全屋清洁智能优选 石头三大旗舰开启618促销

618年中购物季前夕，石头科技已然推出了旗下扫拖机器人、洗地机、洗烘一体机等产品的促销预热活动，2023年旗舰级新品的强劲性能与科技实力，再加上618大促期间的超值抢购福利，相信不少小伙伴已经按捺不住想要添置一台高效清洁装备的想法。今天我们就来细数几款石头家庭清洁新品，看看它们能为我们带来哪些便捷、高效和智能的体验。

搭载超能双驱模组 年度旗舰石头自清洁扫拖机器人G20

石头G20在外观上延续了黑白拼色的家族化设计风格，基本布局与石头前代系列产品差异不大，顶部的LDS激光导航测距传感器、激光头压力传感器与侧边的Reactive AI避障传感器、回充传感器、沿墙传感器组成石头G20的感知硬件模块。机身水箱为内置设计，保留外部补水口与对接回洗传感器，使机身整体观感更为简约。

石头G20开创性的搭载了超能双驱模组，双螺旋胶刷通过对向内卷，搭配6000Pa 飓风吸力，吸铲同时进行，达到“双卷-猛吸-双铲”的效果，极大减少漏扫的可能，毛发处理效果比上代单刷更强，对地毯场景、宠物家庭场景更友好。

石头G20还首创四区双震擦地，将拖布震动区域升级为2个，震动区域面积增大，升级“3000+3000”的高频震动模式，紧密贴合地面，直击地板缝隙深层和粗糙瓷面，能够有效瓦解顽固污渍。在AI智控双升降模组的协同作业下，石头G20还能策略性抬起主刷与拖布，提升避障与脱困能力，且能避免二次污染等问题。

本次石头G20搭载全新一代RR mason 10.0算法，帮助其真正智能地、有规划地和高效地完成清洁任务。且石头G20的避障算法也升级至AI避障3.0，在搭载3D结构光避障的基础上，视觉识别能力再升级，可识别障碍物种类从27种升级到42种，解决了扫拖机器人卷数据线、卷宠物尾巴等用户痛点，配合红外补光灯，暗光环境下也能自如避障，完成复杂清扫任务。

最后是高能基站的搭配，为石头G20带来了从主机到基站的清洁功能全覆盖，提供自动洗拖布、自动烘干拖布、自动加清洁液、自动集尘、自动补水、自动清洗基站、自动抑菌、自动上下水功能。帮助用户获得进一步解放双手的体验。

这款年度旗舰产品石头自清洁扫拖机器人G20，当前在石头科技京东自营旗舰店可享标准版4999元/上下水版5599元到手价，消费者还可通过100元预定抢购锁定多重福利，包括赠送价值299元的“石力全开”礼盒、京东6期白条免息，付尾款赠配件礼包、晒单赠影视会员月卡等福利。

京东链接：https://item.jd.com/100054794121.html

全场景 真全能 石头智能洗地机A10 Ultra

对清洁电器消费者的研究报告显示，这一群体在选购时更关注产品的集成属性。洗地机需要多合一、广覆盖的功能与省心省力的特性，才能成为消费者喜爱的旗舰产品，石头A10 Ultra正是这样一款针对全场景的全能洗地机。

石头A10 Ultra采用石头洗地机系列产品的家族化外观设计，整机线条柔和，功能分区布局清晰。配色上以黑白撞色的混搭设计为主，整体观感高端简约、时尚大气。

石头A10 Ultra采用了可拆卸的外置设计，同时主机前端增加了一个握持手柄，我们可以按压主机顶部LED显示屏左侧的主机释放按钮将主机拆卸，配合不同的配件可实现更多场景下的全面清洁。

水箱设计方面，石头A10 Ultra将清水箱和污水箱进行了前后分列式排布，容量分别达到850ml与770ml，让机身形态更加纤长的同时，也使洗地机的形态更具层次感。

功能上，石头A10 Ultra在吸拖洗一体的基础上增加了立体吸尘和除螨的功能，借助吸尘刷头、床刷吸头、二合一刷头等配件，一机即能为用户搞定全屋清洁。系列双刷设计也进行了全新升级，它支持双向助力推拉以及双侧贴边清洁，使用起来高效省力、不留清洁死角。

滚刷自清洁也是新一代洗地机的必备功能，石头A10 Ultra针对性采用了双向搓洗自清洁技术，滚刷在自清洁时能够像洗衣机滚筒一样交替正反旋转，通过滚刷和刮条反复摩擦刮洗，实现免手洗的便捷体验。还搭载三维热风烘干技术，结合离心甩干与热风烘干优势，实现滚刷免拆洗、免晾晒。

这款功能全面的石头智能洗地机A10 Ultra，当前在石头科技京东自营旗舰店开启了新品上市的预定抢购活动，预定到手价为3399元，截止为6月15日晚7:30，感兴趣的消费者可通过100元预定锁定多重权益，包括赠送石头定制防晒伞、配件礼包以及京东6期白条免息，付尾款晒单还可加赠影视会员月卡与滤网套装。

京东链接：https://item.jd.com/100058541231.html

羊毛真丝洗烘双认证 石头分子筛洗烘一体机H1

在不断创新提升地面清洁类产品的基础上，石头科技也在积极拓宽赛道，推出首款布局家庭洗护领域的产品石头H1。石头H1采用行业首创的分子筛低温烘干技术，搭配双循环风路与实时精准温控技术，能够实现专业的衣物护理，给用户带来更优质的洗烘解决方案。

石头H1的设计兼备时尚气息与科技感，拥有冰川白/太空灰配色，美感与实用并重，轻松适配各类家装风格。正面上部悬浮式科技大屏采用更符合人体工学的13度黄金倾角设计，无需用户弯腰或下蹲操控，每个按键都有贴合功能专属的图标设计，清晰明了且通俗易懂。

依托黑科技“分子筛低温烘干”技术，石头H1创新实现了行业第三种烘干方式，能够带来50℃±3°C的低温烘干，使烘干效果做到优于冷凝式烘干，同时媲美热泵式烘干。分子筛材料具有良好吸附能力，石头科技将其结合除湿转轮作用于衣物烘干，多达28.8万平方米的吸附面积搭配双循环风路，实现精准温控下的低温烘干，避免高温对衣物纤维、色彩产生损伤。

此外，石头H1还拥有不少行业创新黑科技加持，比如RR洗烘算法，融合多个NTC智能传感器，能够实现10毫秒级精准控温，提供25种智能洗烘模式;自研毛絮过滤自清洁系统，实现自动过滤、自动冲洗等。

行业新物种石头分子筛洗烘一体机H1，当前在石头京东官方自营旗舰店已经开启抢购，6月8日0:00-23:59冰川白/太空灰配色到手价均为5999元，叠加京东Plus会员券还可享更多优惠。消费者即刻抢购可送多重权益，包括赠送心想石成礼盒、京东6期白条免息、直播间抽影视会员季卡，扫开箱码、晒单还可获赠惊喜好礼。

京东链接：https://item.jd.com/10068440614417.html

当前，618年中购物盛典正在石头科技京东自营旗舰店火热进行，这三款旗舰级家庭清洁装备均可可享受多重赠品福利，想要了解更多具体促销活动信息的消费者可以关注活动页面。