¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ëæ×Å¾ÓÃñ½¡¿µÒâÊ¶µÄÈ«ÃæÌáÉý£¬ÒÔ¼°×ÔÀ´Ë®¹ÜµÀÀÏ»¯¡¢¶þ´ÎÎÛÈ¾µÈÇ±ÔÚË®ÖÊÒþ»¼Í¹ÏÔ£¬¾»Ë®Æ÷ÒÑ´Ó¡°¿ÉÑ¡Ïû·ÑÆ·¡±Éý¼¶Îª¼ÒÍ¥½¡¿µÐèÒª£¬ÓÈÆäÊÇ³ø·¿×÷Îª¼ÒÍ¥ÓÃË®ºËÐÄ³¡¾°£¬Ö±Òû¡¢Åëâ¿¡¢Ï´µÓµÈÈ«Á÷³Ì¶¼Àë²»¿ª½¡¿µË®ÖÊ£¬¶øÏÖ´ú»¯¼ÒÍ¥´òÔì±ã½ÝË®°É¡¢ÊµÏÖËæÊ±È¡Òû´¿¾»Ë®µÄÐèÇó£¬¸üÈÃ¾»Ë®Æ÷µÄÆÕ¼°³ÉÎªÇ÷ÊÆ¡£¼ÓÖ®¹ú²¹Õþ²ß½«ÆäÄÉÈë²¹Ìù·¶Î§£¬½øÒ»²½ÍÆ¶¯ÁËÊÐ³¡ÆÕ¼°¡£
ÔÚ´Ë±³¾°ÏÂ£¬ÖÐ¹ú¾»Ë®Æ÷ÐÐÒµ±£³ÖÎÈ²½Ôö³¤£¬µ±Ç°¼ÒÍ¥ÉøÍ¸ÂÊÒÑ´ïÔ¼40%£¬µ«Ïà½ÏÓÚÅ·ÃÀ·¢´ï¹ú¼Ò50%-70%µÄË®Æ½ÈÔÓÐÏÔÖøÌáÉý¿Õ¼ä£¬ÊÐ³¡Ôö³¤Ç±Á¦³ä×ã¡£
µ«´«Í³¾»Ë®Æ÷¡°¸ßºÄË®¡±µÄÎÊÌâÖð½¥Í¹ÏÔ¡ª¡ª²¿·Ö»úÐÍÖÆ1Éý´¿Ë®ÐèÅÅ·Å3Éý·ÏË®£¬·ÏË®ÓÖ³ÆÅ¨ËõË®£¬¼´×ÔÀ´Ë®ÔÚ¹ýÂË¹ý³ÌÖÐÐÎ³ÉµÄ£¬¼ÈÔö¼ÓÓÃË®³É±¾£¬Ò²²»·ûºÏ»·±£ÀíÄî¡£²»¹ýÄ¿Ç°ÊÐÃæÉÏ´ó²¿·Ö¾»Ë®Æ÷·ÏË®¶¼ÄÜ¿ØÖÆÔÚ1£º1×óÓÒ£¬¼´²ú³ö1±Ë®ÅÅ³ö1±»òÒ»±ÒÔÏÂµÄ·ÏË®£¬Ïà±È1£º3µÄ·ÏË®±È£¬ÒÑ¾ºÜÊ¡Ë®ÁË¡£
µ±Ç°¶ÔÓÚÏû·ÑÕß¶øÑÔ£¬ÌôÑ¡Ò»Ì¨¼æ¹Ë´¿¾»ÓëÊ¡Ë®µÄ¾»Ë®Æ÷£¬ÐèÒªÍ¬Ê±ÕÆÎÕºËÐÄ¾»»¯¼¼Êõ¡¢Ê¡Ë®ÔÀí¼°È¨Íþ±ê×¼Èý´ó¹Ø¼üÐÅÏ¢¡£±¾ÎÄ½«´ÓÕâÈý¸öÎ¬¶ÈÕ¹¿ª£¬ÎªÄãÌá¹©ÇåÎúµÄÑ¡¹ºË¼Â·¡£
Ò»¡¢ºËÐÄ¾»»¯¼¼Êõ£º´¿¾»Ë®ÖÊµÄ»ù´¡±£ÕÏ
¾»Ë®Æ÷µÄ´¿¾»¶ÈºËÐÄÈ¡¾öÓÚ¹ýÂË¼¼Êõ£¬Ä¿Ç°Ö÷Á÷¼¼Êõ¿É·ÖÎªËÄÀà£ºÎ¢ÂË(MF)¡¢³¬ÂË(UF)¡¢·´ÉøÍ¸(RO)¡¢ÄÉÂË(NF)£¬ÆäÖÐ·´ÉøÍ¸(RO)¼æ¹ËÉî¶È¾»»¯Óë½ÚË®ÊÊÅäÐÔµÄÓÅÑ¡·½Ïò¡£Î¢ÂË¼¼Êõ¹ýÂË¾«¶È½öÎª0.1-1Î¢Ã×£¬½öÄÜÀ¹½ØÄàÉ³¡¢ÌúÐâµÈ´ó¿ÅÁ£ÔÓÖÊ;³¬ÂË¾«¶ÈÌáÉýÖÁ0.01-0.1Î¢Ã×£¬¿ÉÈ¥³ýÏ¸¾ú¡¢½ºÌåµÈ£¬µ«Á½Õß¾ùÎÞ·¨ÓÐÐ§¹ýÂËÖØ½ðÊô¡¢²¡¶¾¡¢¿¹ÉúËØµÈÐ¡·Ö×ÓÎÛÈ¾Îï£¬ÄÑÒÔÂú×ãÖ±ÒûµÄ¡°´¿¾»¡±ÐèÇó¡£
·´ÉøÍ¸(RO)£ºÉî¶È´¿¾»µÄÖ÷Á÷Ñ¡Ôñ¡£·´ÉøÍ¸¼¼ÊõÒÔROÄ¤ÎªºËÐÄ£¬¹ýÂË¾«¶È´ï0.0001Î¢Ã×(Ô¼ÎªÍ··¢Ë¿µÄ°ÙÍò·ÖÖ®Ò»)£¬ÄÜÊµÏÖ99.9%ÒÔÉÏµÄÖØ½ðÊôÈ¥³ýÂÊ¡¢85%ÒÔÉÏµÄµçµ¼ÂÊÈ¥³ýÂÊ£¬¿É¾«×¼¾Ñ»÷²¡¶¾¡¢Î¢ËÜÁÏ¡¢È«·ú»¯ºÏÎïµÈÐÂÐÍÎÛÈ¾Îï£¬ÊÇÄ¿Ç°¼ÒÍ¥Ö±ÒûµÄºËÐÄ¼¼Êõ¡£´«Í³RO»úÐÍ´æÔÚ¡°¸ß·ÏË®±È¡±Í´µã£¬¶øÐÂÒ»´úRO¼¼ÊõÍ¨¹ý´´ÐÂÉè¼ÆÊµÏÖÁË½ÚË®Í»ÆÆ£¬ÀýÈç¡°È«³Ì¾»Ë®»ØÁ÷³åÏ´¼¼Êõ¡±£¬ÔÚROÄ¤Ç°ÐÎ³É¾»Ë®±£»¤²ã£¬¼È·ÀÖ¹Ä¤½á¹¸¡¢±£ÕÏË®ÖÊÎÈ¶¨£¬ÓÖ¼õÉÙ³åÏ´¹ý³ÌÖÐµÄË®×ÊÔ´ÀË·Ñ£¬Ê¹ÓÐÐ§²úË®ÂÊ´ó·ùÌáÉý¡£
ÄÉÂË(NF)£º¾«×¼¾»»¯µÄ²¹³ä·½°¸£¬ÄÉÂË¼¼Êõ½éÓÚ³¬ÂËÓë·´ÉøÍ¸Ö®¼ä£¬¿ÉÈ¥³ý²¿·ÖÖØ½ðÊôºÍÓÐ»úÎï£¬Í¬Ê±±£ÁôÉÙÁ¿¶ÔÈËÌåÓÐÒæµÄ¿óÎïÖÊ¡£2021°æË®Ð§±ê×¼½«ÄÉÂË»úÐÍÄÉÈëÊÊÓÃ·¶Î§£¬Ê¹Æä³ÉÎª×·Çó¡°ÊÊ¶È´¿¾»¡±¼ÒÍ¥µÄ½ÚË®Ö®Ñ¡£¬ÓÈÆäÊÊºÏÔË®Ë®ÖÊ½ÏºÃµÄµØÇø£¬ÔÚ±£ÕÏºËÐÄ¾»»¯Ð§¹ûµÄÇ°ÌáÏÂ£¬¿ÉÊµÏÖ±È´«Í³RO»úÐÍ¸üÓÅµÄË®Ð§±íÏÖ¡£
¶þ¡¢¾»Ë®Æ÷Ê¡Ë®µÄÊµÏÖÂ·¾¶£º¼¼Êõ´´ÐÂÓëÑ»·ÀûÓÃ
¾»Ë®Æ÷µÄ½ÚË®ÄÜÁ¦²¢·Çµ¥Ò»²ÎÊý¾ö¶¨£¬¶øÊÇÍ¨¹ýºËÐÄ¼¼ÊõÓÅ»¯¡¢ÖÇÄÜ¿ØÖÆ¼°ÓÃ»§ºÏÀíÊ¹ÓÃ¹²Í¬ÊµÏÖµÄ£¬¾ßÌå¿É·ÖÎªÈý¸ö²ãÃæ£º
1. ºËÐÄ¼¼Êõ´´ÐÂ£ºÌáÉýË®×ÊÔ´ÀûÓÃÂÊ
¼¼Êõ´´ÐÂÊÇÊ¡Ë®µÄ¸ù±¾±£ÕÏ£¬Ö÷Á÷´´ÐÂ¼¼Êõ°üÀ¨¡°¾»Ë®Ñ»·¹ýÂË¼¼Êõ¡±£¬Í¨¹ýÖÇ»Û·ÖÎöÓÃË®Çé¿ö£¬½«²¿·ÖÅ¨Ëõ·ÏË®ÖØÐÂµ¼ÈëÇ°ÖÃ¹ýÂË»·½Ú¶þ´ÎÀûÓÃ£¬ÀýÈçÄ³Æ·ÅÆÈ«Ê±¸ßË®Ð§»úÐÍÍ¨¹ý¸Ã¼¼ÊõÊµÏÖ67%µÄ¾»Ë®²úË®ÂÊ£¬±ÈÆÕÍ¨0³ÂË®»úÐÍ½ÚË®60%¡£
2. ÖÇÄÜ¿ØÖÆÉè¼Æ£º¼õÉÙÎÞÐ§ºÄË®
Í¨¹ýÖÇÄÜËã·¨ÓÅ»¯ÖÆË®Á÷³Ì£¬½µµÍ´ý»úºÍ³åÏ´¹ý³ÌÖÐµÄË®×ÊÔ´ÀË·Ñ¡£ÀýÈç´îÔØÖÇ»ÛÖÐÊàµÄ»úÐÍ£¬¿ÉÊµÊ±¼ì²âÓÃË®Á¿ºÍÂËÐ¾×´Ì¬£¬±ÜÃâÆµ·±ÆôÍ£µ¼ÖÂµÄÎÞÐ§³åÏ´;²¿·Ö»úÐÍ»¹¾ß±¸¡°ÑÓÊ±¹Ø»ú³åÏ´¡±¹¦ÄÜ£¬½«¶à´Î¶ÌÊ±¼ä³åÏ´ÕûºÏÎªÒ»´Î£¬¼õÉÙ³åÏ´ºÄË®×ÜÁ¿¡£
3. ·ÏË®¶þ´ÎÀûÓÃ£ºÍØÕ¹½ÚË®³¡¾°
¶ÔÓÚÎÞÑ»·»ØÊÕ¹¦ÄÜµÄ»úÐÍ£¬ÓÃ»§¿ÉÍ¨¹ý¼òµ¥¸ÄÔìÊµÏÖ½ÚË®¡£·ÏË®Ëä²»ÄÜÖ±½ÓÒûÓÃ£¬µ«ÊÇ¾¹ýÇ°Èý¼¶ÂËÐ¾¹ýÂË£¬±È×ÔÀ´Ë®¸É¾»µÃ¶à¡£ËùÒÔ£¬¿ÉÒÔ½«ÕâÐ©·ÏË®ÊÕ¼¯ÆðÀ´×÷ÎªÈÕ³£ÇåÏ´ËùÓÃµÄË®¡£ÀýÈç¼Ó×°Ê³Æ·¼¶·ÏË®Í°ºÍÎ¢ÐÍË®±Ã£¬½«·ÏË®ÊÕ¼¯ºóÓÃÓÚ³åÂíÍ°¡¢ÍÏµØ¡¢½½»¨;±ðÊûµÈ´ó»§ÐÍ¿É°²×°Ñ¹Á¦¹ÞÑ»·ÏµÍ³£¬½«·ÏË®»Ø³åROÄ¤£¬¼È½ÚË®ÓÖÄÜÑÓ³¤Ä¤ÊÙÃü¡£
Èý¡¢Ê¡Ë®¾»Ë®Æ÷µÄÈ¨Íþ±ê×¼
ÅÐ¶ÏÒ»Ì¨¾»Ë®Æ÷ÊÇ·ñÊ¡Ë®£¬²»ÄÜ½öÆ¾ÉÌ¼ÒÐû´«µÄ¡°·ÏË®±È¡±£¬ÐèÒÀ¾Ý¹ú¼ÒÈ¨Íþ±ê×¼ºÍ×¨ÒµÈÏÖ¤£¬ºËÐÄ²Î¿¼ÒÀ¾ÝÎªGB 34914-2021¡¶¾»Ë®»úË®Ð§ÏÞ¶¨Öµ¼°Ë®Ð§µÈ¼¶¡·£¬Í¬Ê±½áºÏÏà¹ØÈÏÖ¤Ö¸±ê×ÛºÏÅÐ¶Ï£º
1. ºËÐÄ±ê×¼£ºGB 34914-2021Ë®Ð§µÈ¼¶
¸Ã±ê×¼ÓÚ2022Äê7ÔÂ1ÈÕÕýÊ½ÊµÊ©£¬¸²¸Ç·´ÉøÍ¸ºÍÄÉÂËÁ½ÀàÖ÷Á÷¾»Ë®»ú£¬Í¨¹ý¡°¾»Ë®²úË®ÂÊ¡±ºÍ¡°¶î¶¨×Ü¾»Ë®Á¿¡±Á½¸öºËÐÄÖ¸±ê»®·ÖË®Ð§µÈ¼¶£¬ÆäÖÐ1¼¶Ë®Ð§Îª×îÊ¡Ë®¼¶±ð£¬2¼¶Ë®Ð§¼æ¹Ë½ÚË®ÓëÐÔ¼Û±È¡£3¼¶Ë®Ð§ÎªÊÐ³¡×¼ÈëµÄ×îµÍ±ê×¼£¬²»½¨ÒéÓÅÏÈÑ¡Ôñ¡£
2. ¸¨Öú²Î¿¼£ºÈ¨ÍþÈÏÖ¤Óë¼¼Êõ²ÎÊý
³ýË®Ð§µÈ¼¶Íâ£¬ÒÔÏÂÖ¸±ê¿É½øÒ»²½ÑéÖ¤Ê¡Ë®ÐÔÄÜÊÇ¡°·ÏË®±È¡±£¬Ö÷Á÷Ê¡Ë®»úÐÍ·ÏË®±È¶àÎª2:1¼°ÒÔÉÏ(¼´2L¾»Ë®¶ÔÓ¦1L·ÏË®)£¬²¿·Ö¸ß¶Ë»úÐÍ¿É´ï3:1£¬µ«Ðè×¢ÒâÔË®Ó²¶È½Ï¸ßÊ±(Èç±±·½µØÇø)£¬¹ý¸ßµÄ·ÏË®±È¿ÉÄÜ¼ÓËÙÄ¤½á¹¸£¬Ó¦¸ÃÓÅÏÈÑ¡ÔñÄÜ¶¯Ì¬µ÷½ÚµÄ»úÐÍ¡£
Ð¡½á
¸ã¶®ÁË¾»Ë®Æ÷µÄÔÀíºÍ·ÏË®ÊÇÈçºÎ²úÉú£¬¶ÔÓÚÈçºÎÌôÑ¡Ò»¿î´¿¾»ÓÖÊ¡Ë®µÄ¾»Ë®Æ÷µÄË¼Â·¾Í¸üÇåÎúÁË£¬ÌôÑ¡µÄºËÐÄÊÇÓÅÖÊ¾»»¯¼¼Êõ+ºÏ¹æË®Ð§±ê×¼+ÖÇÄÜ½ÚË®Éè¼Æ¡£
还可以结合自身所在地区进行选择：南方水软，北方水硬，净化原理优先选择RO反渗透技术，对于水质好的地区也可以选择纳滤(NF)，建议选择一级水效的产品，再结合自身水质和使用场景选择细节功能，就能避开"高耗水""低纯净"的坑，选到性价比与实用性兼备的产品。
