¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ã¿¸ö¼ÒÍ¥ÈÕ³£Çå½àµÄÀ§ÈÅ¾ÍÊÇ½ÇÂäµÄ»Ò¡¢¿ÕÆøÖÐÆ¯¸¡µÄÎ¢³¾¡£ÓÈÆäÊÇÔÚ±±·½£¬Óöµ½É³³¾ÌìÆø£¬¾ÍËã°ÑÃÅ´°½ô±Õ£¬»Ò³¾»¹ÊÇ»áÇÄÎÞÉùÏ¢²¼Âú¸÷¸ö½ÇÂä¡£¸üÔãµÄÊÇÇå½àÊ±ÊÖ¶¯µ¹³¾ÑïÆðµÄ ¡°¶þ´ÎÑï³¾¡±£¬²»½öÈÃ´òÉ¨¹¦¿÷Ò»óñ£¬¸üÊÇ±ÇÑ×»¼Õß¡¢¹ýÃôÈËÈºµÄ¡°½¡¿µÍþÐ²¡±¡£
Èç½ñÊÐÃæÉÏµÄ²úÆ·Õý³¯×Å×Ô¼¯³¾·½ÏòÑÝ½ø¡ª¡ªÆä±¾ÖÊÊÇÒÔÖÇÄÜ¿Æ¼¼Ìæ´úÖØ¸´ÀÍ¶¯£¬½«ÈËÃÇ´Ó·±ËöµÄÇå½à²½ÖèÖÐ½â·Å³öÀ´£¬ÈÃ´òÉ¨±äµÃ¸üÊ¡Á¦¡¢¸ü´ÓÈÝ¡£
×Ô¼¯³¾Îü³¾Æ÷µÄ¹Ø¼ü£¬ÔÚÓÚ×Ô¶¯»¯´¦Àí¡°ÊÕ¼¯Óë´ò°ü¡±²½Öè£¬ÓÃ»§ÎÞÐèÆµ·±ÇåÀí³¾ºÐ¡¢Ö±½Ó½Ó´¥ÎÛ¹¸¡£ÓÈÆäÔÚÄêÇ°´óÉ¨³ýÕâÀàÇå½àÈÎÎñ¼¯ÖÐ¡¢Ç¿¶È½Ï¸ßµÄ³¡¾°ÏÂ£¬ÕâÒ»¹¦ÄÜ¸üÄÜÏÔÖø¼õÇá¸ºµ££¬ÈÃÄã¸æ±ð·´¸´ÇåÀí³¾ºÐµÄÂé·³¡£
½ÓÏÂÀ´£¬ÎÒÃÇ½«Í¨¹ýÆäºËÐÄ¹¤×÷Á÷³ÌÓë¹Ø¼ü¼¼Êõ£¬ÏêÏ¸½â¶ÁÎªÊ²Ã´ÖµµÃÑ¡ÔñÒ»Ì¨´ø×Ô¼¯³¾¹¦ÄÜµÄÎü³¾Æ÷¡£
Í¨Ë×½â¶Á£º×Ô¶¯¼¯³¾µÄºËÐÄÔÀí
×Ô¶¯¼¯³¾ÏµÍ³ÊÇÒ»Ì×ÓÉÎü³¾Æ÷Ö÷»úÓë×¨ÓÃ³äµç¼¯³¾»ùÕ¾Éî¶ÈÐÍ¬µÄ¾«ÃÜ¹¤³ÌÌåÏµ£¬ÎÞÐèÈË¹¤¸ÉÔ¤¼´¿ÉÍê³ÉÎü³¾Æ÷³¾ºÐµÄ×Ô¶¯Çå¿Õ¡£ÆäºËÐÄ¼¼ÊõÔÀí¿É¸ß¶È¸ÅÀ¨Îª¡°Ç¿Á¦³éÈ¡¡¢³¾Æø·ÖÀë¡¢Ò»´Î·â´æ¡±Èý´ó¹Ø¼ü»·½Ú£¬¸÷×é¼þ¾«×¼ÅäºÏ£¬¹¹½¨³ö¸ßÐ§¡¢½à¾»¡¢ÖÇÄÜµÄ¼¯³¾±Õ»·¡£
¼¯³¾»ùÕ¾ÓëÄÚÖÃµÄÎÐÂÖ·ç»úÊÇ¶¯Á¦Êä³öµÄºËÐÄÔ´Èª¡£Ïà½ÏÓÚÖ÷»ú×ÔÉíµÄÎüÁ¦£¬»ùÕ¾ÎÐÂÖ·ç»úÄÜ±¬·¢Ô¶³¬Ç°ÕßµÄË²Ê±Ç¿·ç£¬³£¹æÎüÁ¦¿ÉÇáËÉÍ»ÆÆ20000Pa£¬ÕâÖÖ³¬Ç¿ÎüÁ¦ÄÜ¿ìËÙÔÚ³¾ºÐÓë»ùÕ¾¼äÐÎ³É¸ºÑ¹ÆøÁ÷£¬½öÐè10-15Ãë¾ÍÄÜ½«»úÆ÷ÈË³¾ºÐÄÚµÄÀ¬»ø³¹µ×³éÈ¡ÖÁ»ùÕ¾£¬Çå¿ÕÐ§ÂÊÔ¶³¬ÈË¹¤²Ù×÷¡£
Ò»´ÎÐÔ¼¯³¾´ü³Ðµ£×ÅÀ¬»ø´¢´æÓë³¾Æø·ÖÀëµÄË«ÖØºËÐÄÖ°Ôð¡£¼¯³¾´ü²ÉÓÃ¶à²ã¸´ºÏ½á¹¹£¬ÄÚ²¿Ç¶Èë¸ßÐ§HEPAÂË²Ä£¬ÕâÖÖÌØÊâ²ÄÖÊÄÜ¾«×¼×è½Ø99%ÒÔÉÏµÄÎ¢³¾¡¢»¨·Û¡¢³èÎïÃ«·¢µÈÏ¸Ð¡ÔÓÎï£¬ÊµÏÖ¸ßÐ§µÄ³¾Æø·ÖÀë£¬È·±£ÅÅ³öµÄ¿ÕÆø½à¾»ÎÞÔÓÖÊ¡£¸ü¹Ø¼üµÄÊÇ£¬À¬»øÒ»µ©±»ÎüÈë¼¯³¾´ü±ã»á±»¼´Ê±ÃÜ·â£¬ºóÐø¸ü»»Ê±Ö»ÐèÕûÌåÈ¡³ö¶ªÆú£¬È«³ÌÎÞÐè½Ó´¥À¬»ø£¬ÕæÕý×öµ½ÁãÑï³¾¡¢ÎÞ¶þ´ÎÎÛÈ¾£¬ÊµÏÖ100Ìì²»µ¹À¬»ø¡£
ÃÜ·â·çµÀÓëÖÇÄÜ¸ÐÓ¦ÏµÍ³ÔòÊÇ±£ÕÏÁ÷³ÌË³³©µÄ¹Ø¼ü¡£ÃÜ·â·çµÀÈ«³ÌÎÞÆøÁ÷Ð¹Â©£¬È·±£³¬Ç¿ÎüÁ¦ÄÜ¾«×¼×÷ÓÃÓÚÀ¬»ø³éÈ¡»·½Ú£¬±ÜÃâ¶¯Á¦ËðºÄ£¬ÊµÏÖÆøÁ÷Â·¾¶µÄ¾ø¶ÔÃÜ·âÓë¸ßÐ§´«Êä;ÖÇÄÜ¸ÐÓ¦Ä£¿é´îÔØ¸ßÐÔÄÜÐ¾Æ¬£¬ÄÜÊµÊ±¼ì²â»úÆ÷ÈËÓë»ùÕ¾µÄ¶Ô½Ó×´Ì¬¡¢³¾´üÌî³äÁ¿µÈ¹Ø¼üÐÅÏ¢£¬×Ô¶¯´¥·¢²¢¾«×¼¿ØÖÆ¼¯³¾Á÷³ÌµÄ¿ªÊ¼Óë½áÊø£¬Íê³É¼¯³¾ºó×Ô¶¯ÇÐ»»ÖÁ³äµçÄ£Ê½£¬ÈÃÕû¸öÏµÍ³ÔËÐÐ¼È¸ßÐ§ÓÖ¿É¿¿¡£
³¹µ×½â·ÅÇå½àÊÕÎ²»·½Ú£¬¹¥¿ËËÄ´óºËÐÄÍ´µã
×Ô¼¯³¾Éè¼ÆÖ¼ÔÚ½«ÈËÃÇ´Ó×î²»Óä¿ìµÄÇå½àÊÕÎ²»·½ÚÖÐ³¹µ×½â·Å£¬Ëü¾«×¼½â¾öÁË´«Í³ÇåÉ¨µÄËÄ´óºËÐÄÍ´µã¡£
Ê×ÏÈ£¬Í¨¹ý½«À¬»ø×Ô¶¯ÃÜ·âÓÚÒ»´ÎÐÔ¼¯³¾´üÖÐ£¬È«³ÌÊµÏÖ¡°ÊÖ²»Õ´»Ò¡±£¬¶Å¾øÁËÇãµ¹»Ò³¾Ê±µÄÑï³¾Óë¶þ´ÎÎÛÈ¾£¬ÓÈÆäºÇ»¤Ãô¸ÐÈËÈº½¡¿µ;
Æä´Î£¬Ëü¼«´ó¼ò»¯ÁË²Ù×÷Á÷³Ì£¬½«¡°ÇåÉ¨¡ªÖÐ¶Ï¡ªÇåÀí¹¤¾ß¡±µÄ´«Í³Ä£Ê½ÓÅ»¯Îª¡°ÇåÉ¨¡ª·Å»Ø»ùÕ¾¡±µÄÒ»²½Íê³É£¬Ê¡È¥ÁË¿Ä¡¢ÅÄ¡¢Ë¢¡¢Ï´µÄ·±Ëö£¬ÈÃÇå½à±äµÃÇáËÉ¶ø¿É³ÖÐø;
¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬ËüÄÜÉî¶ÈÇå¿Õ³¾ºÐ£¬±ÜÃâ²ÐÁô¶ÂÈû£¬´Ó¶ø³Ö¾ÃÎ¬³ÖÎüÁ¦áÛ·å×´Ì¬²¢ÑÓ³¤»úÆ÷ÊÙÃü;
ÕâÏî¼¼Êõ´Ó¸ù±¾ÉÏÒÆ³ýÁËÇåÀíð¤ÄåÎÛ¹¸Ê±µÄÊÓ¾õÓë´¥¾õ²»ÊÊ£¬ÈÃÇå½à¹¤¾ß±¾ÉíÒ²Ê¼ÖÕ±£³Ö½à¾»ÌåÃæ£¬´Ó¶øÖØËÜÁË´òÉ¨µÄÕûÌåÌåÑé¡ª¡ª´ÓÒ»Ïî¸ºµ£×ª±äÎªÒ»ÖÖ¸ßÐ§ÌåÃæµÄµÄÈÕ³£Çå½àÏ°¹ß¡£
×Ü½á
¹ºÂò´ø×Ô¶¯¼¯³¾¹¦ÄÜµÄÎü³¾Æ÷£¬Æä±¾ÖÊÊÇÍ¶×ÊÒ»ÖÖ¸ü¸ß¼¶µÄÇå½à×ÔÓÉºÍÉú»îÆ·ÖÊ¡£ËüÓÃ³ÉÊìµÄ×Ô¶¯»¯¼¼Êõ£¬Ìæ´úÁË¼ÒÎñÖÐ×îÔÊ¼¡¢×îÁîÈË²»ÔÃµÄÊÖ¹¤²Ù×÷¡£
Èç¹ûÄã×¢ÖØÉî²ã½à¾»¡¢ÏòÍù³¹µ×½â·ÅË«ÊÖ£¬Ï£ÍûÇå½à¹¤¾ßÊ¼ÖÕ¸ßÐ§ÎÈ¶¨£¬²¢ÇÒÈÏ¿ÉÎªÕâ·Ý¿Æ¼¼´øÀ´µÄ±ã½ÝÖ§¸¶ºÏÀíÒç¼Û(°üº¬ºóÐø¼¯³¾´üºÄ²Ä);
ÓÖ»òÕß£¬Äã¼ÒÖÐÑø³è¡¢³£ÓÐÃ«·¢·³ÄÕ£¬ÓÐ³ÉÔ±ÊôÓÚ¹ýÃôÌåÖÊ£¬Òà»òÊÇÈÕ³£Ã¦Âµ¡¢¿ÊÍû¼ò»¯¼ÒÎñÁ÷³Ì£¬×Ô¼¯³¾¹¦ÄÜÕæµÄÄÜÊ¡ÐÄ²»ÉÙ£¬ÈÃÖØ¸´¿ÝÔïµÄ¼ÒÎñÀÍ¶¯£¬±ä³ÉÎÞÐè·ÑÐÄµÄÈÕ³£Î¬»¤¡£ÄÇÃ´£¬×Ô¶¯¼¯³¾Ëù¸³ÓèµÄ¼ÛÖµ£¬ºÜ¿ÉÄÜÔ¶Ô¶³¬³öËüµÄÍ¶Èë¡£ÀàÐÍ£º¹ã¸æ
