TCL³¬¼¶Í²Ï´ÒÂ»úT7HÉÏÊÐ Ï´ÒÂ¸ü¸É¾»
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿3ÔÂ12ÈÕTCL·¢²¼ÁËÒ»¿îÐÂÆ·¡°³¬¼¶Í²Ï´ÒÂ»úT7H¡±£¬²ÉÓÃ540mmÐÐÒµ×î´óÍ²¾¶¡¢6DÌáÉý½îºÍº£²¨ÎÆÄÚÍ²£¬ÊµÏÖÐÐÒµ×î¸ß1.2Ï´¾»±È£¬´òÆÆÁËÏ´ÒÂ»úÏ´µÓÄÜÁ¦µÄÌì»¨°å¡£ÏÖÔÚÕâ¿îÖ÷´òÏ´ÒÂ¸ü¸É¾»µÄ³¬¼¶Í²Ï´ÒÂ»úÒÑ¾ÉÏÊÐ£¬µçÉÌÊ×·¢´ÙÏú£¬ÓÅ»Ý¼Û´Ó1999ÔªÖÁ3299Ôª¡£
Ï´¾»±È1.2
Ä¿Ç°Ï´ÒÂ»úµÄÏ´¾»±È£¬1.03ÊÇ»ù´¡£¬´ïµ½1.08±È½Ï³£¼û£¬ÄÜ´ïµ½1.1ÒÔÉÏÊôÓÚÓÅÐã¡£¶øTCL³¬¼¶Í²Ï´ÒÂ»úT7H£¬ÔÚÒµÄÚÂÊÏÈÍ»ÆÆ£¬Ï´¾»±È´ïµ½ÁË1.2£¬ÊÇÄ¿Ç°Ï´ÒÂ»úÏ´µÓÄÜÁ¦µÄÌì»¨°å¡£ËüÍ¨¹ý³¬¼¶Í²Super Care¼¼Êõ¡¢6DÌáÉý½î¡¢º£²¨ÎÆÄÚÍ²¡¢DDÖ±Çý¡¢Íç×Õ¾»pro¡¢¾«»ªÏ´µÈ¶àÖÖ¹¦ÄÜ¼¼ÊõÀ´ÊµÏÖÁËÕâÒ»Ç¿´óµÄÏ´¾»ÄÜÁ¦¡£
540mm´óÍ²¾¶
¹öÍ²Ï´ÒÂ»úÍ¨¹ý¹öÍ²·×ª´ø¶¯Ë®Á÷£¬²»¶Ï³å»÷ºÍË¤´òÒÂ·þ£¬À´ÊµÏÖÏ´¾»µÄÐ§¹û¡£Ï´ÒÂ¹ý³ÌÖÐ£¬Ï´ÒÂ»úµÄÍ²¾¶»áÓ°ÏìÒÂÎïÌáÉýµÄ¸ß¶È£¬¼°´Ó¸ß´¦Ë¤ÏÂÀ´µÄÁ¦¶È¡£ÆÕÍ¨¹öÍ²Ï´ÒÂ»úµÄÍ²¾¶Ö»ÓÐ500mm£¬Í²¾¶¶Ì¡¢¿Õ¼äÐ¡£¬ÒÂ·þµÄË¤´ò¾àÀë¶Ì¡¢·×ª´ÎÊýÉÙ£¬Ï´µÃ×ÔÈ»²»¹»¸É¾»¡£
¶øTCL³¬¼¶Í²Ï´ÒÂ»úT7HµÄÍ²¾¶´ó´óÍ»ÆÆ£¬´ïµ½Ç°ËùÎ´ÓÐµÄ540mm£¬Ë¤´òÂ·¾¶Ôö¼ÓÁË40mm£¬ÄÜ¸üÓÐÁ¦µØË¤´òÒÂ·þ¡£¶øÇÒ£¬´óÍ²¾¶Ò²Ê¹ÆäÈÝ»ýÔö¼Ó£¬±ÈÐÐÒµÆ½¾ùÌáÉýÁË13%£¬¸üÊÊÓ¦ÇåÏ´´ó¼þ¡¢´óÁ¿ÒÂÎïµÄ³¡¾°£¬´²µ¥±»×Ó×ªµÃ¸ü¿ª¡¢Ï´µÃ¸üÍ¸¡£
6DÌáÉý½î
ÌáÉý½îÊÇÏ´ÒÂ»úÄÚÍ²ÉÏµÄ³¤Ìõ×´Í»Æð£¬Ò»°ã3¸ù£¬ÄÜ´ø¶¯ÒÂÎï·×ª£¬Ê¹ÒÂÎïÔÚ¹ö¶¯¹ý³ÌÖÐÔö¼ÓÄ¦²Á£¬Ç°ºó·×ª£¬ÊµÏÖË¤´ò×÷ÓÃ¡£TCL³¬¼¶Í²Ï´ÒÂ»úT7H°ÑÌáÉý½îÊýÁ¿Ôö¼Óµ½6¸ù£¬²¢ÇÒÉè¼ÆÎªÒ»³¤Ò»¶ÌµÄÓã÷¢×´£¬½»´íÊ½ÅÅ²¼¡¢»¥Îª×éºÏ£¬Ê¹ÌáÉý½î¾ß±¸Èà´ê×÷ÓÃ£¬Ä£ÄâÈËÊÖÏ´µÓ¡£
Ä£ÄâÊÖ´êµÄ·½Ê½£¬Ê¹Ï´ÒÂ»úÄÜ´¦ÀíÁì¿Ú¡¢Ò¸ÏÂ¡¢Ðä¿Ú¡¢ÄÚÒÂÄÚ¿ã¾Ö²¿µÈÈÝÒ××ÌÉúÏ¸¾ú¡¢³Á»ýÎÛ×ÕµÄµØÇø£¬È¥³ýÍç¹ÌÎÛ×Õ¡£6DÌáÉý½î»¹ÄÜÊ¹ÒÂ·þÔÚ·×ªÊ±Ê¼ÖÕ´¦ÓÚÖÐ¼äµÄ°²È«ÇøÓò£¬¼õÉÙÓë²ÕÃÅºÍÍ²µ×µÄ×²»÷£¬ÒÂÎï²»Ò×Ä¥Ëð¡£
º£²¨ÎÆÄÚÍ²
TCLÏ´ÒÂ»úT7HÄÚÍ²ÉÏ»¹Éè¼ÆÁËÂÝÐýµÄº£²¨ÐÎÎÆÂ·£¬¿ÉÒÔÔö¼ÓÄ¦²Á£¬Ê¹ÎÛ×Õ¸ü¼ÓÈÝÒ×ÍÑÂä¡£ÄÚÍ²ÉÏµÄÍÑË®¿×Î»ÓÚÃ¿µÀº£²¨Ö®¼äµÄÏÂ³ÁÇøÓò£¬¿ª¿×´óÐ¡¾«È·±£³ÖÔÚ2.3mm£¬¸¡¶¯µÄË®Á÷ÄÜ¹»ÔÚÒÂ·þºÍÄÚ±ÚÖ®¼äÐÎ³ÉË®Ä¤²ã£¬Ê¹ÇåÏ´Ä¥Ëð½µµÍµ½¼«ÏÞ£¬ÊµÏÖÒÂÎïµÄÎÞÉËÇåÏ´¡£
Íç×Õ¾»Pro
Ï´µÓ³ÌÐòÉÏ£¬TCL³¬¼¶Í²Ï´ÒÂ»úT7HÈ«ÐÂÉý¼¶ÁËÍç×Õ¾»Pro¡£T7H²ÉÓÃÁËÄ¿Ç°×îÏÈ½øµÄDDÖ±Çýµç»ú£¬48×é´Å¼«µÄµç»ú¿ÉÒÔ¾«×¼¿ØÖÆ£¬ÐÎ³É¡°ÁùÖØË®Á÷ÔË¶¯Ä£Ê½¡±£¬ÊµÏÖ¡°½þÅÝ¡¢ÇáÈà¡¢Ï¸´ê¡¢Ë¤´ò¡¢³åÏ´¡¢¶¶É¢¡±¡£ÓÃ»§Ö»ÐèÒªÑ¡Ôñ¡°»ìºÏ¡¢ÓÍ×Õ¡¢×±×Õ¡¢¹û×Õ¡¢ÄÌ×Õ¡¢Ñª×Õ¡±µÈ°´¼ü£¬T7H¼´¿ÉÔÚ¸÷¸ö½×¶Î¾«×¼µ÷½ÚË®ÎÂ¡¢Á÷ËÙºÍÁ÷Ïò£¬È¥³ýÍç¹ÌÎÛ×Õ¡£ÎÞÂÛÊ²Ã´ÀàÐÍµÄÒÂÎïºÍÔàÎÛ£¬¶¼ÄÜÓÐÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄÏ´µÓ·½Ê½¡£
¾«»ªÏ´
TCL³¬¼¶Í²Ï´ÒÂ»úT7H²ÉÓÃÈ«ÐÂµÄÖ±Åç¾«»ªÏ´¼¼Êõ£¬¸ü¸ßÐ§µØÀûÓÃÏ´µÓ¼Á¡£Í¨¹ýµç¿ØËã·¨ºÍ¸ÐÖªÌ½Í·²â¶¨ÒÂÁ¿¶àÉÙºó£¬T7HÄÜ×Ô¶¯¼ÆËã²¢Ô¤»ìÊÊÁ¿µÄÏ´ÒÂÒººÍÈáË³¼Á£¬Ô¤»ì³ö3±¶¾«»ªÒº£¬È»ºóÍ¨¹ýÎÄÇðÀï¸ßÑ¹ÅçÁÜÏµÍ³£¬½«¾«»ªÒºÅçÍ¿ÔÚÔàÒÂ·þÉÏ£¬¿ìËÙ½þÈóÒÂÎï£¬³ä·Ö°ü¹üÏËÎ¬£¬ÊµÏÖÉî¶ÈÇå½à£¬²¢ÇÒ¼õÉÙ²ÐÁô¡£ÔÚÏ´µÓ·½Ãæ£¬T7H»¹ÓÐ»îË®Æ¯Ï´¡¢°ÍÊÏ³ý¾úÏ´¡¢¼ÓËÙÏ´µÈ¹¦ÄÜ£¬½øÒ»²½ÌáÉýÏ´µÓ¹¦ÄÜÌåÑé¡£
ÆäËü¹¦ÄÜ
ÔÚÍâ¹ÛÉÏ£¬TCL³¬¼¶Í²Ï´ÒÂ»úT7H²ÉÓÃÁË³¬±¡Éè¼Æ£¬ÊÊºÏÇ¶ÈëÊ½¼Ò¾Ó¡£T7HµÄ»úÉíºñ¶È£¬12kg´óÈÝÁ¿°æ±¾Îª570mm£¬10kg°æ±¾µÄ»úÉíºñ¶È½ö530mm£¬¸ø½ÓµçÏßºÍÅÅË®¹ÜÁô×ãÁË¿Õ¼ä£¬ÈÃ×°ÐÞ±äµÃ¸ü¼òµ¥¡£T7H»úÉí²ÉÓÃÁËÀ¥ÂØ¼õÕñ½á¹¹£¬ÄÚ²¿ÔòÅäÖÃÁË4Ì×¸ß×èÄá¼õÕñÆ÷¡¢2×éÎüÄÜ±ÜÕðµõ»ÉºÍ¼õÕðº£Ãà¿é£¬¼õÉÙ¹¤×÷ÔëÒô¡£
T7H´øºæ¸É¹¦ÄÜµÄ»úÐÍ»¹ÌáÉýÁËÖÇÄÜÈáºæ£¬50-55¡æµÄºæ¸É¸üÎª»¤ÒÂ¡£T7HÒ²¿ÉÓÃAPPÖÇÄÜ»¥Áª£¬Ìá¹©¸ü¶àÏ´»¤³ÌÐòºÍ×Ô¶¨ÒåÄ£¿é¡£Ô¤Ô¼Æô¶¯¡¢Ï´µÓ¼ÁÓàÁ¿¼à²â¡¢Ï´ÒÂ½ø¶È¡¢È¡ÒÂÌáÐÑ¡¢Í²Çå½à¡¢ÖÐÍ¾ÌíÒÂ¡¢ÖÇÄÜÍ¯ËøµÈ¹¦ÄÜ¶¼¿ÉÒÔÊµÏÖ¡£
×ÜÌåÀ´¿´£¬Õâ¿îÏ´ÒÂ»úµÄÏ´¾»ÄÜÁ¦È·ÊµÎüÒýÈË¡£TCL³¬¼¶Í²Ï´ÒÂ»úT7H½üÈÕÒÑ¾ÉÏÊÐ£¬ÓÐ¶à¸öÐÍºÅ°æ±¾£¬µçÉÌÊ×·¢´ÙÏúÓÅ»Ý¼Û´Ó1999ÔªÖÁ3299Ôª²»µÈ£¬ÓÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ¿ÉÒÔ¿ªÊ¼ÏÂÊÖÁË¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â