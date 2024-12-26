华宝新能荣获2024年IT影响中国“年度影响力企业奖”

【天极网家电频道】近日，2024年度IT影响中国评选结果正式揭晓，深圳市华宝新能源股份有限公司凭借其强大的品牌力、卓越的技术创新能力以及在全球市场的广泛影响力，荣获“年度影响力企业奖”。

作为国内科技领域的重要奖项，“年度影响力企业奖”旨在表彰在推动行业技术进步、绿色发展及社会责任方面作出杰出贡献的企业。华宝新能此次获奖，不仅是对其技术实力与品牌影响力的充分肯定，更是对其在储能行业规范化建设和绿色能源普及方面卓越表现的高度认可。

深耕绿色能源推动行业创新 彰显中国“绿色力量”

成立于2011年的华宝新能，秉承着“让绿色能源无处不在”为使命，在业内开创了“Solar Generator光充户外电源”这一全新品类，推动便携储能从无到有的行业发展。通过技术创新和生态构建，华宝新能将户外储能市场从零培育至成熟，逐步发展为全球绿色能源消费的新趋势，助力绿色能源的普及。

多年来，华宝新能聚焦全场景绿色能源解决方案主航道，不断推动绿色能源技术在多元场景的创新应用。基于便携储能领域的技术积累，华宝新能将业务布局从户外延伸到家庭场景。

今年6月，华宝新能重磅推出全场景家庭绿电解决方案。其中，华宝新能美学曲面光伏瓦家庭绿电系统备受关注，产品将东方建筑的传统美学与现代光伏技术相结合，为建筑提供了一种既美观又高效的能源解决方案，这也标志着华宝新能正在以更加全面的产品矩阵推动绿色能源技术深入消费者日常生活，打造一站式绿色用能解决方案。

从无到有，华宝新能用13年的坚守与创新，逐步走向全球。目前，公司核心品牌Jackery电小二已覆盖全球50多个国家和地区，累计销量突破500万台。通过整合线上线下渠道、布局23个品牌官网以及深耕第三方电商平台，华宝新能以强大的市场渗透力和品牌影响力，稳居全球储能行业领先地位。

践行社会责任，构建绿色低碳价值链

作为全球新能源领军企业与绿色可持续发展践行者，华宝新能始终以“全生命周期绿色价值链”为核心，将低碳理念贯穿企业发展的每一个环节。

在绿色工厂建设方面，华宝新能率先构建环保与高效相结合的生产模式，大力推进能源节约和资源循环利用，持续减少碳排放;在绿色产品设计上，公司以储能与光伏集成技术为核心，推出更加智能化、高能效的绿色产品，进一步推动了绿色能源在消费市场的普及;在绿色包装领域，华宝新能全面推行可降解与回收材料，减少对环境的负担。

据统计数据，截至2024年上半年，华宝新能已售出的太阳能板累计为全球用户节约了约7.6亿度发电量，减少碳排放高达75.8万吨。

同时，华宝新能将社会责任融入企业战略，以多层次、多维度的实际行动助力生态保护与可持续发展。截至目前，华宝新能已与世界自然基金会(WWF)、中国绿化基金会、可可西里生态保护协会等国际性公益组织建立长期合作，支持生物多样性保护、植被修复及生态监测等公益项目。在可可西里的生态保护公益项目中，华宝新能通过为可可西里森林公安局巡山工作提供绿色户外电源，有效减少偏远地区对传统能源的依赖，助力可可西里自然生态的长效保护。

从深耕绿色能源技术到推动绿色能源普及，践行社会责任，华宝新能不仅展现了强大的技术创新能力和品牌力，更用实际行动诠释了“让绿色能源无处不在”的企业使命，更彰显了中国企业在全球绿色能源领域的“绿色力量”。

展望未来，华宝新能将继续秉承初心，深耕绿色能源领域，不断推动技术创新和生态构建。通过优化产品体验、拓展应用场景，华宝新能将进一步满足消费者对绿色、智能、高效能源的需求，助力绿色能源的广泛普及和深入应用。