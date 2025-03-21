追觅科技携空调产品亮相AWE2025：双项首创技术重塑行业格局

【天极网家电频道】2025年3月20日，中国家电及消费电子博览会(AWE2025)正式拉开帷幕。在此次AWE展会上，追觅科技首次展出的两款空调旗舰产品――Z-Wind三级匀散新风空调与X-Wind双机械臂空调，正式宣布从智能清洁领域拓展至大家电市场，开启全屋智能生态战略布局。

追觅科技此次发布的Z-Wind与X-Wind空调，不仅展示了其强大的技术实力，更获得了沙利文全球首创认证，分别被认定为“全球全嵌式整体机空调首创者”与“全球双机械臂空调首创者”。这两款产品将与追觅同期发布的智能冰箱、洗衣机等新品共同构成“清洁+厨电+环境管理”的全链路解决方案，标志着追觅从单一品类向全场景智慧生活的战略跃迁。

追觅空调新品亮相：三级匀散与双机械臂重构送风逻辑

追觅Z-Wind和X-Wind两款空调产品的亮相，吸引了众多参观者和行业人士的目光，成为展会的焦点之一。

其中，追觅全球首创的空调三级匀散自然风系统是其Z-Wind空调的核心技术亮点。这个系统由追觅自研的聚风一体主机和三级匀散风道组成。传统空调在送风时，往往存在与家居环境融合度差以及送风不够自然舒适的问题。而追觅的这一系统能够直接将户外自然风引入室内，并且确保室内机超薄全嵌。

这一技术的精妙之处在于，它真正做到了100%家居融合，使得空调不再是突兀地存在于家居环境中，而是与整个家居装饰浑然一体，使得追觅Z-Wind空调成为了“全球全嵌式整体机空调首创者”，奠定行业坚实地位。同时，100%全域自然风的实现，让用户在家中就能享受到如同置身于户外自然环境中的舒适送风体验，而10倍净彻新风的送风效果更是提升了室内空气的质量。

追觅的三级匀散自然风系统为行业树立了新的标杆，推动了整个空调行业在产品设计上朝着更加注重用户体验和家居环境融合的方向发展。对于消费者而言，他们不再需要在空调的功能性和家居美观性之间做出妥协，能够同时享受到美观、舒适的吹风体验。

追觅的广角驭风机械臂技术则是另一项重大创新。X-Wind空调双机械臂的设计使空调送风最大可形成124°的广域送风角度，确保送风的均匀性。双机械臂可分别独立调节角度，实现左右分区送风，满足不同区域用户的不同需求。同时，275°康达翼的应用有效实现了多级风感防直吹，内部通过日内瓦关节驱动，在送风效果和稳定能力上都达到了极致。

这项技术的出现，为整个空调行业的送风技术带来了革命性的变革。消费者可以根据自己的位置和需求，精确地调节送风角度，避免了传统空调直吹带来的不适感，同时又能享受到全方位的舒适送风。

破局传统家电，追觅科技创新技术激发行业活力

追觅科技之所以底气十足地进军大家电领域，离不开其在智能清洁领域的深厚积累和不断创新的精神。作为智能清洁领域的领军企业，追觅科技在高速数字马达、智能算法、流体力学、产品设计等方面积累了丰富的经验和技术优势。这些优势为追觅科技涉足空调等大家电领域提供了坚实的基础和有力的支撑。

以其高速数字马达技术为例，追觅科技是全球首家马达转速突破20万转/分钟的企业，如今，其高速数字马达技术已经实现量产16万转/分钟、生产18万转/分钟、储备20万转/分钟。追觅科技员工中，产品研发与设计人员占比达到60%，研发费用占销售额的7%以上，追觅以超行业平均水平的预研费用投入创新，这是追觅科技能够不断以产品创新引领行业的基础前提。

追觅科技强势踏入大家电市场，势必会在行业内掀起惊涛骇浪。一方面，它所带来的全新的技术理念，为其他企业提供了新的研发思路，极有可能引发行业技术创新的热潮，推动空调行业整体性能和用户体验迈向新高度。

另一方面，追觅新势力的加入，让大家电市场的竞争愈发激烈。为了在这场激烈竞争中脱颖而出，企业不得不优化产品、提升服务质量。这对消费者而言，无疑是一大利好，意味着今后将有更多高品质、高性价比产品可供挑选。而市场份额重新洗牌，也将倒逼传统家电企业重新审视自身战略，积极调整，提升竞争力，最终推动整个行业朝着健康、良性的方向发展。

追觅科技极有可能成为打破空调行业格局的 “鲶鱼”，其技术护城河不仅体现在硬件创新，更在于对用户需求本质的洞察――通过“隐形设计”与“精准送风”重新定义空调与人的关系。未来，随着全屋智能生态的完善，追觅科技助力行业向智能化、个性化方向迈进，最终成为全球智能家居生态的不可忽视的一支力量 。