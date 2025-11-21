Ò»ÎÄ¶Á¶®£ºÌìÂí¹¥¿ËÖÕ¼«ÏÔÊ¾Micro LED¹Ø¼ü¼¼Êõ£¬¸ßÁ¼ÂÊÁã·ìÆ´½ÓÐÐÒµÁìÏÈ
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÔÚÏÔÊ¾¼¼ÊõÈÕÐÂÔÂÒìµÄ½ñÌì£¬ÎÒÃÇËÆºõÒÑ¾Ï°¹ßÁËÆÁÄ»²ÎÊýµÄ¡°ÄÚ¾í¡±¡ª¡ª¸ü¸ßµÄË¢ÐÂÂÊ¡¢¸üÑÞÀöµÄÉ«²Ê¡¢¸ü¼«ÖÂµÄÁÁ¶È¡£È»¶ø£¬ÔÚ2025Äê11ÔÂ18ÈÕÓÚÎäºº¾ÙÐÐµÄÌìÂíÎ¢µç×ÓÈ«Çò´´ÐÂ´ó»á(TIC 2025)ÉÏ£¬ÌìÂí²¢Î´³ÁÄçÓÚÕâÖÖ²ÎÊý¾ºÈü£¬¶øÊÇ½«Ä¿¹âÍ¶ÏòÁË±»ÓþÎªÏÂÒ»´úÏÔÊ¾¼¼Êõ¡°Ê¥±¡±µÄMicro-LED£¬²¢½»³öÁËÒ»·Ý×ãÒÔ¸ÄÐ´ÐÐÒµ¹æÔòµÄ´ð¾í¡£Æä·¢²¼µÄ108Ó¢´ç4K¡°ÎÞ½ç¾ÞÄ»ÆÁ¡±£¬ÒÔÈ«¼¤¹â¾ÞÁ¿×ªÒÆÓë¸ß¾«¶ÈÎÞ·ìÆ´½ÓµÈºËÐÄ¼¼Êõ£¬ÕýÃæ¹¥¿ËÁË³¤ÆÚÖÆÔ¼Micro-LED²úÒµ»¯µÄ¾ÞÁ¿×ªÒÆÐ§ÂÊ¡¢Á¼ÂÊÒÔ¼°Æ´½Ó·ìÈý´óÊÀ½çÐÔÄÑÌâ£¬Ê×´ÎÕæÕýÊµÏÖÁË¸ßÁ¼ÂÊÏÂµÄ¡°ÊÓ¾õÁã·ì¡±ÌåÑé£¬½«¡°ÊÓ½ç×ÔÓÉ¡±´Ó¸ÅÄîÍÆÏòÉÌÒµ»¯µÄÁÙ½çµã¡£
Ò»¡¢ Micro-LED£ºÎªºÎ±»³ÆÎª¡°ÖÕ¼«ÏÔÊ¾¼¼Êõ¡±£¿
ÔÚÉîÈëÌìÂíµÄ¼¼ÊõÍ»ÆÆÖ®Ç°£¬ÎÒÃÇÊ×ÏÈÒªÀí½âMicro-LEDÎªºÎÄÜÈÃÕû¸öÐÐÒµÎªÖ®×ÅÃÔ¡£¶ÔÓÚÆÕÍ¨Ïû·ÑÕß¶øÑÔ£¬Ëü¿ÉÄÜÊÇÏà¶ÔOLED»òMini-LEDÉÔÎ¢Ä°ÉúµÄ´Ê»ã£¬µ«Æä±³ºóµÄÇ±Á¦È´¿°³Æµß¸²ÐÔ¡£
ÌìÂí108Ó¢´çMicro-LED 4KÎÞ½ç¾ÞÄ»ÆÁ
¼òµ¥À´Ëµ£¬Micro-LEDÊÇÒ»ÖÖ½«Î¢Ã×¼¶(Í··¢Ë¿Ö±¾¶µÄ°Ù·ÖÖ®Ò»¼¶±ð)µÄLED·¢¹âÐ¾Æ¬×÷ÎªÏñËØµã£¬Ö±½Ó¼üºÏÔÚÇý¶¯µçÂ·»ù°åÉÏµÄ×Ô·¢¹âÏÔÊ¾¼¼Êõ¡£ËüÍêÃÀ¼Ì³ÐÁË´«Í³LEDµÄ¸ßÁÁ¶È¡¢³¤ÊÙÃüºÍµÍ¹¦ºÄÓÅµã£¬Í¬Ê±ÓÖ¾ß±¸ÁËOLED²ÅÓÐµÄ¸ß¶Ô±È¶ÈºÍ¿ìËÙÏìÓ¦ËÙ¶È¡£¾ßÌå¶øÑÔ£¬ÆäÓÅÊÆÌåÏÖÔÚ£ºÆäÒ»£¬¼«ÖÂÐÔÄÜ¡£Ã¿¸öÏñËØ¶ÀÁ¢·¢¹â£¬¿ÉÒÔÊµÏÖÎÞÏÞ¶Ô±È¶ÈºÍ¼«¸ßµÄÁÁ¶È(ÌìÂíÕâ¿î108Ó¢´ç²úÆ··åÖµÁÁ¶È´ï1500ÄáÌØ£¬¶Ô±È¶È´ï1,000,000:1(°ÙÍò)£¬·´ÉäÂÊÐ¡ÓÚ2%)£¬ÇÒÉ«²Ê±¥ºÍ¶È¼«¸ß¡£Æä¶þ£¬³¬³¤ÊÙÃü¡£ÓÉÓÚÊÇÎÞ»ú²ÄÁÏ£¬ÆäÀÏ»¯ËÙ¶ÈÔ¶ÂýÓÚOLED£¬³¹µ×±ÜÃâÁË¡°ÉÕÆÁ¡±·çÏÕ¡£ÆäÈý£¬ÄÜºÄÐ§ÂÊ¾ªÈË¡£ÔÚÏÔÊ¾ºÚÉ«Ê±£¬ÏñËØ¿ÉÍêÈ«¹Ø±Õ£¬¹¦ºÄ¼«µÍ¡£
È»¶ø£¬ÕýÊÇÕâÖÖ¡°ÍêÃÀ¡±µÄÌØÐÔ£¬Ê¹ÆäÖÆÔì¹ý³Ì±äµÃÒì³£¼èÄÑ¡£ºËÐÄÌôÕ½¾ÍÔÚÓÚÈçºÎ½«Êý°ÙÍò¡¢ÉõÖÁÊýÇ§Íò¿ÅÈç´ËÎ¢Ð¡µÄLEDÐ¾Æ¬£¬¸ßÐ§¡¢¾«×¼¡¢ÍêºÃÎÞËðµØ¡°·ÅÖÃ¡±µ½¶ÔÓ¦µÄµçÂ·Î»ÖÃÉÏ¡£Õâ¸ö¹ý³ÌÖÐ£¬Ð§ÂÊ¡¢Á¼ÂÊ¡¢Æ´½Ó·ìÈçÍ¬ºáØ¨ÔÚ²úÒµ»¯µÀÂ·ÉÏµÄ¡°Èý×ù´óÉ½¡±¡£
¶þ¡¢ ¹¥¿Ë²úÒµ¡°Èý×ù´óÉ½¡±£ºÌìÂíµÄ¼¼ÊõÆÆ¾ÖÖ®Â·
ÌìÂíÔÚ´Ë´ÎTIC 2025´ó»áÉÏÕ¹Ê¾µÄ¡°ÎÞ½ç¾ÞÄ»ÆÁ¡±£¬Æä×îºËÐÄµÄ¼ÛÖµ²¢·Ç½ö½öÊÇ108Ó¢´ç4KµÄºê´ó³ß´ç£¬¶øÔÚÓÚËüÏµÍ³ÐÔµØÌá¹©ÁË¹¥¿ËÕâ¡°Èý×ù´óÉ½¡±µÄ½â¾ö·½°¸¡£
1. Ð§ÂÊÆÆ¾Ö£ºÈ«¼¤¹â¾ÞÁ¿×ªÒÆ£¬´Ó¡°¾«µñÏ¸×Á¡±µ½¡°ÅúÁ¿¾«×¼¡±
ÌìÂíÍ¨¹ý¶àÏî×ÔÖ÷¿ª·¢¼¼Êõ¹¥¿ËMicro-LEDÐÐÒµºËÐÄÄÑÌâ
¾ÞÁ¿×ªÒÆµÄÐ§ÂÊÖ±½Ó¾ö¶¨ÁËMicro-LEDµÄÉú²ú³É±¾ºÍ scalability(¿ÉÀ©Õ¹ÐÔ)¡£´«Í³µÄ×ªÒÆ¼¼ÊõÈç stamp(Ó¡ÕÂ)Ê½£¬ËÙ¶ÈÂýÇÒ¾«¶ÈÓÐÏÞ£¬ÄÑÒÔÂú×ã´ó¹æÄ£Éú²úµÄÐèÇó¡£ÌìÂí²ÉÓÃµÄÈ«¼¤¹â¾ÞÁ¿×ªÒÆ¼¼Êõ£¬¿ÉÒÔÀí½âÎªÒ»³¡¡°ÒÆÖ²¸ïÃü¡±¡£ËüÀûÓÃ¸ß¾«¶È¼¤¹âÊøÐÞ¸´¼¼Êõ£¬·Ç½Ó´¥Ê½µØ¶ÔMicro-LEDÐ¾Æ¬½øÐÐ¡°Ê°È¡¡±ºÍ¡°ÊÍ·Å¡±£¬Í¨¹ý¶àÖáÔË¶¯¿ØÖÆºÍÊµÊ±ÊÓ¾õ¶¨Î»ÏµÍ³£¬ÊµÏÖÁËÃ¿ÃëÊýÍò¿ÅÐ¾Æ¬µÄ×ªÒÆËÙ¶È£¬½«Ð§ÂÊÌáÉýÁËÊý¸öÁ¿¼¶¡£¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬½áºÏÌìÂíHAI(¸ß¾«¶ÈAI¼ì²â)¼¼ÊõÊµÏÖ»µµã¡¢ÒìÎï¡¢ÒìÎ»¡¢È±Ð¾µÄ¶à´ÎÐÞ¸´ºóÊµÏÖ99.999%µÄÁ¼ÂÊ£¬ÕâÎªºóÐøµÄÎÞ·ìÆ´½Óµì¶¨ÁË¼áÊµ»ù´¡¡£ÕâÏî¼¼Êõ¾ÍºÃ±È´Ó¹ýÈ¥ÓÃÄ÷×ÓÒ»¿Å¿ÅÏâÇ¶×êÊ¯£¬Éý¼¶ÎªÓÃÏÈ½øµÄ¼¤¹â¾ØÕó½øÐÐÅúÁ¿¾«×¼¡°²¥ÖÖ¡±£¬Ð§ÂÊÓë¾«¶È¼æµÃ¡£
2. Á¼ÂÊÆÆ¾Ö£º»ìBin¼¼ÊõÓëÖÇÄÜ²¹³¥£¬È·±£¡°ÍòÀïÌôÒ»¡±µÄÒ»ÖÂÐÔ
ÌìÂí×ÔÖ÷ÑÐ·¢BMI¼¼Êõ
Á¼ÂÊÊÇMicro-LEDÄÜ·ñ×ßÏòÆÕ¼°µÄÉúÃüÏß¡£¼´Ê¹×ªÒÆ¹ý³ÌÔÙ¾«×¼£¬ÊýÒÔ°ÙÍò¼ÆµÄÎ¢Ð¾Æ¬Ö®¼äÒ²±ØÈ»´æÔÚÎ¢Ð¡µÄÐÔÄÜ²îÒì(ÈçÁÁ¶È¡¢²¨³¤)¡£Èç¹û²»¶ÔÕâÐ©²îÒì½øÐÐ¹ÜÀíºÍ²¹³¥£¬ÆÁÄ»ÉÏ¾Í»á³öÏÖÄÕÈËµÄ¡°Âéµã¡±»òÉ«¿é²»¾ù¡£ÌìÂíµÄ½â¾ö·½°¸ÊÇ»ìBin¼¼ÊõÓëÖÇÄÜ²¹³¥Ëã·¨µÄÐÍ¬×÷Õ½¡£
»ìBin¼¼Êõ£ºÔÚ×ªÒÆÇ°ºó£¬Í¨¹ý¸ß¾«¶ÈµÄ¹âÑ§¼ì²âÉè±¸£¬¶Ôº£Á¿µÄMicro-LEDÐ¾Æ¬½øÐÐ¡°ÖÇÄÜ·ÖÑ¡¡±£¬½«ÐÔÄÜ²ÎÊý¸ß¶ÈÒ»ÖÂµÄÐ¾Æ¬¹éÀàµ½Í¬Ò»¡°Bin¡±(ÁÏ²Ö)ÖÐ¡£Õâ¾ÍÏñÊÇÎªÐ¾Æ¬¾Ù°ìÁËÒ»³¡¡°°ÂÔË»áÑ¡°ÎÈü¡±£¬Ö»ÓÐ´ïµ½Í¬Ò»¸ß±ê×¼Ë®Æ½µÄ¡°ÔË¶¯Ô±¡±²ÅÄÜ±»±àÈëÍ¬Ò»¶ÓÎé£¬È·±£ÉÏ³¡ºó¶¯×÷ÕûÆë»®Ò»¡£
ÌìÂí×ÔÖ÷´´ÐÂCCPC¼¼Êõ(²¹³¥Ê½Ñ¹¿ØÏñËØµçÂ·)
ÖÇÄÜ²¹³¥Ëã·¨£º¼´±ã¾¹ýÑÏ¸ñÉ¸Ñ¡£¬ÔÚÊµ¼ÊÇý¶¯ÖÐÈÔ¿ÉÄÜ´æÔÚÏ¸Î¢Æ«²î¡£ÌìÂíÔÚÆÁÄ»Çý¶¯ÖÐ¼¯³ÉÁËÖÇÄÜËã·¨£¬ÄÜ¹»ÊµÊ±¼à²âÃ¿¸öÏñËØ»òÏñËØÇøÓòµÄ·¢¹â×´Ì¬£¬²¢¶ÔÇý¶¯ÐÅºÅ½øÐÐ¶¯Ì¬Î¢µ÷¡£ÕâÒâÎ¶×Å£¬¼´Ê¹Ä³¸öÐ¾Æ¬µÄÏÈÌìÁÁ¶ÈÉÔÈõ£¬ÏµÍ³Ò²ÄÜÍ¨¹ý¡°ºóÌì²¹³¥¡±ÈÃÆäÊä³öÓëÖÜ±ßÐ¾Æ¬Ò»ÖÂµÄ¹âÏß£¬´Ó¶øÔÚÕûÌåÉÏÊµÏÖ¾ªÈËµÄÁÁ¶È¾ùÒ»ÐÔºÍÉ«²ÊÒ»ÖÂÐÔ£¬½«Á¼ÂÊÌáÉýÖÁ¿ÉÉÌÒµ»¯Á¿²úµÄË®Æ½¡£
3. Æ´½Ó·ìÆÆ¾Ö£º¸ß¾«¶ÈÎÞ·ìÆ´½Ó£¬ÊµÏÖ´Ó¡°ÓÐ½ç¡±µ½¡°ÎÞ½ç¡±µÄÊÓ¾õÔ¾Ç¨
ÌìÂí×ÔÖ÷ÑÐ·¢HSTR¼¼Êõ(¸ß¾«¶ÈÎÞ·ìÆ´½Ó&·µÐÞ)
¶ÔÓÚ´ó³ß´çÏÔÊ¾Ó¦ÓÃ¶øÑÔ£¬Æ´½ÓÊÇ±ØÈ»Ñ¡Ôñ£¬µ«¿É¼ûµÄÆ´½Ó·ìÒ»Ö±ÊÇÆÆ»µ³Á½þ¸ÐµÄ¡°ÔªÐ×¡±¡£ÌìÂíµÄ¸ß¾«¶ÈÎÞ·ìÆ´½Ó¼¼Êõ£¬½«Ä£¿é¼äµÄÆ´½Ó¿í¶È³É¹¦ËõÐ¡ÖÁ20Î¢Ã×ÒÔÏÂ(Ð¡ÓÚÈËÀàÍ··¢Ë¿Ö±¾¶µÄËÄ·ÖÖ®Ò»)£¬´ïµ½ÁËÈâÑÛÍêÈ«ÎÞ·¨²ì¾õµÄ¡°ÊÓ¾õÁã·ì¡±¾³½ç¡£ÕâÏî¼¼ÊõµÄÍ»ÆÆÔÚÓÚ¾«ÃÜµÄ»úÐµ½á¹¹Éè¼Æ¡¢Ä£¿é¼äµÄÖ÷¶¯¶Ô×¼¼¼ÊõÒÔ¼°¹âÑ§´¦Àí¹¤ÒÕµÄ½áºÏ¡£ËüÊ¹µÃ¶à¿éMicro-LEDÄ£¿éÄÜ¹»ÏñÒ»¿éÍêÃÀµÄÆ´Í¼Ò»ÑùÑÏË¿ºÏ·ìµØ×éºÏÔÚÒ»Æð£¬ÐÎ³ÉÒ»Ãæ»ëÈ»Ìì³ÉµÄ¾ÞÄ»¡£ÔÚÏÖ³¡ÌåÑéÖÐ£¬Õâ¿é108Ó¢´çµÄÆÁÄ»ÎÞÂÛ´ÓÄÄ¸ö½Ç¶È¹Û¿´£¬¶¼ÄÑÒÔÕÒµ½Ä£¿é¼äµÄ½Ó·ì£¬»ÃæÈçÍ¬Ò»Õû¿é²£Á§°ãÍêÕûÇÒÍ¨Í¸£¬ÕæÕýÊµÏÖÁË¡°ÎÞ½ç¡±µÄÊÓ¾õÌåÑé¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÌìÂíÔÚ¹¥¿Ë¼¼ÊõÄÑÌâµÄÍ¬Ê±£¬Òà½«¿É³ÖÐø·¢Õ¹ÀíÄîÈÚÈëÆäÖÐ¡£ÕýÈçÆäÔÚ´ó»áÉÏÇ¿µ÷µÄ¡°ÁãÌ¼ÊýÖÇ£¬ÂÌ¶¯Î´À´¡±Ô¸¾°£¬Micro-LED¼¼Êõ±¾ÉíµÄµÍ¹¦ºÄÌØÐÔ£¬ÓëÌìÂíµÄÂÌÉ«¹¤³§¡¢ÎÞ·Ï¹¤³§Õ½ÂÔÏàµÃÒæÕÃ£¬ÎªÎ´À´ÏÔÊ¾¼¼ÊõÊ÷Á¢ÁËÂÌÉ«±ê¸Ë¡£
Èý¡¢ ´ÓÕ¹Ì¨×ßÏòÉú»î£ºMicro-LEDµÄÆÕ¼°Ö®Â·»¹ÓÐ¶àÔ¶£¿
ÌìÂíµÄÕâ´Î¼¼ÊõÕ¹Ê¾£¬ÎÞÒÉÎªMicro-LEDµÄ²úÒµ»¯×¢ÉäÁËÒ»¼ÁÇ¿ÐÄÕë¡£ÄÇÃ´£¬ÎÒÃÇºÎÊ±ÄÜÔÚ¼ÒÀïÓÃÉÏÕâÖÖ¡°ÖÕ¼«ÏÔÊ¾¡±¼¼Êõ£¿
³ýÁË´ó³ß´ç²úÆ·£¬ÌìÂíÒ²Õ¹Ê¾ÁËÈÃ´ó¼Ò½ü¾àÀë½Ó´¥µÄÐ¡³ß´çMicro-LED²úÆ·
Ä¿Ç°£¬Micro-LEDµÄÓ¦ÓÃ½«ÂÊÏÈ¾Û½¹ÓÚ¸ß¶ËÉÌÓÃ³¡¾°£¬ÈçÆóÒµÕ¹Ìü¡¢¸ß¶ËÖ¸»Ó¿ØÖÆÖÐÐÄ¡¢ÉÝ³ÞÆ·ÁãÊÛµêÒÔ¼°¶¥¼¶¼ÒÍ¥Ó°Ôº¡£ÕâÐ©³¡¾°¶Ô³É±¾Ïà¶Ô²»Ãô¸Ð£¬µ«¶ÔÏÔÊ¾Ð§¹ûµÄ¼«ÖÂÒªÇóÓëMicro-LEDµÄÌØÐÔÍêÃÀÆõºÏ¡£ÌìÂí´Ë´ÎÍ»ÆÆµÄÒâÒåÔÚÓÚ£¬ËüÖ¤Ã÷ÁË¸ßÁ¼ÂÊºÍµÍ³É±¾Á¿²úµÄ¼¼ÊõÂ·¾¶ÊÇ¿ÉÐÐµÄ£¬¼«´óµØ¼ÓËÙÁËMicro-LEDµÄ³É±¾ÏÂ½µÇúÏß¡£
ÎÒÃÇÔ¤¹À£¬Ëæ×ÅÌìÂíµÈÍ·²¿ÆóÒµÔÚ¼¼ÊõºÍ¹¤ÒÕÉÏµÄ³ÖÐøµü´ú£¬ÒÔ¼°²úÒµÁ´µÄÐÍ¬³ÉÊì£¬Micro-LEDµÄ³É±¾ÓÐÍûÔÚÎ´À´3-5ÄêÄÚÏÔÖøÏÂ½µ£¬Öð²½ÉøÍ¸ÖÁ¸ü´óµÄÏû·ÑÊÐ³¡¡£½ìÊ±£¬»òÐí½«ÓÀ´Ò»¸ö¡°ÊÓ½ç×ÔÓÉ¡±µÄÊ±´ú£º¼ÒÀïµÄµçÊÓÇ½¿ÉÒÔÊÇÒ»Õû¿éÎÞ·ìµÄ¡¢¿ÉËæÒâÀ©Õ¹µÄÆÁÄ»;ÉÌÒµ¿Õ¼äµÄÕ¹Ê¾·½Ê½½«±äµÃ¸ü¾ß³Á½þ¸ÐºÍ»¥¶¯ÐÔ;ÉõÖÁÆû³µµÄ²£Á§³µ´°ÖÇÄÜÐÅÏ¢´°¿ÚÒ²ÄÜÆÕ¼°¡£
ËÄ¡¢ ½áÓï£ºÒ»³¡ÓÉ¼¼ÊõÉî¶È¶¨ÒåµÄ²úÒµÉýÎ¬
ÌìÂíTIC 2025´ó»áÉÏµÄMicro-LEDÍ»ÆÆ£¬ÆäÒâÒåÔ¶²»Ö¹ÓÚ·¢²¼Ò»¿îÁîÈË¾ªÑÞµÄ²úÆ·¡£Ëü±êÖ¾×ÅÖÐ¹úÏÔÊ¾²úÒµÁ¦Á¿ÒÑ¾´Ó¹æÄ£µÄ×·¸Ï¡¢²ÎÊýµÄ²¢ÅÜ£¬ÑÝ½øµ½Í¨¹ýµ×²ãºËÐÄ¼¼ÊõÍ»ÆÆÀ´¶¨ÒåÎ´À´²úÆ·ÐÎÌ¬ºÍÓÃ»§ÌåÑéµÄÐÂ½×¶Î¡£´ÓÌìÂí¶ÊÂ³¤³ÉÎªÇ¿µ÷µÄ¡°ÏÔÊ¾+AI¡±´´ÐÂÂ·¾¶£¬µ½ÑÐ·¢×Ü¾ÀíÇØ·æ²ûÊöµÄ¡°Ë«ÂÖÇý¶¯¡¢¶àÎ¬ÍØÕ¹¡±¼¼ÊõÕ½ÂÔ£¬¿ÉÒÔ¿´³öÌìÂíÕý¼á¶¨µØ´Ó¡°ÖÐÐ¡ÆÁÖ®Íõ¡±ÏòÒÔÆÁÄ»ÎªºËÐÄ¡¢¸³ÄÜÍòÎïµÄ¡°È«ÓòÉúÌ¬ÒýÁìÕß¡±Õ½ÂÔÉýÎ¬¡£
Micro-LEDµÄ¹¥¼áÕ½£¬ÊÇÒ»³¡¹ØÓÚ¾«¶È¡¢Ð§ÂÊºÍ¿É¿¿ÐÔµÄ¼«ÏÞÌôÕ½¡£ÌìÂíµÄ³É¹¦ÆÆ¾Ö£¬²»½öÎª×ÔÉíÇÀÕ¼ÁËÏÂÒ»´úÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄÖÆ¸ßµã£¬¸üÏòÊÀ½çÖ¤Ã÷ÁËÖÐ¹úÖÇÔìÔÚ¹¥¿Ë¸ß¶ËÖÆÔì¡°Ã÷Öé¡±ÉÏµÄ¾öÐÄÓëÊµÁ¦¡£µ±ÆÁÄ»µÄ±ß½ç±»³¹µ×´òÆÆ£¬¡°ÏÔÊ¾¡±µÄ¶¨ÒåÒ²½«±»ÖØËÜ¡ª¡ªËü²»ÔÙÊÇÐÅÏ¢µÄµ¥Ïò³ÊÏÖ£¬¶øÊÇÈÚÈë»·¾³¡¢¿É¸ÐÖª¡¢¿É½»»¥µÄÖÇ»ÛÔØÌå¡£ÌìÂíÓÃÕâ¿é¡°ÎÞ½ç¾ÞÄ»ÆÁ¡±£¬ÎªÎÒÃÇÕÕÁÁÁËÄÇ¸ö¡°ÆÁÁ¬ÎÞ½ç¡±µÄÎ´À´ÊÓ½ç£¬¶øÕâ³¡ÓÉ¼¼ÊõÉî¶È¶¨ÒåµÄ²úÒµÉýÎ¬£¬²Å¸Õ¸Õ¿ªÊ¼¡£
