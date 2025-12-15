´Ó¡°²ØÆðÀ´¡±µ½¡°°ÚCÎ»¡±£¬×·ÃÙÏ´µØ»úµÄ¸ß¶Ë»¯ÈçºÎÖÆÊ¤È«Çò
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿¡°Ôç¼¸ÄêÊÐÃæÉÏµÄÏ´µØ»ú¼¸ºõ¶¼ÊÇºÚ°×Åä»ò´¿ºÚÉ«¡£ÎÒÃÇÈ¥×öÈë»§ÅÄÉãÊ±·¢ÏÖ£¬ÕâÀà²úÆ·°ÚÔÚ¼ÒÀï¾ÍÊÇ'ºÚÑ¹Ñ¹'Ò»Æ¬£¬ºÜ¶àÓÃ»§ÉõÖÁ°ÑËüµ±³É´«Í³Çå½à¹¤¾ß£¬ÓÃÍê¾ÍÊÕ½ø¹ñ×ÓÀï¡£¡±ÔÚ×·ÃÙ¿Æ¼¼2025ÄêµÄÏ´µØ»úÃ½Ìå½»Á÷»áÉÏ£¬²úÆ·×Ü¼àÐíÎÄ¾²ÏòÌì¼«ÍøÃèÊöµÄÕâÒ»Ä»£¬ÊÇÏ´µØ»úÐÐÒµÔø¾µÄÕæÊµÐ´ÕÕ¡£¹¦ÄÜÇ¿´óÈ´ÑÕÖµ¿°ÓÇ£¬Ê¹µÃÕâÒ»±¾Ó¦ÌáÉýÉú»îÆ·ÖÊµÄ²úÆ·£¬ÄÑÒÔ°ÚÍÑ¡°²ØÔÚ½ÇÂä¡±µÄÃüÔË¡£È»¶ø£¬ÕâÒ»ÏÖ×´Õý±»×·ÃÙ³¹µ×µß¸²¡£¡°ÎÒ×Ô¼º°ÑËü·ÅÔÚÊé·¿£¬ºÜ¶àÓÃ»§Ôò·ÅÔÚ¿ÍÌü¡£¡±ÐíÎÄ¾²Ì¸¼°½ñÄêÆì½¢ÐÂÆ·T60 UltraÊ±µÄ×ÔÐÅ£¬±³ºóÊÇ×·ÃÙ¶ÔÏ´µØ»ú²úÆ·¶¨Î»µÄ¸ß¶Ë»¯ÖØ¹¹¡£
ÄÏ¾©»ùµÂ¹ã³¡ ×·ÃÙÌåÑéµê(ÍøÂçËØ²Ä£¬ÇÖÉ¾)
01 ²úÆ·¸ïÃü£º´Ó¹¤¾ßµ½¼Ò¾ÓÃÀÑ§×é¼þ£¬ÖØÐÂ¶¨Òå¡°CÎ»¡±¼ÛÖµ
×·ÃÙÏ´µØ»úµÄ¸ß¶Ë»¯Ö®Â·£¬Ê×ÏÈÊÇÒ»³¡¹ØÓÚ²úÆ·Éí·ÝÈÏÖªµÄ¸ïÃü¡£´«Í³Ï´µØ»úÐÐÒµÏÝÈëÁËÒ»¸ö¹ÖÈ¦£º²úÆ·¼Û¸ñ²»·Æ£¬Éè¼ÆÓïÑÔÈ´ÈÔÍ£ÁôÔÚ¡°¹¤¾ß¡±²ãÃæ¡£Õâµ¼ÖÂÁËÒ»¸öºËÐÄÃ¬¶Ü¡ª¡ªÓÃ»§»¨·ÑÊýÇ§Ôª¹ºÂòµÄ²úÆ·£¬È´ÒòÍâ¹Û²»ÔÃ¶øÎÞ·¨ÈÚÈëÈÕ³£¼Ò¾Ó¿Õ¼ä¡£
¡°ÎÒ²»ÈÏÍ¬Ï´µØ»úÊÇ'Ð¡¼Òµç'£¬ËüÌå»ý²»Ð¡¡¢¼Û¸ñ²»µÍ£¬ÆäÊµ¸ü½Ó½ü´ó¼Òµç¡£¡±×·ÃÙÏ´µØ»úÊÂÒµ²¿¸ºÔðÈËÐí¹¤¶ÔÌì¼«ÍøÇ¿µ÷£¬¡°ÎÒÃÇÏ£ÍûÏ´µØ»úÄÜ°ÚÔÚÃ¿¸ö¼ÒÍ¥µÄ'CÎ»'¡£¡±ÕâÒ»ÅÐ¶Ï»ùÓÚÉî¿ÌµÄÊÐ³¡¶´²ì¡£´ó²¿·Ö¹ºÖÃÏ´µØ»úµÄ¼ÒÍ¥Ò»°ã½«Ï´µØ»ú×÷ÎªÈÕ³£Çå½àÒÔ¼°´¦ÀíÍ»·¢ÐÔ¡¢ÖØÎÛ×ÕµÄÊ×Ñ¡¹¤¾ß£¬Ê¹ÓÃÆµÂÊ¸ß£¬Æµ·±È¡·Å·´¶øÔö¼ÓÊ¹ÓÃ¸ºµ£¡£½«ÆäÖÃÓÚÒ×ÓÚÈ¡ÓÃµÄ¡°CÎ»¡±£¬±¾ÖÊÉÏÊÇÓÅ»¯ÓÃ»§ÌåÑéµÄ¹Ø¼üÒ»²½¡£
ÊµÏÖÕâÒ»Ä¿±êÒÀ¿¿µÄÊÇµß¸²ÐÔµÄÉè¼ÆÓïÑÔ¡£ ×·ÃÙ½ñÄêµÄÆì½¢²úÆ·T60 UltraºÍH60 Ultra£¬³¹µ×¸æ±ðÁË´«Í³µÄ¡°ºÚ°×Åä¡±·½°¸£¬²ÉÓÃ¸ß¶Ë¼Òµç³£¼ûµÄË«²ãÅçÍ¿¹¤ÒÕ¡¢Á÷ÏßÐÍ»úÉíºÍ¸ü¾ßÖÊ¸ÐµÄ²ÄÁÏ´¦Àí¡£ÍÅ¶Ó½è¼øÁË´«Í³¼ÒµçµÄÉè¼ÆÒòËØ£¬Ê¹²úÆ·ÄÜ¹»×ÔÈ»ÈÚÈë¸÷ÖÖ¼Ò×°»·¾³¡£
¸ü¾ßÕ½ÂÔÒâÒåµÄÊÇ£¬×·ÃÙÕýÍ¨¹ýÓë¼Ò×°²úÒµÁ´µÄÉî¶ÈºÏ×÷£¬½«ÕâÒ»ÀíÄîÇ°ÖÃ»¯¡£×·ÃÙ¿Æ¼¼Ï´µØ»úÊÂÒµ²¿ÖÐ¹úÇø²úÑÐ¸ºÔðÈËÍõºéÆ·Í¸Â¶£¬¹«Ë¾ÒÑÓëÅ·ÅÉµÈÈ«¹úÖªÃû¼Ò×°¹«Ë¾ºÏ×÷£¬½«²úÆ·Íâ¹ÛÍ¼ÄÉÈëÆä×°ÐÞÉè¼Æ¿â¡£
¡°ÎÒÃÇÒÑ¾ÔÚÍùÍâ×ßÁË£¬ÈÃ¼Ò×°Õâ¸öÊÐ³¡ÄÜ¹»ÈÏ¿ÉÎÒÃÇ£¬²»¹ÜÔõÃ´ÑùÎÒÃÇ¾õµÃÕâÊÇ¶ÔÕâ¸öÐÐÒµ×öµÄ¹±Ï×¡£¡±Ðí¹¤±íÊ¾¡£ÕâÒâÎ¶×Å£¬ÔÚÎ´À´Ïû·ÑÕßµÄ¼Ò×°Éè¼Æ½×¶Î£¬Ï´µØ»ú¾ÍÄÜÏñ±ùÏä¡¢Ï´ÒÂ»úÒ»Ñù£¬±»Ô¤ÏÈ¹æ»®ºÃ×¨ÊôµÄ¡¢ÃÀ¹ÛµÄ°Ú·ÅÎ»ÖÃ¡£ÕâÒ»²½£¬½«´ÓÔ´Í·½â¾ö°Ú·ÅÎÊÌâ£¬²¢½«Ï´µØ»ú³¹µ×Ãª¶¨ÔÚ¡°±Ø±¸¸ß¶Ë¼Òµç¡±µÄÐÄÖÇÖÐ£¬ÕâÒ»µãÓëÏ´µØ»ú³¬¸ßµÄÊÐ³¡Ôö³¤ËÙ¶ÈÏà·û¡£
02 Ï´µØ»úÆ÷ÈËÀ´Ï®£º²»Ó°ÏìÏ´µØ»úµÄÐèÇóÔö³¤¡ª¡ª ¼¼ÊõÂ·¾¶µÄÀä¾²Ë¼¿¼
Èç¹ûËµÉè¼ÆÊÇ¸ß¶Ë»¯µÄ¡°Ãæ×Ó¡±£¬ÄÇÃ´¼¼Êõ¾ÍÊÇÆä¡°Àï×Ó¡±¡£ ÔÚÃæ¶ÔÌì¼«Íø¹ØÓÚ¡°Ï´µØ»úÆ÷ÈËÊÇ·ñ»áÌæ´úÏ´µØ»ú¡±µÄ¼âÈñÎÊÌâÊ±£¬×·ÃÙÍÅ¶ÓÕ¹ÏÖÁË»ùÓÚ¼¼ÊõÀíÐÔµÄÕ½ÂÔ¶¨Á¦¡£
ÐíÎÄ¾²Ö¸³ö£¬Ï´µØ»úÆ÷ÈËÊÜÏÞÓÚ¡°Ç°ÎüºóÍÏ¡±ÔÀí£¬ÄÑÒÔ´¦Àí´óÁ¿ÊªÀ¬»ø;Ô²ÐÎ»úÉí´æÔÚÇå½àËÀ½Ç;¶ø×î¹Ø¼üµÄÊÇË®ÏäÈÝÁ¿ÏÞÖÆ¡£¡°Ï´µØ»úÆ÷ÈËµÄË®ÏäÖ»ÓÐÔ¼120ºÁÉý£¬¶øÎÒÃÇµÄÓÐ800-900ºÁÉý¡£¡±
Ðí¹¤¸üÊÇÓÃÁ½¸öÉú¶¯µÄÎïÀíÔÀí×öÁËÖÕ¼«ÅÐ¶Ï£º¡°µÚÒ»ÊÇÂí´ï²»¿ÉÄÜÏñÏ´µØ»ú×öµÄÕâÃ´´ó£¬ÎüÁ¦ÓÐ±¾ÖÊ²î¾à;µÚ¶þÊÇË®Á¿²î¾à£¬ËüÖ»ÓÐÎÒÃÇÆß·ÖÖ®Ò»µÄË®Á¿£¬È´ÒªÇå½àÈ«ÎÝ£¿¶øÇÒÏ´µØ»úÆ÷ÈËÁ¬Ò»Í°ÅÝÃæ¶¼Îü²»ÁË£¬¸ü±ðËµ³èÎïÔàÎÛÁË¡£Ò»µ©Ã»Ë®ÁË£¬(Ãæ¶Ô´óÌ²µÄ°ëÁ÷ÌåÔàÎÛ)¿ÉÄÜ»á³öÏÖ'Í¿Ä¨'¡£¡±ËùÒÔÏ´µØ»úÆ÷ÈËÄ¿Ç°ÄÑÒÔÌæ´úÏ´µØ»ú£¬¶ÔÏ´µØ»úµÄÊÐ³¡±¬·¢¼¸ºõÃ»ÓÐÓ°Ïì¡£
03£ºÒÔ¼¼Êõ´´ÐÂÍ»ÆÆÉøÍ¸ÂÊ£ºµ¥»úÃâÎ¬»¤²úÆ·Ã÷ÄêÉÏÊÐ
Ï´µØ»úµÄÏ´ÎÛË®ÏäÇå½àÒ»Ö±ÊÇÏ´µØ»úÓÃ»§×î´óµÄÌÛµã£¬Î¬»¤±ãÀûÐÔÒ»Ö±Ó°Ïì×ÅÏ´µØ»úµÄÉøÍ¸ÂÊ£¬ËäÈ»×·ÃÙÒÑ¾ÍÆ³öÁËÉÏÏÂË®°æ±¾H20 Ultra Station£¬µ«ÐíÎÄ¾²ÈÏÎªÕâÈÔÈ»²»¹»£º¡°µ÷ÑÐºó·¢ÏÖ£¬Ï´µØ»ú×÷ÎªÊÖ³Ö¹¤¾ß£¬¶ÔÉÏË®¡¢ÏÂË®ºÍµçµÄÍ¬Ê±Âú×ãÓÐÒªÇó£¬¶øÇÒÏà½ÏÉ¨µØ»ú£¬Ëü¶Ô¸ß¶È¿Õ¼äµÄÐèÇó¸ü¸ß£¬ºÜ¶à¼ÒÍ¥µÄ³¡¾°²¢²»¾ß±¸Ìõ¼þ¡£¡±
ÕâÌåÏÖÁË×·ÃÙ²úÆ·²ßÂÔµÄÎñÊµÓë¾«×¼£º²»Ò»Î¶×·Çó¡°ºÚ¿Æ¼¼¡±àåÍ·£¬¶øÊÇ¾Û½¹ÓÚ×îÆÕÊÊµÄÓÃ»§Í´µã¡£ Òò´Ë£¬×·ÃÙ½«¸ü´óµÄÑÐ·¢¾«Á¦·ÅÔÚÁË¹¥¿Ë¡°µ¥»úÃâÎ¬»¤ÄÜÁ¦¡±ÉÏ¡£¡°ÎÒÃÇÏàÐÅ£¬µ¥»úÄÜÁ¦×öµ½Î»ºó£¬»ùÕ¾²¢²»ÊÇÄÑµã¡£¶øµ¥»ú¸üÈÝÒ×ÕæÕý½øÈëÓÃ»§¼ÒÍ¥¡¡ËùÒÔ½ñÄêÎÒÃÇµÄÖØµã¾ÍÊÇ°Ñµ¥»úµÄÎÛË®Í°·½°¸³¹µ×¹¥¿ËÏÂÀ´£¬Ã÷Äê¼´½«ÉÏÊÐµÄ²úÆ·½«»á´îÔØÐÂµÄ»ùÕ¾¼¼Êõ¡£¡±
ÕâÒâÎ¶×Å£¬×·ÃÙÑ¡ÔñµÄÂ·¾¶ÊÇ£ºÓÃ´´ÐÂ½á¹¹Éè¼Æ£¬ÈÃ¾ø´ó¶àÊýÃ»ÓÐÔ¤ÁôÉÏÏÂË®µÄ¼ÒÍ¥£¬Ò²ÄÜÔÚµ¥»úÉÏ»ñµÃ½Ó½ü¡°ÃâÎ¬»¤¡±µÄ±ã½ÝÌåÑé¡£ ÕâÖÖË¼Â·ÏÔÈ»±Èµ¥´¿ÍÆ¹ã°²×°ÃÅ¼÷¸ßµÄ»ùÕ¾°æ£¬¸üÄÜ½â¾ö´ó¶àÊýÓÃ»§µÄÕæÊµÀ§¾³£¬Ò²¸ü¾ßÊÐ³¡Ç±Á¦¡£
×¨ÀûÊý¾ÝÊÇ×·ÃÙ¼¼ÊõÑÐ·¢ÊµÁ¦×îºÃµÄÖ¤Ã÷£º×·ÃÙÔÚÏ´µØ»úÁìÓòµÄ×¨ÀûÒÑ´Ó¼¸°Ù¼þÍ»ÆÆÖÁ1300¶à¼þ£¬ÒÑÊÇÐÐÒµµÚÒ»£¬Äêµ×Ô¤¼Æ´ï1600¼þ¡£ÕâÖÖÇ¿´óµÄ¼¼Êõ´¢±¸£¬ÊÇÆäÔÚÈ«Çò¸ß¶ËÊÐ³¡½¨Á¢¿É³ÖÐø¾ºÕùÓÅÊÆµÄµ×ÆøËùÔÚ¡£
04 È«ÇòµØ±êÕ½ÂÔ£º¸ß¶ËÆ·ÅÆÐÎÏóµÄÊµÌåÐûÑÔ
×·ÃÙµÄ¸ß¶Ë»¯²»½öÊÇ²úÆ·Éè¼ÆºÍ¼¼ÊõµÄ¸ß¶Ë»¯£¬¸üÊÇÆ·ÅÆ¶¨Î»ºÍÈ«ÇòÐÎÏóµÄ¸ß¶Ë»¯¡£ ÆäÈ«ÇòÀ©ÕÅÖÐ¼á³ÖµÄ¡°µØ±êÕ½ÂÔ¡±£¬ÊÇÕâÒ»ÀíÄîµÄ¼¯ÖÐÌåÏÖ¡£
¡°ÎÒÃÇÒªÃ´²»×ö£¬Òª×ö¾Í¿ªÔÚ³ÇÊÐµÄµØ±ê½¨ÖþÀï¡£¡±Ðí¹¤±íÊ¾¡£½ØÖÁÄ¿Ç°£¬×·ÃÙÒÑÈë×¤È«Çò½ü100¸ö¹ú¼Ò£¬ÓµÓÐ6000¶à¼ÒÏßÏÂÃÅµê£¬ÕâÐ©ÃÅµê¾ùÎ»ÓÚ¹úÄÚÍâÍ·²¿Æ·ÅÆºÍÏÔÖøµÄÆì½¢Î»ÖÃ£¬Èç¹úÄÚµÄÄÏ¾©µÂ»ù¡¢³É¶¼Ì«¹ÅÀï£¬ÒÔ¼°º£ÍâµÄÃ×À¼¡¢·¨À¼¿Ë¸£µÈ¡£
ÕâÒ»Õ½ÂÔ±³ºóÊÇÒ»Ì×¾«ÃÜµÄÉÌÒµÂß¼¡£ Ðí¹¤Ì¹ÑÔ£¬ËûÃÇËãµÄÊÇ¡°Á½±¾ÕË¡±£ºÃ÷ÕËÊÇ²ÆÎñÕË£ºÒÀ¿¿¸ß¶Ë²úÆ·µÄ¸ßÃ«Àû£¬Æì½¢µê¿ÉÒÔÊµÏÖÊÕÖ§Æ½ºâ¡£¡°¸ß¶Ë²úÆ·±¾Éí¾ÍÓÐ×ã¹»µÄÀûÈóÖ§³ÅÆì½¢µêµÄÍ¶Èë¡£¡±°µÕËÊÇÆ·ÅÆÕË£ºÆì½¢µêÊÇÆ·ÅÆµÄ¡°Ç°·æ¡±£¬¶ÔÆ·ÅÆÖªÃû¶ÈºÍÈ«Æ·ÀàÀ©ÕÅÓÐ²»¿ÉÌæ´úµÄ¼ÛÖµ¡£¡°¶ÌÆÚ×öµ½ÊÕÖ§Æ½ºâ¼´¿É£¬µ«´Ó³¤ÆÚ¿´ÊÇÓ¯ÀûµÄ¡£¡±
µØ±êÕ½ÂÔÔÚÈ«ÇòÊÐ³¡ÓÈÎªÖØÒª£¬ËüÊÇÍ»ÆÆ¡°ÐÔ¼Û±È¡±¿Ì°åÓ¡ÏóµÄÀûÆ÷¡£Í¨¹ýÔÚÈ«Çò¶¥¼¶ÉÌÈ¦ÓëÉÝ³ÞÆ·ÅÆÎªÁÚ£¬×·ÃÙÎÞÉùµØÐû¸æÁËÆä¸ß¶Ë¶¨Î»¡£Í¬Ê±£¬ÕâÐ©Æì½¢µêÎªÏû·ÑÕßÌá¹©ÁËÇ×Éí¸ÐÊÜ²úÆ·Éè¼Æ¡¢¹¤ÒÕºÍÐÔÄÜµÄ»ú»á£¬ÕâÊÇ½¨Á¢Æ·ÅÆÐÅÈÎµÄ¹Ø¼ü»·½Ú¡£
¡°ÎÒÃÇ¾Ü¾ø×öµÍ¶Ë¡¢µÍ¼ÛÖµ¡¢ÈÝÒ×ÕÐÖÂ·´ÇãÏúµÄ²úÆ·¡£Ïñ×·ÃÙÕâÑùµÄÐÂÒ»´úÆóÒµÒª×ß³öÈ¥£¬±ØÐë¼á³Ö¸ß¶Ë»¯Â·Ïß£¬Ó®µÃµ±µØÊÐ³¡µÄ×ðÖØºÍ¿Ú±®¡£¡±Ðí¹¤Ç¿µ÷¡£Ä¿Ç°£¬×·ÃÙÏ´µØ»úÔÚ½ü20¸ö¹ú¼ÒÄÃµ½ÁËÊÐ³¡µÚÒ»£¬º£ÄÚÍâÓªÊÕ¸÷Õ¼Ò»°ë£¬ÇÒº£ÍâÕ¼±È³ÖÐøÌáÉý¡£
05 ¸ß¸èÃÍ½ø£ºÓ¯ÀûÐÔÔö³¤Óë¾Þ´óÉøÍ¸Ç±Á¦µÄË«ÖØ¹ÊÊÂ
¶ÔÓÚ×Ê±¾ÊÐ³¡¶øÑÔ£¬×·ÃÙÏ´µØ»úÒµÎñ½²ÊöµÄÊÇÒ»¸ö¼æ¾ßÈ·¶¨ÐÔÓë¾Þ´óÏëÏó¿Õ¼äµÄ¹ÊÊÂ¡£
È·¶¨ÐÔÀ´×ÔÓÚÆäÒÑ¾ÑéÖ¤µÄÓ¯ÀûÐÔÔö³¤Ä£Ê½¡£×·ÃÙÏ´µØ»úÒµÎñÊµÏÖÁË¿çÔ½Ê½Ôö³¤£º´Ó2021ÄêµÄ1ÒÚ£¬µ½2022ÄêµÄÊ®ÒÚ¼¶£¬ÔÙµ½2023ÄêµÄ¶þÊ®ÒÚ¼¶£¬2024ÄêµÄÈýÊ®ÒÚ¼¶¡£¼´Ê¹ÔÚºê¹ÛÏû·ÑÆ½ÎÈµÄ2025Äê£¬ÈÔÔ¤¼Æ±£³Ö¡°Ê®ÒÚ¼¶µÄÔöÁ¿¡±¡£¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬×·ÃÙÊÇ¡°ÐÐÒµÄÚÉÙÊý¼¸¼ÒÓ¯ÀûµÄÆóÒµÖ®Ò»¡±¡£
¡°ÎÒÃÇ¼á¾ö²»´ò¼Û¸ñÕ½£¬¶øÊÇÒÀ¿¿¸ß¶Ë»¯ºÍ³ÖÐø´´ÐÂÈ¡Ê¤¡£¡±Ðí¹¤±íÊ¾¡£ÕâÖÖ½¡¿µµÄÔö³¤Ä£Ê½£¬ÔÚµ±ÏÂ×Ê±¾ÊÐ³¡¸ü¹Ø×¢ÆóÒµ½¡¿µ¶ÈµÄ±³¾°ÏÂ£¬±Èµ¥´¿µÄÊÐ³¡¹æÄ£¹ÊÊÂ¸ü¾ßÎüÒýÁ¦¡£
ÏëÏóÁ¦ÔòÀ´×ÔÓÚ¾Þ´óµÄÊÐ³¡ÉøÍ¸Ç±Á¦¡£ Ðí¹¤ÅÐ¶Ï£¬µ±Ç°Ï´µØ»úÔÚÖÐ¹úÊÐ³¡µÄÉøÍ¸ÂÊ½öÔ¼5%£¬µ«ÔÚ3-5ÄêÄÚ£¬ÕâÒ»Êý×ÖÓÐÍû´ïµ½50%¡£ËûµÄÐÅÐÄÀ´Ô´ÓÚÕæÊµµÄÓÃ»§ÐÄÖÇ±ä»¯£º¡°Ò»ÊÇÉõÖÁÅ©´åµÄÇ×ÆÝÒ²ÒÑ¿ªÊ¼Ö÷¶¯Ñ¯ÎÊÏ´µØ»ú;¶þÊÇ³ÇÊÐÅóÓÑ×°ÐÞÊ±£¬×°ÐÞÊ¦¸µÑ¯ÎÊÊÇ·ñ¹æ»®Ï´µØ»úµÄÎ»ÖÃ¡£¡±ÕâÒâÎ¶×ÅÆ·ÀàÈÏÖªÕýÔÚ¿ìËÙÆÕ¼°¡£
ÖÐÑÐÆÕ»ª²úÒµÑÐ¾¿ÔºµÄ¡¶2025-2030ÄêÖÐ¹úÏ´µØ»úÊÐ³¡Éî¶ÈÈ«¾°µ÷ÑÐ¼°Í¶×ÊÇ°¾°·ÖÎö±¨¸æ¡·ÏÔÊ¾£¬Ï´µØ»úÈüµÀÒÑ´Ó¡°Ð¡ÖÚ³¢ÏÊ¡±ÂõÏò¡°´óÖÚ¸ÕÐè¡±£¬Äê¸´ºÏÔö³¤ÂÊ³¬180%£¬Î´À´ÎåÄêÊÐ³¡¹æÄ£Ô¤¼Æ½«³ÖÐøÍ»ÆÆÐÂ¸ß¡£×¨Òµµ÷ÑÐ»ú¹¹µÄ±¨¸æÒ²ÔÙ´ÎÈÏÖ¤Ðí¹¤µÄ¿´·¨¡£
ÒÔ¸ß¶Ë»¯ÖÆÊ¤È«Çò
×·ÃÙÏ´µØ»úÒÑ¾ÔÚ½ü20¸ö¹ú¼ÒÄÃµ½ÁËÊÐ³¡µÚÒ»¡£ÔÚÃ×À¼ÊÐÖÐÐÄ¶¥¼¶ÉÌÈ¦µÄ CityLife£¬×·ÃÙµÄÆì½¢µêÓë°ÙÄêÉÝ³ÞÆ·Æ·ÅÆ±ÈÁÚ¶ø¾Ó;ÔÚÄÏ¾©»ùµÂ¹ã³¡£¬Æä¼«¼òÖ÷ÒåµÄÉè¼ÆÎüÒý×ÅÄêÇáÏû·ÑÕß×¤×ãÌåÑé¡£ÕâÐ©µØ±êÃÅµê±¾Éí¾ÍÊÇ×·ÃÙ¸ß¶Ë»¯Õ½ÂÔ×îÓÐÁ¦µÄÐûÑÔ¡£
´Ó±»ÆÈ¡°²ØÆðÀ´¡±µÄÇå½à¹¤¾ß£¬µ½Ö÷¶¯Õ¼¾Ý¼Ò¾Ó¡°CÎ»¡±µÄÉè¼Æµ¥Æ·£¬×·ÃÙÍ¨¹ý²úÆ·Éè¼Æ¸ïÃü¡¢¼¼Êõ±ÚÀÝ¹¹½¨ºÍÈ«ÇòÆ·ÅÆÉýÎ¬£¬²»½öÎª×Ô¼º¿ª±ÙÁËÒ»Ìõ´©Ô½ÐÐÒµÍ¬ÖÊ»¯¾ºÕùµÄµÀÂ·£¬Ò²ÎªÐÂÒ»´úÆ·ÅÆµÄÈ«Çò»¯¸ß¶ËáÈÆðÌá¹©ÁËÒ»¸ö¼«¾ß²Î¿¼¼ÛÖµµÄ·¶±¾¡£
