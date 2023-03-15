支持HomeKit 安全视频 看得见的家居安防守护 Aqara智能可视门铃G4评测

【天极网家电频道】在居家生活中，安防始终是家庭住户的强需求，只有拥有可靠的居家安全保障，才能安心地享受生活。近年来，随着智能家居产业链布局的加深，越来越多的智能家居产品出现且被应用，家庭安防也在这一过程中迎来了更加智能、安全、便捷的升级。

除了我们熟悉的智能门锁，智能可视门铃也是家庭安防保障升级的重要组成部分。与传统门铃相比，智能可视门铃在访客来访通知的基础上增加了“监控”的功能，在不开门的情况下，用户能够通过门铃的可视化设计验证访客的身份，确保开门前的安全与隐私。而当门外有可疑人员徘徊时，用户也可以通过视频影像反馈实时知晓，提前做好防护措施，避免出现安全隐患。如果说智能门锁是为用户打造更牢固的“安全屏障”，那么智能可视门铃就是为用户提供更全面的“安全防护”。

近段时间我们参与体验了一款智能可视门铃――Aqara智能可视门铃G4，它搭载了162°超广角门铃镜头，依托运行于设备本地的人脸识别算法，能够对按铃访客或是门外逗留人员进行身份标记与识别，并将记录以视频形式同步推送APP，方便用户时刻掌控门外的情况，守护家庭安全。除了适配自身的Aqara HomeApp，Aqara智能可视门铃G4还是国内首款支持HomeKit 安全视频的智能可视⻔铃，这对于使用苹果生态的家庭来说可谓极其友好。下面天极网评测室将通过详细测评，带大家一起了解这款Aqara智能可视门铃G4。

外观设计

Aqara智能可视门铃G4共上线了石墨灰和初雪白两个配色，根据自家门前的装潢，我们选择了与之更匹配的石墨灰配色。

G4门铃包括门外主机与门内中继器两个部分，主机的尺寸为141.5×65×30.4mm，中继器的尺寸为 65.2×65×28.4mm。主机的大小比普通门铃看着更大，但是实际安装后的效果并没有太过突兀，略带磨砂的质感更是契合木门的格调。中继器相对小巧，不过需要通过type-c电源口进行供电，安装位置有一定的限制。

其中门外主机由多个功能部件组成。上方的圆环集成了麦克风、光敏传感器、镜头、红外补光灯以及PIR传感器，下方则是门铃的按键，由环形的灯带环绕，通过不同的指示灯颜色实时显示门铃当前状态。

主机的左侧是门外扬声器，我们可以通过扬声器与门外人员进行语音对话。右侧是主机背板的拆卸螺丝，我们可以使用标配的小螺丝刀对背板进行拆卸。

背板紧固螺丝

背板后是主机的电池仓，可以通过配备的六节LR6碱性AA电池进行供电，官方标称最长可续航4个月。除此之外，主机还可以通过内置的接线柱外接电源供电，告别续航焦虑。背板后还拥有重置、强拆检测等键位设置，我们可以根据需要选择使用。

主机背板

主机电池舱

而背板也同样拥有两种安装方式，我们可以撕开背胶将主机直接粘贴在门前或墙上，也可以使用配备的螺丝进行打孔安装。

中继器则主要负责提供响铃提醒以及接收门外主机信号。它拥有一个最高可达95dB的大音量扬声器，扬声器也由环形的灯带环绕，通过不同的指示灯颜色显示实时状态。

中继器

中继器的上方拥有一个功能按键，短按一次可关闭响铃或告警声音，长按10秒重置网络并解绑设备，快按10下则是恢复出厂设置。

功能体验

智能可视门铃不仅能够通过铃声知晓门外有人来访，而且还能通过摄像头对来访人员进行身份识别，起到监控的安全防范作用。为此Aqara智能可视门铃G4配备了一个162°超广角摄像头，辅以Aqara畸变矫正算法，能够为用户带来更广的门外视野的同时也能减轻画面畸变。

门铃摄像头

门铃视角

在清晰度方面，Aqara智能可视门铃G4搭载一个1080P高清摄像头，能够对门外情况进行清晰监控。而当网络不稳定时，我们也可以选择切换720P或流畅清晰度，避免实时视频卡顿。

Aqara智能可视门铃G4更多的功能则需要协同手机APP来完成。首先我们需要下载Aqara Home APP，对门铃主机与中继器进行联网操作，联网添加设备后即可正常使用。主界面由两部分组成，上方可通过实时视频查看门外情况，我们也可以进行截图、录像、双向通话或是暂停操作。下方则是门外情况记录，能够自动上传到云端保存7天，方便用户查看。

双向通话是Aqara智能可视门铃G4的一大亮点，我们可以通过该功能与门外访客进行实时对话，灵活处理诸如快递上门但无人在家收件的不便场景。此外，双向通话还支持变声功能，当可疑人员在门口徘徊时，我们可以通过双向通话的变声功能震慑可疑人员，这对于独居女性来说非常友好。

快递到家场景

变声功能

点击右上角拓展按钮可以进行更多设备的设置以及功能的查看。G4所保存的视频图像能够在此处查看，包含有人按铃、人脸识别、有人逗留、强拆报警等多个类别，我们可以及时回看记录。除此之外，Aqara智能可视门铃G4还可以与Aqara智能门锁进行联动，对访客进行身份识别后一键开门，实现更多自动化与场景化的应用。

“更多设置”选项下是对Aqara智能可视门铃G4的更详细设置。我们可以对门铃的工作时段、主机扬声器音量、门铃铃声种类以及中继器铃声音量等进行自定义设置。其中我们对门内中继器的铃声音量进行了测试，将铃声音量调至100%，在距离中继器1.5米处使用分贝测试仪进行监测，实测拍摄时的音量为82.7dB，仪器显示最高音量为96.8dB，在家中任何位置基本都能听到铃声。

中继器音量

除此之外，我们还可以对录制的实时视频进行其他设置。譬如添加时间水印，进一步完善视频信息。在隐私问题上，我们也可以对摄像头能够拍摄到的某些区域进行遮挡，避免可能带来的他人隐私泄露的麻烦。

Aqara智能可视门铃G4的视频摄像功能在夜间或是黑暗状态下同样适用，它搭载了红外夜视补光模块，在摄像头拍摄记录时能够给予红外补光，还原门外情况。但是我们不建议将红外补光功能选择一直打开状态，毕竟这对门铃的续航是一个挑战。

红外补光

接下来是门铃的侦测设置，包含有人逗留和人脸识别两个细分选项，两者都可以根据设定的条件进行视频录制并推送至APP，给予我们实时的安全提醒。其中，人脸识别功能依托设备本地进行身份识别，相比云端识别方案，Aqara智能可视门铃G4的人脸识别速度更快，自动化联动体验也更好。除了系统侦测，我们也可以在自行上传人脸信息，APP上最多可标记30张人脸，当家庭成员到家或好友来访时，我们也能实时知晓。

值得一提的是，Aqara智能可视门铃G4也是国内首款支持HomeKit 安全视频的智能可视⻔铃，这也意味着G4可以直接通过苹果设备实现对门外情况的实时了解。

添加设备后我们可以看到HomeKit中G4具备实时画面传输以及基本的语音通话功能，也有相关检测到门外某人活动时后发出通知的设置，但是诸如语音变声、铃声大小调节、人脸录入等设置尚未与Aqara Home APP同步。期待G4未来也能在苹果HomeKit拓展更多的功能。

评测总结

相较于普通门铃，Aqara智能可视门铃G4不仅起到了通知来访，而且还起到了监控防护的作用。摄像头的加入让用户能够及时掌握门外信息，而红外传感以及人脸识别技术的搭载则让用户对信息的知晓细致到每一个个体，避免可能出现的安全隐患。同时，双向语音通话等智能化设定也大大增加了门铃的实用性，某些无人在家时的响铃场景也能灵活应对。与Aqara Home APP与苹果HomeKit的双兼容更是让Aqara智能可视门铃G4能够适配更多家庭中的智能生态，解锁更多的联动场景。目前，Aqara智能可视门铃G4官方售价699元，作为一款智能、安全、实用的产品，感兴趣的朋友不妨了解一下。