追觅C1系列擦窗机器人亮相AWE2025，多项创新技术破局传统清洁行业

【天极网家电频道】3月20日，中国家电及消费电子博览会(AWE)正式拉开帷幕。在展会现场，追觅携首款智能擦窗机器人C1系列重磅亮相，标志着追觅正式布局高端户外智能清洁赛道。凭借在安全防护体系、清洁技术等方面的卓越创新，C1系列智能擦窗机器人迅速成为AWE现场的焦点，吸引众多参会者关注 。

瞄准户外清洁核心痛点，追觅打造高端擦窗机器人产品标杆

如今，城市高层住宅日益普遍，行业数据表明，国内门窗市场容量已经超过1万亿元，其中，仅二手房的门窗清洁需求就超过1亿平方米，市场需求巨大。然而，窗户清洁却始终是一个长期未能妥善处理的棘手问题，高空清洁不仅耗费时间与精力，往往伴随着极高的安全风险，高层住户常常陷入 “以生命为代价做家务” 的艰难处境。

面对这一行业现状，在深度洞察用户痛点的基础上，追觅创新研发了C1系列擦窗机器人。产品搭载一系列追觅创新核心技术：全域安全防护技术、CornerClean™清洁技术、AI智能路径规划技术，彻底解决行业痛点，为用户提供高效、安全的户外清洁解决方案。

对于高层窗户清洁，安全始终是用户最关注的核心问题之一。追觅研发团队经过数月的打磨，最终C1系列从物理、电子、机械三个层面，构筑了擦窗机器人的全域安全防护体系。

首先，C1系列擦窗机器人极限吸力可达5500Pa，配合漏气检测和气压补偿技术，确保在窗户、镜面、无缝瓷砖等多种家庭常见立面都能够牢固吸附、不会跌落。C1系列还创新了航空级齿轮箱，采用三级行星齿轮和高稳定性无刷驱动电机，保证机器人在立面上依然能够稳定攀爬、不会下滑。

此外，C1系列的电源线，采用了多层、高强度的复合材质线缆，具备超强的承重能力。遇到供电异常的情况，C1 Station的主机会自动返回玻璃最低点;同时，收线至最短距离并持续发出安全警报。此后，安全电量仍能维持主机吸附30分钟。即便突发跌落，C1 Station也会触发锁线功能，最小化主机跌落行程。同时，靠着自重 6 kg的基站和底部 800 N 安全吸盘保证基站纹丝不动。通过全方位的技术护航，追觅C1系列擦窗机器人已经成为行业中安全防护逻辑最为严密一款产品。

首创CornerClean™清洁技术，解决窗户清洁盲区

行业现有的擦窗产品，往往会在窗户的边角留下清洁盲区。灰尘依然堆积在边缘，使整体清洁效果失之毫厘、差之千里。追觅C1系列擦窗机器人搭载首创CornerClean™清洁技术，产品由自适应回弹结构和边角清洁刷2部分结构组成，当角刷遇到边框自动缩回抹布内，让抹布紧贴窗户边缘，同时，在摩擦力的作用下，角刷沿着窗框快速旋转直至四角，将堆灰瓦解，大幅提升了擦窗机器人的窗角覆盖率，实现真正意义的全覆盖清洁。

此外，窗户清洁的留水痕问题也是一直以来困扰用户的一大痛点。为了解决这一问题，达到最佳的湿擦效果，追觅研发团队对比了超声喷水、高压喷水和脉冲喷水等多种喷水技术的效果，最终采用了脉冲技术。脉冲技术能够短促而有力地喷出毫米级的水珠微粒，让喷水能不受风力影响、有效的触达玻璃，既保证了喷水最大限度覆盖清洁路径，又不会残留水渍，让用户的窗户焕然一新。

在智能化方面，追觅C1系列搭载了全局AI动态算法，极大提升了清洁效率，避免无效清洁。C1系列会自主计算窗户的长宽比例，切换Z字或N字路径，以实现全窗最大覆盖率。此外，C1系列的直线清洁速度达到14厘米/秒，相当丝滑。这意味着几分钟就可以完成一次标准落地窗的清洁，清洁效率远超人工。

在一些特定场景中，追觅的擦窗机器人也展现出对用户需求的极致洞察力。例如，C1系列具备断点续擦功能，传统的擦窗机器人一旦从窗户上取下后，再次清洁只能重新再来，浪费了大量的时间。但C1系列擦窗机器人会记录此前的清洁进度。当再次开始清洁后，它能恢复此前的数据，从中断的地方继续完成清洁，有效提高全屋擦窗效率。

追觅C1系列擦窗机器人再一次为智能家居清洁带来了全新的解题思路。通过对用户痛点的精准洞察和极致的创新，追觅打造了高端户外清洁市场的产品标杆，为用户带来前所未有的户外智能清洁体验。