带着机械臂的扫拖机器人来了 石头P10 Pro如何解决墙边清洁烦恼

【天极网家电频道】石头科技在上个月推出了新一代自清洁扫拖机器人P10 Pro，作为P系列下一代新品的它相比P10拥有更多新颖的软硬件功能，包括时髦的语音助手，60℃热水洗拖布，动态的机械臂边拖等等。借助这些新科技装备，石头P10 Pro能够有效解决家庭地面清洁吗？

石头P10 Pro延续了前代P系列的外观风格，整体采用简约的素白机身配色，以宽大的圆盘机身承载各处功能。细节方面，用于感知、避障的传感器主要布置于机身前部与顶部，突起的激光雷达模块表面另有乾坤，除石头Logo外，还有一圈圆环装饰纹路，以及均匀分布的三处小孔，可以判断就是石头P10 Pro的麦克风开孔。

继续来看机身的其他部分，石头P10 Pro同样搭载了Reactive Tech融合式避障技术，在机身多处采用结构光等传感器实现融合辅助避障，右前方配备的传感器用于搭配新的贴边清洁功能，此外机身正面增设了视觉传感器与补光灯，可用于障碍物识别记录、实时视频等多样功能。

作为扫拖机器人最重要的功能区域，石头P10 Pro的底部底部也维持着P系列特点，采用右侧单边刷+双旋转拖布。中部为红色的全胶材质主刷，斜向螺旋纹路依旧以减少毛发缠绕为主要亮点，本次石头P10 Pro为中央主刷也配备了动态升降功能，搭配可升降的旋转拖布，更好应对单扫/单拖等多种工作状况。

在石头P10 Pro底部其它细节方面，除了常规的边缘防跌落传感器、超声波地毯传感器以外，最内藏乾坤之处在于拖布，以及安装拖布的孔位。我们可以注意到右侧拖布处带有一定角度限位的旋转臂结构，可将拖布向机身外伸出，进一步覆盖原先受机身边缘阻挡的墙边、墙角区域，同时紧随右侧边刷其后，提供更高的边角覆盖率。

了解完石头P10 Pro的机器人本身，我们再来看看它配备的基站。石头P10 Pro基站同样采用全能型设计，并延续前代P10的外观风格，表面元素较少，观感简约大气的同时兼具功能性，垂直分布这水箱区域、集尘区域，以及拥有充电、自清洁、烘干等功能的对接区域，并且新增60℃加热清洗、污水浊度检测功能。

石头P10 Pro在多种清洁任务中都能展现出它的特点，在动态机械臂的加持下，当机身右前方传感器检测到贴近墙体等物体时，机械臂与拖布盘自动伸出，更好地覆盖边角区域。遇到障碍时，石头P10 Pro也能够将机身与右侧机械臂拖布紧贴障碍环绕运行，机械臂实时动态伸缩，减少磕碰与卡困。

而对常规扫拖机器人而言高难度的贴墙咖啡渍清洁，更加适合石头P10 Pro配备的动态机械臂进行出力。可以看出，借助机械臂向外移动的拖布盘覆盖范围已经基本与机器人边缘齐平，能够覆盖紧贴墙边的液体污渍。当然，拖布盘向外移动也产生了内侧的清洁死角，石头P10 Pro借由后续的折返清洁路线即可将其完美解决。

综合来看，石头P10 Pro依旧是一款中高端的性价比产品，凸显高端功能的“技术下放”，在更亲民价位的产品上搭载诸多旗舰级功能。石头P10 Pro在前代石头P10的基础上不仅提升了感知、吸力等硬实力，更是带来了双动态升降、动态机械臂、多档热水洗拖布、语音助手等新功能，短短几个月间在功能、体验方面再次实现提升。