7月8日晚8点 揭秘【未来厨房】 轻氧森林品牌&新品发布会

【天极网家电频道】2023年7月8日晚8点，厨房场景生活领域的全新品牌轻氧森林将在多平台举办线上直播发布会，针对千万中国年轻用户带来未来厨房场景提案。

发布会将带来如下看点：

① 结合了油烟机、空气净化器、新风系统的3in1厨房超级设备――净烟机

② 破除家装设计中10000<1的困境，使厨房进入场景革命2.0时代

③ 重塑家电服务旅程，落地1个开放式厨房想象

轻氧森林品牌由澄一科技创办，广东澄一科技有限公司成立于2018年7月，是一家专注厨房通风设备的公司。公司致力于用科技创新改变中国厨房烟熏火燎的状态。

澄一科技原创的动态微粒捕集技术获得国际专利，达到了高速排烟、除味净化、无油网免拆洗等效果，给用户还原清新的厨房空气和无油污的厨房环境。澄一科技于2022年获得小米科技的战略投资，是一家具备产品研发、生产、销售全链条能力的中国厨房新锐公司。

发布会将于7月8日晚20:00在视频号、新浪微博等多个官方与媒体直播平台同步开启，天极网也将准时带来直播内容，敬请关注。

天极网直播地址：

https://zhibo.yesky.com/dh/32004b1e9b5502545d1cfcb92aae1866.html?temp=1688784754072