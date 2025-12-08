¿ÍÌüÉý¼¶Ñ¡ÄÄÌ¨£¿ÍÆ¼öÎå¿î75Ó¢…¼Mini LEDµçÊÓ£¬¿´¿´ÄÄ¿îÊÊºÏÄã
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿È«Çò¼°ÖÐ¹úµçÊÓÊÐ³¡ÒÑ½øÈë´æÁ¿Ìæ»»½×¶Î£¬³ö»õÁ¿Ôö³¤»ºÂýÉõÖÁÏÂ»¬£¬µ«¸ß¶Ë»¯¡¢´óÆÁ»¯Ç÷ÊÆÃ÷ÏÔ¡£Ïû·ÑÕßÔ¸ÒâÎª¸üºÃµÄ»ÖÊ¡¢¸ü´óµÄÆÁÄ»(75Ó¢…¼¼°ÒÔÉÏ)ºÍ¸üÐÂµÄ¼¼ÊõÖ§¸¶Òç¼Û¡£
µ±ÏÂÖÐ¹úÖÇÄÜµçÊÓÐÐÒµÒÑÂõÈë³ÉÊìÆÚ£¬¼ÒÍ¥ÉøÍ¸ÂÊ³¬ 90%£¬ÊÐ³¡¹æÄ£´ï 1.1 ÍòÒÚÔª£¬»»ÐÂÐèÇóÓë¹¦ÄÜÉý¼¶³ÉÎªÏû·ÑÖ÷Á÷¡£Í·²¿Æ·ÅÆ¼¯ÖÐ¶È³ÖÐøÌáÉý£¬TCL¡¢º£ÐÅ¡¢Ð¡Ã×µÈ TOP3 Æ·ÅÆÕ¼¾Ý 52% ³ö»õÁ¿£¬¼¼ÊõÓëÉúÌ¬ÊµÁ¦³ÉÎªºËÐÄ¾ºÕùÁ¦¡£
´ÓÐÐÒµÇ÷ÊÆÀ´¿´£¬Mini LED ¼¼ÊõÓÀ´±¬·¢£¬2024 ÄêÊÐ³¡·Ý¶îÔ¾ÉýÖÁ 15%£¬2025 Äê¼Û¸ñÏÂÌ½ÖÁ 5000 ÔªÇø¼ä£¬8K ³¬¸ßÇåÔò½èÖúÕþ²ßÖ§³Ö¼ÓËÙÆÕ¼°;AI ¸³ÄÜÓëÄÚÈÝÉúÌ¬ÖØ¹¹¸üÈÃµçÊÓ´ÓÓ²¼þÖÕ¶ËÉý¼¶Îª¼ÒÍ¥ÓéÀÖÖÐÊà£¬AI ÓïÒô¹¦ÄÜ³ÉÎª 35% Ïû·ÑÕßµÄºËÐÄÑ¡¹º¿¼Á¿£¬ÓÃ»§ÈÕ¾ùÊ¹ÓÃÊ±³¤´ï 4.2 Ð¡Ê±¡£(Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚÖÐÑÐÍø)
Ñ¡µçÊÓÏÈ¿´ÐÐÒµÇ÷ÊÆ£¬¸ú×Å¼¼Êõµü´úÓëÊÐ³¡Ö÷Á÷×ß£¬²ÅÄÜ¾«×¼Æ¥Åä³¤ÆÚÊ¹ÓÃÐèÇó ¡ª¡ª °Ù…¼´óµçÊÓ·¢Õ¹Ñ¸ËÙ£¬µ«ÊÇÖÐÐ¡…¼µçÊÓµÄÐèÇóÒ²ÒÀÈ»´æÔÚ£¬½ÓÏÂÀ´¾ÍÎªÄãÍÆ¼öÆõºÏµ±ÏÂÐÐÒµºËÐÄÁÁµãµÄÎå¿î»úÐÍ¡£
FALCONÀ×ÄñµçÊÓ 75º×7 PRO 25¿î 75Ó¢…¼
QD-Mini LEDÏÔÊ¾¼¼Êõ|4200nits·åÖµÁÁ¶È|2176¸ö±³¹â·ÖÇø|TSR AI»ÖÊÐ¾Æ¬
5999ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100196941292.html
À×ÄñÊÇTCLÆìÏÂÖ÷´ò¸ßÐÔÄÜÓë¸ßÐÔ¼Û±ÈµÄÏßÉÏÆ·ÅÆ¡£À×Äñº×7 PRO 25¿î75Ó¢…¼µçÊÓ£¬ÊÇÆä¶¨Î»¸ß¶ËµÄÆì½¢Á¦×÷£¬QD-Mini LEDÏÔÊ¾¼¼ÊõÓë¸ß½×VAÆÁ½áºÏ£¬56.7mmÒ»Ìå»¯³¬±¡»úÉí£¬ºËÐÄÓÅÊÆÔÚÓÚ½«¶¥¼¶µÄQD-Mini LEDÏÔÊ¾¼¼ÊõÓë×¨ÒµµÄÓÎÏ·ÅäÖÃÈÚÎªÒ»Ìå¡£
Ëü´îÔØÁË¸ß´ï2176¸ö±³¹â·ÖÇøºÍ4200nits·åÖµÁÁ¶È£¬¾²Ì¬¶Ô±È¶È7000£º1£¬4200Íò£º1µÄ¶¯Ì¬¶Ô±È¶È98%DCI-P3¹ãÉ«ÓòÄÜÊµÏÖ¼«ÖÂµÄ»Ãæ¶Ô±ÈÓëHDRÐ§¹û;È«ÉúÌ¬HDR¶Å±ÈÓ°ÔºÈÏÖ¤´óÂú¹á¡£
TSR AI»ÖÊÐ¾Æ¬£¬ÔÆ¶Ë+ÖÕ¶ËË«»ÖÊÔöÇ¿£¬Ô½¿´Ô½ÇåÎú¡£130Mbps´«ÊäÂëÂÊ£¬Ö§³ÖNASÐÒéÈ«¼ÒÍ°¡£
Í¬Ê±Åä±¸ÁËÔÉú144HzÃæ°å¡¢ËÄÂ·ÂúÑªHDMI 2.1½Ó¿Ú£¬²¢È«ÃæÖ§³ÖVRRºÍALLM£¬×¨Îª×·ÇóÁ÷³©ÌåÑéµÄ´ÎÊÀ´úÖ÷»úÓëPCÍæ¼Ò´òÔì¡£
´ËÍâ£¬Æä´îÔØµÄÎÞ¿ª»ú¹ã¸æÁé¿ØÏµÍ³ºÍµÍ·´¹âÆÁÄ»£¬Ò²Ìá¹©ÁË¸É¾»¡¢³Á½þµÄ×ÛºÏÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
´´Î¬µçÊÓ75A6F Pro+ 75Ó¢…¼ÖÇÄÜÆ½°åµçÊÓ»ú
QD-Mini LED|±äÉ«ÁúAI»ÖÊÐ¾Æ¬|4000ÄáÌØ|3072·ÖÇø| ¹þÂü¿¨¶Ù|¿á¿ªAIÖÇÄÜÌå
6479ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10176863609441.html
´´Î¬×÷ÎªÖÐ¹úÀÏÅÆµçÊÓ³§ÉÌ£¬Æä¡°ºÚÆïÊ¿¡±A6F Pro+ÏµÁÐÊÇ×¨Îª×·Çó¼«ÖÂÕæÊµÓ°ÒôÌåÑéµÄÓÃ»§´òÔìµÄ¸ß¶ËÆì½¢¡£
Õâ¿î75Ó¢…¼ÐÍºÅµÄºËÐÄÐÔÄÜÎ§ÈÆ¡°»¹ÔÕæÊµ¡±Õ¹¿ª£¬²ÉÓÃ±äÉ«ÁúAI»ÖÊÐ¾Æ¬S7-¶Ô±ê30Íò¼àÊÓÆ÷£¬»¹ÔÕæÊµÓ°Ïñ¡£
´îÔØÁË3072·ÖÇøµÄQD-Mini LED±³¹âÏµÍ³£¬²¢ÓµÓÐ¸ß´ï4000ÄáÌØµÄ·åÖµÁÁ¶È£¬¼ÓÉÏ4000Íò£º1µÄ¶¯Ì¬¶Ô±È¶ÈÕâÊ¹ÆäÔÚ³ÊÏÖHDRÄÚÈÝÊ±ÄÜÕ¹ÏÖ¾ªÈËµÄÃ÷°µ¶Ô±ÈÓëÏ¸½Ú²ã´Î¡£Ë«Ð¾16¾§Î¢Ã×¼¶·¢¹âÐ¾Æ¬¡£ÎªÊµÏÖ×¨Òµ¼¶É«²Ê£¬Ëü²ÉÓÃÁË99% DCI-P3Á¿×Óµã¹ãÉ«Óò¼¼Êõ¡£
ÒôÖÊÊÇÆäÁíÒ»´óÁÁµã£¬ÄÚÖÃÁËÓë¹þÂü¿¨¶ÙÁªºÏµ÷Ð£µÄ7.1.2ÉùµÀÈ«¾°Éù»ØÒô±Ú£¬Åä±¸12¸öÉùÑ§µ¥ÔªºÍ200W·åÖµ¹¦ÂÊ£¬ÄÜÓªÔì¾ßÓÐÈýÎ¬°ü¹ü¸ÐµÄÓ°Ôº¼¶Éù³¡¡£Ö§³ÖNASË½ÓÐÔÆ+¾«ÃÀ¹ÎÏ÷º£±¨¡£
Í¬Ê±£¬ËüÖ§³Ö300Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬ÄÜÈ·±£¸ßËÙÔË¶¯»ÃæºÍÓÎÏ·³¡¾°µÄÁ÷³©Ë¿»¬¡£
´ËÍâ£¬Æä²ÉÓÃµÄ¡°¼«ºÚ¹ã½ÇÀàÖ½ÆÁ¡±ÄÜÓÐÐ§µÖ¿¹»·¾³¹â¸ÉÈÅ£¬¼õÉÙ·´¹â£¬²¢±£Ö¤¶àÊÓ½Ç¹Û¿´µÄÉ«²ÊÒ»ÖÂÐÔ¡£
ÔÚÖÇÄÜÌåÑéÉÏ£¬Ëü´îÔØ¿á¿ªAI³¬¼¶ÖÇÄÜÌå£¬Ö§³ÖÉî¶ÈµÄÓïÒô½»»¥ºÍÄÚÈÝÊ¶±ð¡£
TCLµçÊÓ 75T7L Ultra 75Ó¢…¼
QD-Mini LED|µûÒíÐÇê×ÆÁ|ÍòÏó·ÖÇø|Ñ¤²ÊXDR 3000nits
5599Æð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100203122059.html
TCL×÷ÎªÈ«ÇòÁìÏÈµÄµçÊÓÆ·ÅÆ¼°Mini LED¼¼ÊõµÄÍÆ¶¯Õß£¬Æä2025ÄêÖ÷´òµÄTCL 75T7L UltraµçÊÓÊÇÒ»¿î½«ÖÚ¶àÆì½¢¼¼ÊõÏÂ·ÅÖÁÖÐ¸ß¶Ë¼ÛÎ»µÄ¡°±¬¿îÉñ»ú¡±¡£Ëü²¢·Ç¼òµ¥¶ÑÆö²ÎÊý£¬¶øÊÇÎ§ÈÆÈ«³¡¾°¼ÒÍ¥ÓéÀÖºÍ¶¥¼¶ÊµÓÃÌåÑé´òÔì£¬ºËÐÄÓÅÊÆ¼¯ÖÐÔÚ¶¥¼¶µÄ¿¹·´¹âÆÁÄ»¡¢Ô½¼¶µÄ»ÖÊÒÔ¼°ÂúÑªµÄÓÎÏ·ÅäÖÃÉÏ¡£
ÆäºËÐÄÐÔÄÜÊ×ÏÈÌåÏÖÔÚ¸ïÃüÐÔµÄ¡°µûÒíÐÇê×ÆÁ¡±£¬ÅäÉÏ»ªÐÇ¸ß½×HVAÆÁ£¬Ëü»¹²ÉÓÃÐÐÒµ×î¸ßµÈ¼¶µÄ0.5% LRµÍ·´Ä¤ºÍÄÚ²¿µÍ·´Éè¼Æ£¬½«Õû»ú·´ÉäÂÊ½µÖÁ¾ªÈËµÄ1.8%¡£ÕâÒâÎ¶×ÅÎÞÂÛÔÚ°×ÌìÈÕ¹â»¹ÊÇÒ¹ÍíµÆ¹âÏÂ£¬¶¼ÄÜÓÐÐ§Ïû³ý»·¾³¹âµ¹Ó°ºÍ¹âÔÎ£¬»ÃæÊ¼ÖÕ±£³ÖÍ¨Í¸£¬½â¾öÁË´«Í³¿¹·´¹âÆÁÄ»»áÎþÉü»ÖÊÇåÎú¶ÈµÄÎÊÌâ¡£
Æä´Î£¬ËüÓµÓÐÑ¤²ÊXDR 3000ÄáÌØµÄ·åÖµÁÁ¶ÈºÍ1248¸öÍòÏó·ÖÇø¡£
¸ßÁÁ¶ÈÄÜ³Ö¾ÃÕ¹ÏÖHDRÄÚÈÝµÄÕðº³¹âÓ°£¬¶ø¡°ÍòÏó·ÖÇø¡±¼¼ÊõÍ¨¹ý³¬¾Û¹âÎ¢Í¸¾µµÈÈ«Á´Â·ÓÅ»¯£¬ÊµÏÖÁË¡°Ò»Çø¶¥¶àÇø¡±µÄ¾«×¼¿Ø¹â£¬ÈÃ°µ³¡¸ü´¿´â¡¢ÁÁ²¿Ï¸½Ú¸üÇåÎú£¬»Ãæ²ã´Î¸Ð¼«Ç¿¡£
130Mbps´«ÊäÂÊÂëÖ§³ÖNASÐÒéÈ«¼ÒÍ°¡£
×îºó£¬ËüÊÇÎªÓ²ºËÍæ¼Ò×¼±¸µÄÓÎÏ·ÀûÆ÷£¬²ÉÓÃÐÂÒ»´úSOCÐ¾Æ¬£¬TSR×ÔÑÐAI»ÖÊÐ¾Æ¬£¬Åä±¸ÁËËÄÂ·ÂúÑªHDMI 2.1½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö4K£¬144HzÔÉúË¢ÐÂÂÊ(¿É±¶ÆµÖÁ288Hz)¡¢VRRºÍALLM£¬²¢ÄÜ×Ô¶¯Ê¶±ðÖ÷Á÷ÓÎÏ·Ö÷»ú£¬ÔÚ×Ô´øµÄ¡°¸ßÍæÃî¿ØÌ¨¡±ÖÐÌá¹©¸¨ÖúÃé×¼µÈÊµÓÃ¹¤¾ß¡£
´ËÍâ£¬Áé¿ØÏµÍ³3.0ÎÞ¿ª»ú¹ã¸æ¡¢Ö§³Ö¸ß¶È×Ô¶¨Òå£¬²¢»ñµÃÁË°²ÇÅµ÷Ð£µÄ2.1.2ÉùµÀHi-FiÒôÏì¼Ó³Ö¡£
º£ÐÅµçÊÓÐ¡Ä«E5Q Pro75Ó¢…¼
768·ÖÇø|U+MiniLED|ÐÅÐ¾Ð¾Æ¬|¿¹·´¹â·ÀÑ£¹âÄ«¾§|300Hz
5599ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10146015390167.html
º£ÐÅ×÷Îª¹úÄÚµçÊÓÐÐÒµµÄÁìµ¼Æ·ÅÆ£¬Æä2025ÄêÐÂÍÆ³öµÄ¡°Ð¡Ä«¡±E5Q ProÏµÁÐ¶¨Î»ÎªÒ»¿î¼¯AI»ÖÊ¡¢¿¹·´¹âÆÁÄ»Óë¸ßÓÎÏ·ÐÔÄÜÓÚÒ»ÌåµÄ¡°³¬¼¶´óµ¥Æ·¡±£¬Ö¼ÔÚÖØÐÂ¶¨ÒåÖÐ¸ß¶ËµçÊÓµÄÑ¡¹º±ê×¼¡£
ÆäºËÐÄÐÔÄÜÎ§ÈÆÎå´ó¹Ø¼ü¼¼Êõ¹¹½¨£ºÊ×ÏÈÊÇ×ÔÑÐ¡°ÐÅÐ¾AI»ÖÊÐ¾Æ¬¡±£¬Ëü»ùÓÚº£ÐÅÐÇº£´óÄ£ÐÍ£¬ÄÜ¶Ô19ÀàÄÚÈÝ³¡¾°½øÐÐÖÇÄÜÊ¶±ðºÍÖðÖ¡ÓÅ»¯£¬ÓÐÐ§ÌáÉýµÍÇåÆ¬Ô´µÄÇåÎú¶È;
Æä´ÎU+ Mini LED±³¹âÏµÍ³£¬ÓµÓÐ768¸ö·ÖÇøºÍ2200ÄáÌØµÄ·åÖµÁÁ¶È£¬²¢×ÅÖØÓÅ»¯ÁË¹âÔÎ¿ØÖÆ;
µÚÈýÊÇ¶À¼Ò¡°Ä«¾§ÆÁ¡±£¬Í¨¹ýµÍ·´²ãºÍ·ÀÑ£²ãµÈ¼¼Êõ£¬½«ÆÁÄ»·´ÉäÂÊ½µµÍÖÁ2.6%£¬²¢ÌáÉýÁË¹ãÊÓ½ÇÏÂµÄÉ«²ÊÒ»ÖÂÐÔ£¬ÓÐÐ§½â¾öÁË»·¾³¹â¸ÉÈÅÎÊÌâ;
µÚËÄÊÇ¸ßË¢ÓëÓÎÏ·ÐÔÄÜ£¬Ö§³ÖÔÉú4K 150Hz¼°¶¯Ì¬300HzË¢ÐÂÂÊ£¬Åä±¸ÂúÑªHDMI 2.1½Ó¿ÚºÍVRR/ALLM¼¼Êõ£¬×¨ÎªÁ÷³©µÄÓÎÏ·ºÍÌåÓý¹ÛÓ°Éè¼Æ;
×îºóÊÇÓë·¨¹úÆ·ÅÆµÛÍßÀ×ÁªºÏµ÷Ð£µÄ2.1.2ÉùµÀHi-FiÒôÏìÏµÍ³£¬Ö¼ÔÚÌá¹©³Á½þÊ½ÒôÐ§¡£
ÔÚÖÇÄÜÌåÑéÉÏ£¬Ëü´îÔØÁËÐÐÒµÊ×¸öÇáÁ¿»¯L3¼¶ÖÇÄÜÌåÏµÍ³¡°ÐÇ¾Û×ÀÃæ¡±£¬Éî¶ÈÈÚºÏAIÄÜÁ¦£¬ÄÜÌá¹©³¡¾°»¯·þÎñ¡£
Ë÷Äá(SONY)K-75XR50 75Ó¢…¼
7573ÔªÆð
MiniLED |4K120Hz¸ßË¢|ÖÇÄÜXRÐ¾Æ¬|Ò»¼¶ÄÜÐ§
Ñ¡¹ºÁ¬½Ó£ºhttps://item.jd.com/10148758760928.html
Ë÷Äá×÷ÎªÓµÓÐ°ÙÄêµçÓ°¹¤Òµ»ýµíºÍÉîºñµçÊÓ¼¼Êõ¹¦µ×µÄÆ·ÅÆ£¬Æä2025ÄêÍÆ³öµÄBRAVIA 5ÏµÐÂÆ·K-75XR50¶¨Î»Îª¡°ÇáÆì½¢¡±MiniLEDµçÊÓ£¬ºËÐÄ²ßÂÔ²¢·Ç¶ÑÆöÓ²¼þ²ÎÊý£¬¶øÊÇÍ¨¹ý¶¥¼âµÄËã·¨Óëµ÷Ð£¼¼Êõ£¬ÔÚÖ÷Á÷¼ÛÎ»Ìá¹©¸ß¶È½Ó½ü×¨ÒµÓ°ÔººÍÆì½¢»úÐÍµÄ¡°µçÓ°¸Ð¡±ÊÓÌýÌåÑé¡£
¸Ã»úÐÍµÄºËÐÄÐÔÄÜÊ×ÏÈÎ§ÈÆÆä×¨ÒµµÄ»ÖÊµ÷Ð£ÄÜÁ¦Õ¹¿ª¡£Ëü´îÔØÁËÓë×Ô¼Ò³¬Æì½¢9ÏµÍ¬Ô´µÄXRÈÏÖªÐ¾Æ¬ºÍXR¶¯Ì¬±³¹âÏµÍ³´óÊ¦°æ¼¼Êõ£¬ÅäºÏ¶ÀÁ¢µÄMini LED¹â¿ØÐ¾Æ¬¡°Î¢¹âÐ¾¡±ºÍ±³¹â22bit»Ò½×¿ØÖÆ£¬ÄÜÒÔ¾«Ï¸Ëã·¨ÊµÏÖ³öÉ«µÄ¶Ô±È¶ÈºÍ¹âÓ°²ã´Î¸Ð£¬ÖÒÊµ»¹ÔµçÓ°´´×÷ÕßµÄÒâÍ¼¡£
²»¹ý£¬ÆäÓ²¼þ¹æ¸ñÔÚÍ¬¼ÛÎ»½ÏÎª¿ËÖÆ£¬75Ó¢…¼°æ±¾Ô¼480¸ö±³¹â·ÖÇø£¬·åÖµÁÁ¶ÈÔ¼1100ÄáÌØ£¬ÇÒÎ´Åä±¸¸ß¶ËÐÍºÅµÄ¿¹·´¹âÄ¤¡£È»ÁÁ¶È×îµÍ£¬µ«Æ¾½è¶¥¼¶µÄXRÐ¾Æ¬Ëã·¨£¬Í¨¹ý¾«È·µÄ¾Ö²¿¶Ô±È¶ÈÓÅ»¯ºÍÉ«²ÊÓ³Éä£¬ÒÀÈ»ÄÜÓªÔì³ö¼«¾ß·ÕÎ§¸ÐµÄHDRÌåÑé£¬ÓÈÆäÊÊºÏÔÚ°µ¹â»·¾³ÏÂÐÀÉÍµçÓ°¡£
Æä´Î£¬Ëü¾ß±¸ÍêÉÆµÄÓ°Ôº¼¶Òô»ÉúÌ¬£¬Æä¡°¶àÉùµÀÆÁÄ»Éù³¡¡±ºÍAIÓïÒôÔöÇ¿3.0¼¼ÊõÄÜÌáÉýÉùÒôµÄ¶¨Î»¸ÐÓëÈËÉùÇåÎú¶È¡£
Í¬Ê±£¬Ë÷ÄáÓë¹úÄÚÈý´óÁ÷Ã½ÌåÆ½Ì¨(ÌÚÑ¶¡¢°®ÆæÒÕ¡¢ÓÅ¿á)ºÏ×÷¿ª·¢µÄ×¨ÊôÐ£×¼Ä£Ê½£¬¿ÉÔÚ²¥·ÅÄÚÈÝÊ±×Ô¶¯Æ¥ÅäÓÅ»¯»ÖÊ£¬ÕâÊÇÆäÍ»³öÓÅÊÆ¡£
ÔÚÓÎÏ·Ö§³ÖÉÏ£¬ËüÅä±¸ÁË4K 120HzÃæ°å¡¢Á½¸öHDMI 2.1½Ó¿Ú£¬²¢Ö§³ÖVRRºÍALLM£¬¶ÔPS5µÈÖ÷»úÓÐÁ¼ºÃµÄ¼æÈÝÐÔ¡£
Ë÷Äá¼á³Ö¿É³ÖÐø·¢Õ¹µÄÀíÄî£¬¹âÏß¸ù¾Ý»·¾³¹â×Ô¶¯ÓÅ»¯ÆÁÄ»ÁÁ¶È£¬µÍÄÜºÄÏíÊÜ¸ß»ÖÊ¡£»¹ÓÐ½ÚÄÜ¿ØÖÆÃæ°å£¬¸ü¸Ä¼°¼à¿Ø¸÷Ïî»·±£Éè¶¨¡£µçÊÓµÄ±ß¿ò¡¢ºó¸ÇºÍµ××ù²ÉÓÃ¿É»ØÊÕ²ÄÁÏ£¬¼õÉÙÔÊ¼ËÜÁÏµÄÊ¹ÓÃ¡£°ü×°ÖØÁ¿¼õÇá12%£¬ÌáÉýÔËÊäÐ§ÂÊ¼õÉÙ¶þÑõ»¯Ì¼ÅÅ·Å¡£ÊÊºÏ¿´ÖØ»·±£µÄÓÃ»§¡£
Ð¡½á£º
ÒÔÉÏÎå¿î²úÆ·¼ÛÎ»Ïà²î²»´ó£¬¶¼ÊÇ²ÉÓÃMini-LED ¼¼Êõ¡ª¡ª ¾ÍÊÇÍ¨¹ý¡°º£Á¿Î¢Ð¡µÆÅÝ + ¾«Ï¸·ÖÇø¿ØÖÆ¡±µÄºÚ¿Æ¼¼£¬ÈÃ´«Í³Òº¾§ÆÁ¡°ÍÑÌ¥»»¹Ç¡±£¬»ñµÃÁËæÇÃÀ¸ß¶ËOLEDµÄ»ÖÊ£¬Í¬Ê±ÓÖ±£ÁôÁËLEDÊÙÃü³¤¡¢ÁÁ¶È¸ß¡¢ÎÞÉÕÆÁµÄÓÅÊÆ£¬ÊÇµ±Ç°¸ß¶ËµçÊÓºÍÏÔÊ¾Æ÷ÊÐ³¡ÉÏÒ»¸ö·Ç³£ÈÈÃÅºÍ³öÉ«µÄ¼¼ÊõÑ¡Ôñ¡£
ÆÕÍ¨Mini-LEDÔòÌá¹©ÁË¸ßÁÁ¶ÈºÍ¸ß¶Ô±È¶ÈµÄÈëÃÅ¸ßÐÔ¼Û±ÈÖ®Ñ¡¡£Èç¹ûÄãÏëÒª¼«¸ßµÄÁÁ¶È(ÊÊºÏÃ÷ÁÁ¿ÍÌü)¡¢ÏÊÑÞ±¥ÂúµÄÉ«²Ê£¬Í¬Ê±Ï£ÍûÃ»ÓÐÉÕÆÁ¹ËÂÇ£¬ÄÇÃ´QD-Mini LEDÊÇ¸ü¾ùºâ¡¢È«ÄÜµÄÑ¡Ôñ¡£
QD-Mini LEDÄ¿Ç°Ö÷ÒªÓÉTCLÖ÷µ¼ºÍÍÆ¹ã£¬ÊÇÆä¸ß¶Ë²úÆ·ÏßµÄºËÐÄ¼¼Êõ¡£Èç¹ûÌØ±ð¿´ÖØ QD-Mini LED£¬TCLÊÇÄ¿Ç°²úÆ·Ïß×î·á¸»¡¢ÊÐ³¡·Ý¶îÁìÏÈµÄÑ¡Ôñ¡£Èç¹ûÏ²»¶³¬±¡¡¢ÌùÇ½µÄÒÕÊõÉè¼Æ£¬´´Î¬µÄ±ÚÖ½µçÊÓÊÇÆäÌØÉ«¡£
Èç¹ûÄãÊÇÓ²ºËÓÎÏ·Íæ¼Ò»òÌåÓýÃÔÓÅÏÈ¿¼ÂÇº£ÐÅE5Q ProºÍ´´Î¬A6F Pro+£¬ËüÃÇ¶¼Ö§³Ö300Hz³¬¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬ÄÜÈ·±£¼«ÆäÁ÷³©µÄ¶¯Ì¬»Ãæ¡£Èç¹ûÍ¬Ê±¿´ÖØÒôÐ§£¬´´Î¬ÊÇ¸ü¼ÑÑ¡Ôñ¡£
Èç¹ûÄãÊÇÓ°Òô·¢ÉÕÓÑ£¬×·Çó³Á½þ¸Ð£º¿´ÖØÉ«²Ê×¼È·ÓëµçÓ°·ÕÎ§£ºÔ¤Ëã³ä×ãÖ±½ÓÑ¡ÔñË÷ÄáXR50£¬ÆäXRÈÏÖªÐ¾Æ¬ÄÜÌá¹©¶ÀÌØµÄ¡°µçÓ°¸Ð¡±¡£Ë÷Ë÷ÄáXR50ÓëPS5ÓÐÌìÈ»µÄ¼æÈÝÓÅÊÆ£¬ÆäÉ«²Ê·ç¸ñºÍËã·¨ÓÅ»¯ÄÜÌá¹©ÎÈ¶¨¡¢ÊæÊÊµÄ³¤ÆÚ¹ÛÓ°ÌåÑé¡£Ë÷Äá¸ü¶àÆ·Àà´òÔìÈ«³¡¾°¼ÒÍ¥³Á½þÊ½Ó°Ôº¡£
¿´ÖØÕðº³ÁÁ¶ÈºÍ¼«ÖÂ¶Ô±È£ºÑ¡ÔñÀ×Äñº×7 Pro£¬ËüµÄÓ²¼þ¹æ¸ñ×î¸ß£¬ÐÔ¼Û±È¸ü¸ß¡£Èç¹ûÄãµÄ¿ÍÌü¹âÏß¸´ÔÓ(ÓÐ´°»§»òµÆ¹â)Ê×Ñ¡TCL T7L Ultra£¬ËüµÄµûÒíÐÇê×ÆÁÓµÓÐ×îµÍµÄ·´ÉäÂÊ(1.8%)£¬¿¹·´¹âÄÜÁ¦×îÇ¿¡£Æä´ÎÊÇº£ÐÅµÄÄ«¾§ÆÁ¡£
Èç¹ûÄã×·Çó¸ßÐÔ¼Û±ÈÓë¾ùºâÎÞ¶Ì°å¡£TCL T7L UltraºÍÀ×Äñº×7 ProÐÔ¼Û±È·Ç³£Í»³ö£¬Á½Õß¶¼ÎÞ¿ª»ú¹ã¸æ£¬ÔÚ»ÖÊ¡¢ÓÎÏ·ÅäÖÃÉÏºÜÈ«Ãæ¡£TCL¸ü²àÖØ¿¹·´¹âµÈ×ÛºÏÌåÑé£¬À×ÄñÔòÌá¹©ÁËÍ¬¼ÛÎ»º±¼ûµÄÓ²¼þ²ÎÊý¡£
ÒÔÉÏ¼Û¸ñÊÇ¹ú²¹ºó¼Û¸ñ¿ÉÄÜÓëÊµ¼ÊÏÂµ¥ÓÐ³öÈë£¬½ö¹©²Î¿¼£¬Ï£Íû¿´ÍêÕâÆªÄÜ°ïÄãÌôÑ¡µ½ºÏÊÊµÄµçÊÓ¡£
