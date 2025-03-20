用AI为家带来主动健康空气，华为鸿蒙智家新品发布

【天极网家电频道】2025年3月20日，华为举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会。作为空间智能化时代的重要先行者，华为基于强大的鸿蒙生态，通过全场景互联互通的智慧体验，为用户带来创新、可靠、前沿的智能化未来生活。依托“1+2+N”核心架构，华为鸿蒙智家围绕稳定性、易安装、易用性、高级感、灵活性、低成本、生命周期有保障的“七大优势”持续深耕，打造有温度的全屋智能解决方案，构筑高端、智慧、健康、可靠的未来家，助推空间智能产业全面进化。

在本次发布会上，华为鸿蒙智家聚焦健康主题，围绕“AI健康”“AI节能”“后装改造”等关键词再度升级，为用户带来主动健康空气解决方案[1]，面向精装房、老房改造等用户的快速改造后装解决方案、舒适与节能一举兼得的AI智慧节能解决方案，以AI创新科技为用户构筑健康宜居空间，打造智慧舒适享受。

好房子“会呼吸”，主动健康空气守护家人健康

室内空气质量的好坏与人体健康息息相关。华为鸿蒙智家此次带来的主动健康空气解决方案围绕不同户型用户需求，智能调度中央空调+冷暖新风系统、新风空调/新风机、智能推窗器、人体及空气传感器等在内的全屋空气相关设备，实现对家中各楼层、各空间对二氧化碳、甲醛、PM2.5、TVOC、温度、湿度等6项空气指标的检测及优化，让用户居家也可以享受好空气，获得健康空气守护。

华为鸿蒙智家主动健康空气解决方案全屋看板[2]让家中空气可视、可控。此外，主动健康空气解决方案还针对长期困扰消费者的痛点，设置了富氧安睡、智能除醛、全屋恒湿、防霾等专属健康空气模式。在富氧安睡模式下，当空气传感器[3]识别到室内二氧化碳浓度过高，将通过与推窗器联动自动开窗通风，同时新风系统将开启全屋循环，降低室内二氧化碳浓度、提高空气含氧量，让用户睡眠时舒畅呼吸、起床时头脑清爽，以饱满的精神迎接新的一天。

华为鸿蒙智家主动健康空气解决方案还通过声、光、影、空气、气味的联动，打造全新的空间主题。空间主题支持一键下载联动触发使用，旨在通过对视觉、听觉、嗅觉、温/湿度等元素的模拟，带来媲美度假胜地的环境享受。此次推出了大溪地阳光海岛、冰岛峡湾冰川、南法花海馥郁、瑞士山林漫游等一系列主题，为用户带来更加高级丰富的自然氛围和健康享受。

24小时极速智装，有房就能装

目前，存量房在智能化改造中存在较大的实现难度。针对后装用户的空间智能化改造需求，新一代华为鸿蒙智家推出了完备的后装解决方案，仅需24小时[4]即可对空间实现智能焕新，不破墙、不改造，当日装、当日享。

华为鸿蒙智家后装解决方案实现了网络配置和生态系统的全面升级。配合全屋Wi-Fi 7稳定覆盖，更快更强;支持2800+品牌、7700+单品兼容，生态丰富，皆可智控;高效个性化配置及一键配网服务。华为鸿蒙智家后装解决方案带来了健康儿童房、自动化卫浴空间、智能卧室、全屋智能控制、全屋智能门窗等丰富多样的智能方案。无论是单空间还是多空间皆可智装，满足用户多样化的空间需求，让居家生活更加舒适、便捷。

AI智慧节能为生活增效，全屋看板让家尽在掌控

绿色、低碳、环保的生活理念，已经成为全社会的共识。新一代华为鸿蒙智家推出AI智慧节能解决方案，该方案包含AI空调托管[5]、AI零冷水[6]和用电看板[7]等智慧功能。AI空调托管功能基于AI超感传感器检测，当传感器感知空间内无人时，联动空调自动开启低功耗运行，长时间无人时自动关闭待机;检测到空间内有人，空调随即恢复正常运行，有效降低能耗。

针对用户洗浴无法即时获得热水的痛点，华为鸿蒙智家智慧节能解决方案还带来了AI零冷水功能，将理想水温及时带给用户。华为鸿蒙智家AI零冷水功能新增支持语音触发，此外还支持定时触发、智慧生活APP远程触发、华为鸿蒙智家设备联动触发，多种触发模式，让用户自定义用水场景，有需要时便有热水按需即至，减少无人时热水器持续烧水空转。

用户还可以通过用电看板对家中各个设备用电信息进行实时查看。看板将用电情况以图表形式呈现，一看即知。同时，用电看板支持多端、多入口直达查看，用户可在智能中控屏S2[8]、手机智慧生活APP等端口查看。

而为了更方便用户对家中各空间、各类智能设备的灵活操控，新一代华为鸿蒙智家基于华为鸿蒙智家未来家设计工具平台推出了全屋看板功能。全屋看板无需用户自行编辑，通过专业设计师导入即可等比还原家中布局[9]，让家中智能设备可以通过智能中控屏S2 或 智慧生活APP随时查看状态并进行控制操作。此外，还设置了照明、空气、电池等六大看板界面分区清晰，让操控设备更自如。

此外，华为鸿蒙智家还对空间“智慧大脑”――智能主机进行再升级，推出了全面进化的智能主机2[10]，在设备连接数、数据处理性能、数据隐私保护方面都有更出色表现。

空间智能化背景下，用户对居住空间的需求日益多样化、丰富化，“好房子”标准也对智能化提出了更高的要求。华为鸿蒙智家秉持着“以人为本”的理念，围绕AI健康、AI交互、AI节能，以科技创新为驱动力打造未来空间，不断拓展并重塑高端住宅解决方案的边界。在华为鸿蒙智家的加持下，高端、智慧、健康的生活不再遥不可及，用户的日常生活将被赋予全新的智能化体验，产业也将再度迎来革新进化。

[1] 华为鸿蒙智家主动健康空气解决方案，参照《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022，联动生态合作伙伴的空气调节设备，对甲醛、二氧化碳、PM2.5等空气指标进行优化处理，预计2025年第三季度上线，该功能场景特性、最终上线时间、需联动使用的设备等详情，具体请以官方信息为准。

[2] 全屋看板功能预计2025年第三季度上线，该功能场景特性、最终上线时间、需联动使用的设备等详情，具体请以官方信息为准。

[3] 空气传感器需为特定华为自研或生态合作伙伴的设备，详情请咨询店员或客服，请以实际体验为准。

[4] 指使用华为鸿蒙智家后装解决方案，在常规房型且具备家用供电、网络覆盖的住宅，最快可于24小时累计上门安装时间内完成智能化方案安装交付，具体改造时长受选配功能及房屋面积影响，请以实际为准。

[5] AI空调托管功能需搭配特定华为自研及生态合作伙伴的设备使用，详情请咨询店员或客服，请以实际体验为准。该功能预计2025年第三季度上线，该功能场景特性、最终上线时间、需联动使用的设备等详情，具体请以官方信息为准。

[6] AI零冷水，指在触发用水需求后，启动提前循环预热管内冷水，以免后续使用时接触到冷水。该功能需搭配特定华为自研及生态合作伙伴的设备使用，详情请咨询店员或客服，请以实际体验为准。该功能预计2025年第三季度上线，该功能场景特性、最终上线时间、需联动使用的设备等详情，具体请以官方信息为准。

[7] 该功能预计2025年第三季度上线，该功能场景特性、最终上线时间、需联动使用的设备等详情，具体请以官方信息为准。

[8] 指华为全屋智能 智能中控屏 S2

[9] 基于华为鸿蒙智家未来家设计工具平台，通过用户房屋或家装方案布局图，将用户家中布局等比例还原在智能中控屏或智慧生活APP 全屋看板功能界面端;实际还原效果可能受软件版本、布局图本身、使用条件等因素影响，可能有所差异，请以实际体验为准。

[10] 智能主机 2 该产品预计预计2025年第三季度上线，该产品特性、最终上线时间、需联动使用的设备等详情，具体请以官方信息为准。