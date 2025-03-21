追觅吹风机家族亮相AWE2025，以吹、护、造、养构建吹发新维度

【天极网家电频道】3月20日，中国家电及消费电子博览会(AWE2025)正式开幕，在这场汇聚世界各地前沿科技与创新产品的展会上，追觅携全新吹风机家族产品正式亮相，其发布的全新第四代追觅奇迹PRO旗舰养护吹风机，更是吸引了众多参会者的目光。

追觅奇迹PRO旗舰养护吹风机创新性搭载"双效头部精华+全球首创3D超临界雾化精华促渗技术"双核系统，通过微米级雾化将护发精华均匀渗透至头皮&发丝深层，改善头皮屏障&受损发质，实现吹发时同步完成深层滋养，解决用户“吹、护、养”一步到位的强烈需求。

所谓好头发是养出来的，健康的头皮才能孕育强韧丰盈的秀发。追觅奇迹PRO吹风机采用创新双效头部精华，一边护发丝，一边养头皮，其含有的深海鲟鱼子酱是一种被誉为护发“黑珍珠”的东西，能深入滋养发芯，修复毛躁干枯。

相较于传统精华分子较大、难以到达毛鳞片和头皮深处的“通病”，追觅科技首创3D超临界雾化精华促渗技术，利用17.5万次/秒的高频震荡雾化引擎，将精华液分解成7微米的微粒子。这项技术把精华液变成好吸收的微米雾幕，让小分子精华随着吹风过程渗透到毛鳞片、发芯、头皮深处，为每根发丝和头皮提供必要的营养，让发质更强韧、顺滑、亮泽，彻底解决手动涂抹残留在手上或涂抹不均匀的情况。

值得一提的是，它还配备双重纳米红光功能。20颗灯珠组成的智能光环，释放633nm和1064nm双重再生波长，焕活头皮健康，有效抑菌修护。这种医美领域常用的红光科技，有助于养护头皮，每日为头皮做"专业SPA"，提升代谢活力。

在日常养发中，追觅奇迹PRO吹风机还通过每秒500次的温度监测，动态调节风温至头皮黄金养护温度40℃左右。在保证干发效率的同时，降低热损伤，尤其针对脆弱发质形成定向保护，避免传统吹风机"越吹越干"的恶性循环，让每一次吹发都成为深层养护契机，14天修护受损发质，28天改善头皮屏障，焕活头皮，丰盈发量。

在吹风机行业陷入「风速竞赛」的当下，相比传统高速吹风机一般采用11万转电机，追觅科技奇迹PRO吹风机搭载自研13万转高速无刷电机。这款电机的风速高达70m/s，风量达55m³/h，能快速将头发表面和发根的水分带走快速干发。通过500次/秒NTC智能温控与6亿浓度铂金负离子协同，在55m³/h飓风量下仍保持±0.5℃温控精度，实现极速干发与极低损伤的完美平衡。

此外，追觅科技还展出了追觅G30 Pro雾化护发吹风机、追觅 Pocket P10 Ultra两款吹风机。追觅韶光G30 Pro吹风机搭载全球首创雾化精华促渗科技，配合甄选高山火绒草花/叶提取物、深海鲟鱼子酱提取物等高奢精华成分的Dreamelife精华液，能一次吹发，实现外面几百块钱才能享受到的SPA级护理。

此次升级的P10 Ultra不仅传承了一掌可握的180°折叠机身，更塞入三重黑科技――11万转聚风舱马达、升级高速卷发风嘴以及精华入风高效促渗技术，实现吹风、造型、养护三合一，成为专业造型师随身装备的神器。

经过多年发展，追觅吹风机已然走上一条属于自己的成功之路。数据显示，追觅吹风机全球累计销量突破1000万台，足迹遍布100多个国家和地区，手握654项专利(含194项发明专利)，从首创20万转高速马达到雾化护发精华促渗技术，追觅科技逐渐构建起了个护行业的技术护城河，重塑"所见即所得"的智能养发新体验。