MOVA携全系智能家电登陆 AWE2025：以科技美学引领智能家电新篇章

【天极网家电频道】3月20日-23日，全球三大消费电子盛会之一的中国家电消费电子博览会(AWE2025)在上海新国际展览中心举行。全球高端智能家电品牌MOVA携智慧生活全品类重磅亮相，带来了包括扫地机、洗地机、吸尘器、厨房家电、个护家电以及宠物电器在内的全矩阵旗舰新品，并发布12大首创技术，为消费者打造高端智能生活新范式。

十二大首创技术闪耀“秀场”，MOVA推高品牌技术复利

从现场展台可以看到，智能清洁产品作为MOVA的核心品类，本次MOVA扫地机、洗地机、吸尘器产品都携新品首次亮相AWE。

扫地机品类上，极具科技质感的V60 MOBIUS扫地机器人搭载MOVA首创Space Hub多功能分区换拖布系统，可以智能识别地面材质，并匹配针对性的拖布方案，3组拖布系统应对不同材质地面，基站全自动更换拖布，还可通过地面精细化清洁方案，实现抛光级养护效果，全方位解放双手。而另一款Z60 Pro扫地机器人则具备AI深压活洗技术，增压洗地不留痕，边拖边洗真正以净拖净，滚筒拖布智能沿边外扩，边角清洁不遗漏，超细绒拖布，地缝也能深度清洁，滚筒舱门主动遮挡，智能识别地毯防打湿。同时，MOVA还展示了具有8cm全地形底盘调校的P60 Pro扫地机，可以轻松翻越台阶、门槛等复杂地形，实现全屋自由穿越清洁。

洗地机展出了M50Ultra、M10 Pro+、K30 Pro以及X40系列，L型巨型屏幕吸睛演示功能点，现场受到了许多观众的关注。其中X40Pro拥有MOVA首创涡轮增压速热设计、100℃沸水AI浸泡设计，以及图书馆级的静音AI智能烘干设计。270W的涡轮聚能加热，可以产生90℃高温水直喷地面，瞬间溶解顽固油污;100℃沸水浸泡自清洁，并可自动清理滚刷、刮条、吸口、内壁，确保全仓干净，智能传感系统会自检测滚刷的脏污程度，自动复洗至干净为止，烘干时还能检测滚刷湿度，智能匹配烘干时长，不过烘不欠烘。而M50 Ultra系列则搭载有MOVA首创折叠伸缩手柄设计，可以模仿人体手臂关节，驱动洗地机前后、伸缩移动，减轻手臂负担，轻松深入沙发、床底等难清洁角落，设计更符合人体工学。

在吸尘器品类上，MOVA重点展示了S5 Station I10和S6 Station两款产品。其中，吸尘器新品I10首创了FreeGlide技术，首次将万向双滚地刷与绿光显尘相结合，双滚前吸后拢，万向横向清扫，无论是桌腿环绕、狭窄角落还是低矮家具底部，都可实现清洁无死角，做到双倍洁净效果，高效应对地板灰尘。并且I10专为亚洲家庭设计，主机重量仅1.4kg，配合人体工学手柄与万向轮组，即使是女性用户也能单手轻松操控。收纳充电集成站集充电、收纳功能于一体，不仅解决了产品充电问题，还避免了配件杂乱、丢失的风险，真正做到了随手即充、随用随取。最大续航60分钟，20kpa超强吸力，灵活应对高频次清洁需求。

清洁赛道以外，MOVA还首次展出了其“跨界”到宠物智能品类的新品，展现了其做全屋生态智能的强大野心及技术底气。当代年轻人养宠渐成风尚，MOVA瞄准契机，推出智能保健喂食器PF20 PRO，产首创“7日保健仓”设计，密封舱体可以精准分装7日宠物食品，做到定时定量投喂。同时，MOVA还开发了具有生物膜主动除臭技术的电动猫砂盆新品LR10，以物理吸附分解异味方式替代传统香精覆盖除臭，对猫咪更加友好，半开放式的如厕结构，让猫咪排泄时头部可自然探出，即使大型猫也可轻松完成转身、埋沙、退出的整套动作;符合猫咪行为学的外厚内薄铺沙方式，满足猫咪如厕本能的同时还有效减少粘壁。

除了上述产品以外，MOVA此次还展出了搭载超纤聚能扫振电机的电动牙刷Fresh 20 Vison，既可做风筒又做卷发造型的吹风机Shine20，以及咖啡机、电烤炉、空气净化器等诸多智能家居生活品类，助力用户营造轻松、舒适、便捷、温暖的家庭氛围。现场人流如织，观众热情高涨的与工程师面对面交流。

科技+美学，定调MOVA品牌高端基因

诞生于2024年2月的MOVA，在成立之初便将高端、时尚、创新元素融入自身品牌基因中。

MOVA团队深知技术是品牌基业长青的基础，团队成员配置中70%均是研发人员，这也成就了MOVA在高速数字马达、智能算法等领域行业第一梯队的位置。而在硬核技术构建的基础上，MOVA以工艺设计赋予产品强烈的美学价值，实现了旗下产品在外观与内在质量、功能、性能等方面的融合统一。

凭借科技+美学双重加持，2024年双11期间，MOVA旗下智能清洁产品在天猫、抖音、京东等多个电商平台纷纷斩获第一名的好成绩，成为撼动市场格局的新锐力量。在海外市场，MOVA旗下产品目前已进入全球30多个国家和地区，覆盖北美、欧洲、东南亚、东亚、中东等区域，德国、意大利、美国、日本等国家。2024年西南欧黑五期间，MOVA全渠道GMV突破2400万，其中扫地机突破2200万。

MOVA品牌相关负责人提出，消费者面对琳琅的家电产品时，所需的不仅是产品功能本身，更是通过产品来实现一种全新、便捷、智能化的生活方式。正是凭借这种敏锐的市场洞察，MOVA得以从清洁赛道红海中杀出。伴随MOVA从清洁赛道向多元化品类赛道的拓展，将为消费者带来更多样的体验。

在此次AWE期间，MOVA除了旗舰新品的亮相外，还打造了一系列亮点活动。3月22日上午，杨澜将来到展台探展，与MOVA高管就品牌、产品、技术等问题展开深度对谈。3.22下午两点，AWE将在展台举办以“聚热爱，共成长”为主题的粉丝节，MOVA粉丝与KOL可以亲手体验最酷的黑科技，和工程师一起改造产品，让用户需求转化为真实功能点。此外，《时尚芭莎》主编卫甜也会为MOVA拍摄创意视频，以时尚语言重构科技叙事，将MOVA产品转化为生活美学的“基础设施”。

科技浪潮风起云涌，智能家居创新持续涌现。从智能清洁产品的革新，到宠物、个护、空净等新业务的开拓，MOVA对于科技及美学的重塑，为消费者带来了全新的智能生活新价值，也在业内确立了高端化战略，为行业提供一个值得借鉴的高端品牌商业化样本。