量产难题和用户需求不足问题正在逐步得到解决，预计未来AR眼镜的市场规模将达到10亿台级别，并成长为下一代计算终端。研报中将Meta预计于2025年推出的首代AR眼镜类比为智能手机时代的iPhone 1。而到2027年，苹果首款AR眼镜可能会像当年的iPhone 4一样，推动整个产业进入高速发展的新阶段。这一类比不仅表明AR眼镜技术的逐步成熟，也显示了科技巨头的入局对产业发展的强大推动力。

雷鸟创新同样深谙这一趋势，并在技术与产品创新方面展现出强劲的竞争力。作为业内唯一拥有核心光学方案全链路自研及量产能力的AR企业，雷鸟创新通过并线布局MicroLED+光波导、MicroOLED+BirdBath、AI等技术，实现跨越周期的资源、能力积累和高速增长。

在MicroLED+光波导领域，雷鸟创新继2023年发布并量产全球首款双目全彩Micro LED光波导AR眼镜雷鸟X2后，对光引擎的设计及量产工艺进行了全新升级，使得新一代全彩MicroLED光引擎体积较前代大幅下降了近50%，光机量产良率提升至95%。同时，得益于工艺改良、波导设计和关键算法上的突破，新一代AR眼镜雷鸟X3整机重量将下降至约60g，续航时间较上一代提升了近一半，而入眼显示亮度提高了一倍以上。

在MicroOLED + BirdBath领域，凭借优秀的产品体验和用户口碑，雷鸟Air系列眼镜不仅多次斩获京东、天猫、亚马逊等主流电商平台的品类销量第一，产品的用户粘性和新用户占比也在快速攀升。官方数据显示，2024年上半年，雷鸟Air系列用户月活数较2023年增长314.4%，用户使用时长上升171%;雷鸟AR眼镜新手用户占比60%，NPS 70%以上，好评率保持在 97%以上。

AI大模型应用落地是雷鸟创新今年在产品技术布局上的重要成果之一。凭借着完整的AI+AR生态体系，雷鸟创新发布了首个AI+AR眼镜操作系统RayNeo AI OS，为AR眼镜提供高效、便捷、多模态的交互体验，并支持如智能助理、AI翻译、识图等多种AI应用与场景。此外，雷鸟创新还为开发者提供AI Studio低代码开发平台、AI Store共创社区，进一步推动了AR应用的多元化发展，为加速推动AR行业“杀手级”应用(Killer App)到来打下基础。值得一提的是，雷鸟创新基于RayNeo AI OS打造的大模型语音助手RayNeo AI正在展示出极高的用户吸引力，数据显示，自功能上线以来，月平均使用时长呈现持续直线上升的趋势，增长率高达 429.4%。与此同时，雷鸟创新与博士眼镜成立了合资公司联合打造AI眼镜，这一合作模式将进一步加速AI眼镜的研发与量产进程，并为智能眼镜的大规模市场推广奠定了基础。

凭借其在AI+AR技术领域的深厚积累，雷鸟创新正以极快的速度走在行业的前沿。根据CINNO Research的最新数据，雷鸟创新在2024年上半年中国消费级AR眼镜市场份额达到38%，稳居中国市场第一的位置。事实上，雷鸟创新已经连续两年半领跑国产消费级AR市场。与此同时，雷鸟创新产品在北美、欧洲、东北亚等多个国际市场也取得了瞩目成绩，并在2024年Amazon Prime Day中斩获品类销量第一，为其全球化扩张奠定了坚实基础。在这场“出海”战役中，雷鸟创新不仅通过拓展海外市场提高了品牌影响力，还借助全球化布局进一步优化供应链，提升了产品的国际竞争力。

面对行业风口，雷鸟创新正在不断加码。本轮融资后，雷鸟创新将以长三角为中心，建设产研中心和生产基地，并持续开展全彩MicroLED光机、SLAM和人机交互算法、大模型及应用场景等前沿技术的研究和开发工作，进一步扩大在消费级AI+AR的技术优势，形成竞争壁垒。同时，雷鸟创新将借助两大自有生产基地，实现光机、整机的自研与自产，为AR眼镜的大规模量产做好准备。