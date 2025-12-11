±ðÈÃ±ùÏä»ÙÁË¼Ò×°£¡Îå¿îÊÊÅä²»Í¬×°ÐÞ·ç¸ñµÄÖÇÄÜ±ùÏäÍÆ¼ö
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿±ùÏäÐÐÒµÒÑ½øÈëÒÔ¡°¼ÛÖµÉý¼¶¡±ÎªºËÐÄµÄÐÂ½×¶Î¡£ÖÐ¹úÆ·ÅÆÔÚÈ«ÇòÕ¼¾ÝÖØÒªµØÎ»£¬ÔÚ¹úÄÚÊÐ³¡³ÊÏÖ¡°×ÜÌå±¥ºÍ¡¢½á¹¹·Ö»¯¡±µÄÌØµã£¬ÕûÌåÔö³¤·Å»º£¬¾ºÕù¾Û½¹ÓÚÌØ¶¨²úÆ·Óë¼¼ÊõµÄÄÚ²¿Ìæ´ú¡£
µ±Ç°£¬µÍ¶ËÊÐ³¡ÒÔ¼Û¸ñ¾ºÕùÎªÖ÷£¬¶ø¸ß¶ËÊÐ³¡µÄÔö³¤ÔòÍêÈ«ÓÉÓÃ»§ÐèÇóµÄÏµÍ³ÐÔÉý¼¶Çý¶¯¡£Ïû·ÑÕß²»ÔÙÂú×ãÓÚ»ù´¡ÖÆÀä£¬ÐèÇóÒÑ¾ßÌå»¯Îª¶Ô ¡°ÑÕÖµ¡¢½¡¿µ¡¢ÖÇÄÜ¡¢±ã½Ý¡± µÄ¸´ºÏÐÍ×·Çó£¬²¢×·Çó¸ü¾«Ï¸µÄ·Ö´¢Óë¸ü¸ßµÄ¿Õ¼äÀûÓÃÂÊ¡£ÒÔ¾É»»Ä£Ê½À¶¯ÖÐ¸ß¶ËÊÐ³¡£¬²¿·ÖÆ·ÅÆÖÐ¸ß¶Ë±ùÏäÏúÁ¿ÒòÕþ²ßÔö³¤ÏÔÖø¡£
Ç¶ÈëÊ½Éè¼Æ³ÉÐÐÒµÔö³¤ÒýÇæ£¬¿ª·ÅÊ½³ø·¿ÆÕ¼°ÍÆ¶¯±ùÏäÓë³÷¹ñÈÚºÏ£¬Æ½Ç¶±ùÏäÊÐ³¡·Ý¶î´Ó 2023 Äê 12% ÉýÖÁ 2025 Äê 52%£¬¼ÓËÙÌæ´ú³£¹æ±ùÏä¡£±£ÏÊ¼¼Êõ¾ºÕù´Ó²ÎÊý±ÈÆ´×ªÏò½â¾öÓªÑøÁ÷Ê§£¬¿ØÑõ±£ÏÊ(Õæ¿Õ¡¢µªÆø)Í¨¹ýÒÖÖÆÊ³²ÄÏ¸°ûºôÎü£¬±Èµ¥´¿½µÎÂ¸üËøÓªÑø¿Ú¸Ð¡£AI ÖÇÄÜ»¯ÂäµØÊµ¼Ê³¡¾°£¬ÊµÏÖÊ³²Ä×Ô¶¯Ê¶±ð¡¢¿â´æ¹ÜÀíÓë½¡¿µÉÅÊ³½¨Òé¡£
Ïû·ÑÕßµÄÐèÇóÕý±äµÃ¾ßÌåºÍ¶àÔª£¬ÁìÏÈµÄÆ·ÅÆÒÑ¾ÃôÈñµØ²¶×½µ½ÁËÕâÐ©±ä»¯¡£ÀýÈç£¬º£¶ûÍ¨¹ýÓÃ»§¹²´´´òÔìÌùºÏÉóÃÀÓë¹¦ÄÜµÄ±¬¿î(Èç ¡°ÂóÀË¡±)£¬ÃÀµÄ ¡°ÐÜ¶Õ¶Õ¡± ÏµÁÐÒÔÄ£¿é»¯Ñ¡ÅäÈÃÓÃ»§×ÔÖ÷Ñ¡Ôñ¸öÐÔ»¯¹¦ÄÜ¡£
½ÓÏÂÀ´£¬½«´ÓÍâ¹Û²ÄÖÊ¡¢ÈÝÁ¿¡¢³ý¾úÄ£Ê½µÈÎ¬¶ÈÕ¹¿ª£¬ÎÞÂÛÐ¡»§ÐÍ´óÈÝÁ¿ÐèÇó¡¢¹ûÊß¼«ÖÂ±£ÏÊÒªÇó£¬»¹ÊÇ¼Ò×°ÊÊÅäµÄÇ¶ÈëÊ½Éè¼Æ£¬ÒÔÏÂÎå¿î²úÆ·×ÜÓÐÒ»¿îÄÜÂú×ãÄãµÄÐèÇó¡£
ÈÝÉù ·½ÌÇBCD-505P60CZMAD
505L|Ö÷¶¯Ë«¾»Ë«ÏµÍ³|Ê®×ÖËÄ¿ªÃÅ|60cm³¬±¡Ç¶ÈëÊ½|Ò»¼¶ÄÜÐ§|89L±äÎÂÇø|-31¡æÉîÀäËÙ¶³
²Î¿¼¼Û¸ñ£º4719Æð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10168803339582.html
ÈÝÉùÊÇÉî¸û±ùÏäÁìÓòµÄ¸ßÐÔ¼Û±È¹ú²úÆ·ÅÆ£¬·½ÌÇÏµÁÐ¾Û½¹½¡¿µ³ý¾úÓë¼Ò¾ÓÃÀÑ§¡£×÷ÎªÈÝÉùÕë¶ÔÏÖ´úÇ¶ÈëÊ½³ø·¿´òÔìµÄ±¬¿î»úÐÍ£¬·½ÌÇBCD-505P60CZMADÕû»úºñ¶È½ö 598mm£¬ÊÊÅä 600mm Éî¶È³÷¹ñÊµÏÖÕýÃæÆ½Æë¡¢²àÃæÎÞ·ìµÄ ¡°ÁãÇ¶¡± Ð§¹û;µ×²¿Ç°ÖÃÉ¢ÈÈ¼¼ÊõÎÞÐèÁ½²àÔ¤ÁôÉ¢ÈÈ¿Õ¼ä£¬¶Å¾ø³÷¹ñÊÜÈÈ±äÐÎ»ò»ý»ÒÎÊÌâ¡£
Ëü²ÉÓÃÁË×¨ÀûÐÇ¼£Ë«Öá±ä¹ì½ÂÁ´£¬ÔÚÍêÈ«Ç¶ÈëµÄÇé¿öÏÂ£¬±ùÏäÃÅÒ²ÄÜ108¡ãµÄ´ó½Ç¶È¿ªÆô£¬ÄÚ²¿³éÌëÒ²ÄÜ±»ÍêÈ«À³ö¡£
ÔÚ±£ÏÊºÍ½¡¿µ·½Ãæ£¬Õâ¿î±ùÏä²ÉÓÃÁËÐÐÒµ¸ß¶ËµÄ¶ÀÁ¢Ë«ÏµÍ³Ë«Ñ»·Åä¡ª¡ªÀä²ØÊÒºÍÀä¶³ÊÒÓµÓÐ¸÷×Ô¶ÀÁ¢µÄÕô·¢Æ÷ºÍ·ç»ú£¬ÀäÆøºÍË®·Ö²»»¥ÏàÁ÷Í¨£¬ÄÜ´ÓÎïÀí¸ùÔ´ÉÏ¶Å¾øÀä²ØÊÒµÄ¹ûÊßË®·Ö±»Îü¸É¡¢Àä¶³ÊÒµÄÈâÀàÆøÎ¶´Üµ½Àä²ØÊÒµÈ´®Î¶ÎÊÌâ£¬ÊµÏÖÁË¸ü¾«×¼µÄÎÂÊª¶È¿ØÖÆºÍ¸ü¸ßµÄ±£ÏÊÐ§ÂÊ¡£
ÆäIDPË«¾»2.0ÏµÍ³(Ö÷¶¯³ý¾ú) ÊÇ½¡¿µ±£ÕÏµÄºËÐÄ¡£¸ÃÏµÍ³ÄÜÔÚÀä²ØÊÒºÍÀä¶³ÊÒÄÚÖ÷¶¯ÊÍ·Å¸ßÅ¨¶ÈµÄ¸ºÀë×Ó£¬ÊµÏÖ99.9999%µÄ³ý¾úÂÊºÍ99.999%µÄ³ý¶¾ÂÊ£¬²¢ÄÜ¸ßÐ§·Ö½âÒìÎ¶¡¢È¥³ý¹ûÊß±íÃæµÄÅ©Ò©²ÐÁô¡£ÅäºÏ-31¡æÉîÀäËÙ¶³¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔ¿ìËÙËø×¡ÈâÀàÊ³²ÄµÄÓªÑøÓëÖÒº£¬¼õÉÙÓªÑøÁ÷Ê§¡£
´ËÍâ£¬Ëü»¹Ìá¹©ÁËÒ»¸ö89LµÄ¿í·ù±äÎÂÇø(-20¡æÖÁ5¡æ¿Éµ÷)£¬¿ÉÁé»î×ª»»ÎªÄ¸Ó¤¿Õ¼ä¡¢Áã¶È±£ÏÊÊÒ»òÈí¶³²Õ£¬Âú×ã¶ÔÊ³²Ä¾«Ï¸»¯¡¢¸öÐÔ»¯´æ´¢µÄÐèÇó¡£
±ùÏä×ÜÈÝ»ýÎª505Éý£¬²ÉÓÃÊ®×Ö¶Ô¿ªËÄÃÅÉè¼Æ£¬ÄÚ²¿¿Õ¼ä»®·Ö¿ÆÑ§¾«Ï¸£¬±ãÓÚ¸÷ÀàÊ³²ÄµÄ·ÖÀà´æ·Å£¬ÓÐÐ§¹ÜÀí¼ÒÍ¥Ê³²Ä¿â´æ¡£
ÔÚ»ù´¡ÐÔÄÜÉÏ£¬Ëü²ÉÓÃÊ¸Á¿Ë«±äÆµ¼¼Êõ(±äÆµÑ¹Ëõ»ú+±äÆµ·ç»ú)£¬ÔËÐÐÎÈ¶¨½ÚÄÜ£¬´ïµ½¹ú¼ÒÒ»¼¶ÄÜÐ§±ê×¼£¬¹Ù·½±ê³ÆµÄ×ÛºÏºÄµçÁ¿Ô¼Îª0.78¶È/Ìì¡£Í¬Ê±£¬ÆäÔËÐÐÔëÒô¿ØÖÆµÃ½ÏºÃ£¬Í¨³£²»¸ßÓÚ37·Ö±´£¬ÄÜÎªÄúÌá¹©Ò»¸ö°²¾²µÄ¼Ò¾Ó»·¾³¡£
Î÷ÃÅ×Ó(SIEMENS)ÎÞ½çKF89CE163C
504L|·¨Ê½¶àÃÅ|60cm³¬±¡Ç¶Èë|Ë«Ñ»·ÏµÍ³|Ò»¼¶ÄÜÐ§|-34¡æÉî¶³¹¦ÄÜ|32L±äÎÂ´¢ÏÊÊÒ
²Î¿¼¼Û¸ñ£º5672Æð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100210726958.html
Õâ¿î±»¹ÚÒÔÎ÷ÃÅ×Ó¡°Äê¶È»ú»Ê¡±µÄÎÞ½ç504L±ùÏä£¬ÆäºËÐÄ¹¦ÄÜ¾«×¼µØÚ¹ÊÍÁËÏÖ´ú¸ß¶Ë³ø·¿µçÆ÷µÄÉè¼ÆÕÜÑ§£¬ÆõºÏ¶Ô¼Ò¾ÓÒ»Ìå»¯ÃÀÑ§¡¢½¡¿µ±£ÏÊ¼°¾«×¼¹¦ÄÜµÄ×·Çó¡£
±ùÏäµÄºËÐÄÁÁµãÔÚÓÚÆä ¡°ÎÞ½çÆ½Ç¶¡±Éè¼Æ¡£Õû»úºñ¶È±»¾«È·¿ØÖÆÔÚ59.9ÀåÃ×£¬ÄÜÍêÃÀÊÊÅä±ê×¼Éî¶ÈÎª60ÀåÃ×µÄ³÷¹ñ¡£
Ò²ÊÇ´îÔØ¶ÀÁ¢Ë«Ñ»·ÏµÍ³£¬Àä²ØÊÒÓëÀä¶³ÊÒÅä±¸¶ÀÁ¢Õô·¢Æ÷ºÍ·çÉÈ£¬´Ó¸ùÔ´¶Å¾øÊ³²Ä´®Î¶£¬Îª²»Í¬Ê³²Ä´òÔìÓÅÖÊ´æ´¢»·¾³¡£
±ùÏäÄÚÖÃÁË¸ßÐ§¿¹¾ú¾»Î¶Ä£¿é£¬ÄÜÖ÷¶¯À¹½Ø²¢·Ö½âÏäÄÚ¿ÕÆøÖÐµÄÒìÎ¶·Ö×Ó£¬¹Ù·½Êý¾ÝÏÔÊ¾Æä¿¹¾úÂÊ¸ß´ï99.99%£¬¾»Î¶ÄÜÁ¦³¬¹ý90%£¬ÓÐÐ§Î¬³ÖÏäÄÚ¿ÕÆøÇåÐÂ¡£
Í¬Ê±£¬Æä ¡°¶¯Ì¬¶àÎ¬±£ÏÊ¡±ÏµÍ³ÄÜ¾«×¼¸ÐÎÂ£¬¼õÉÙÄÚ²¿ÎÂ¶È²¨¶¯¡£ÅäºÏ-34¡æµÄÉî¶³¹¦ÄÜ£¬¿ÉÔÚ¶ÌÊ±¼äÄÚ¿ìËÙÍ¨¹ý±ù¾§Éú³É´ø£¬Ëø×¡ÈâÀàµÈÊ³²ÄµÄÖÒºÓëÓªÑø£¬ÊµÏÖ¸ü³¤¾ÃµÄ±£ÏÊÐ§¹û¡£
·¨Ê½ËÄÃÅÉè¼Æ£¬ÏÂ²¿Ë«¿í·ùÀä¶³³éÌë±ãÓÚ´æÈ¡´ó¿éÊ³²Ä;ÄÚ²¿·ÖÇø¿ÆÑ§£¬º¬ 32L ±äÎÂ´¢ÏÊÊÒ¡¢¶ÀÁ¢±£ÏÊºÐ¼°ÒûÆ·Çø£¬Ö§³Ö Home Connect ¼Ò¾Ó»¥Áª£¬¿ÉÊÖ»ú APP Ô¶³Ì¿ØÎÂ¡¢¹ÜÀíÊ³²ÄµÈ¡£Ò»¼¶ÄÜÐ§£¬±äÆµÑ¹Ëõ»ú¼Ó³Ö£¬ÔËÐÐÔëÒôµÍÖÁ 38 ·Ö±´×óÓÒ£¬¸ßÐ§½ÚÄÜÇÒ²»ÈÅ¾Ó¼Ò»·¾³¡£
×÷Îª¸ß¶Ë»úÐÍ£¬ËüÍ¬Ñù´ïµ½ÁË¹ú¼ÒÒ»¼¶ÄÜÐ§±ê×¼£¬ÔËÐÐ¸ßÐ§½ÚÄÜ¡£µÃÒæÓÚÓÅÖÊµÄ±äÆµÑ¹Ëõ»ú£¬ÆäÔËÐÐÊ±ÔëÒô¿ØÖÆµÃµ±£¬Í¨³£ÄÜ±£³ÖÔÚ38·Ö±´×óÓÒµÄµÍÔëË®Æ½£¬²»»á¶Ô¾Ó¼Ò»·¾³Ôì³É¸ÉÈÅ¡£
ÃÀµÄ(Midea)ÐÜ¶Õ¶ÕPro
600L|·¨Ê½¶àÃÅ|³¬±¡Ç¶ÈëÊ½|Ë«Ñ»·ÏµÍ³|Ò»¼¶ÄÜÐ§|Ö÷¶¯³ý¾ú|×Ô¶¯ÖÆ±ù
²Î¿¼¼Û¸ñ£º7999Æð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100273256482.html
ÃÀµÄ(Midea)×÷ÎªÈ«Çò¼Òµç¾ÞÍ·£¬Ê¼ÖÕÒÔÓÃ»§ÎªÖÐÐÄ½øÐÐ´´ÐÂ£¬Æä¡°ÐÜ¶Õ¶ÕPro¡±ÏµÁÐ±ùÏäÕýÊÇÕë¶ÔÏÖ´ú¼ÒÍ¥¸ß½×ÐèÇó´òÔìµÄ¼¯³É»¯½â¾ö·½°¸¡£
Õâ¿îÃÀµÄÐÜ¶Õ¶ÕPro 600L±ùÏäµÄºËÐÄÐÔÄÜ£¬¾«×¼µØ»ØÓ¦ÁËµ±Ç°±ùÏäÐÐÒµ¸ß¶Ë»¯µÄ¼¸´óÖ÷Á÷Ç÷ÊÆ¡£Ê×ÏÈ£¬Ëü²ÉÓÃ³¬±¡Æ½Ç¶Éè¼Æ£¬Õû»úºñ¶ÈÎª600ºÁÃ×£¬ÄÜÓë±ê×¼³÷¹ñÆëÆ½Ç¶Èë£¬ÊµÏÖÊÓ¾õÉÏµÄÎÞ·ìÈÚºÏ£¬Ãæ°å²ÄÖÊ²ÉÓÃPPM²Ê°å¡£
ÔÚ±£ÏÊºËÐÄ¼¼Êõ²ãÃæ£¬Ëü´îÔØÁË ¡°Ë«ÏµÍ³Ë«Ñ»·¡± £¬Àä²ØÊÒºÍÀä¶³ÊÒÓµÓÐ¶ÀÁ¢ÖÆÀäÑ»·£¬´Ó¸ù±¾ÉÏ¶Å¾ø´®Î¶ÎÊÌâ£¬²¢ÊµÏÖ¸ü¾«×¼¸ßÐ§µÄÎÂ¿Ø£¬Îª¸ß¶Ë±£ÏÊµì¶¨ÁËÓ²¼þ»ù´¡¡£
ÔÚ½¡¿µÁìÓò£¬ÆäÅä±¸µÄ ¡°PST+ÖÇÄÜ¾»»¯¡± ¼¼Êõ£¬ÄÜÊµÏÖÖ÷¶¯¡¢¸ßÐ§µÄ³ý¾ú¡¢¾»Î¶ºÍ³ý²¡¶¾¹¦ÄÜ£¬Îª¼ÒÍ¥Ê³²ÄÌá¹©Ö÷¶¯Ê½µÄ½¡¿µÊØ»¤¡£
Í¬Ê±£¬¶ÀÁ¢µÄÖÆ±ùÊÒºÍ¶ÀÁ¢µÄ¿í·ù±äÎÂ¿Õ¼ä£¬Ìá¹©ÁË¸ß¶ÈÊµÓÃÇÒÁé»îµÄ´¢ÏÊÑ¡Ôñ¡£
´ËÍâ£¬Ëü»¹Ö§³ÖÃÀµÄÃÀ¾ÓAPPÖÇÄÜ»¥Áª£¬·½±ãÓÃ»§Ô¶³Ì¹ÜÀíÓë»ñÈ¡·þÎñ¡£ÔÚ»ù´¡ÐÔÄÜÉÏ£¬600ÉýµÄ³¬´óÈÝÁ¿½áºÏ¹ú¼ÒÒ»¼¶ÄÜÐ§±ê×¼£¬Ö§³Ö-30¡æÉîÀäËøÏÊ£¬¼æ¹ËÁË¶à¿ÚÖ®¼ÒµÄ´¢ÏÊÐèÇóÓë½ÚÄÜÊ¡µçµÄ¿¼Á¿¡£
±³²¿¿í·ùÃæ¹âÔ´£¬3ÃëÖð½¥ÁÁµÆ²»´ÌÑÛ;¾àÀë2²½×Ô¶¯ÁÁµÆ¡¢ÉîÒ¹¿ªÃÅ²»Ä¨ºÚ
º£¶û(Haier)ÂóÀË512Ultra+ BCD-512WGHMDBGVSU1
512L|·¨Ê½ÎåÃÅ|È«¿Õ¼ä±£ÏÊ|³¬±¡ÁãÇ¶|×Ô¶¯ÖÆ±ù|Ë«Ñ»·ÏµÍ³|20L±äÎÂÇø|-30¡æÉîÀäËøÏÊ
²Î¿¼¼Û¸ñ£º6999ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100198170140.html
º£¶û×÷ÎªÈ«Çò¼°ÖÐ¹úÊÐ³¡µÄ±ùÏäÐÐÒµÁìµ¼Õß£¬Æä²úÆ·´´ÐÂÉî¿Ì·´Ó³ÁËÐÐÒµ¸ß¶Ë»¯Óë¼Ò¾ÓÒ»Ìå»¯µÄÇ÷ÊÆ¡£ÆìÏÂÕâ¿î¡°Äê¶È»ú»Ê¡±ÂóÀË512Ultra+±ùÏä£¬¼¯³ÉÁËÆ·ÅÆ¶àÏîÇ°ÑØ¿Æ¼¼£¬Ö¼ÔÚÂú×ãµ±ÏÂÏû·ÑÕß¶ÔÃÀÑ§¡¢±£ÏÊÓëÖÇÄÜµÄ¸´ºÏÐÍÐèÇó¡£
²úÆ·×îÖ±¹ÛµÄÍ»ÆÆÔÚÓÚÆä ¡°ÂóÀË½ð¡±Å¯É«ÏµÍâ¹Û£¬×¨ÎªÆ¥ÅäÏÖ´úÁ÷ÐÐµÄÄÌÓÍ·ç¡¢ÔÄ¾·çµÈÅ¯É«µ÷³ø·¿¶øÉè¼Æ£¬´òÆÆÁË¸ß¶Ë±ùÏä¶àÎª²»Ðâ¸Ö»òÉîÉ«ÏµµÄ´«Í³¡£
ÅäºÏ594mmµÄ³¬±¡»úÉíºÍµ×²¿Ç°ÖÃÉ¢ÈÈ¼¼Êõ£¬ËüÄÜÊµÏÖÁ½²à½öÐèÔ¤Áô2-3mmµÄ¡°Áã¾àÀë×ÔÓÉÇ¶Èë¡±£¬Óë³÷¹ñÕæÕý×öµ½ÕýÃæÆëÆ½¡¢²àÃæÎÞ·ì£¬½«¼Ò¾ÓÒ»Ìå»¯ÑÕÖµÍÆÖÁÐÂ¸ß¶È¡£
¡°È«¿Õ¼ä±£ÏÊ¡±µÄÌåÏµ»¯ÊµÁ¦£ºÕâÊÇº£¶ûµÄºËÐÄ¼¼Êõ±ÚÀÝ¡£±ùÏä²ÉÓÃ¶ÀÁ¢Ë«Ñ»·ÏµÍ³£¬´Ó¸ùÔ´ÉÏ¶Å¾øÀä²ØÓëÀä¶³ÊÒ´®Î¶¡£ÕûÌå512L£¬20L±äÎÂÇø£¬310LÀä²ØÇø¡£
ÆäÀä²ØÊÒ´îÔØ×èÑõ¸ÉÊª·Ö´¢¼¼Êõ£¬ÄÜÎªÊß¹ûºÍÕäÆ·¸É»õÌá¹©²»Í¬µÄÊª¶È»·¾³;Àä¶³ÊÒÔòÓ¦ÓÃÁËÖÇÄÜºãÎÂ¼¼Êõ£¬-30¡æÉîÀäËøÏÊ£¬Í¨¹ý¼õÉÙÎÂ¶È²¨¶¯À´Ëø×¡ÈâÀàÊ³²ÄµÄÖÒºÓëÓªÑø¡£
Ö÷¶¯½¡¿µÓë±ã½ÝÌåÑé£ºÔÚ½¡¿µ²ãÃæ£¬ËüÅä±¸ÁËEPP³¬¾»ÏµÍ³£¬ÄÜÊµÏÖÉ±¾ú¡¢³ý²¡¶¾¡¢¾»Î¶¡¢¿¹Å©²ÐºÍ·ÀÃ¹ÎåÖØÐ§¹û¡£
ÔÚ±ã½ÝÐÔÉÏ£¬È«×Ô¶¯ÖÆ±ù¹¦ÄÜÎÞÐèÊÖ¶¯¼ÓË®£¬¿ÉÒ»¼ü»ñÈ¡´¿¾»±ù¿é¡£
Í¬Ê±£¬ËüÖ§³Ö½ÓÈëº£¶ûÖÇ¼ÒAPP£¬ÊµÏÖÔ¶³Ì¹ÜÀíºÍÖÇÄÜÊ³Æ×Áª¶¯¡£
¿¨ÈøµÛ(Casarte)WGCTDM7D9U1
650L|Ê®×Ö¶Ô¿ªÃÅ|Ò»¼¶ÄÜÐ§±äÆµ|½Ñ²ØÑøÏÊ|ÖÇ¿ØÈýÏµÍ³ØÖÇ»Û¶¯Ì¬³ý¾ú|106L±äÎÂÇø
²Î¿¼¼Û¸ñ£º8499ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10147240652029.html
¿¨ÈøµÛ(Casarte)×÷Îªº£¶ûÆìÏÂµÄ¹ú¼Ê¸ß¶Ë¼ÒµçÆ·ÅÆ£¬Æä²úÆ·ÈÚºÏÁËÇ°ÑØ¿Æ¼¼ÓëÒÕÊõÉè¼Æ£¬ÖÂÁ¦ÓÚÎª×·Çó¼«ÖÂÉú»îÆ·ÖÊµÄÓÃ»§Ìá¹©³¬Ô½ÆÚ´ýµÄ¼Òµç½â¾ö·½°¸¡£
Õâ¿î¿¨ÈøµÛ650Éý±ùÏäµÄºËÐÄÐÔÄÜÎ§ÈÆ¶¥¼¶±£ÏÊ¡¢½¡¿µ´¿¾»Óë´óÈÝÁ¿¿Õ¼äÕ¹¿ª£¬ÖÇ¿ØÈýÑ»·Óë¾«×¼ÑøÏÊ£º±ùÏä²ÉÓÃÖÇ¿ØÈýÑ»·ÏµÍ³£¬ÎªÀä²ØÊÒ¡¢Àä¶³ÊÒºÍ±äÎÂÊÒÌá¹©¶ÀÁ¢ÖÆÀä¡£Õâ²»½öÄÜÓÐÐ§·ÀÖ¹²»Í¬²ÕÊÒÖ®¼äµÄÊ³²Ä´®Î¶£¬¸üÄÜÊµÏÖ¶Ô¸÷ÇøÓòÎÂ¶ÈµÄ¾«×¼¿ØÖÆ¡£
ÆäºËÐÄµÄMRAµÍÑõ½Ñ²ØÑøÏÊ¼¼Êõ£¬Í¨¹ýÓªÔìµÍÑõ»·¾³ÒÖÖÆ¹ûÊßµÄÑõ»¯ÓëºôÎü×÷ÓÃ£¬¹Ù·½Ðû³ÆÄÜÊµÏÖÏ¸°û¼¶ÑøÏÊ£¬ÏÔÖøÑÓ³¤±£ÏÊÆÚ²¢Ëø×¡Ë®·ÖÓªÑø¡£
È«·½Î»µÄ½¡¿µ¾»»¯£¬±ùÏä´îÔØÁùÐ§ºÏÒ»µÄÖÇ»Û¶¯Ì¬³ý¾ú¾»»¯ÏµÍ³£¬¹¦ÄÜ¸²¸Ç³ý¾ú¡¢³ý²¡¶¾¡¢³ýÒÒÏ©¡¢³ýÒìÎ¶¡¢³ýÅ©²ÐºÍ·ÀÃ¹¾ú£¬Îª¼ÒÍ¥Ê³²Ä´æ´¢Ìá¹©È«ÃæµÄ½¡¿µ·À»¤¡£²¿·Ö½éÉÜ»¹Ìáµ½ÆäÉ±¾úÂÊ¸ß´ï99.99%¡£
Áé»î´óÈÝÁ¿ÓëÌùÐÄÉè¼Æ£º×ÜÈÝ»ý¸ß´ï650Éý£¬ÄÜÇáËÉÂú×ã¶à¿ÚÖ®¼ÒµÄ´æ´¢ÐèÇó¡£ÄÚ²¿ÉèÓÐ-20¡ãC¡«5¡ãCµÄ³¬¿í·ù106LÈ«±äÎÂ¿Õ¼ä£¬¿É¸ù¾ÝÐèÒªÔÚÀä¶³ºÍÀä²ØÄ£Ê½¼ä×ÔÓÉÇÐ»»¡£
×¨ÉèµÄ¡°Ó¤°®¿Õ¼ä¡± Ö§³ÖËÄÖÖÄ£Ê½µ÷½Ú£¬ÎªÄ¸Ó¤Ê³²ÄÌá¹©×¨Êô´æ´¢·½°¸¡£´ËÍâ£¬±ùÏäÍ¨³£»¹Ö§³ÖÖÇ»ÛÎïÁª¹¦ÄÜ£¬¿ÉÍ¨¹ýAPP½øÐÐÖÇÄÜ¹ÜÀí¡£
Ð¡½á£º
ÌôÑ¡±ùÏäÊ±£¬Ê×ÏÈ¿É¸ù¾Ý»§ÐÍÓë¼Ò×°·ç¸ñËø¶¨¿îÊ½£¬Ç¶ÈëÊ½±ùÏäÄÜÊµÏÖ¼Ò¾ÓÒ»Ìå»¯ÃÀÑ§£¬ÊÊºÏ×¢ÖØ×°ÐÞÍ³Ò»µÄ¼ÒÍ¥£¬¶ÀÁ¢Ê½Ôò°Ú·ÅÁé»î£¬ÊÊÅä×â·¿×å»ò²»¹æÔò³ø·¿£¬·¨Ê½¶àÃÅ¡¢Ê®×Ö¶Ô¿ªÃÅµÈ¿îÊ½»¹ÄÜ¼æ¹ËÈÝ»ýÓëÈ¡ÓÃ±ã½ÝÐÔ¡£
ÈÕ³£Ê¹ÓÃÑ¡Ë«Ñ»·ÏµÍ³¼´¿É£¬ÒûÊ³½á¹¹¸´ÔÓ¡¢×·Çó¼«ÖÂ±£ÏÊ¿ÉÑ¡¸ß¶ËÈýÑ»·¡£¿¨ÈøµÛ²ÉÓÃÖÇ¿ØÈýÑ»·ÏµÍ³£¬ÎªÀä²ØÊÒ¡¢Àä¶³ÊÒºÍ±äÎÂÊÒÌá¹©¶ÀÁ¢ÖÆÀä¡£
Ç¶ÈëÊ½±ùÏäÊÇ¼Ò×°Ò»Ìå»¯µÄºËÐÄÑ¡Ôñ£¬ÈÈÃÅ¿îÆÕ±é´îÔØµ×²¿É¢ÈÈ¡¢ÕæÁãÇ¶Éè¼Æ£¬µ«¿Õ¼äÔ¤ÁôÊÇ¹Ø¼ü£¬ÐèÑÏ¸ñÆ¥Åä²úÆ·³ß´ç£¬±ÜÃâ°²×°ºóÓ°ÏìÊ¹ÓÃ»òÃÀ¹Û¡£
²»Í¬ÐèÇó¿É¶ÔÓ¦Ñ¡ÔñÊÊÅä±ùÏä£º×¢ÖØ¸ßÐÔ¼Û±ÈÓëÎñÊµ½¡¿µ£¬¿ÉÑ¡ÈÝÉù·½ÌÇ 505L£¬60cm ÕæÁãÇ¶´îÅä¶ÀÁ¢Ë«ÏµÍ³¡¢Ö÷¶¯³ý¾ú 2.0£¬ÊÇ¾«ËãÉú»î¼ÒµÄÆ·ÖÊÖ®Ñ¡;
×·Çó¼«ÖÂÈÚºÏÓëµÂÏµ¾«¹¤£¬Ê×Ñ¡Î÷ÃÅ×ÓÎÞ½ç 504L£¬59.9cm ³¬±¡Æ½Ç¶ + ¶ÀÁ¢Ë«Ñ»·£¬¿°³Æ³ø¾ÓÒ»ÌåÃÀÑ§±ê¸Ë;
¿´ÖØÖÇÄÜ½¡¿µÓë´óÈÝÁ¿£¬¿É¹Ø×¢ÃÀµÄÐÜ¶Õ¶Õ Pro 600L£¬³¬´óÈÝÁ¿½áºÏË«ÏµÍ³ÖÆÀä¡¢PST + ÖÇÄÜ¾»»¯£¬ÊÊÅä¶à´úÍ¬ÌÃ´ó¼ÒÍ¥;
ÇàíùÒÕÊõ»¯Éè¼ÆÓëÈ«ÄÜ±£ÏÊ£¬¿ÉÒÔÑ¡Ôñº£¶ûÂóÀË 512Ultra +£¬ ÂóÀË½ðÁãÇ¶Íâ¹Û´îÅäÈ«¿Õ¼ä±£ÏÊ¿Æ¼¼£¬¼æ¾ßÃÀÑ§Óë¶¥¼¶±£ÏÊ;
×¨×¢¶¥¼¶Ê³²ÄÑøÏÊÓë¾«Ï¸·Ö´¢£¬¿¨ÈøµÛÔÊ¯ 650L ÊÇÓÅÑ¡£¬ÖÇ¿ØÈýÑ»· + MRA µÍÑõ½Ñ²ØÑøÏÊ¼¼ÊõÊµÏÖÏ¸°û¼¶±£ÏÊ£¬ÊÊÅä×·Çó¼«ÖÂÆ·Î¶µÄ¼ÒÍ¥¡£´ó¼Ò¿É¸ù¾Ý¼ÒÍ¥Êµ¼ÊÐèÇóÌôÑ¡£¬Ï£Íû¿´ÍêÕâÆªÄÜ°ïÖúÄãÑ¡µ½ÐÄÒÇ²úÆ·¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â