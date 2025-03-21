追觅冰箱重磅亮相AWE2025，以超低氧科技引领高端大家电市场

【天极网家电频道】3月20日，在中国家电及消费电子博览会(AWE 2025)开幕首日，追觅正式发布其首款冰箱产品――Z-Fresh系列，正式布局高端大家电市场。

精准洞察行业痛点，以创新科技引领变革

近年来，凭借产品刚需性强、市场层次丰富等优势，加之强大的制造能力支撑，中国冰箱市场保持稳健增长。据奥维云网(AVC)数据显示，2024年中国冰箱市场全渠道零售量达4019万台，同比增长4.9%;零售额1434亿元，同比增长7.6%，其中线上/线下零售额分别增长8.4%和6.8%，展现出双线协同增长态势。

与此同时，消费者对冰箱的需求已从传统的冷藏冷冻功能，升级为智能化、节能环保、健康保鲜和个性化设计等高端体验。然而，当前市场上许多冰箱产品仍存在保鲜效果不佳、异味重、能效比低等问题。追觅科技精准洞察这一市场趋势，依托自身在智能科技领域的深厚技术积累，推出Z-Fresh系列冰箱，以保鲜、除菌净味、营养管理多项创新，全面革新用户体验。

追觅首创超低氧技术，重塑保鲜标准

Z-Fresh系列冰箱搭载ECO超低氧恒鲜科技，精准控制氧气浓度和温度，主动抑制氧化，减少细菌滋生，从而显著延长食材新鲜度。相较传统冰箱，该技术可有效抑制食材呼吸作用，减少肉类蛋白质等营养物质流失，让食材的口感与营养更持久。此外，冰箱内置NANO钛巡航净化技术，能够主动破坏细菌结构、分解异味分子，并利用纳米钛材料的光催化活性，吸附并分解异味，有效防止食材串味，保障食材存储环境的健康安全。

Z-Fresh系列还搭载AI营养管理系统，创新抗糖技术与深冷抑嘌呤科技，针对食材的存储需求智能调控温度与湿度，减少营养流失，同时降低高蛋白食物中的嘌呤生成，助力科学膳食管理。用户还可通过Dreame Life AI互联科技，实现手机APP远程操控，智能调节温度，并基于存储食材、营养成份分析及用户饮食习惯推荐健康食谱，全面提升储鲜体验。与此同时，冰箱的分区储鲜设计结合人体工学推拉抽屉，大幅提升食材存取的便捷性，使日常使用更加得心应手。

除了卓越的性能，Z-Fresh系列冰箱在外观设计上同样出众。追觅科技携手知名工业设计团队，打造符合现代美学标准的纯平嵌入设计，超薄机身与家居空间100%融合，无论搭配现代简约风格还是复古家装，都能完美适配，成为厨房空间的一道亮丽风景线。此外，该系列采用高效节能压缩机，结合智能温控系统，在确保卓越保鲜性能的同时，比传统冰箱节能30%，践行绿色环保理念，助力可持续生活方式。

创新驱动，追觅科技引领行业变革

追觅科技凭借技术创新突破冰箱行业壁垒，秉承“极致”与“要么不做，要么就做世界第一”的品牌精神。作为一家技术驱动型企业，追觅的产品研发及设计人员占比超过60%，研发投入占销售额7%以上。自2017年成立以来，追觅始终坚持以科技创新推动行业进步，致力于通过智能化解决方案提升用户体验。

不仅在冰箱领域，追觅在洗衣机、空调、洗地机、空气净化器等智能家居生态产品的研发上，也始终坚持以用户需求为导向，持续探索新技术、新应用，推动智能家居行业升级。

追觅Z-Fresh系列冰箱的发布，标志着追觅正式迈入高端大家电市场，并为智能家居生态构建开启新篇章。在AWE2025展会期间，追觅将在展台举办多场产品演示及互动体验活动，让观众深入体验冰箱的智能化功能，感受未来智慧家庭的魅力。欢迎全球用户与行业人士莅临追觅展台，共同见证智能保鲜科技的未来!