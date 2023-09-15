智能化、便捷化 近期家电新品新技术盘点

【天极网家电频道】家电市场不断发展，技术不断创新，各大品牌积极探索和研发各种新的技术和产品，以满足人们对于更加智能化、便捷化、健康化的生活方式的需求。最近家电方面有哪些新品新技术，可以成为消费者关注的焦点呢？下面就让我们来看看近期出现的各种家电新品新技术。

4K激光投影机当贝X5 Ultra

9月7日，当贝举行十周年新品发布会，推出当贝X5 Ultra 4K超级激光投影。新品搭载德州仪器DMD芯片，采用新一代ALPD5.0超级全色激光光源，亮度达2500CVIA流明，且解决了散斑和色边的困扰，10.7亿影院级超广色域，△E<1，支持4K UHD、HDR10+，首发价格9299元。

外观方面，当贝X5 Ultra采用2mm厚度合金材料，通过一次性冲压成型，超高速转孔，再经10万转/秒高速精雕，氧化着色，打造出金属质感和丝滑亮边。搭配2.5D圆角曲率工艺玻璃顶盖，IML工艺悬浮面板，呈现黑影与明亮交错的视觉效果。采用超静音大风扇设计，双向冷风流入，保证激光/LED双重光源在静音的同时高效稳定运行，制冷至静。





画质方面，当贝X5 Ultra采用新一代ALPD5.0超级全色激光光源，为其带来4K超高清分辨率、高达2500 CVIA流明的高亮度，以及BT.2020级广色域的画质参数。ALPD5.0技术为当贝X5 Ultra带来高达REC.709 206% 、DCI-P3 152% 、BT.2020 110%的色域值，同时拥有色准Delta E<1的量产色准表现，并获得了TÜV南德专业色准认证。

当贝X5 Ultra是DLP投影，采用0.47”DMD芯片，是德州仪器为微型投影提供的高端4K方案，借助像素抖动技术提供最高4096*2160的电影标准4K分辨率，更常见的3840*2160流媒体4K也不在话下。高端DMD芯片提供的优势还有承载更高的亮度，当贝X5 Ultra伴随着ALPD5.0超级全色激光技术登场，通过混合三色激光+三色LED克服三色激光的散斑问题，同时实现亮度、色准、色域、对比度等画质属性的全面提升。





SoC方面，当贝X5 Ultra采用了联发科新一代旗舰SoC MT9679，拥有4核A73 CPU、G52MC1 GPU，APU运算速率达1万亿次/秒，支持HDR 10+HLG解码，提供更丰富的高速接口与画质增强、MEMC功能，使其能够搭配HDMI 2.1、USB 3.0、WIFI 6、蓝牙5.2等高速的有线或无线连接方式。它采用6GB+128GB的RAM+ROM组合，堪称超大运行内存，提供流畅的系统运行。

音频方面，当贝X5 Ultra机身较大，因此得以内置双12W全频音箱与大音腔，相比常规投影产品提供更饱满的音质体验。支持杜比音效与DTS:X解码，可不受摆放限制，提供更沉浸的空间音频体验。





对焦方面，当贝X5 Ultra通过无感对焦、混合对焦、有图对焦三管齐下，实现全局自动对焦，让画面时刻保持清晰稳定;高达10800的感知单元3D TOF模组，全面覆盖投影画面，让当贝X5 Ultra可瞬间完成投影画面精确校正;此外，当贝X5 Ultra支持自动避障、智能避障、智能感应息屏、环境光智能感应......当贝X5 Ultra通过了德国莱茵TÜV硬件级低蓝光认证和美国FDA激光安全标准认证，做到久看不累，安心观影。

编辑点评：一款性能强大，画质很不错的激光投影，我们同事已经评测过，笔者在旁边观看电影，体验很好，不止色彩好、亮度高，音效体验也好。价格较高，也达到了高端投影机的线了，适合影音爱好者。

方形扫拖一体机，科沃斯地宝X2

前不久，科沃斯发布了全能扫拖一体机新品DEEBOT地宝X2系列，采用全新的方形机身设计，搭配十项全能清洁基站，让用户不用再“服务”扫地机，全面解放了用户的双手。

科沃斯地宝X2系列采用方形机身设计，相比传统的圆形机身，可以更有效地贴合墙边、墙角，配合位于机身角上的边刷，可以更有效地清扫。据介绍，地宝X2的清洁覆盖率可以达到99.77%。





科沃斯地宝X2的机身宽度只有320mm，前后一致，使地宝X2可以顺利进入一些狭窄地形，如桌椅腿等复杂空间，轻松进入卫生死角进行清洁。机身高度只有95mm，这让它可以轻松地进入沙发、床底等低矮家具的下方进行清洁。

首次采用嵌入式激光雷达。以往激光雷达都是设计在机身顶部，凸起于机身之上，这就使得机身厚度更高，有时会在一些低矮家具或地形被卡住。而地宝X2把激光雷达嵌入机身，设计在前方，这就节省了一截高度，这正是地宝X2能做到95mm薄机身的重要原因。



方形机身，便于清洁墙边



采用超广角半固态激光雷达，达到真无人驾驶级别。内置2组发射接收模组，可实现210°超大视场角，测距距离更长，可覆盖水平面+立面，环境扫描频率及反应速度全面提升，更真实还原建图原貌，实现精准路径规划。

搭载AIVI视觉识别传感器，可以识别出46种常见家居物品、障碍物。如沙发、床等都能识别出来，我们可以在APP地图界面看到。科沃斯地宝X2还应用了AI算法机器学习技术，提升避障能力，能达到自动驾驶技术般的效果。在宠物模式下，可自动识别家居中的宠物区域、自动识别宠物粪便。



比圆形机更能贴合墙角



科沃斯地宝X2内置AI语音助手YIKO，具备自然语音理解能力，可以理解多种词汇不同意思相同的命令，功能实用且强大。除了普通话，它还可支持四川话、粤语两种方言，能识别与交谈，方便老年用户使用。值得特别介绍的是，用户还可以给科沃斯地宝X2下语音指令，让它去某个房间清扫，去某件家具前面或后面清扫的特定区域清扫，相当智能。

科沃斯地宝X2配备的基站体型小巧，长约39.5cm，宽约28cm(顶部)。而且它两侧不需要空出很大距离，仅需要5cm(一般扫地机约需空出50cm距离)，很是节省占用面积，可以放在家里很多角落。



位于机身前方的嵌入式激光雷达（TrueDetect3D结构光传感器）



“十项全能”基站：

(1)55度热水洗拖布：55度清洁“黄金温度”，更易去除拖布油污，不会造成淀粉类粘性污渍糊化，同时提升清洁液中表面活性剂的去污力，双重作用带来更洁净拖布清洁效果。(2)污水识别系统(仅高配版)：通过回洗拖布产生的污水的浊度，判断本次拖地区域的脏污程度，智能复拖直至干净。(3)自动回洗拖布：模拟滚筒洗衣原理，反复润、搓、挤，一体化流程，告别手洗脏拖布；(4)自动集尘：密封式集尘仓设计，27kPa大吸力自动集尘，3L超大密封尘袋，75天一抛，无需频繁倒灰。(5)2小时热风烘干：清洗结束返回基站后，自动鼓入热风，2小时即可快速烘干拖布，杜绝细菌、臭味。(6)银离子除菌(选配)：对拖布、水箱、地面全方位99.9%除菌。(7)自动补水：机身内置180ml电控水箱，回基站自动补水。(8)一键自清洁：一键按压自动清洗、排污，双手不碰脏污即可自动清洁基站。(9)自动上下水(选配)：自动加清水，排污水，进一步解放双手。(10)自动加液（仅上下水模块)：清洁液槽自动向清水仓中按照比例注入清洁液。

价格方面，目前科沃斯地宝X2的价格是5399元，高配版X2 Pro的价格是5999元。

石头分子筛洗烘一体机H1 Neo

近日，石头科技发布了一款分子筛洗烘一体机“H1 Neo”，采用DD直驱变频电机、分子筛低温烘干技术，具有12kg大洗衣容量、7kg烘干容量。

石头H1 Neo沿续了第一代产品的超大面积触控屏设计。这块触控屏比普通洗衣机的操控面板要大得多，功能图标更多且通俗易懂，屏幕是彩色显示，色彩更丰富。交互操控方面跟普通洗衣机差不多，主旋钮选择程序，不同的是右边多了一块的区域，复合之下提供了更多功能。如烘干时可选择干衣度，洗衣时可选紫外线杀菌，可选水温、转速等。





石头H1 Neo的主旋钮提供了12种预设洗衣程序，再通过官方APP，共拥有25种洗衣程序。支持洗烘羊毛、丝绸、羽绒、棉麻、家纺等不同材质面料，针对不同面料可实现最佳的洗衣效果。并有标准、快速、夜间、轻柔等多种洗衣强度，一键即可快速切换。

它采用分子筛技术，具有低温烘干的好处，不会造成衣物褪色、变脆、涂层脱落等问题，且烘干效果均匀，不会出现普通冷凝式内湿外干的情况。

石头H1 Neo的内筒较大，有12kg超大洗衣容量，7kg烘干容量，72L筒容积，一次可清洗很多衣物。较大的筒容积让衣物在筒内有足够的空间舒展，不仅洗得更干净而且不易褶皱。采用DD直驱变频电机，最高转速可以达到1200转/分钟，可实现1.1洗净比，更好去除衣物污渍。



石头分子筛洗烘一体机H1 Neo

门封右上方有一个LED灯，左上方有一个喷淋口，能边漂边洗边喷淋冲洗泡沫，防止泡沫残留在门封处。门封具有抗菌防霉效用。

石头分子筛洗烘一体机H1 Neo的洗涤液储液盒，有洗衣液与柔顺剂两个加液口，容量分别为580ml与420ml，两个都支持智能投放。最大的优点是省事了，不用每次洗衣服都去倒洗涤液，方便懒人。

目前石头分子筛洗烘一体机H1 Neo已经上市，限时促销到手3999元。

美的全屋智慧空气

前段时间，美的空调发布了全屋智慧空气解决方案，主打“全空间、全智能、好空气、定制化”。包括五大空气系统，包含空调、新风、净化器、加湿器、除湿机、地暖等各类空气处理设备。

空气中有空调来调节冷暖，地面有空气源热泵地暖来调节冷暖，另外还有全屋新风，保证室内空气清新。





中央调湿系统，除了去湿，还可蒸汽无雾全屋加湿，可实现45%~65%黄金段调湿，祛湿不冻、制热不燥。全屋新风系统采用独立新风系统，可实现“一室一设计”的个性化搭配，空气新鲜度高。

专业健康系统，采用模拟太阳光的日光氧多效净护技术，激发空气获得活性粒子，产生“羟基自由基”和“负离子”，有效破坏空气中的细菌和病毒。还有过滤除菌除霉味等。

各个房间都有合适的空气：厨房专用内机，大冷量、做饭不再热，抗油污、易清洁;卫浴专用内机，集空调、暖风、除湿于一体，洗澡不怕冷;衣帽间专用内机，控湿除霉，保护衣物。





外机采用全季候中央空调，拥有超宽温域，可实现-25℃至58℃极端情况运行。做到43℃100%制冷不衰减，58℃能够稳定输出不宕机。这是一个越野级外机，可轻松应对极端天候，适应气候范围广，南方即使刮台风也想开就开，北方不用担心柳絮、沙尘弄脏堵住。

还有“空气魔方”智能交互屏，消费者可随时随地了解全屋NO2、PM2.5、PM10等各项空气指标。具备自感知、自学习、自调节的主动智能决策系统，主动为用户调节温湿度和舒适风感，时刻维护好空气。

一站式全部解决，不用东边买个空调，西边买个加湿器，针对不同家庭“定制化”，实现一站式的设计、安装、托管服务，整体非常方便。