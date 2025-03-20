“华为悦彰”再添新成员，华为悦彰家庭影院正式发布！

【天极网家电频道】3月20日，在华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上，华为首款高端组合音箱――华为悦彰家庭影院(HUAWEI Sound Theatre)正式亮相，这标志着华为在家庭影音娱乐消费领域开启了又一次全新探索与尝试。

深厚积淀，华为悦彰引领全场景声学技术发展

自2008年开始，华为便投身于音频技术的持续研发，设立全球七大研发中心，致力于媒体与音效算法、声学模组等领域的技术研究，拥有众多音频专利。去年，华为正式亮相全场景高端声学品牌――“华为悦彰”，旨在为消费者在全场景设备中提供真实、沉浸以及澎湃的听觉享受。而华为悦彰家庭影院的诞生，正是全场景音频生态布局中的重要一环。

匠心设计，极简外观自然融入现代家居美学

作为华为首款家庭影院产品，华为悦彰家庭影院由1个多声道音箱、1个重低音音箱、2个环绕音箱组合而成。传统多声道音箱在音质与体积的平衡上一直是个难题，往往为了追求好声音而牺牲体积，导致其容易遮挡电视屏幕，影响观影体验。而华为悦彰家庭影院的多声道音箱凭借其仅57mm的超薄设计，在确保音质卓越的前提下，完美解决了这一问题，能够适配华为全系在售的智慧屏，让音质与空间利用不再相互妥协。

环绕音箱采用方正简约的小型化设计，顶部HUAWEI SOUND金边logo，四周环绕金属网孔，兼具美观与声学优化;重低音音箱宽面则由镜面材质与圆形网布组合，值得一提的是多声道音箱、环绕音箱顶部及重低音音箱宽面均采用鎏金星光网布包裹，灯光下呈现微光闪烁效果，彰显品质感。

声临其境，开启客厅影音娱乐沉浸体验

为消费者带来极致沉浸的影音体验，是新品的核心亮点之一。华为悦彰家庭影院搭载7.1.4声道，包含7个主音频声道、1个重低音声道和4个天空音声道，为用户呈现出三维空间的声音效果，特别是天空音声道的加入，使声音不再局限于单一的平面限制，而是形成了全方位的三维空间声场。

首先，电视下方的多声道音箱内包含11个扬声器，采用独立腔体设计，左、中、右声道间隔开来，不同声道独立发声，为用户带来更加真实、清晰的声场环绕效果。内置的施罗德散射体结构，更是让声音形成了向外扩散的均匀声场，从而扩大正面听音“甜点区”，不必再为找到最佳音效而“左右腾挪”。其次，环绕音箱置于沙发斜后方，声波经天花板反射，能够进一步营造声音空间感与沉浸感。多声道音箱与环绕音箱均内置双极子阵列扬声器，可实现精准控制声音，水平音场开阔，垂直音效深邃，进而全方位呈现真实音效，让用户仿佛置身于现场。

低音音箱作为家庭影院重要组成部分，堪称“氛围缔造者”，它肩负着为整个视听体验注入震撼与深度的重任。而华为悦彰家庭影院的重低音音箱，最大的亮点就是它的“鲸鳍仿生风管”设计，风管内加入了如“鲸鳍”形状的导流叶片，可平稳释放内部气流，减少气流噪声，呈现出纯净、深沉的超重低音。同时，重低音音箱内置直径209mm的低频扬声器，最大冲程35mm，低音箱峰值功率250W，低音下潜可达22Hz，结合鲸鳍风管设计，强化了音效的震撼力，让身心都能感受到音乐纯粹的张力。

与此同时，华为悦彰家庭影院在音频算法方面也尤为突出，它的3D空间音频算法能从传统双声道音源中解析出环绕声及天空音信号，借助分布式多声道扬声器，渲染出3D沉浸式环绕声效果，带来精准的立体声体验，仿佛置身音效的中心，为用户带来更丰富立体、真实沉浸的听感氛围。

生态协同，打造全家人的影音娱乐中心

为满足现代消费者对于私人观影的体验需求，华为悦彰家庭影院与华为智慧屏、华为家庭存储联动使用，一个专属自己的“私人影院”由此诞生。Hi-Res高清音质认证，用户在欣赏大片的时候，可以享受到更为丰富、细腻和真实的音质体验。除观影之外，华为悦彰家庭影院还能满足用户在游戏、K歌等多娱乐场景中的听感需求，其支持多种模式，包括标准、音乐、新闻、K歌、影院、自定义模式等，且能够根据华为智慧屏的画面类型自动调整，在不同场景下提供最佳听音体验。这些创新设计将彻底刷新客厅娱乐新生活，作为智慧屏的影音“外挂“，一听上头!此外，产品的使用门槛很低，例如其具有免配安装、上电即连免调试等便捷功能，降低了用户的体验成本。

价格方面，华为悦彰家庭影院定价9999元，新品将于发布会后开启预约，搭配华为智慧屏首次购买或已有华为智慧屏系列任一产品购买，可享500元优惠。目前已在全渠道包括华为商城、授权电商、华为体验店、授权零售商开启预约。