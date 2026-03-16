【天极网家电频道】3月12日，2026年中国家电及消费电子博览会(AWE 2026)在上海新国际博览中心盛大启幕。作为厨电行业领军品牌，华帝以“致净・致AI”为核心主题，携全系高端产品矩阵重磅登场。其“华帝绿”与简约白色交织的展台设计，不仅呼应了品牌对新中式时尚健康生活方式的探索，更通过“一展双区”的沉浸式体验，将前沿厨电科技与中式烹饪美学深度融合，向行业与消费者展示了厨房美学与智慧烹饪新方式。

烟、灶、热、洗、蒸烤全品类亮相

本次展会，华帝的发布核心围绕解决中式厨房的真实痛点展开，构建了覆盖烟、灶、热、洗、蒸烤全品类的“好用、好看、好清洁”产品矩阵。

在油烟机领域，华帝展示了其“净”与“隐”的双重突破。全新亮相的逸境悬浮式自由升降低吸油烟机成为焦点。其创新的悬浮式结构，在闭合时风机罩厚度仅120mm，近乎“隐身”于橱柜;启动后，拢烟口可智能升降，最低下降高度可达380mm，配合AI自适应控烟技术，从源头遏制油烟逃逸。同时，其AI健康厨房管家搭载了灵敏的PM2.5和VOC检测模块，可实时监测厨房空气质量，实现自动换气，将烟机从单一的吸排工具升级为厨房空气健康枢纽。

另一款明星产品“揽净”系列烟机则展现了性能巅峰，其搭载的31m³/min巅峰吸力与1500Pa超大风压，配合升级的蒸水洗技术(110℃高温蒸汽+80℃热水)，实现了强劲吸力与99.2%自清洁覆盖率的统一，解决了“持久大吸力”的行业难题。

灶具方面，素有“中国灶王”之称的华帝带来了聚能燃烧技术5.0MAX。该技术通过18600个微焰光波辐射火孔，在实现5.2kW超大火力和78%超一级热效率的同时，旨在复刻传统柴火灶的均匀包裹与独特锅气，以科技唤醒中式烹饪的“灵魂风味”。

此外，在燃气热水器、洗碗机、蒸烤一体机等品类，华帝也带来了如“三循环恒温技术”“高透活肌技术2.0”“双子方形全域洗技术2.0”及AI控湿烹饪等创新，全面覆盖健康沐浴、深度清洁与精准烹饪场景。

隐嵌设计重塑厨房美学

本届AWE，隐嵌化成为厨电主流趋势，而华帝无疑是其中的领跑者。其提出的“家居一体化”战略，让厨电从功能单品转变为空间美学的一部分。

华帝以前瞻性的隐嵌套系回应了这一趋势。例如，斩获IDEA设计铜奖的“幻隐”双擎灶采用电磁灶与燃气灶结合的隐嵌一体化设计;“沐隐”嵌入式燃气热水器以东方藏式美学融入橱柜。这些设计从古典园林的含蓄布局中汲取灵感，旨在消除电器与装修风格之间的割裂感，让厨房空间更显高级、有整体感。

这种“隐于形，显于质”的设计哲学，精准击中了当下消费者，尤其是Z世代对健康生活和空间美学的追求。华帝产品管理中心总监姚永也表示，华帝不再将厨电视为孤立电器，而是作为提升生活质感与空间美学的重要载体。

结语：

华帝的创新之路收获了市场的积极反馈与行业权威的认可。根据奥维云网(AVC)数据，华帝超薄低吸油烟机在2023―2025年已实现线上销量与销售额连续三年“双第一”，持续引领细分赛道。在展会同期揭晓的2026AWE艾普兰奖评选中，华帝隐系列烟机Y9与美肌浴燃气热水器TL5i双双斩获艾普兰创新奖，这无疑是对其产品创新实力的最高肯定之一。

从逸境悬浮式自由升降低吸油烟机，到定义厨房美学的隐嵌设计，再到倡导健康标准的行业共建者，华帝正完成一次深刻的角色跃迁，为中国厨电行业的转型升级提供了一个具有前瞻性的范本。