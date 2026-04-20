【天极网家电频道】追觅在洗地机领域的每一次跃迁，都伴随着全球首创技术的落地。从“躺平洗地”到“滚刷0缠毛”再到“机械臂”，追觅洗地机始终以先行者的姿态重塑行业标准。2026年，追觅再次重拳出击，于4月14日正式发布了探索家H70 Ultra Station，这款产品不仅是追觅洗地机的新旗舰，更是针对家庭重油污场景的一次技术总攻。

行业缺的不是带有“双热”标签的洗地机，而是真正“有效”的双热系统。随着清洁需求升级，“蒸汽+热水”标配的洗地机已成为行业共识，但市场充斥着功能具备却体验无效的产品：蒸汽功能沦为摆设、热水在触地前温度大幅衰减，无法真正溶解顽固油污和黏腻残留。追觅H70 Ultra Station洗地机则以行业最快20秒极速出蒸汽、4000mg/min蒸汽流量、90℃高温水触地等行业第一的技术体验，将洗地机的“双热”体验，真正做到了有效领先。

重油污场景下的清洁“真空区”

尽管洗地机市场已趋于成熟，但在面对干涸油垢、陈年积渍等极端重油污场景时，现有的低温、常温清洁或者“伪双热”方案仍显得乏力。

从实际清洁场景痛点来看，中国家庭面临着复杂多样的环境挑战。南方地区正值回南天，空气潮湿，加之厨房油烟污渍大，地面油污与水汽融合，污渍变得黏腻难以清理;北方地区春季沙尘天气频发，一天不拖就会积很厚的灰，灰尘不好拖也不好扫，拖一次地要反复洗多次拖把。当这些灰尘与厨房的黏腻油污混合后，便形成极难清理的复合污渍，黏腻污渍和灰尘搞得拖布又黑又脏。尤其是吃饭重油重辣的家庭，厨房油污更大，掉在地面的火锅底料、豆瓣酱、辣椒油等油腻的顽固污渍，往往需要高温清洁才能彻底瓦解。

面对以上常年存在的清洁痛点，追觅H70 Ultra Station洗地机，以20s疾速出蒸汽和400℃瞬热蒸汽风暴，真正做到恒温热水洗地，既能应对南方回南天的潮湿黏腻，又能搞定北方春季的厚重灰尘。市面上虽不乏各种双热洗地机，但普遍存在长时间等待出蒸汽、热水预热路径过长等痛点。而追觅H70 Ultra Station的诞生，精准填补了这一技术真空，旨在为追求高品质生活的用户提供一站式的重污解决方案。

追觅H70 Ultra Station的“有效双热”解法

当“双热”逐渐成为洗地机行业的标配，真正决定产品体验差异的，已经不再是“是否具备”，而是“是否真正有效”。

1.双热洗地机的本质价值：为什么“必须双热”？

从清洁原理来看，厨房油污、干结酱料、复合型灰尘等顽固污渍，本质上都属于典型的“热敏型污渍”，只有在高温条件下，其结构才会被快速瓦解与溶解。因此，相较于冷水或常温清洁，蒸汽与热水的组合，构成了当前最接近“物理级深度清洁”的解决方案：前者负责软化和剥离顽固污渍，后者则负责溶解与带走残留。

2.传统双热的失效点：为什么“看起来有，但用起来没效果”？

然而在实际使用中，大量“双热”产品却停留在“功能具备”的层面。市面上有些标称100℃热水洗的洗地机，基本上采用“外喷淋”的热水传输路径容易散热，等热水触地后温度往往低于80℃，去污效果大打折扣;而在蒸汽环节，每当用户使用时，往往需要经过漫长的等待，通常是40-50秒甚至超过一分钟，干扰了用户的使用体验和清洁节奏，要不然就是蒸汽量不够，难以全面溶解地面顽固污渍。最终导致用户既不愿等，也感受不到效果，“双热”成为一种存在于参数表中的配置，而非真实可感的清洁能力。

3.追觅洗地机的答案：“疾速双热”如何做到真正有效？

针对行业普遍存在的“等待焦虑”和“效果焦虑”，追觅洗地机在H70 Ultra Station上给出的解法，是对“速度、温度与路径”的系统性重构。

(1)蒸汽功能升维体验：

无论是厨房中常见的火锅底料、酱汁油渍，还是宠物排泄物带来的顽固残留与异味，又或是口香糖等高附着力污渍，追觅 H70 Ultra Station 都能高效应对――首先在蒸汽体验上实现了质的跃迁。其核心在于其采用的追觅首创多段式加热源系统，保证水能够在蹭蹭传递过程中快速升温变成气态喷出，再配合行业最高的330W航天级锅炉和AI智控预热/锁温程序，能将蒸汽出汽时间压缩至 20 秒，相比行业普遍 40～50 秒的等待时间，实现了近乎翻倍的效率提升，让蒸汽从“需要预判和等待的功能”转变为随开随用的即时能力。在此基础上，高温蒸汽则以5000Pa 高压喷射和 4000mg/min 蒸汽流量，迅速穿透并深入干结污渍内部，从源头瓦解油脂结构，实现快速软化与分解。

(2)热水的“零损耗”路径

如果说蒸汽解决的是瓦解污渍的问题，那么热水系统解决的则是深度清洁的问题，而追觅洗地机在这一环节的关键突破，在于实现了真正意义上的“零损耗”路径。区别于传统外喷淋结构在空气中快速降温的缺陷，H70 Ultra Station 采用了360°滚刷内渗透出水技术，使热水在封闭路径中直达滚刷，并通过缩短整体导热链路，最大程度降低热量流失。最终实现的，是接近90℃的热水能够真正触达地面，在接触瞬间完成对油污的溶解与剥离，再通过广域机械臂洗尽污渍，后拉实现无水痕残留。根据实验检测，能实现 100% 去除油污，且对病毒、细菌、尘螨过敏原的去除率均>99.99%。这种“真高温”的直接作用效果，也让清洁后的地面不再发粘，真正做到拖过即净。

然而，用户可能会担忧，蒸汽和热水的高温，尤其是对于脆弱的木地板，是否会造成损伤？对此，追觅洗地机也给出了满意的答案：H70 Ultra Station 能够通过 NTC 温控模块与AI智控精密控制接地温度，确保在高效去污的同时不伤地板，避免高温导致木地板起泡起翘，从而适用市面上绝大部分地板材质，让用户安心使用。

从本质上看，追觅H70 Ultra Station能做到“疾速双热”，所完成的不只是参数层面的提升，而是对“双热”这一技术路径的重新定义――它让蒸汽不再长久等待，让热水真正具备效果，也让两者形成协同合力，实现从功能存在到“体验成立”，再到清洁效果可感知的跨越。这种围绕用户真实痛点展开的技术重构，正是H70 Ultra Station能够在同类产品中实现“有效领先”的关键所在。

“第一”是一种能力

如果说追觅H70 Ultra Station“疾速双热”解决的是产品层面的有效清洁，那么其背后所体现的，则是追觅洗地机在技术路径上的持续引领能力。回顾追觅在洗地机领域的发展轨迹，从最早的“躺平洗地”，到“机械臂”，再到如今的“疾速双热”，几乎每一次关键升级，都是对行业空白的率先填补，也是对用户真实痛点的精准回应。

这种持续“定义第一”的能力，并非偶然，而是建立在长期高强度研发投入之上的结果。截至目前，追觅洗地机已在全球范围内积累超过1800项核心技术专利，覆盖多个关键技术维度，形成了系统性的技术壁垒。这也使得追觅洗地机不仅能够率先提出新技术方向，更能够通过工程化能力，将其真正转化为稳定、可量产、可感知的用户体验。

更重要的是，追觅洗地机并不满足于“做出第一”，而是在不断推动第一走向普及。从机械臂到双热方案，这些曾经的差异化能力，正在逐步演变为行业标配。而在这个过程中，追觅洗地机始终扮演着“路径开拓者”和“标准定义者”的角色，将自身的技术领先，转化为整个行业的进步起点。这种从产品领先到行业引领的跃迁，正是品牌持续升维的核心所在。

结语：

当洗地机行业进入存量竞争阶段，单一参数的堆叠已难以打动用户，真正决定产品价值的，是能否在复杂场景中提供稳定、可感知的清洁结果。追觅H70 Ultra Station的出现，不仅带来了“疾速双热”这一技术突破，更重要的是，它重新定义了什么才是“有效清洁”――不是参数的领先，而是体验的可验证。

在面对厨房重油污、陈年积渍、回南天黏腻环境以及沙尘复合污渍等高难度场景时，H70 Ultra Station解决了传统双热洗地机需要长时间等待、“伪热水”洗地的清洁体验，做到疾速双热，实现从快速软化、分解到溶解、高温深度清洁的一体化清洁路径，同时叠加物理级高温带来的消杀能力，为家庭空间提供更深层次的洁净保障。

可以预见，随着用户对清洁效果要求的不断提升，“有效双热”将不再只是高端产品的差异化能力，而会逐步成为行业新的基准。而追觅通过H70 Ultra Station所完成的这一步，不仅是一次产品升级，更是一次对行业方向的前置定义。未来，随着技术持续演进，追觅也有望继续以用户需求为核心，将“有效”的清洁体验带入更多家庭场景，进一步推动整个行业向更高标准迈进。

注：以上场景图为AI生成