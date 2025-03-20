TCL冰洗创新科技亮相发布会，智未来・焕发生命力

【天极网家电频道】2025年3月20日，被誉为"全球智慧生活进化风向标"的AWE展会已在上海新国际博览中心盛大启幕，该展会不仅见证着世界家电产业的进步，更成为了家电技术创新的关键枢纽。展会现场汇聚全球顶尖科技产品和前沿创新理念，其中TCL以2648平米面积构筑的开放式展区尤为瞩目，展区内分设电视、空调、冰洗、智能门锁等多个板块。作为全球专业的家电品牌，TCL通过创新产品与技术突破，以标杆级产品矩阵，向全球消费者彰显了其作为中国智造代表的科技实力。

TCL还在本次展会上重磅召开了“智未来 焕发生命力”2025TCL冰箱洗衣机春季新品发布会，基于对用户生活场景的深度洞察，创新推出涵盖智慧健康生活场景解决方案的冰洗产品矩阵，以创新引领行业迈向品质新高度。





保鲜从细胞级突破，打造冰箱界多边形战士

TCL始终从用户需求出发，在发布会上，TCL通过原创分子磁鲜科技、-40℃深冷锁鲜、真双系统净味等创新技术，重新定义了现代家庭对食材存储的想象，揭开了冰麒麟与冷布丁两大系列新品的面纱。

当代快节奏生活中，食材保鲜的时长与品质成为家庭的核心痛点。TCL基于去年获得国际认证的分子保鲜技术，全新升级第二代“原创分子磁鲜”科技――通过电磁与永磁结合的创新设计，形成恒定均匀的磁场，将水分子磁化并有序排列。实测显示，这项技术可实现15天长效保鲜，即便是忙碌的上班族，也能随时享用新鲜如初的食材。





除了保鲜，冷冻技术也是影响冰箱储物体验的重要方面。很多用户发现肉类冷冻后汁液流失率偏高，导致口感干柴、营养流失，传统冰箱的“普通低温冷冻”已走到尽头，食材冷冻必须从细胞维度展开保鲜突围。TCL将冷冻室温度进一步下探，做到-40℃深冷锁鲜，通过创新性技术手段使冷冻室可达到-40℃深冷温度，食材细胞快速通过冰晶带，减少刺破细胞壁的数量，食材解冻后流出的血水更少，口感不干不柴，依旧富有弹性。







在解决保鲜难题的同时，TCL敏锐捕捉到用户对健康储鲜的深层需求。传统冰箱因串味、细菌滋生带来的健康隐患，被全新“真双系统”彻底破解：冷藏与冷冻室各自搭载独立制冷系统，配合多点离子杀菌与T-Fresh冷抑菌技术双净味，杀菌率达到99.99%，病毒杀灭率达到99.9%，除味率达到99.8%，从源头构建健康防线。





当冰箱从厨房工具升级为生活仪式感的载体，TCL在用户体验维度持续深耕。针对年轻人热衷的居家调饮场景，新品搭载60分钟快速制冰系统，食品级材质保障安全卫生，110颗储冰量轻松应对朋友聚会或深夜小酌。

此次发布了冰麒麟系列与冷布丁系列，冰麒麟系列作为多口之家的全能旗舰，集594超薄平嵌、真双系统、分子磁鲜、-40℃深冷科技及自动制冰功能等多个核心技术于一身。而年轻化冷布丁系列，则有580超薄机身，同样配置全自动制冰功能，在紧凑空间中实现品质生活的升级。两个系列的冰箱均已开售，其中冰麒麟系列首发价3999元起，国补后3199元，而冷布丁系列首发价3799元起，国补后3039元。目前，这两款正在AWE展区亮相，正如TCL实业白家电BU冰箱产品经理张超所言：“我们不仅要让科技看得见，更要让每个家庭感受到科技带来的生活质感”，这场关于新鲜与健康的革新，正在重新书写中国家庭厨房的故事。

AI超级筒驱动洗净升级，做更懂用户的洗衣机

尽管超薄、静音等功能迭代加速，但用户对“基础洗净力”的隐忧仍未消除――多数消费者反馈表示，高端洗衣机未能彻底解决顽固污渍问题，而频繁的手动预洗、高耗水耗电也让用户在使用洗衣机的过程中头疼不已。在发布会现场，TCL实业白家电BU洗衣机产品经理任琳就针对这一核心痛点指出，在最大程度降低交互操作复杂程度下，实现最佳洗净，才是消费者真正需要的。





其实早在去年，TCL超级筒洗衣机就以1.2的洗净比刷新行业纪录，而在今年发布会上，TCL再度突破极限，TCL AI超级筒洗烘一体机T7R Pro通过AI超级筒技术将洗净比推至1.31的巅峰，再次给整个行业带来一场“洗净震动”。





在轻松洗护成为品质生活刚需的趋势下，传统洗衣机手动干预洗涤的时代逐渐走向终结。TCL T7R Pro伏羲AI大模型有百亿级训练数据库，以及数据吞吐量领先行业25%的自研量子超算平台，每秒能生成4320种参数组合，无论衣物材质如何，污渍种类怎样，均能提供高效的洗涤解决方案。重精度偏差±100g以内, 洗涤剂投放精度达到±0.05g，水温波动控制在0.3℃以内，不同家庭的多样化洗衣需求都适配的洗涤模式。真正实现"衣物放进去，洁净拿出来"的智能体验，洗衣机更懂用户，越用越好用。





AI超级筒的突破不仅在于智能算法的飞跃，更源于硬件的强悍实力。其搭载的540mm超大筒径是行业最大筒径，在释放大件衣物舒展空间的同时，显著提升摔打力度;配合6D仿生提升筋设计，可将衣物进行上、下、左、右、前、后六个维度的翻滚揉搓，全方位模拟人手搓洗。特别研发的海波纹内筒，洗涤时能在衣物和内筒间形成水膜层，减少对衣物的损伤，洗衣更护衣。

任琳在发布会上表示：“科技最温暖的表达就是，把时间还给时间的主人”。AI超级筒搭载超净泡精华洗，通过升级“文丘里结构”速溶预混舱，在实现水和洗衣液充分混合的同时产生亿万微气泡，帮助预混精华液迅速深入衣物纤维，在水流中完成对顽固污渍的精准打击。同时，TCL T7R Pro配置有"顽渍净”功能，为妆渍、油渍等特殊污渍给出专属的清除公式，这些智能功能让洗衣告别繁琐的步骤，把时间真正还给生活。





此外，TCL T7R Pro携手小黄人IP，共同开启"AI超级筒 智净「大眼萌」"的家电革新篇章，围绕"让机器更懂人性，让科技更有温度"的理念，带来行业领先的清洁技术突破的同时，也更将年轻的活力注入家居生活场景。

目前AI超级筒「大眼萌」Pro系列已经开售，首发到手价为3999元，售后服务包括整机3年免费包修、DD电机享20年包修。





用户对洁净与新鲜的追求永不停歇，TCL的科技创新亦无终点。从洗净比1.2到1.31的跨越，从分子保鲜到-40℃深冷的技术迭代，TCL正以“敢为不凡”的魄力，将家电从功能工具升级为智慧生活伙伴。

TCL白家电28载创新进取，以科技硬核实力书写行业标杆，目前TCL已获2200项专利，实现智能制造实力跃升，这场发布会不仅展现了中国家电的硬核实力，更预示着一个“智净鲜活”的未来图景――在这里，科技不再是冰冷参数，而是融入每一处生活细节的温暖守护。