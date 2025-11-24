ÐÐÒµµü´úÌ«¿ìÑ¡ãÂÁË£¿Îå¿îÈÈÃÅ»îË®É¨µØ»úÆ÷ÈË£¬°´ÐèÇó±ÕÑÛÈë£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
Ëæ×ÅÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÉøÍ¸ÂÊ³ÖÐøÌáÉý£¬É¨µØ»úÆ÷ÈËÒÑ´Ó ¡°¿Æ¼¼³¢ÏÊÆ·¡± ±äÎª¼ÒÍ¥¸ÕÐè£¬2025ÄêÖÐ¹úÈ«×Ô¶¯É¨µØ»úÊÐ³¡ÔÚÏúÊÛ¶îÓëÏúÁ¿·½Ãæ³ÊÏÖ³öÎÈ½¡Ôö³¤Ì¬ÊÆ£¬¸ù¾ÝÖÐâù¿µ(CMM)·¢²¼µÄ¡¶2025ÄêµÚÒ»¼¾¶ÈÖÐ¹úÖÇÄÜÇå½àµçÆ÷ÊÐ³¡¼à²â±¨¸æ¡·Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬2025ÄêµÚÒ»¼¾¶ÈÖÐ¹úÈ«×Ô¶¯É¨µØ»úÊÐ³¡ÁãÊÛ¶î´ïµ½48.6ÒÚÔªÈËÃñ±Ò£¬Í¬±ÈÔö³¤12.3%¡£
½ñÄêÐÐÒµ¾ºÕù°×ÈÈ»¯£¬´ó½®Èë¾ÖºóÏÆÆð½µ¼ÛÑªÕ½£¬Ê×¿îÆì½¢ ROMO ÏµÁÐÒ²ÊÇ´ó½®Ê×¿îÕâÃ´¿ì¾Í¿ªÊ¼´ò¼Û¸ñÕ½µÄ²úÆ·£¬ÐÐÒµÕý³¯×Å¾ßÉíÖÇÄÜ¡¢È«³¡¾°Çå½à·½ÏòÉý¼¶£¬AWE2025 Õ¹»áÁÁÏàµÄ·ÂÉú»úÐµÊÖ¡¢ÖÇÄÜ»»ÍÏ²¼µÈ¼¼Êõ£¬³¹µ×¸ÄÐ´ÁË´«Í³Çå½àÂß¼¡£µ«ÊÐ³¡·±ÈÙ±³ºó£¬²úÆ·ÐÔÄÜ²Î²î²»Æë£¬Ïû·ÑÕßÑ¡¹ºÊ±ÍùÍùÏÝÈë ¡°²ÎÊýÃÔ¹¬¡±£¬ÕæÕýÓÃÆðÀ´²Å·¢ÏÖÖî¶àÏÖÊµÄÑÌâ¡£
´ÓºËÐÄ¹¦ÄÜÉý¼¶À´¿´£¬²îÒìÔçÒÑÌåÏÖÔÚÏ¸½Ú´¦£ºÍÏ²¼ÐÎÌ¬¸æ±ðµ¥Ò»Ðý×ªÊ½£¬½ø»¯³ö¹öÍ²Ê½¸ßÑ¹²ÁµØ¡¢ÂÄ´øÊ½ÌùµØÇå½àµÈ¶àÔªÐÎÌ¬;±ÜÕÏ¼¼ÊõÊµÏÖÖÊµÄ·ÉÔ¾£¬Èç´ó½®½èÎÞÈË»úÍ¬Ô´ÊÓ¾õ£¬ºÁÃ×¼¶¾«×¼Ê¶±ð£¬°µ¹âÏÂÒ²ÄÜÈÆ¿ª³äµçÏß¡¢³èÎïÍæ¾ß;Ã«·¢Çå½à¡¢Ìù±ß´¦ÀíÍ¨¹ý·À²øÈÆ¹öË¢¡¢ÈáÐÔ»úÐµ±Û³ÖÐøÍ»ÆÆ£¬¼õÉÙÇå½àËÀ½Ç¡£Ë®Ïä°æÓë×Ô¶¯ÉÏÏÂË®°æ°´ÐèÑ¡Ôñ£¬ºóÕß³¤ÆÚÃâÎ¬»¤£¬ÊÇ´ó»§ÐÍÊ×Ñ¡¡£
È»¶øÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÖÐ£¬Ïû·ÑÕß³£±»¸÷Àà³¡¾°»¯À§¾³À§ÈÅ£ºÑø³è¼ÒÍ¥×îÅÂ»úÆ÷ÈËÃ»Ê¶±ðµ½³èÎï·à±ã£¬¾¶Ö±Äë¹ý²¢½«ÎÛÎïÀ©É¢µ½É³·¢¡¢µØÌº·ìÏ¶£¬ºóÐøÇåÀí·´¶ø±ÈÊÖ¶¯´òÉ¨¸ü·ÑÁ¦;³¤·¢ÓÃ»§Ã¿´ÎÇå½àºó£¬¶¼Òª¶Ô×Å¹öË¢ÉÏ²øÈÆµÄÍ··¢Ò»¸ù¸ùËº³¶£¬ÉõÖÁÐèÒªÓÃ¼ôµ¶²ð½âÇåÀí;»ùÕ¾ÓÃ¾ÃÁË´ò¿ª¾ÍÊÇÒ»¹ÉÃ¹Î¶£¬³±ÊªµÄÍÏ²¼×ÌÉúÏ¸¾ú£¬ºæ¸É²»³¹µ×Ê±»¹»á´ø×ÅÒìÎ¶Çå½àÈ«ÎÝ¡£
ÆäÊµÌôÑ¡µÄºËÐÄ£¬ÔÚÓÚÈÃ²úÆ·Æ¥Åä×ÔÉí³¡¾°ÐèÇó£ºÑø³è¼ÒÍ¥ÓÅÏÈÑ¡´îÔØ·à±ãÊ¶±ð¹¦ÄÜ¡¢·À²øÈÆ¹öË¢Óë³ý³ôÍÏ²¼µÄ»úÐÍ£¬´ÓÔ´Í·¹æ±Ü·à±ãÄëÑ¹¡¢Ã«·¢²øÈÆÎÊÌâ;´ó»§ÐÍÖ±½ÓËø¶¨×Ô¶¯ÉÏÏÂË®¹¦ÄÜ£¬³¹µ×°ÚÍÑ¼ÓË®µ¹Ë®µÄ·±Ëö;³ø·¿ÓÍÎÛÖØµÄ¼ÒÍ¥£¬ÐèÖØµã¹Ø×¢ÈÈË®ÍÏµØ¡¢¸ßÑ¹²ÁµØ¹¦ÄÜ£¬ÇáËÉÍß½âÍç¹ÌÓÍ×Õ;Ð¡»§ÐÍÔò²àÖØ±ÜÕÏ¾«¶ÈÓë»úÉíÁé»îÐÔ£¬±ÜÃâ¿¨ÔÚ¼Ò¾ß·ìÏ¶Ó°ÏìÇå½àÐ§ÂÊ¡£
»ùÓÚÕâÐ©ºËÐÄÐèÇó£¬ÎÒ¾«Ñ¡ÁË½ñÄêÈÈÃÅµÄÎå¿îÉ¨µØ»úÆ÷ÈË¡ª¡ª¿ÆÎÖË¹T80s¡¢×·ÃÙS50 Pro ¡¢ÔÆ¾¨åÐÒ£002max ¡¢´ó½®ROMO P ¡¢Ê¯Í·p20£¬¸²¸Ç±ê×¼°æ¡¢Ë®Ïä°æ¡¢×Ô¶¯ÉÏÏÂË®°æµÈ²»Í¬ÀàÐÍ£¬´Ó¹¦ÄÜµ½ÊÊÅä³¡¾°È«Ãæ¸²¸Ç£¬°ïÄã¾«×¼ÌôÑ¡µ½ÕæÕýÄÜ ¡°½â·ÅË«ÊÖ¡± µÄÇå½àÖúÊÖ¡£
(×¢£ºÒÔÉÏ¼Û¸ñÎªË®Ïä°æ¼Û¸ñ£¬ÇÒÓë¹ÙÍø¿ÉÄÜÓÐ³öÈë£¬½ö¹©²Î¿¼)
¿ÆÎÖË¹T80s(Ë®Ïä£º3400Æð/ÉÏÏÂË®°æ£º3680Æð)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100203737127.html
¹öÍ²»îË®Ï´µØ||24800Pa|AIVI 3D 3.0 ±ÜÕÏÏµÍ³ |9.8cm
¿ÆÎÖË¹T80s´îÔØºãÑ¹»îË® 2.0 ÏµÍ³£¬3800Pa ¸ßÑ¹Ç¿ÅäºÏ 75¡æ¸ßÎÂÏ´¹öÍ²ÍÏ²¼£¬Ãð»îÂÊ 99.9%£¬Íç¹ÌÎÛ×Õ¿ìËÙÍß½â¡£
24800Pa ³¬Ç¿ÎüÁ¦ + Áé²ø 3.0 ·À²øÈÆ¼¼Êõ£¬Ã«·¢²»²øÈÆ¹öË¢£¬´ó¿ÅÁ£À¬»øÒ»´ÎÎü¾»¡£
AIVI 3D 3.0 ±ÜÕÏÏµÍ³Ê¶±ð 220 ÓàÖÖÕÏ°Îï£¬98mm ³¬±¡»úÉí + ÁéÏ¶ 3.0 Ìù±ßÉè¼Æ£¬µÍ°«¿Õ¼äÓë±ß½ÇÇå½àÎÞËÀ½Ç¡£
ÈýÖØÖÇÇýÉý½µÏµÍ³×Ô¶¯ÊÊÅäµØÌº¡¢µØ°å£¬ÍÏ²¼Ì§Éý·À´òÊª£¬ÎüÁ¦×Ô¶¯ÔöÑ¹¡£Ö§³Ö APP + ÓïÒô²Ù¿Ø£¬63¡æÈÈ·çºæ¸É + È«Ë®Â·¿¹¾ú£¬5200mAh µç³ØÊÊÅä 120©OÒÔÉÏ»§ÐÍ£¬ÔëÒô 52dB¡£
×·ÃÙS50 Pro(³¬±¡£º4448Æð/Ë®Ïä°æ£º3598Æð/ÉÏÏÂË®£º4023Æð)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100150630915.html
Ô²ÅÌÊ½ÍÏ²¼|24000Pa |8.9cm »úÉí|40¡æÈÈË®ÍÏµØ
×·ÃÙS50 ProÏµÁÐ´îÔØ 8.9cm ³¬±¡»úÉíÓë×ÔÉý½µÈ«¾°¼¤¹âÀ×´ï£¬À×´ïÓöµÍ°«¿Õ¼ä×Ô¶¯ÏÂ½µ£¬ÅäºÏ Vslam µ¼º½ + RGB ÉãÏñÍ· + LED ²¹¹â£¬¾«×¼Ê¶±ð 220 ÓàÖÖÕÏ°Îï£¬6cm ·ÂÉú»úÐµ×ã¿É 100% ¿çÔ½ÃÅ¼÷»¬¹ì¡£
24000Pa ì«·çÎüÁ¦´îÅä½ºË¢ + ½ºÃ«Ò»ÌåË«¹öË¢£¬Ã«·¢²øÈÆÂÊ 0%£¬´ó¿ÅÁ£À¬»øÊ°È¡ÂÊ´ï 100%¡£40¡æº½Ìì¼¶´¢ÄÜÈÈË®ÍÏµØ£¬ÓÍÎÛÈ¥³ýÂÊ 99%£¬´îÅä 100¡æ¸ßÎÂÏ´ÍÏ²¼ÏµÍ³£¬É±¾úÂÊ 99.9%¡£
Ë®Ïä°æ4.5L ÇåË®Ïä + 4.0L ÎÛË®Ïä£¬ÉÏÏÂË®°æ£¬×Ô¶¯²¹Ë®ÅÅÎÛ + ÖÇÄÜ¼Ó×¢Çå½àÒº£¬³¾ºÐÑ¹ËõºóÐøº½ÖÜÆÚÑÓ³¤ 3 ±¶£¬³¹µ×°ÚÍÑÊÖ¶¯»»Ë®µ¹ÎÛ¡£
»ùÕ¾Ö§³Ö 360¡ã ÈÈ·çºæ¸É£¬È«Á´Â· 6 ÖØ¿¹¾ú£¬³¾ºÐ×Ô¶¯Ñ¹Ëõ¼õÉÙÎ¬»¤Æµ´Î¡£5200mAh µç³ØÐøº½ 180 ·ÖÖÓ£¬ÊÊÅä 140©O»§ÐÍ£¬Ö§³Ö·½ÑÔÓïÒô + APP ²Ù¿Ø£¬ÔëÒôµÍÖÁ 50dB¡£
ÔÆ¾¨åÐÒ£002max(Ë®Ïä°æ£º4190Æð/ÉÏÏÂË®°æ£º4615Æð)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100268924098.html
AI»îË®ÂÄ´øÏ´µÓ|25000Pa|9.5cm|45¡æÈÈ»îË®ÍÏµØ
ÔÆ¾¨åÐÒ£002max·ÖÎªË®Ïä°æºÍÉÏÏÂË®°æ£¬¼Û¸ñÏà²î500Ôª£¬¾ßÌå¹¦ÄÜ»¹ÊÇÒ»ÑùµÄ£¬Ñ¡ÔñÉÏÏÂË®°æÐèÒªÔ¤Áô×ã¹»µÄ¿Õ¼ä£¬¸ù¾ÝÊ¹ÓÃ»·¾³µÄ³ß´ç½øÐÐÑ¡Ôñ¡£
ÔÆ¾¨åÐÒ£002max³ÆÎªAI»îË®ÂÄ´øÏ´µÓ»úÆ÷ÈË£¬»úÉí¸ß¶È9.5cm£¬´îÔØ AI Ë«Ä¿ÖÇÄÜÏµÍ³ + 10TOPS ËãÁ¦Ð¾Æ¬£¬¿ÉÊ¶±ð 250 ÓàÖÖÎïÌå£¬ÊµÏÖ 5mm ¸ß¾«¶È±ÜÕÏ£¬³èÎïÃ«·¢¡¢µçÏßµÈÕÏ°Îï¾«×¼ÈÆÐÐ¡£25000Pa ì«·çÎüÁ¦´îÅä·À²øÈÆ¹öË¢£¬¸ÉÀ¬»øÒ»´ÎÎü¾»£¬ÊªÀ¬»øÏÈÎüºóÍÏ±ÜÃâ¶þ´ÎÎÛÈ¾¡£
´´ÐÂ 45¡æÈÈ»îË®ÂÄ´øÏ´µØ¼¼Êõ£¬ÎÛË®ÊµÊ±»ØÊÕ£¬ÂÄ´øÍâÀ©½Ó´¥Ãæ»ý¸ü´ó£¬16¿×¾ùÔÈÅçÁÜ¼ÓÉÏ12N ºãÑ¹²ÁµØ£¬²»´æÔÚÒÔÔàÍÏÔà£¬0.5cm Ìù±ßÇå½àÎÞËÀ½Ç£¬Íç¹ÌÓÍ×Õ¿ìËÙÈÜ½â¡£
È«Á´Â·×ÔÇå½àÌåÏµº¬ 80¡æ¸ßÎÂÏ´¡¢UV ÒÖ¾ú¡¢45¡æÈÈ·çºæ¸É£¬ÎÛË®ºÐ´ø³ý³ôÄ£¿é£¬ÒÖÖÆÏ¸¾ú×ÌÉú¡£Ö§³Ö APP ²Ù¿Ø£¬140©OÒÔÉÏ´ó»§ÐÍÊÊÅä£¬Á¬Ðø¹¤×÷×î³¤´ï 3.8 Ð¡Ê±£¬ÔëÒô 56dB ¡£
ÄÚÖÃ 5000ml ÇåË®Ïä + 4750ml ÎÛË®Ïä£¬´îÅä 2.5L ´óÈÝÁ¿³¾´ü£¬120 ÌìÃâÎ¬»¤¡£Ë®Ïä°æÎÞÐè¸Ä×°Ë®¹Ü;ÉÏÏÂË®°æ×Ô¶¯²¹Ë®ÅÅÎÛ£¬³¹µ×½â·ÅË«ÊÖ£¬ÊÊºÏ×·Çó¼«ÖÂ±ã½ÝµÄ¼ÒÍ¥¡£
´ó½®ROMO P(Í¸Ã÷Æì°æ¡ªË®Ïä£º4896Æð¡¢Í¸Ã÷Æì½¢°æ¡ª×Ô¶¯ÉÏÏÂË®£º5321Æð)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100236481400.html
Ô²ÅÌÍÏ²¼|ºÁÃ×¼¶ 3D ±ÜÕÏ|25000Pa |9.8cm»úÉí|45¡æÈÈ»îË®
´ó½®Ê×¿îÆì½¢É¨ÍÐ»úÆ÷ÈË£¬DJI ROMO PÈ«Í¸Ã÷»úÉíÓë»ùÕ¾²ÉÓÃ¿¹¹Î¸ßÍ¸²ÄÁÏ£¬ÄÚ²¿»úÐµ½á¹¹ÓëÇå½à×´Ì¬Ò»Ä¿ÁËÈ»£¬¼æ¾ß¿Æ¼¼¸ÐÓëÊµÓÃÐÔ¡£ROMO P²ÉÓÃÎÞÈË»úÍ¬¿î¸ÐÖªÏµÍ³£¬ºÁÃ×¼¶ 3D ±ÜÕÏ¿ÉÊ¶±ð 2mm Ï¸ÏßµÈÏ¸Ð¡ÕÏ°Îï¡£
25000Pa ´óÎüÁ¦´îÅä·À²øÈÆ¹öË¢£¬Ã«·¢¡¢´ó¿ÅÁ£À¬»øÒ»´ÎÎü¾»;45¡æÈÈ»îË®ÍÏµØÏµÍ³ + ·ÂÈËÊÖ¼ÓÑ¹²ÁµØ£¬Íç¹ÌÎÛ×Õ¿ìËÙÍß½â¡£
Ë®Ïä°æÄÚÖÃ 4L ÇåË®Ïä + 3.2L ÎÛË®Ïä;»ùÕ¾Ö§³Ö¹öË¢×Ô¶¯ÇåÏ´¡¢63¡æÈÈ·çºæ¸É£¬Åä±¸ UV É±¾ú + µç½âË®³ý¾ú£¬ÒÖ¾úÂÊ³¬ 99.99%¡£Ö§³Ö APP ¾«×¼²Ù¿Ø£¬5200mAh µç³ØÊÊÅä 140©OÒÔÉÏ»§ÐÍ£¬Á¬Ðø¹¤×÷ 3 Ð¡Ê±£¬ÔëÒô½ö 45dB ²»ÈÅÉú»î¡£
Ê¯Í·p20 (±ê×¼°æ£º2380Æð¡¢ÉÏÏÂË®°æ£º2465Æð)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100148795173.html
Ô²ÅÌÊ½ÍÏ²¼|18500Pa|9.65cm»úÉí|»îË®Ï´µØ
Ê¯Í·p20´îÔØ LDS ¼¤¹âµ¼º½ + AI 3D ±ÜÕÏÏµÍ³£¬¿É¾«×¼Ê¶±ð 200 ÓàÖÖÕÏ°Îï£¬ÅäºÏ 6mm Ô½ÕÏ¸ß¶È£¬ÇáËÉ¿çÔ½ÃÅ¼÷¡¢µØÌº±ßÔµ¡£
18500Pa ì«·çÎüÁ¦´îÅäË«ÂÝÐý½ºÃ«¹öË¢£¬½â¾öÃ«·¢²øÈÆÎÊÌâ£¬´ó¿ÅÁ£À¬»øÊ°È¡ÂÊ´ï 100%¡£²ÉÓÃ 10N ºãÑ¹²ÁµØ¼¼Êõ£¬´îÅä»îË®ÅçÁÜÏµÍ³£¬Íç¹ÌÓÍ×ÕÈÜ½âÐ§ÂÊÌáÉý 30%£¬Í¬Ê±Ö§³Öµç½âË®³ý¾ú£¬É±¾úÂÊ 99.9%¡£
»ùÕ¾Åä±¸ 55¡æÈÈ·çºæ¸É¹¦ÄÜ£¬±ÜÃâÍÏ²¼·¢Ã¹ÒìÎ¶£¬È«Á´Â·¿¹¾úÉè¼Æ(Ë®Ïä¡¢ÎÛË®Ïä¡¢¹öË¢)±£ÕÏÇå½àÎÀÉú¡£5200mAh ´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬Ðøº½³¤´ï 180 ·ÖÖÓ£¬ÊÊÅä 150©OÒÔÉÏ´ó»§ÐÍ£¬Ö§³Ö APP Ô¶³Ì²Ù¿ØÓëÐ¡°®Í¬Ñ§ÓïÒôÖ¸Áî£¬¹¤×÷ÔëÒôµÍÖÁ 50dB£¬²»¸ÉÈÅÈÕ³£×÷Ï¢¡£
±ê×¼°æÄÚÖÃ 4L ÇåË®Ïä + 3.5L ÎÛË®Ïä£¬Ò»´Î¼ÓË®¿ÉÂú×ã 120©O»§ÐÍÇå½àÐèÇó£¬ÉÏÏÂË®°æÖ§³Ö×Ô¶¯²¹Ë®¡¢×Ô¶¯ÅÅÎÛ£¬´îÅä 2.5L ´óÈÝÁ¿ÖÇÄÜ³¾´ü£¬60 ÌìÃâÊÖ¶¯µ¹³¾¡£
Ð¡½á£º
É¨µØ»úÆ÷ÈËµÄ°æ±¾¶àÑù£¬Ë®Ïä°æºÍ×Ô¶¯ÉÏÏÂË®µÄÑ¡ÔñÐèÒª¸ù¾Ý¾ßÌåÊ¹ÓÃÐèÇó½øÐÐÑ¡Ôñ£¬Ë®Ïä°æÎÞÐè¸Ä×°¼ÒÍ¥Ë®¹Ü£¬°²×°Áé»î£¬ÊÊºÏÀÏ·¿¡¢×â·¿µÈÎÞÔ¤ÁôÉÏÏÂË®½Ó¿ÚµÄ³¡¾°£¬ÐèÊÖ¶¯µ¹ÎÛ;×Ô¶¯ÉÏÏÂË®°æÐè¸ù¾ÝËùÑ¡²úÆ·µÄ³ß´çÌáÇ°Ô¤Áô½øË®¿Ú¡¢ÅÅÎÛ¿Ú¼°µçÔ´£¬ÊÊºÏ 150©OÒÔÉÏ´ó»§ÐÍ¼°×·Çó ¡°ÁãÊÖ¶¯Î¬»¤¡± µÄ¼ÒÍ¥£¬Çå½àÐ§ÂÊ¸üÓÅ¡£?
Îå¿î²úÆ·¸²¸Ç 2000-5500 Ôª¼Û¸ñÇø¼ä£¬ºËÐÄÐÔÄÜ¸÷ÓÐ²àÖØ£¬ÒÔÉÏÎå¿î²úÆ·¾ùÎª»îË®ÍÏµØ£¬ÍÏ²¼ÐÎÌ¬·ÖÎªÔ²ÅÌÊ½ÍÏ²¼¡¢ÂÄ´ø¡¢¹öÍ²Ê½£ºÂÄ´øÊ½Æ¾½è¿í´ó½Ó´¥Ãæ»ý£¬Çå½àÐ§ÂÊ¸ß£¬ÅäºÏ 45¡æÈÈ»îË®¿É¸ßÐ§Íß½âÖØÓÍÎÛ£¬µ«ÍÏ²¼¸ü»»ÉÔ¸´ÔÓ;¹öÍ²Ê½Íç¹ÌÎÛ×ÕÈ¥³ýÁ¦æÇÃÀÏ´µØ»ú£¬È´Ò×²øÈÆÃ«·¢£¬Ðè¶¨ÆÚÊÖ¶¯ÇåÀí;Ô²ÅÌÊ½×ªÏòÁé»î£¬ÊÊÅä¶à×ª½Ç»§ÐÍ£¬¸ü»»±ã½Ý£¬µ«Ë«Ô²ÅÌÈÝÎÛÄÜÁ¦ÓÐÏÞ£¬ÐèÆµ·±»ØÏ´¡£²»Í¬ÍÏ²¼¸÷ÓÐÇ§Çï£¬¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×ÔÉíÊ¹ÓÃÌõ¼þÑ¡Ôñ¡£
Ô¤Ëã½ÏµÍ¡¢×·Çó»ù´¡Çå½àµÄÓÃ»§¿ÉÑ¡Ê¯Í· P20£¬18000µÄÎüÁ¦+»îË®Çå½à£¬ÐÔ¼Û±ÈÍ»³ö;
¼ÒÖÐ¼Ò¾ßµÍ°«¡¢Ðè×êµ×Çå½àµÄ£¬×·ÃÙ S50 Pro 8.9cm ±¡»úÉíÊÇºËÐÄÓÅÊÆ;
×¢ÖØ¸ß¶ËÌåÑé¡¢±ÜÕÏÓëÈÈ»îË®Ë«ÖØÐèÇóµÄ£¬´ó½® ROMO P ºÍ¿ÆÎÖË¹ T80s ÊÊÅä¸´ÔÓ»§ÐÍ;ÊÊºÏÓÐ³èÎï¡¢Íç¹ÌÎÛ×Õ¶àµÄ¼ÒÍ¥¡£
´óÃæ»ýÍ¨Í¸»§ÐÍ¡¢¿´ÖØ¸ßÐ§È¥ÎÛµÄ£¬ÔÆ¾¨åÐÒ£ 002max ÂÄ´øÊ½Éè¼Æ + 25000Pa ÎüÁ¦£¬Çå½à¸²¸Ç¸üÈ«Ãæ£¬ÊÊºÏÖØÓÍÎÛ³ø·¿³¡¾°¡£
ÒÔÉÏ»úÐÍ¶¼ÊÇ½ñÄêÈÈÃÅ²úÆ·£¬ÒÀÍÐ³ÉÊì¼¼ÊõÓëÊÐ³¡¿Ú±®£¬¸²¸Ç²»Í¬Ô¤ËãÓë³¡¾°£¬ÍÏ²¼ÀàÐÍÊÊÅä²»Í¬Çå½à³¡¾°£¬²»¹ÜÊÇÍç¹ÌÎÛ×Õ¡¢¸´ÔÓ»§ÐÍ»¹ÊÇÄ¸Ó¤ ¡¢³èÎï¼ÒÍ¥¶¼ÄÜÊÊÅä¡£³ý´ËÖ®ÍâÏ´µØ»úÆ÷ÈËµÄÈÕ³£Î¬»¤Ò²Ðè×¢ÖØ£¬¶¨Ê±µ¹³¾ºÐ¡¢¸ü»»ÍÏ²¼£¬ÄÜÑÓ³¤ËüµÄÊ¹ÓÃÊÙÃü£¬ÏñÇå½àÒº¡¢¹öË¢µÈÅä¼þ¶¼ÔÚÏàÓ¦Æ·ÅÆ¹ÙÍøÊÛÂô¡£½¨ÒéÓÅÏÈÑ¡Ôñ¿Ú±®Æ·ÅÆ£¬Æ·ÖÊÓëÊÛºó¸üÓÐ±£ÕÏ£¬Ï£Íû¿´ÍêÕâÆªÄÜÈÃÄãÌôµ½ÐÄÒÇµÄ¡°Çå½àÖúÊÖ¡±¡£ÀàÐÍ£º¹ã¸æ
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â