¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿¡°µ±Ç°È«Çò¼¼ÊõÀË³±¼ÓËÙÑÝ½ø£¬ÒÔ´óÄ£ÐÍºÍËãÁ¦ÌåÏµÎª´ú±íµÄAIÕý´Ó¸ÅÄî×ßÏòÉî¶È²úÒµ»¯£¬³ÉÎªÍÆ¶¯Î´À´Ôö³¤µÄ¹Ø¼üÁ¦Á¿¡£¡± ÔÚ2025TCLÈ«Çò¼¼Êõ´´ÐÂ´ó»áÏÖ³¡£¬TCL´´Ê¼ÈË¡¢¶ÊÂ³¤Àî¶«ÉúµÄ¿ª³¡ÖÂ´Ç£¬µÀ³öÁËµ±Ç°AI²úÒµ´Ó¿ñÈÈ×ßÏòÀíÐÔµÄºËÐÄ×ª±ä¡£
12ÔÂ11ÈÕ£¬ÒÔ¡°AI for Real¡±ÎªÖ÷ÌâµÄ2025TCLÈ«Çò¼¼Êõ´´ÐÂ´ó»áÔÚ¹ãÖÝ¾Ù°ì¡£ÔÚÕâ³¡¾Û½¹AIÂäµØÓ¦ÓÃµÄÐÐÒµÊ¢»áÉÏ£¬TCL½»³öÁËÒ»·ÝÔúÊµµÄ³É¼¨µ¥£ºÍ¨¹ýÍÆ½øAIÓ¦ÓÃ£¬Ò»Äê´´Ôì×ÛºÏÐ§Òæ³¬10ÒÚÔª¡£
ÔÚÈ«ÇòAI¾ºÕùÈÕÇ÷¼¤ÁÒ¡¢Ä£ÐÍ²ÎÊý¾ü±¸¾ºÈü°×ÈÈ»¯µÄ±³¾°ÏÂ£¬TCLÑ¡ÔñÁËÒ»ÌõÓëÖÚ²»Í¬µÄÂ·¾¶¡ª¡ª¾Û½¹¡°AIÏòÊµ¡±£¬ÍÆ¶¯AIÓëÊµÌå¾¼ÃÉî¶ÈÈÚºÏ¡£ÕâÌõÂ·¾¶²»½öÈÃTCLÔÚÖÇÄÜÖÆÔìÁìÓòÈ¡µÃÁËÊµÖÊÐÔÍ»ÆÆ£¬¸üÎªÖÐ¹úÄËÖÁÈ«Çò´«Í³ÖÆÔìÒµµÄÖÇÄÜ»¯×ªÐÍÌá¹©ÁË¿É½è¼øµÄ·¶±¾¡£
01 AIÏòÊµ£ºÈ«ÇòAI¾ºÕùµÄ·ÖË®Áë
µ±ÏÂÈ«ÇòAI·¢Õ¹³ÊÏÖ³öÃ÷ÏÔÁ½¼«·Ö»¯£ºÒ»·½ÃæÊÇ¿Æ¼¼¾ÞÍ·ÔÚÍòÒÚ²ÎÊý´óÄ£ÐÍÉÏµÄ¼¤ÁÒ½ÇÖð£¬ÁíÒ»·½ÃæÊÇAI¼¼ÊõÓëÊµÌå¾¼ÃÈÚºÏ²»×ãµ¼ÖÂµÄ¡°¼¼Êõ¿Õ×ª¡±¡£È«ÇòAI»ù½¨Í¶×ÊÈÈ³±ÏÂ£¬ËãÁ¦×ÊÔ´ÀË·ÑÓëÍ¬ÖÊ»¯ÄÚ¾íÒÑ³ÉÎªÖÆÔ¼AI¼ÛÖµ´´ÔìµÄÆ¿¾±¡£
ÓëÕâÖÖ¡°ÖØ¼¼Êõ¡¢ÇáÓ¦ÓÃ¡±µÄÇãÏò²»Í¬£¬TCLÌá³öµÄ¡°AIÏòÊµ¡±ÀíÄî£¬Ö±Ö¸AI²úÒµ»¯µÄºËÐÄÄÑÌâ¡ª¡ªÈçºÎÈÃAI´Ó¼¼Êõ²ã×ßÏòÓ¦ÓÃ²ã£¬ÈçºÎÈÃAI´´Ôì¿É¸ÐÖª¡¢¿ÉºâÁ¿¡¢¿É³ÖÐøµÄÕæÊµ¼ÛÖµ¡£
¡°Ä¿Ç°È«ÇòAI¾ºÕùÈÕÇ÷¼¤ÁÒ£¬µ«¾ºÕù½¹µã¶à¼¯ÖÐÔÚÄ£ÐÍ²ÎÊýÓëËãÁ¦»ù´¡ÉèÊ©À©ÕÅÉÏ£¬µ¼ÖÂAI¼¼Êõ¿Õ×ª¡¢ËãÁ¦×ÊÔ´ÀË·Ñ¡£¡±TCLÔÚ´ó»áÏÖ³¡¹ØÓÚºÎÎª¡°AIÏòÊµ¡±µÄ·ÖÏí£¬Ò»Õë¼ûÑªµØÖ¸³öÁËÐÐÒµÍ´µã¡£
TCL´´Ê¼ÈË¡¢¶ÊÂ³¤Àî¶«ÉúÔÚ´ó»á·¢ÑÔÖÐÇ¿µ÷£º¡°TCL³ÖÐø¼Ó´óAI¼¼ÊõÍ¶Èë£¬Çý¶¯ÑÐ·¢¡¢ÖÆÔì¡¢¹©Ó¦Á´¡¢ÔËÓªµÈÈ«Á´Ìõ¸ïÐÂ£¬ÊµÏÖ´ó¹æÄ£¼ÛÖµÂäµØ¡£¡±ÕâÒ»±íÌ¬Ã÷È·ÁËTCL½«AIÊÓÎªÊµÌå¾¼Ã¸³ÄÜ¹¤¾ß¶ø·Ç¼¼ÊõìÅÒ«µÄºËÐÄÁ¢³¡¡£
ÖÐ¹ú¹¤³ÌÔºÔºÊ¿¶¡ÎÄ»ªÔÚÔ²×ÀÂÛÌ³ÖÐÖ¸³ö£º¡°AI´óÄ£ÐÍµ½À´Ö®ºó£¬ÈçºÎÊµÏÖÓ¦ÓÃÂäµØ³ÉÎª¸÷ÐÐ¸÷ÒµµÄ±Ø´ðÌâ¡£¶ÔÆóÒµÀ´Ëµ£¬AI forÑÐ·¢ÊÇµÚÒ»ÒªËØ¡£¡±ÕâÒ»ÅÐ¶ÏÓëTCLµÄÊµ¼ù²»Ä±¶øºÏ¡£
02 ÖÆÔìÉýÎ¬£º´Ó¡°»úÆ÷»»ÈË¡±µ½¡°AIÓÅÊõ¡±
×÷ÎªÊµÌå¾¼ÃµÄÖ÷Ìå£¬ÖÆÔìÒµµÄÖÇÄÜ»¯×ªÐÍÒ»Ö±ÊÇ²úÒµÉý¼¶µÄºËÐÄ¿ÎÌâ¡£TCLµÄ¶ÀÌØÓÅÊÆÔÚÓÚ£¬ÆäÍ¨¹ýTCLÊµÒµÓëTCL¿Æ¼¼Á½´ó²úÒµ¼¯ÍÅ£¬²¼¾ÖÁËÖÇÄÜÖÕ¶Ë¡¢°ëµ¼ÌåÏÔÊ¾¡¢ÐÂÄÜÔ´¹â·üÈý´ó²úÒµ£¬²úÒµÁ´·Ö²¼¹ã¡¢×ÝÉî³¤ÎªAIÂäµØÌá¹©ÁË·á¸»µÄ´´ÐÂ³¡¾°¡£
ÔÚ°ëµ¼ÌåÏÔÊ¾ÁìÓò£¬TCL»ªÐÇµÄAIÓ¦ÓÃÒÑ´Óµ¥µãÍ»ÆÆ×ßÏòÈ«Á´Â·×Ô¶¯»¯¡£ÆäÓ¦ÓÃµÄADC¼¼ÊõÍ¨¹ýAI×Ô¶¯ÅÐ¶ÏÈ±ÏÝ£¬×¼È·ÂÊ´Ó85%ÌáÉýÖÁ95%£¬²¢Éý¼¶ÎªADRÏµÍ³£¬ÊµÏÖ¼ì²â¡¢ÅÐ¶¨¡¢ÐÞ¸´È«Á÷³Ì×Ô¶¯»¯¡£
¡°´ÓADCµ½ADR£¬´Óµ¥Ò»³¡¾°µ½È«ÓòÍØÕ¹£¬´òÍ¨¼ì¡¢ÅÐ¡¢ÐÞÈ«Á´Â·×Ô¶¯»¯£¬Ã¿Äê´øÀ´³¬5000ÍòÔªÐ§Òæ¡£¡± TCL¿Æ¼¼Ê×Ï¯¼¼Êõ¹Ù¡¢TCL»ªÐÇÊ×Ï¯¼¼Êõ¹Ù¡¢TCL¹¤ÒµÑÐ¾¿ÔºÔº³¤ãÆÏþÁÖãÆÏþÁÖÍ¸Â¶µÄÊý¾Ý£¬Õ¹Ê¾ÁËAIÔÚÖÆÔì»·½Ú´´ÔìµÄÊµ¼Ê¼ÛÖµ¡£
¸üÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬TCL»ªÐÇ·¢²¼µÄÐÇÖÇX-Intelligence3.0´óÄ£ÐÍ³ÉÎªÈ«ÇòÏÔÊ¾ÁìÓòÊ×¸ö¾ß±¸Ç¿ÍÆÀíÄÜÁ¦µÄ´¹Óò´óÄ£ÐÍ¡£¸ÃÄ£ÐÍÔÚ2025ÄêÈ«Çò¹¤Òµ´óÄ£ÐÍÅÅÃûÖÐÎ»ÁÐµÚ11Î»£¬ÏÔÊ¾ÁìÓòÅÅÃûµÚÒ»£¬ÔÚ°ëµ¼ÌåÏÔÊ¾´¹ÓòµÄÄÜÁ¦ÒÑ³¬Ô½DeepSeekR1-671B¡£
ÐÇÖÇ´óÄ£ÐÍµÄÓ¦ÓÃÐ§¹ûÏÔÖø£ºÖ§³Ö²úÆ·ÎÊÌâ½âÎöÐ§ÂÊÌáÉý20%£¬²ÄÁÏ¿ª·¢Ð§ÂÊÌáÉý30%¡£ÔÚÐÂÔ±¹¤ÅàÑµ»·½Ú£¬´óÄ£ÐÍÊµÏÖ¡°Òò²ÄÊ©½Ì¡±;ÔÚ¿Í»§·þÎñ»·½Ú£¬Í¨¹ý¡°¸ô¿Õ×¥Ò©¡±·½Ê½¿ìËÙ½â¾ö¿Í»§Í´µã¡£
ÔÚÐÂÄÜÔ´¹â·üÁìÓò£¬TCLÖÐ»·½èÖúÉîÀ¶AIÄ£ÐÍ£¬ÊµÏÖÈËÓë»úÆ÷µÄÐÍ¬×÷Òµ£¬µ¥ÈËÔ¶³Ì²Ù¿ØÂ¯Ì¨Êý´ï384Ì¨;ÔÚ¾§Æ¬»·½Ú£¬ÊµÏÖ¹èÆ¬×ÔÏßÇÐÖ®ºóµÄÕûÁ÷»¯Éú²ú£¬ËéÆ¬ËðºÄÂÊµÍÓÚ0.1%¡£
¸ñ´´¶«ÖÇ×÷ÎªTCLÕ½ÂÔ·õ»¯µÄ¹¤ÒµÖÇÄÜÆóÒµ£¬ÒÑ»ýÀÛ150¶à¸öAIÏîÄ¿ÊµÕ½¾Ñé¡£ÆäÒÔ¡°ÏµÍ³¼¯³É¡±Óë¡°Ëã·¨´´ÐÂ¡±Ë«ÂÖÇý¶¯£¬ÆÆ½âÁËÊý¾Ý¹Âµº¡¢ÐèÇóËéÆ¬»¯µÈ¹¤ÒµAIÂäµØÄÑÌâ¡£
03 ¼¼ÊõÆÕ»Ý£ºB¶Ë¸³ÄÜÇý¶¯C¶Ë¼ÛÖµÌáÉý
ÖÆÔìÒµµÄÖÇÄÜ»¯×ªÐÍ£¬×îÖÕÄ¿µÄÊÇÈÃÏû·ÑÕßÏíÊÜµ½¼¼ÊõºìÀû¡£TCLµÄÊµ¼ù±íÃ÷£¬B¶Ë²úÒµµÄAI¸³ÄÜ£¬È·ÊµÄÜ¹»ÍÆ¶¯C¶Ë²úÆ·µÄÌáÖÊÉý¼¶¡¢½µ±¾ÆÕ»Ý¡£
ÒÔTCL»ªÐÇÎªÀý£¬ÆäÍ¨¹ýAIÊµÏÖÌáÖÊÔöÐ§ºÍÑÐ·¢´´ÐÂ£¬½µµÍ´óÆÁÖÆÔì³É±¾¡¢ÊµÏÖÓ¡Ë¢OLED¼¼ÊõÁ¿²ú£¬´Ó¶øÍÆ¶¯¸ßÇå´óÆÁÄ»ºÍÐÂÒ»´úÏÔÊ¾¼¼ÊõÌáÔç½øÈëÏû·Ñ¼¶ÊÐ³¡¡£
¡°AIÒÑ¾½«ÖÐ¹úµÄÏÈ½øÖÆÔìÌáµ½È«ÐÂ¸ß¶È¡£¡±ÖÇÔªºÏ»ïÈËÒ¦Ã®Çà±íÊ¾£¬¡°Ï£ÍûÎ´À´Ò»¡¢Á½ÄêÄÚ£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÍÆ¶¯È«Çò×îÐÂ×î¿ìµÄAI¼¼ÊõÈ«·½Î»Ó¦ÓÃÂäµØ£¬ÓÈÆäÊÇÔÚÉú²úÖÆÔì»·½Ú¡£¡±ÕâÒ»ÅÐ¶ÏÓëTCLµÄ²úÒµÊµ¼ùÐÎ³ÉÁËºôÓ¦¡£
´Ó²úÒµ²ãÃæ¿´£¬TCLÍ¨¹ýAIÊµÏÖµÄ¼¼ÊõÆÕ»Ý£¬ÕýÔÚÖØËÜÖÐ¹úÖÆÔìÒµµÄ¼ÛÖµ´´ÔìÄ£Ê½¡£´«Í³ÖÆÔìÒµµÄÉý¼¶ÍùÍùÒÀÀµÓ²¼þÍ¶ÈëºÍ¹æÄ£À©ÕÅ£¬¶øTCLµÄ¡°AIÏòÊµ¡±Â·¾¶±íÃ÷£¬Í¨¹ýAI¸³ÄÜ£¬¿ÉÒÔÔÚ²»ÏÔÖøÔö¼ÓÓ²¼þ³É±¾µÄÇ°ÌáÏÂ£¬ÊµÏÖ²úÆ·ÖÊÁ¿¡¢Éú²úÐ§ÂÊºÍ´´ÐÂÄÜÁ¦µÄÈ«ÃæÌáÉý¡£
04 ²úÆ·ÖØ¹¹£ºÈÃAI»Ø¹é¡°µÚÒ»ÐÔÔÀí¡±
ÔÚC¶ËÊÐ³¡£¬TCLÍ¨¹ýAIÈÃ²úÆ·»Ø¹é¡°µÚÒ»ÐÔÔÀí¡±£¬ÖØÐÂ¶¨Òå³öÐÐ¡¢½¡¿µ¡¢¹ÛÓ°¡¢Åã°éµÈÖÇÄÜÉú»î³¡¾°¡£ÕâÖÖ»Ø¹é±¾ÖÊµÄ²úÆ·Ë¼Î¬£¬Õ¹ÏÖÁËTCL¶ÔAI¼ÛÖµµÄÉî¶ÈË¼¿¼¡£
ÔÚAI³öÐÐ³¡¾°£¬TCLµÄAI/ARÑÛ¾µÒÑ³ÉÎªÓÃ»§ËæÉíAIÖúÊÖ£¬ÊµÏÖ¡°ÊÀ½çÌ½Ë÷×ÔÓÉ¡±¡£TCLÆìÏÂÀ×ÄñAI/ARÑÛ¾µÓë°¢ÀïÍ¨ÒåÇ§ÎÊÉî¶ÈºÏ×÷¿ª·¢¶¨ÖÆ»¯´óÄ£ÐÍ£¬³ÖÐøÌ½Ë÷ÖÇÄÜ´©´÷³¡¾°ÂäµØ¡£
ÔÚAI½¡¿µ³¡¾°£¬TCLÖÇÄÜÖÕ¶ËÒýÁìÖ÷¶¯¸ÐÖª¡¢¾ö²ß¡¢½»»¥Éý¼¶¡£TCLÐ¡À¶ÒíÐÂ·ç¿Õµ÷ÊµÏÖAIË¯Ãß¡¢AIÐÂ·çµÈ¹¦ÄÜ£¬ÈÃ¿Õµ÷»Ø¹é¿ÕÆøÖÊÁ¿ºÍ½¡¿µË¯Ãß¹ÜÀí;TCLË«´ÅÏÊ±ùÏä´îÔØAI¸ßÁéÃôÎÂ¶È´«¸ÐÆ÷£¬¿ÉÖÇÄÜ¿ØÎÂ£¬×î´ó³Ì¶ÈÁô´æÊ³²ÄÔÖÔÎ¶¡£
ÔÚ¼ÒÍ¥AIÓ°Òô³¡¾°£¬TCL×ÔÑÐµçÊÓÐÐÒµÊ×¸ö³¬¼¶´óÖÇÄÜÌå£¬´ÓAI»ÖÊ¡¢AIÒôÖÊ¡¢AIÄÚÈÝÉú³É¡¢AI½»»¥ËÄ´óÎ¬¶ÈÖØ¹¹¼ÒÍ¥ÓéÀÖÌåÑé¡£
ÓÈÎªÒýÈË×¢Ä¿µÄÊÇ£¬TCLÕë¶Ô¾ßÉí»úÆ÷ÈËÑ¡Ôñ´ÓÅã°éÐÔ³ö·¢£¬ÍÆ³öÈ«ÇòÊ×¿î·ÖÌåÊ½AIÅã°é»úÆ÷ÈËTCL AiMe£¬¿ÉÊµÏÖÇé¸ÐÅã°éÓëÄâÈË»¯»¥¶¯¡£ÕâÒ»²úÆ·²¼¾Ö£¬ÏÔÊ¾ÁËTCL¶ÔAIÈËÐÔ»¯Ó¦ÓÃµÄÇ°Õ°Ë¼¿¼¡£
05 È«ÇòÉýÎ¬£º´Ó¡°¼¼Êõ×·Ëæ¡±µ½¡°Ä£Ê½¿ª´´¡±
´ÓÈ«ÇòÊÓ½Ç¿´£¬TCLµÄ¡°AIÏòÊµ¡±Êµ¼ù£¬ÕýÔÚÎªÖÐ¹úÖÆÔìÒµ¿ª±ÙÒ»Ìõ¶ÀÌØµÄÉýÎ¬Â·¾¶¡£ÕâÌõÂ·¾¶²»Í¬ÓÚÎ÷·½¿Æ¼¼¾ÞÍ·µÄ¡°¼¼ÊõÇý¶¯¡±Ä£Ê½£¬Ò²²»Í¬ÓÚ´«Í³ÖÆÔìÒµµÄ¡°³É±¾Çý¶¯¡±Ä£Ê½£¬¶øÊÇ¿ª´´ÁËÒ»ÖÖ ¡°³¡¾°Çý¶¯¡±µÄAIÂäµØÐÂÄ£Ê½¡£
Àî¶«ÉúÔÚ´ó»áÖÂ´ÇÖÐ²ûÊöÁËTCLµÄÎ´À´Õ½ÂÔ£º¡°TCLÒÑÃ÷È·ÒÔÈ«ÇòÁìÏÈÎª·¢Õ¹·½Ïò£¬¶øÕâÒ»Ä¿±êµÄÊµÏÖ±ØÐë½¨Á¢ÔÚÈ«ÇòÁìÏÈµÄ¼¼Êõ»ù´¡ÉÏ¡£2025ÄêTCLÑÐ·¢·ÑÓÃÔ¤¼Æ½«´ïµ½150ÒÚÔª¡£¡±
TCLÔÚ×¨Àû²¼¾ÖÉÏµÄÍ¶ÈëÒÑ¼û³ÉÐ§£ºÄ¿Ç°ÀÛ¼ÆÉêÇë×¨Àû11Íò¼þ£¬PCT×¨Àû1.9Íò¼þ£¬Î»¾Ó¸ß¶ËÖÇÄÜÖÆÔìÇ°ÁÐ;ÔÚÁ¿×ÓµãµçÖÂ·¢¹âÏÔÊ¾ÁìÓò£¬×¨ÀûÉêÇëÊýÁ¿´ï3274¼þ£¬Î»¾ÓÈ«ÇòµÚ¶þ¡£
Î´À´£¬TCL½«ÖØµã×öºÃËÄ·½Ãæ¹¤×÷£ºÒÔÈ«ÇòÁìÏÈÎªÄ¿±ê¼Ó´ó¼¼Êõ´´ÐÂÍ¶Èë;ÊµÏÖ¿Æ¼¼¸³ÄÜ²úÆ·£¬´òÔì¸ü¶à´Ó0µ½1µÄÔ´´¼¼Êõ;¼ÓÇ¿AIÈ«ÃæÓ¦ÓÃ;¹¹½¨¸ü¼Ó½ôÃÜµÄ²úÒµÁ´ÐÍ¬ºÍ´´ÐÂÌåÏµ¡£
TCLÒÑÇ£Í·³ÉÁ¢Á½¸ö¹ú¼Ò¼¶´´ÐÂÖÐÐÄ£¬²¢ÔÚ2021ÄêÆô¶¯ÁËÐñÈÕ¼Æ»®¡£Ä¿Ç°ÒÑ½¨Á¢ÁªºÏÊµÑéÊÒ³¬20¸ö£¬´ï³ÉÕ½ÂÔºÏ×÷»ú¹¹³¬40Ëù£¬ÍÆ½ø²úÑ§ÑÐÐÍ¬¹¥¹ØµÄ¹ú¼ÒÖØµãÏîÄ¿³¬80¸ö¡£ÕâÖÖ¿ª·Å´´ÐÂµÄÌåÏµ£¬½«ÎªTCLµÄAIÉýÎ¬Ìá¹©³ÖÐø¶¯Á¦¡£
06 ÉýÎ¬¾ºÕù£ºAIÖØËÜÈ«ÇòÖÆÔìÒµ¸ñ¾Ö
TCLµÄÊµ¼ù±íÃ÷£¬ÖÐ¹úÖÆÔìÒµµÄAI»¯ÉýÎ¬£¬²»ÔÙÊÇ¼òµ¥µÄ¡°»úÆ÷»»ÈË¡±»ò¡°Éú²úÏß×Ô¶¯»¯¡±£¬¶øÊÇÈ«¼ÛÖµÁ´¡¢È«ÉúÃüÖÜÆÚµÄÉî¶ÈÖØ¹¹¡£
´ÓÈ«ÇòÖÆÔìÒµ¾ºÕù¸ñ¾Ö¿´£¬´«Í³ÓÅÊÆÕýÔÚ±»AIÖØ¹¹¡£µÍ³É±¾ÖÆÔìÓÅÊÆÖð½¥¼õÈõ£¬¶ø»ùÓÚAIµÄÖÇÄÜÖÆÔìÄÜÁ¦ÕýÔÚ³ÉÎªÐÂµÄ¾ºÕù±ÚÀÝ¡£TCLÍ¨¹ýAIÊµÏÖµÄÖÊÁ¿¿ØÖÆÓÅ»¯¡¢Éú²úÐ§ÂÊÌáÉýºÍ´´ÐÂÄÜÁ¦ÔöÇ¿£¬ÕýÔÚ°ïÖúÖÐ¹úÖÆÔìÒµ¹¹½¨ÐÂµÄ¹ú¼Ê¾ºÕùÁ¦¡£
ÐÇÖÇ´óÄ£ÐÍÔÚÏÔÊ¾ÁìÓòµÄÈ«ÇòÁìÏÈµØÎ»£¬±íÃ÷ÖÐ¹úÆóÒµÔÚ´¹ÓòAIÄ£ÐÍÉÏÒÑ¾ß±¸ÓëÈ«Çò¾ÞÍ·¾ºÕùµÄÊµÁ¦¡£ÕâÖÖ»ùÓÚÐÐÒµÖªÊ¶µÄ×¨ÓÃÄ£ÐÍ£¬Ïà±ÈÍ¨ÓÃ´óÄ£ÐÍ£¬ÔÚ²úÒµÂäµØ·½Ãæ¾ßÓÐ¸üÇ¿µÄÊµÓÃÐÔºÍ¾¼ÃÐÔ¡£
TCLµÄAIÊµ¼ù»¹±íÃ÷£¬ÖÆÔìÒµµÄAI»¯²»ÊÇµ¥Ò»¼¼ÊõÓ¦ÓÃ£¬¶øÊÇ¼¼Êõ¡¢ÈË²Å¡¢Êý¾Ý¡¢Á÷³ÌµÄÈ«ÒªËØÖØ¹¹¡£ÕýÈçTCLÔÚ´ó»áÉÏ·¢ÆðµÄÈ«ÇòAIÈË²ÅÒý½ø¼Æ»®ËùÏÔÊ¾£¬ÈË²ÅÊÇAIÂäµØµÄ¹Ø¼üÒªËØ¡£
07 Î´À´Â·¾¶£º´Ó¡°AI¸³ÄÜ¡±µ½¡°AIÔÉú¡±
Õ¹ÍûÎ´À´£¬TCLµÄAIÉýÎ¬Â·¾¶½«¾Àú´Ó¡°AI¸³ÄÜ¡±µ½¡°AIÔÉú¡±µÄÑÝ½ø¡£µ±Ç°½×¶Î£¬AIÖ÷Òª×÷ÎªÓÅ»¯¹¤¾ßÓ¦ÓÃÓÚÏÖÓÐÒµÎñ»·½Ú;Î´À´£¬AI½«ÖØ¹¹ÒµÎñÄ£Ê½ºÍ×éÖ¯ÐÎÌ¬£¬´ßÉúÈ«ÐÂµÄ²úÆ·ºÍ·þÎñ¡£
TCL¿Æ¼¼Ê×Ï¯ÔËÓª¹ÙÍõ³É±íÊ¾£º¡°±¾´Î´ó»áÒÔ¡®AI for Real¡¯ÎªÖ÷Ìâ£¬ÊÇÏ£ÍûÓëÒµ½ç¹²Í¬Ì½ÌÖÈçºÎÈÃ´Ó¡®¼¼Êõ¡¯×ßÏò¡®³¡¾°¡¯£¬ÔÚÃ¿Ò»¸öÖÆÔì»·½Ú¡¢Ã¿Ò»¿îÖÕ¶Ë²úÆ·¡¢Ã¿Ò»Ïî·þÎñÖÐ£¬´´Ôì¿É¸ÐÖª¡¢¿ÉºâÁ¿¡¢¿É³ÖÐøµÄÕæÊµ¼ÛÖµ¡£¡±
TCLÔÚ¡°Ê®ÎåÎå¡±¹æ»®±³¾°ÏÂµÄAIÕ½ÂÔ£¬½«¸ü¼Ó×¢ÖØ×ÔÖ÷´´ÐÂºÍ²úÒµÁ´°²È«¡£Ëæ×Å¹ú¼Ò¡°Ê®ÎåÎå¡±¹æ»®½«¹¹½¨ÏÖ´ú»¯²úÒµÌåÏµºÍÊµÏÖ¿Æ¼¼×ÔÖ÷×ÔÇ¿ÖÃÓÚÍ»³öÎ»ÖÃ£¬TCLµÄAIÊµ¼ù¾ßÓÐÁË¸üÖØÒªµÄÕ½ÂÔÒâÒå¡£
´ÓÈ«ÇòÊÓÒ°¿´£¬TCLµÄ¡°AIÏòÊµ¡±Ä£Ê½Îª´«Í³ÖÆÔìÒµµÄÖÇÄÜ»¯×ªÐÍÌá¹©ÁË¿É¸´ÖÆµÄ¾Ñé¡£ÕâÖÖ»ùÓÚÊµ¼Ê³¡¾°¡¢×¢ÖØ¼ÛÖµ´´Ôì¡¢È«Á´ÌõÐÍ¬µÄAIÂäµØÄ£Ê½£¬ÓÐÍû³ÉÎªÖÐ¹úÖÆÔìÒµÔÚÈ«Çò¾ºÕùÖÐµÄÐÂÓÅÊÆÀ´Ô´¡£
Ëæ×ÅÈ«Çò¿Æ¼¼¾ºÕùÈÕÇ÷¼¤ÁÒ£¬TCLµÄÑ¡Ôñ´ú±íÁËÖÐ¹úÊµÌå¾¼ÃÃæ¶ÔAIÀË³±µÄÀíÐÔË¼¿¼£º²»×·Öð¶ÌÆÚÈÈµã£¬²»Ã¤Ä¿¸ú·çÍ¶×Ê£¬¶øÊÇÈÃAI¼¼ÊõÓë²úÒµÖªÊ¶Éî¶ÈÈÚºÏ£¬ÔÚÊµÊµÔÚÔÚµÄÓ¦ÓÃ³¡¾°ÖÐ´´Ôì¼ÛÖµ¡£
Àî¶«ÉúÔÚ´óÖÂ´ÇÖÐµÄÕ¹ÍûÕýÔÚ±äÎªÏÖÊµ£º¡°TCL½«¼ÌÐø¼á³Ö×ÔÖ÷´´ÐÂ£¬¾Û½¹Õ½ÂÔºËÐÄÁìÓò£¬ÌáÉýÑÐ·¢ÄÜÁ¦ºÍ²úÒµÁ´ÕûºÏÄÜÁ¦£¬²»¶ÏÔöÇ¿ÆóÒµºËÐÄ¾ºÕùÁ¦¡£¡±
ÕâÌõ¡°AIÏòÊµ¡±µÄµÀÂ·£¬²»½ö¹ØºõÒ»¼ÒÆóÒµµÄ×ªÐÍÉý¼¶£¬¸ü¹ØºõÖÐ¹úÖÆÔìÒµÔÚÈ«ÇòAI¾ºÕùÖÐµÄÎ»ÖÃÖØ¹¹¡£µ±AIÕæÕýÈÚÈëÖÆÔìÒµµÄÃ«Ï¸Ñª¹Ü£¬ÖÐ¹úÖÆÔì½«ÔÚÈ«ÇòÎèÌ¨ÉÏÊµÏÖ´Ó¡°Á¿¡±µ½¡°ÖÊ¡±µÄÉýÎ¬Ô¾Ç¨¡£
