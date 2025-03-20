TCL冰洗尖端新品闪耀AWE ，引领白家电革新浪潮

【天极网家电频道】2025年3月20日，全球三大消费电子展之一的中国家电及消费电子博览会(AWE)在上海新国际博览中心盛大开幕。作为行业技术风向标，AWE 2025汇聚全球顶尖品牌，在此展示前沿科技与未来生活图景。

全球专业的家电品牌TCL携多款创新产品亮相AWE 2025，展品矩阵涵盖其在智能家电领域的最新技术突破，覆盖电视、空调、冰洗、智能门锁等全品类产品链。展会上，TCL召开“智未来 焕发生命力”2025TCL冰箱洗衣机春季新品发布会，首发冰洗创新产品，携颠覆性家电黑科技引爆国际展会，以硬核科技实力彰显中国智造创新水平，向世界展现中国智造的创新底气。

冰箱双系列新品，用硬核科技重塑储鲜标准

当前冰箱已经从功能容器升级为生活仪式感的载体，发布会上TCL围绕用户核心痛点推出了冰麒麟、冷布丁两大系列冰箱新品，通过第二代原创分子磁鲜科技、-40℃深冷锁鲜、真双系统、全自动制冰等创新技术，打造兼顾长效保鲜与健康守护的"多边形战士"。

现代家庭对食材储鲜的焦虑正不断升级：食材短期腐坏、营养流失、口感钝化等痛点持续拷问行业技术。TCL推出了第二代“原创分子磁鲜科技”，实业白家电BU冰箱产品经理张超在发布会上指出，这项技术采用电磁结合永磁的创新设计，将水分子磁化并有序排列，定格细胞分子运动，降低细胞代谢，从而让食材进入“休眠状态”，实现15天的长效保鲜，食材能够始终保持最佳状态，新鲜如初，口感如初，用户能随时享用"采摘级"新鲜。

在冷冻方面，传统冰箱常常会出现食材解冻流血水、肉质干柴的情况，大大影响美食体验。其实这是因为传统冷冻温度不够低，越过冰晶带时间段更长，刺破细胞壁数量多，不仅解冻后口感差，食材的营养也会流失。针对这一问题，TCL给出了自己的创新性答案――“-40℃深冷锁鲜”，基于这项技术，冷冻室可以实现-40℃的深冷，超低温下食材速冻时间快，刺破细胞壁少，不管是刚捕捞的鱼虾海鲜，还是现宰的牛羊猪肉，都能速冻不失新鲜，保留营养和口感。

除了保鲜能力，冰箱存储中令人困扰的顽固问题当属食物串味、异味难除，不仅造成感官折磨，更暗藏对健康安全的威胁。真正的健康储鲜不应让用户成为“气味管理员”，TCL采用了“真双系统”的技术解决方案，冰箱冷藏室和冷冻室分别搭载独立的制冷系统，从源头阻断了串味问题，此外，冷藏室冷冻室还分别搭载多点离子杀菌净味和T-Fresh冷抑菌，杀菌率达到99.99%，病毒杀灭率达到99.9%，除味率达到99.8%。“双系统+双净味”，彻底解决异味、串味问题。

在功能配置方面，随着咖啡、冷饮、居家调酒逐渐成为生活日常，冰块的需求场景不断延伸，冰箱配置制冰功能正悄然成为家庭生活中的实用“刚需”。TCL在此次发布会推出的系列产品中，就有搭载全自动制冰功能的产品，可以做到60分钟快速出冰，1.1L大容量储水盒可一次性制作并储存110块独立冰块，颗颗均匀不粘连，制冰盘也采用99%抗菌材质，从源头减少细菌滋生，“快、多、净”，为家庭生活提供高效、健康、便捷的制冰方案。

强大的功能基础上，美观性也不容忽略，新品冰箱都采用了超薄机身设计，机身厚度不到60cm，嵌入标准尺寸橱柜平整不突出，底部散热结合平稳嵌入式铰链设计，两侧仅需预留0.4cm，彻底告别两侧散热的“大缝隙时代”，真正实现无缝一体式家居美学。

冰麒麟搭载594超薄平嵌、真双系统、原创分子磁鲜，-40℃深冷科技及自动制冰功能，满足多口之家食材存储需求;冷布丁则以580超薄平嵌，同样配置全自动制冰功能，精准俘获年轻人对颜值与功能的双重追求，两款产品通过精准温控与超薄设计，将技术融入生活场景，让消费者感受TCL“藏在细节里”的智慧储鲜方案。目前这两个系列的产品已经开售，冰麒麟系列首发价3999元起，国补后3199元，而冷布丁系列首发价3799元起，国补后3039元。

AI超级筒，重新定义洗衣机洁净标杆

对于洗衣机用户而言，生活中最害怕的就是“机洗不干净，手洗太麻烦”，而一台洗衣机洗衣是否干净，又和洗净比参数直接相关，一般来说，洗净比越高，洗衣服越干净。发布会现场，TCL AI超级筒洗烘一体机T7R Pro刚刚亮相就引来行业内外的高度关注，它做到了1.31洗净比，再次为整个行业树立起洗净比的新高峰，也让用户能够享受到更干净的洗衣体验。

TCL实业白家电BU洗衣机产品经理任琳在发布会上强调：“消费者真正需要的，在最大程度降低交互操作复杂程度下，实现最佳洗净。所以我们对TCL洗衣机提出了更高的要求――不仅要洗净衣物，更要智慧地理解每一件衣物的独特需求，以最优的方式给予它们最贴心的呵护。”本次洗净比的核心突破则在于AI超级筒技术，TCL伏羲AI大模型依靠自研量子超算平台，计算能力大增，数据吞吐量领先行业25%，同时有百亿级训练数据库，每秒生成4320种参数，精确调整洗衣机各种状态，让洗衣机能自主学习用户的洗衣习惯，针对不同材质的衣物和污渍种类做出最佳判断，越用越好用，帮用户省心省力。

除了受到AI赋能，AI超级筒还拥有行业顶尖的硬件配置。它通过540mm超大筒径，衣物摔打高度提升40mm，清洁力度更强，即使是顽固污渍也会被剥离下来;6D提升筋设计，做到了长短交错式布局，这样衣物在翻滚过程中，将会经历不同方向搓揉，达成模拟人手搓洗时的清洁效果，尤其擅长清除衣领等局部区域的污渍，不用担心留下清洁死角。其海波纹柔护内筒充分参照了流体力学设计，让水流形成水膜，有效减少衣物在清洗过程中受到的磨损，不只是让用户的衣服洗得更干净，更让用户能够放心洗，安心洗。

AI超级筒方面的颠覆性表现足够吸睛，而有关产品的更多技术亮点也引起关注。TCL T7R Pro搭载超净泡精华洗功能，通过升级“文丘里结构”速溶预混舱，充分激发洗衣机活性，同时产生亿万微气泡，帮助预混精华液迅速深入衣物纤维，在气泡的震动下，表面污渍脱落，同时带负电的微气泡能把小污染物、细菌和洗剂残留吸走。而“顽渍净”功能在面对彩妆、油类等顽固污渍时，都有对应的清除公式，针对性地进行处理。

在本次发布会上，TCL还重磅宣布与小黄人IP达成合作，双方围绕“AI超级筒 智净「大眼萌」”，进行萌态形象与创新功能的跨界联动，通过IP赋能技术场景，为行业注入鲜活能量，重新定义智能家电的年轻化表达方式。

目前，AI超级筒「大眼萌」Pro已经正式开售，其首发价格为3999元。在售后服务方面，该产品提供整机3年免费包修以及DD电机20年包修。

伴随AI超级筒、-40℃深冷锁鲜等创新技术的应用，TCL白电科技创新体系正迈入新的发展阶段。自1997年进军冰洗领域，TCL始终以用户需求为创新原点，截至2024年底，TCL累计获冰洗专利超千项，技术储备行业领先，先后斩获德国iF设计奖、红星奖等殊荣。这家立足本土、辐射全球的科技领军企业，正用创新实践为中国智造迈向全球化提供鲜活样本，TCL白电如何持续以技术革新赋能产业升级，值得全球市场共同期待。