ÈçºÎÑ¡¹ºÏ´µØ»ú£¿ÂòÇ°±Ø¿´µÄË«Ê®Ò»Ñ¡¹ºÖ¸ÄÏ£¬Ð¡°×Ò²ÄÜ¿´¶®
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ä¿Ç°£¬ÈÔÓÐ²»ÉÙÏû·ÑÕß¶ÔÏ´µØ»ú´æÔÚÈÏÖªÎóÇø£¬×î³£¼ûµÄ±ãÊÇ½«ÆäÓëÉ¨µØ»úÆ÷ÈËµÈÇå½à¹¤¾ß»ìÎªÒ»Ì¸£¬ÈÏÎª ¡°ÂòÒ»ÖÖ¾Í×ã¹»¡±£¬ÉõÖÁ¾õµÃÏ´µØ»ú ¡°ÓÖÖØÓÖÂé·³¡±£¬ÏÝÈë ¡°Ï´µØ»úÏ´µØ£¬ÎÒ»¹µÃ·ÑÁ¦Ï´Ï´µØ»ú¡±µÄ¹ÌÓÐÓ¡Ïó¡£µ«Êµ¼ÊÉÏ£¬Ï´µØ»úÓëÉ¨µØ»úÆ÷ÈËµÄ¶¨Î»¡¢¹¦ÄÜ²îÒìÏÔÖø£¬¶þÕß²¢·ÇÌæ´ú¹ØÏµ£¬¶øÊÇÄÜÐÎ³É¸ßÐ§»¥²¹¡£
½üÄêÀ´Ï´µØ»úµÄ¹¦ÄÜ±äµÃ¸ü¼ÓÈ«Ãæ£¬ÆÕ¼°¶ÈÒ²Ô½À´Ô½¸ß£¬2023ÄêÖÐ¹úÏ´µØ»úÐÐÒµÊÐ³¡¹æÄ£Îª122ÒÚÔª£¬½üËÄÄêÐÐÒµ¸´ºÏÔöËÙÎª263.34%¡£³õ²½¹ÀËã£¬2024ÄêÖÐ¹úÏ´µØ»úÐÐÒµÊÐ³¡¹æÄ£´ïµ½143ÒÚÔª¡£(Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÇ°Õ°²úÒµÑÐ¾¿Ôº¡¶ÖÐ¹úÏ´µØ»úÐÐÒµÊÐ³¡Ç°Õ°ÓëÍ¶×ÊÕ½ÂÔ¹æ»®·ÖÎö±¨¸æ¡·)
Ï´µØ»ú×÷ÎªÒ»¿î¼¯¶àÖÖÇå½à¹¦ÄÜÓÚÒ»ÌåµÄ¸ßÐ§Çå½àÉè±¸£¬ºËÐÄ¼ÛÖµÔÚÓÚ¾«×¼½â¾öµØÃæÉî¶ÈÇå½àÐèÇó£¬¿ÉÍ¬²½Íê³ÉµØÃæÇåÉ¨¡¢Îü³¾¡¢ÍÏµØºÍÏû¶¾µÈ²Ù×÷ ¡ª ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£µÄÊ³Îï²ÐÔü¡¢¹ûÖÎÛ×Õ£¬»¹ÊÇÄÑÒÔÇåÀíµÄÓÍÎÛ¡¢Ã«·¢£¬Ëü¶¼ÄÜÍ¨¹ýÊµÊ±»îË®Çå½à¡¢¹öË¢¸ßËÙ¹ÎÏ´µÈ»úÖÆÒ»´ÎÐÔ´¦Àí£¬±ÜÃâ´«Í³ ¡°ÏÈÉ¨ºóÍÏ¡± µÄ·±ËöÁ÷³Ì¡£ÕâÖÖÇå½àÌåÑé£¬ÓëÖÇÄÜÉ¨µØ»úÆ÷ÈËÐÍ¬Ê¹ÓÃ£¬ÄÜÌá¹©¸ü¸ßÐ§¡¢È«ÃæµÄ¼ÒÍ¥µØÃæÇå½à½â¾ö·½°¸¡£
Ä¿Ç°Ï´µØ»úµÄ¹¦ÄÜÒ²ÔÚ²»¶Ï´´ÐÂ£¬°üÀ¨ÖÇÄÜ»¯Éè¼Æ¡¢×ÔÇå½à»ùÕ¾¡¢×Ô¶¯ÈÈË®²¹¸øÏµÍ³¡¢ÕôÆøÇåÏ´¼°·À²øÈÆÉè¼Æ¡£°üÀ¨³¤Ð§Ðøº½¡¢¼´×°¼´ÓÃµÈ¹¦ÄÜ£¬½øÒ»²½ÌáÉýÁËÓÃ»§ÌåÑé¡£
ÊÐÃæÉÏÏ´µØ»ú¿îÊ½·±ÔÓ£¬Ïû·ÑÕß×ÜÊÇÏÝÈë¡°²ÎÊý¿´²»¶®£¬²»ÖªµÀ´ÓºÎÏÂÊÖ¡±µÄÀ§¾³¡£ÆäÊµÑ¡Ï´µØ»úºËÐÄÒªÎ§ÈÆÊµÓÃÐèÇó¿¼Á¿¡£»úÉí×ÔÖØÊÇ»ù´¡£¬Òª·½±ã¼ÒÖÐ²»Í¬ÌåÐÍµÄ³ÉÔ±ÇáËÉ²Ù×÷;Í¬Ê±µÃ¼æ¹ËÁé»îÐÔÓëÇå½àÁ¦£¬È·±£Çå½àÎÞËÀ½Ç;¹öË¢²»·´³ô¡¢ºæ¸É¸ßÐ§ºÜ¹Ø¼ü£¬ÄÜ±ÜÃâ¶þ´ÎÎÛÈ¾;ÔëÒô¿ØÖÆºÍÐøº½ÄÜÁ¦Ò²²»ÄÜºöÊÓ£¬²ÅÄÜ´øÀ´ÊæÊÊÊ¡ÐÄµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
²»½öÈç´Ë£¬Ï´µØ»úºóÆÚµÄÎ¬»¤±£ÑøÒ²ÐèÒªÖØÊÓ£¬²»µ¥µ¥Ö»ÊÇÂò»úÆ÷£¬Ï´µØ»úµÄ¸½¼þÍ¨³£¶¼ÐèÒªÂòÆ·ÅÆÅäÌ×µÄ£¬¹öË¢¡¢ÂËÍø¡¢³ý³ô°ô¡¢ìîÎ¶°ô¡¢Çå½àÒºµÈ¸½¼þ£¬Æä¼Û¸ñÓëÖÊÁ¿Ò²ÐèÒª¿¼ÂÇÔÚÄÚ¡£
ÏÂÃæ½áºÏ 1000-3000 ÔªÈÈÃÅ»úÐÍµÄÊµ²âÁÁµã£¬´Ó¹¦ÄÜÏ¸½Ú¡¢´´ÐÂÉè¼Æµ½³¡¾°ÊÊÅäÐÔ²ð½â£¬°ïÄã¾«×¼±Ü¿Ó£¬ÈÃÄãÔÚË«Ê®Ò»ÆÚ¼äÌôÑ¡µ½×îºÏÊÊµÄ»úÐÍ¡£²»¹ÜÊÇÐ¡»§ÐÍ¡¢Ñø³è¼ÒÍ¥£¬»¹ÊÇ´óÆ½²ã¡¢ÀÏÈËÊ¹ÓÃ£¬¶¼ÄÜÍêÈ«ÊÊÓÃ!
ÐÂÊÖÓÑºÃ¿î£¬µÍ¼Û²»µÍÖÊ
Ìí¿ÉÜ½Íò StretchPlus ³¬ÄÜ°æ£º£¤1099Æð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10109858035597.html
×÷ÎªÈëÃÅ¿îµÄÏ´µØ»ú£¬Ìí¿ÉÜ½Íò StretchPlus ³¬ÄÜ°æÔÚÇå½àÁ¦ÓëÃ«·¢´¦ÀíÉÏ±íÏÖ¶¼»¹²»´í¡£ÔÚÕâ¸ö¼ÛÎ»ÄÜ¾ßÓÐ22000paµÄÇ¿¾¢ÎüÁ¦£¬»¹ÊÇ·Ç³£¾ßÓÐÐÔ¼Û±ÈµÄ£¬Ç°ÖÃ¶à²ã²¶»ñ0²øÃ«ÏµÍ³¡ª×¥¡¢¹Î¡¢µ¼¡¢ÎüÕâ4²½´Ó¸ùÔ´·À²øÈÆ¡£
Õâ¿î³ÆÖ®Îª¡°³¬ÄÜÌÉÆ½Æì½¢¡±µÄÏ´µØ»ú£¬ÖúÁ¦·½Ê½Îªµ¥ÏòÖúÁ¦£¬ÌÉÆ½Ö»ÓÐ13cm£¬»úÆ÷¾»ÖØ4.5kg¡£¹öË¢Ç°¡¢×ó¡¢ÓÒÈ«ÏòÌù±ßÉè¼Æ£¬×À½Ç¡¢Ç½½Ç¾ù¿ÉÇå½à£¬¿ÉÒÔ¸ù¾Ý´²ÏÂ¡¢É³·¢µ×ÕâÐ©¼ä¾àÀ´Ñ¡ÔñÊÊºÏµÄÏ´µØ»ú¡£
×ÔÇå½à·½Ãæ£¬5·ÖÖÓÈ«Á´ËÙ¸É£¬Á½·ÖÖÓÈÈË®×ÔÇå½à»¹ÓÐºìÀ¶»·ÖÇÄÜÊ¶±ðÎÛ×Õ¡£³äµçÊ±³¤4.5h£¬´óÔ¼40·ÖÖÓµÄµçÐøº½ºÍ31-45·ÖÖÓµÄË®Ðøº½Ê±¼ä£¬ÄÜ½â¾ö´ó²¿·Ö¼ÒÍ¥µÄÈÕ³£ÇåÉ¨ÎÊÌâ¡£
MiniË«ÂÝÐýÆ¯ÒÆÂÖ¼ÓÉÏ45¡ã£¬ÄÜÌÉÓÖÄÜÅ¤£¬×ªÍäÇå½à½Ç¶È¸ü´ó¡£ÏÂÖÃÇåË®Ïä£¬Õû»úÖØÐÄÓÅ»¯£¬¸ü¼ÓÁé»î±ã½Ý¡£
¾»Ë®ÏäÔ¼800mL¡¢ÎÛË®ÏäÔ¼720mL£¬ÓÐ¹ÌÒº·ÖÀë¹¦ÄÜ¡£¡£°ü×°ÅäÖÃ°üº¬Ö÷»ú¡¢¹öË¢¡¢¹ýÂËÆ÷¡¢¸ßÎÂÃÜ·â¸ÉÔïµ××ù¡¢Çå½àË¢¡£´ÓÎ´Ê¹ÓÃ¹ýÏ´µØ»ú£¬ÏëÒÔµÍÔ¤Ëã³¢ÊÔÏ´µØ»ú±ã½ÝÐÔµÄÐÂÊÖÓÃ»§;Ô¤ËãÓÐÏÞ¡¢¾Ó×¡¿Õ¼äÎªÖÐÐ¡»§ÐÍ(ÈçÁ½ÊÒÒ»Ìü¼°ÒÔÏÂ)£¬ÈÕ³£Ö÷ÒªÇå½à»Ò³¾¡¢ÉÙÁ¿Ã«·¢ºÍÆÕÍ¨ÎÛ×ÕµÄ¼ÒÍ¥¡£
Á½Ç§ÔªÒÔÉÏ£º¹¦ÄÜÐÔ¸üÇ¿µÄÑ¡Ôñ
×·ÃÙ T60Ultra(2830 Ôª)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10181718414449.html
×·ÃÙT60Ultra¿ª´´AIË«¹ÎÏ´»úÐµ±Û£¬¸ÕÐÔ±Û2±¶¹Î³ýÕ³×Õ£¬ÈáÐÔ±Û0Ë®×ÕËÙ¸É£¬¾ßÓÐ25000paì«·ç´óÎüÁ¦£¬ÌÉµ¹½öÓÐ9.85cm³¬±¡»úÉí¡£
T60Ultra×îºËÐÄµÄ¼¼Êõ¾ÍÊÇ³ý³ôÅÝÄÏ´2.0°æ±¾£¬Á½±¶ÅÝ³ýÍç×ÕÉ±¾ú¼ÓÉÏË«ÕñÀË¸ßÎÂ½þÅÝÏ´£¬5·ÖÖÓÇáÒôËÙ¸É¡£Ã«·¢´¦ÀíÎÊÌâÉÏ²ÉÓÃÈðÊ¿PPA¸îÃ«³ÝÈÐ£¬·ÀÖ¹Ã«·¢²øÈÆ¡£
È«¸Ð½»»¥ÏµÍ³»ÀÓ°ºôÎüµÆÄÜ¸Ð¹âÄÜÇø·ÖÔàÎÛ³Ì¶È£¬APP»¥Áª¡¢¸ßÇå²ÊÆÁÒÔ¼°ÓïÒôÌáÐÑ£¬»¹ÓÐ´óÃæ»ý¿¹¾ú³ý³ôÕ¾£¬Ðû´«¡°90Ìì³¤Ð§³ý¾ú£¬14ÌìÍüµ¹ÎÛË®ÏäÒ²²»»áÓÐÒìÎ¶¡±£¬µ«ÊÇ»¹ÊÇÒª¼°Ê±´¦ÀíÎÛË®£¬Ã»ÓÐ¸ÉÊª·ÖÀëµÄ¹¦ÄÜ¡¢»ò¶à»òÉÙ¿ÉÄÜ»á²úÉúÒìÎ¶ÄÑÒÔ´òÉ¨¡£¸ù¾ÝÊ¹ÓÃÆµÂÊ£¬¹öË¢¡¢ÂËÍø3-6¸öÔÂ¸ü»»Ò»´Î¡£Òª×¢ÖØÈÕ³£Î¬»¤¼°±£Ñø£¬È¡³öÂËÐ¾³åÏ´ÎÛË®Ïä¡£
50·ÖÖÓ³¤Ðøº½£¬´óÔ¼ÄÜÇáËÉÇå½à425©O¡£»¹ÓÐBMSµç³Ø¹ÜÀíÏµÍ³µçÐ¾½¡¿µ¼ì²âÒÔ¼°ÄÜÁ¿¹ÜÀí¡¢ÈÈ¹ÜÀí¼à²â¿ØÖÆ¡£ÊÊºÏ´óÃæ»ý¼ÒÍ¥£¬ÓÐÇå³ýÍç¹ÌÎÛ×ÕÐèÇóµÄÓÃ»§£¬±ÈÈçÇ×ÓÑ¾Û»á¡¢Ð¡º¢ÍæÄÖ¡¢·¹²ËÕ³×Õ¡¢³èÎï²ð¼ÒµÈÇé¿ö¶¼ÄÜÓ¦¶Ô¡£
ÊÊºÏÈËÈº£º¾Ó×¡ÔÚ´óÆ½²ã»ò¸´Ê½µÈ´óÃæ»ý(400©OÒÔÉÏ)¼ÒÍ¥;¼ÒÖÐ¾³£ÓÐÇ×ÓÑ¾Û»á¡¢Ð¡º¢ÍæÄÖµ¼ÖÂ·¹²ËÕ³×Õ¶à£¬»ò³èÎï²ð¼ÒÔì³ÉÍç¹ÌÎÛ×Õ¶à£¬ÐèÒªÇ¿Á¦Çå½àÄÜÁ¦µÄÓÃ»§;×¢ÖØÏ´µØ»úÖÇÄÜ»¯½»»¥ÌåÑé£¬Ï£Íû¼õÉÙÈÕ³£Î¬»¤ÆµÂÊµÄÓÃ»§¡£
¶àÄ£Ê½Çå½à£¬¸²¸ÇÈ«³¡¾°ÐèÇó
3000 Ôª¼ÛÎ»¶ÎµÄÔÆ¾¨ S3 MaxIsland»úÐÍÍÆ³ö»ùÕ¾Ë®Ïä¿îºÍ»ùÕ¾ÉÏÏÂË®°æ£¬³¬´óÇåË®ÏäÔÙ¼ÓÉÏÆßÊ®·ÖÖÓµÄ³¬³¤Ðøº½£¬Ìá¹©ÁËÎÈ¶¨ÊµÓÃµÄÌåÑé¡£ÆäÔÚÃ«·¢Çå½à·½Ãæ±íÏÖ³öÉ«£¬Ò²ËãÊÇÈ«ÄÜµÄÒ»¿îÏ´µØ»úÁË¡£
ÔÆ¾¨ S3 MaxIsland£º£¤3299(»ùÕ¾Ë®Ïä°æ)£¤3999(»ùÕ¾ÉÏÏÂË®°æ)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10145602966260.html
ÔÆ¾¨SÏµÁÐÔÚ½â¾öÃ«·¢ÎÊÌâÉÏ±íÏÖÒ»Ö±ºÜ³öÉ«£¬ÔÆ¾¨ S3 MaxIslandÊÇÔÆ¾¨Ê×¿îºãÎÂÈÈ»îË®Ï´µØ»ú£¬80¡ãÈÈ»îË®Ï´µØ£¬³ý¾ú²»ÁôË®×Õ¡£
mini¼ôµ¶ÊÖ¼¼ÊõÒ»Ö±SÏµÁÐµÄºËÐÄ£¬×ÔÇå½à¿ªÊ¼Ç°»á½øÐÐÃ«·¢¼ôÇÐÅäºÏÇ¿Á¦»ØÊÕÏµÍ³£¬ÊµÏÖÃ«·¢0²øÈÆ£¬»ùÕ¾mini¼ôµ¶ÊÖÓÐÐ§Ó¦¶Ô¸´ÔÓ¹¤¿ö£¬¶Ô²øÈÆÇé¿ö½øÐÐÊ¶±ð£¬ÇåÀí¹öË¢·ÀÖ¹²øÈÆ£¬×îºóÇ¿Á¦»ØÊÕÃ«·¢ÔàÎÛ¡£ÊÊºÏ¶ÔÃ«·¢´¦Àí¸ßÐèÇóµÄ¼ÒÍ¥¡£
ÔÆ¾¨ S3 MaxIslandÔÚS3 Island»ù´¡ÉÏ×ö³ö²»ÉÙÉý¼¶£¬´Ó20000paÎüÁ¦µ½23000pa³¬Ç¿ÎüÁ¦¡¢10±¶ÈÜÎÛ¼¼ÊõºÍ»ùÕ¾µç½âË®³ý¾ú¡¢8ÖØAIÇå½àÄ£Ê½LCDÏÔÊ¾ÆÁÒ»Ä¿ÁËÈ»¡¢80¡ãºãÎÂ×ÔÇå½à¡£
È«Á´ÈÈË®×ÔÇå½à×öµ½È«Á´Éî¶ÈÇå½à£¬ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ»ùÕ¾Åä±¸3LÇåË®Ïä£¬Í¨¹ý¼ÓÈÈ×é¼þ£¬×Ô¶¯¸ø»úÉíË®Ïä²¹³ä80¡ãÈÈË®£¬»úÉí°ü¹üÊ½Ë®ÏäÉè¼Æ£¬±£Ö¤Çå½à¹ý³ÌÖÐÈÈÁ¦¸²¸ÇÈ«ÎÝ£¬µç½âË®Ä£¿é´îÅäÇå½à¼Á£¬¸ÉÊª×Ô¹ýÂË£¬³¤Ð§ÒÖ¾úË«±¶°²ÐÄ¡£
³¬Ç¿Ðøº½70·ÖÖÓ£¬×î´óÇå½àÃæ»ýÎª500m²£¬ÖúÁ¦·½Ê½ÎªË«ÏòÖ÷Á¦£¬ÌÉµ¹¸ß¶ÈÎª12.85cm£¬ÊÊºÏ´óÆ½²ãºÍ¸´Ê½´óÃæ»ý¼ÒÍ¥£¬Ò»´ÎÇå½àµ½Î»¡£µç³ØºÍÇåË®ÏäË«ÏÂÖÃ£¬ÖØÐÄÏÂÒÆ¼õÇá¸ºµ£¡£»¹Éè¼ÆÈ«ÐÂÒ»´úÇáÁéÏµÍ³£¬ÇáÒôÁ¿Éè¼Æ²»ÈÅÃñ¡£
ÈëÃÅ¼¶¶à¹¦ÄÜÑ¡ÊÖ
Ê¯Í·A30£º£¤1376
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100117566497.html
Çå½à±íÏÖÁ¦·½Ãæ£¬Ê¯Í·Ê×´´¡°Áã¸Ð¡±Çå½àÏµÍ³£¬Ö§³ÖË«²àÌù±ßÇå½à£¬´îÅä 20000pa ´óÎüÁ¦ºÍ 168¡ã ´óÎüÎÛ¿Ú£¬¶ÌÖ±·çµÀÉè¼Æ²»»á½«Æ¯¸¡Îï´µÉ¢£¬ÇáËÉÇå³ýÇå½àÃ¤Çø¡£ÓÐ×Ô¶¯¡¢Ç¿Á¦¡¢ÇáÍÏ¡¢ÎüË®ÕâËÄÖÖµ÷½ÚÄ£Ê½£¬AI¿ØË®Ëã·¨ÄÜ¸ÐÓ¦ÔàÎÛ×Ô¶¯µ÷½ÚË®Á¿£¬PVC³ýË®¹ÎÌõÈáÈí´¥µØ¹ÎË®£¬±£Ö¤µØÃæ¸ÉÔï·ÀÖ¹µøµ¹¡£
ÔÚÃ«·¢ÇåÀí·½Ãæ£¬³ÐÏ®Ê¯Í·Ê×´´Áã¸ÐÇå½àÏµÍ³£¬Ã«·¢´¦Àí·½ÃæÓÃµ½Ë«ÖØöè³Ý0²øÃ«¼¼Êõ£¬ÈÃÏ´µØÌåÑéÈ«Ãæ¿çÔ½Ê½Éý¼¶£¬ÇåË®ÏäÏÂÖÁ¸üÇáÇÉ£¬·ûºÏÈËÌå¹¤Ñ§Ç°ÇýÊ½ÖúÁ¦£¬ÊÖ±Û¼õ¸º¸üÊ¡Á¦¡£
»úÉíÉè¼ÆÉÏ£¬180¡ã ÌÉÆ½12.5cm ³¬±¡»úÉí£¬ÄÜÇáËÉÌ½Èë´ó²¿·Ö×Àµ×¡¢´²µ×µÈµÍ°«ÇøÓò¡£Ðøº½·½Ãæ£¬´îÔØÊýÂë¼¶Èí°üµç³Ø£¬³äµç 4 Ð¡Ê±¿ÉÊµÏÖ 40 ·ÖÖÓ³¤Ðøº½£¬´óÔ¼ÄÜÇå½à 300©OµÄÃæ»ý£¬Âú×ãÖÐ´óÐÍ»§ÐÍµÄÇå½àÐèÇó¡£´ËÍâ£¬Ëü²ÉÓÃº½¿Õ¼¶¸ß¾« AI ×ËÌ¬¼ì²âÐ¾Æ¬£¬ÄÜºÁÃë¼¶ÖÇÄÜÊ¶±ðÏ´µØ×ËÌ¬£¬È·±£Çå½à¹ý³ÌÎÈ¶¨Ë³³©¡£
×ÔÇå½à·½Ãæ90¡æ¸ßÎÂ×ÔÇå½à£¬ÊµÊ±»îË®×ÔÇå½à+Õý·´×ª×ÔÇå½à£¬¸ÉÊª·ÖÀë£¬Ä¸Ó¤¼¶±ðÈÏÖ¤99.99%µØÃæ³ý¾ú¡£»¹ÔùÂËÍøºÍ480mlÇå½àÒº£¬Çå½àÒº²Ö100ml£¬»úÆ÷Ö§³ÖÖÇÄÜÍ¶·ÅÇå½àÒº30ÌìÃâÎ¬»¤¡£ÓÐ5·ÖÖÓËÙºæºÍ20·ÖÖÓ¾²ºæÁ½ÖÖÄ£Ê½¡£¶ÔÓÚ¼ÒÖÐÓÐÐ¡º¢µÄ¼ÒÍ¥·Ç³£ÓÑºÃ£¬¾²ºæÄ£Ê½Ò²²»»á´òÈÅË¯Ãß£¬ÒÖ¾úÐ§¹ûÒ²ÔÚÏß¡£
ÊÊºÏ¼ÒÖÐÓÐÐ¡º¢£¬×¢ÖØµØÃæ³ý¾úÐ§¹ûºÍÊ¹ÓÃ°²È«ÐÔµÄ¼ÒÍ¥;30ÌìÃâÎ¬»¤Âú×ãÉÏ°à×åµÍÎ¬»¤µÄÐèÇó¡£
Ð¡½á£º
ÕâÐ©³ÆÖ®Îª¡°ÄÜÌÉµÄÏ´µØ»ú¡±£¬ÌÉµ¹¸ß¶È²»Í¬£¬¿É¸ù¾Ý´²µ×¡¢É³·¢µ×µÄ¼ä¾àÀ´Ñ¡ÔñºÏÊÊ¸ß¶ÈµÄÏ´µØ»ú¡£¶ÔÓÚÏ´µØ»úµÄÈÕ³£Î¬»¤¼°ÇåÏ´Ò²ÐèÒª×ö×ã¹¥ÂÔÔÙ½øÐÐÑ¡Ôñ£¬ÒÔÃâ²È¿Ó¡£
×îºóÐèÒª×¢ÒâµÄÒ»µã¾ÍÊÇÈÕ³£Î¬»¤£º¹öË¢¡¢ÂËÍøÒª¶¨Ê±¸ü»»;Æä´ÎÏ´µØ»ú¶¼»á×Ô¼ºÅä±¸ÇåÏ´Òº£¬ÇÒÖ»ÄÜÓÃ±¾Æ·ÅÆµÄÇå½àÒº£¬µ«ÊÇÎÒÃÇ²âÆÀÁË²»ÉÙÏ´µØ»ú£¬·¢ÏÖÇå½àÒºµÄ²úµØ¶¼ÔÚËÕÖÝ£¬Ò²ÊÇ¿ÉÒÔÓÃÍ¬²úµØµÄÇåÏ´ÒºÌå£¬½ÚÔ¼³É±¾¡£
Èç¹ûÔ¤ËãÓÐÏÞ£¬1000Ôª×óÓÒµÄÌí¿ÉÜ½Íò StretchPlus ³¬ÄÜ°æºÍÊ¯Í·A30ÊÇ¸ßÐÔ¼Û±ÈµÄºÃÑ¡Ôñ;Èç¹û¶ÔÇå½à¶ÈÒªÇó¸ü¸ßµÄ£¬ÄÇÃ´×·ÃÙ T60UltraÖµµÃ¿¼ÂÇ;3000Ôª×óÓÒµÄÔÆ¾¨ S3 MaxIslandÔÚÃ«·¢´¦Àí¡¢×ÔÇå½à¡¢Ðøº½·½Ãæ±íÏÖ¸ü³öÉ«¡£µ±Ç°Ë«Ê®Ò»ÆÚ¼ä»¹ÓÐ¹ú²¹»î¶¯£¬ÒÔÉÏ¼Û¸ñÓÐÐ©³öÈë£¬²»·Á½áºÏ×ÔÉíµÄÊ¹ÓÃÐèÇó£¬ÌôÒ»Ì¨ÕæÕýÄÜ½â·ÅË«ÊÖµÄÏ´µØ»ú£¬ÈÃÇå½à¶ÈÓëÐ§ÂÊ¶¼ÔÚÏß¡£ÀàÐÍ£º¹ã¸æ
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â