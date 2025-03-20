震撼发布！TCL冰洗新品携硬核科技亮相AWE

【天极网家电频道】3月20日，全球家电与消费电子行业年度盛会――中国家电及消费电子博览会(AWE 2025)在上海新国际博览中心拉开帷幕，汇聚全球领先的家电及消费电子企业参与。作为全球专业家电品牌，TCL在AWE 2025展出了智能电视、空调、冰洗产品、智能门锁等多元领域的创新成果，全面彰显了创新先锋的强大技术实力。

在AWE现场，TCL召开了“智未来 焕发生命力”2025TCL冰箱洗衣机春季新品发布会，TCL实业白家电BU冰箱产品经理张超、TCL实业白家电BU洗衣机产品经理任琳，分别公布了搭载颠覆性科技的冰箱和洗衣机新产品，以保鲜黑科技与AI创新技术重构白电价值标准。

保鲜黑科技：重新定义智能时代储鲜标准

长期以来，消费者在使用冰箱过程中，常面临一些问题。例如，冷藏后的果蔬营养流失，冷冻后的肉类口感变差;又如，冷藏室的水果蔬菜易沾染冷冻室的肉腥味 。TCL此次发布的冰麒麟与冷布丁两大系列新品，带来原创分子磁鲜、-40℃深冷锁鲜、真双系统设计、全自动制冰等多项创新科技，重新定义智能时代的储鲜标准。

TCL实业白家电BU冰箱产品经理张超在发布会上强调：“在如今快节奏的生活中，无论是水果蔬菜还是肉类，都需要保鲜7天甚至更久，因此，保鲜性能必须足够强大”。基于用户迫切的保鲜需求，TCL研发出第二代“原创分子磁鲜”科技，采用电磁结合永磁的创新设计，通过恒定均匀的磁场，将水分子磁化并有序排列，定格细胞分子运动，降低细胞代谢，大幅降低果蔬失重率，提升VC及肉类营养保留率，做到15天长效保鲜，让食材始终保持最佳状态。

此外，张超在发布会上也详细解释了传统冰箱肉类冷冻后口感会欠佳的原因，主要缘由是传统冷冻温度较高，越过冰晶带时间段越长，以由外而内的方式缓慢结晶，刺破细胞壁的数量多，解冻后自然会造成水分和营养的流失。因此，TCL创造性研发“-40℃深冷锁鲜”黑科技，超低温使食材细胞快速通过冰晶带，形成微小冰晶，在冷冻过程中减少刺破细胞壁的数量，大大提升锁鲜效果，解冻后也能减少血水渗出，不流失营养，口感不打折扣。

存放在冰箱中的食物，有时会出现气味混杂的现象，破坏了食物本身的风味，这就是所谓的串味。为应对串味难题，TCL开发出由双系统和双净味共同组成的“真双系统”技术。双系统指的是冷藏冷冻分别配备一台蒸发器，互为两个独立的系统，冷气不互通从源头上避免串味;而双净味则是指冷藏室多点离子杀菌净味与冷冻室T-Fresh冷抑菌，杀菌率达到99.99%，病毒杀灭率达到99.9%，除味率达到99.8%。双系统+双净味，打造名副其实的“真双系统”，构建全域健康存储环境。

随着冰箱产品由传统厨房设备向彰显生活品质的载体演进，TCL也在用户体验上持续创新。基于新世代消费群体对家居调饮文化的深度需求，配置了全自动制冰功能，能够60分钟急速制冰、拥有110块的储冰量，不仅制冰效率远超常规，同时也让健康卫生得到充分保障，无论是日常消暑，还是高端冰饮场景都可以满足需求。

在当今家居装饰领域，家电已不再仅仅是功能性的存在，更成为了整体家居美感不可或缺的一部分。嵌入式装修凭借其独特优势，已然成为当下家居装修的新趋势。TCL推出的两个系列的新品冰箱，均采用了超薄平嵌设计，厚度分别为594mm和580mm，机身厚度低于标准橱柜(60cm)，能够完美匹配标准橱柜。底部散热和平稳嵌入式铰链的设计，让两侧仅需预留0.4cm，实现了冰箱两侧无缝隙的嵌入效果，满足了大部分家装人群的核心需求。

分子磁鲜技术使食材达到15天黄金保鲜周期，-40℃深冷速冻锁住食材原鲜风味，真双系统彻底解决串味难题，超薄平嵌设计重构家居美学维度，TCL让冰箱从功能性家电蜕变为智能生活空间站，真正实现科技与生活美学的共生进化。目前这两大系列冰箱已经开售，冰麒麟系列首发价3999元起，国补后3199元，而冷布丁系列首发价3799元起，国补后3039元。

AI超级筒技术：“洗净”与“智慧”的双重跃迁

用户在洗衣服时，常常面临两大苦恼，一是洗衣机洗净比不足，遇到顽固污渍仍需依赖手洗预处理，二是部分洗衣机的智能化功能往往流于表面，程序繁琐且无法精准匹配衣物需求，选择合适的程序就得耗费很多精力。此次TCL正是基于多年技术积淀与用户洞察，在发布会上推出TCL AI超级筒洗烘一体机T7R Pro，以1.31洗净比创造行业新高峰，带来无与伦比的洗净体验，并赋予洗衣机“思考能力”，真正实现“洗净”与“智慧”的双重跃迁。

TCL实业白家电BU洗衣机产品经理任琳在发布会上表示，TCL T7R Pro的1.31洗净比高峰并非一蹴而就，这很大程度上得益于AI超级筒技术。TCL伏羲AI大模型依托自研的量子超算平台，计算能力显著提升，单是数据吞吐量便比行业领先25%。同时，其拥有百亿规模的训练数据库，能精准掌握衣物重量、材质以及污渍种类等信息，每秒可生成4320种参数以随时调整洗涤状态，把称重精度偏差限定在±100g之内，洗涤剂投放精度达到±0.05g，水温波动不超过0.3℃，精确调整洗衣机各种状态，让洗衣机能自主学习用户的洗衣习惯，针对不同材质的衣物和污渍种类做出最佳判断，越用越好用，帮用户省心省力。

而在硬件配置方面，TCL T7R Pro也做到全面升级。540mm超大筒径，将摔打高度提升至54cm，水锤效应产生的冲击力增加了4%，衣物摔打的空间和力度更大;6根提升筋设计，比普通洗衣机多三根，一长一短交错分布，能够模拟人手上、下、左、右、前、后六个方向的揉搓动作，提升洗涤均匀度，领口、衣袖等“清洗死角”也能进行深度清洁;海波纹柔护内筒，能在洗衣过程中形成水膜层，经过上千次织物挂擦测试，确保在1400转脱水时，棉纤维与金属孔壁之间始终保持0.8毫米的安全缓冲空间，净衣的同时减少对衣物的损伤，净衣护衣二者兼具。

此外，TCL T7R Pro洗衣机还搭载超净泡精华洗功能，通过升级“文丘里结构”速溶预混舱，充分激发洗衣机活性，同时产生亿万微气泡，帮助预混精华液迅速深入衣物纤维，深度去除污渍。而面对彩妆、油渍等顽固污渍，TCL T7R Pro的“顽渍净”功能可智能识别污渍类型，并匹配专属清洁公式，省时省力解决洗涤难题。

发布会上，TCL宣布AI超级筒与超人气小黄人IP展开合作，全球超10亿人喜爱的小黄人大眼萌，遇见改变行业规则的清洁科技，合作诞生TCL大眼萌系列滚筒洗衣机，为家居科技产品赋予更多的趣味和温度。

当前，AI超级筒「大眼萌」Pro系列以3999 元作为首发到手价正式开售。同时提供整机3年免费包修和DD电机20年包修的售后服务。

依托28年的深厚技术底蕴积累与超2200项技术专利优势，TCL厚积薄发推出了这一系列震撼业界的标杆产品。TCL冰洗始终以用户需求为创新原点，将科技用最温暖的方式表达出来。在2025年TCL正式成为奥林匹克全球合作伙伴，以科技助力全球体育盛事。期待在AI与保鲜科技的双重赋能下，TCL为全球消费者带来更多意想不到的惊喜，在全球市场进一步印证“中国智造”的影响力。