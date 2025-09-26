µçÊÓÉ«²ÊÊ®ÄêÍ£ÖÍ Ò»³¯Í»ÆÆ£¡TCL×îÐÂ¡°»ÖÊµß¸²¼¼Êõ¡±SQD-Mini LED½âÎö
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ä¿Ç°£¬ÐÐÒµÄÚ´ó¶àÊýµçÊÓµÄÉ«²Ê¹æ·¶×ñÑ¡°Êý×ÖÓ°Ôº±ê×¼¡±£¬É«²Ê±íÏÖÒ²¶àÒÔDCI-P3É«ÓòµÄ¸²¸ÇÂÊºâÁ¿¡£ÔÚ¶ÔÒº¾§µçÊÓ¶øÑÔ¹Ø¼üµÄ¼¤·¢ÏÔÉ«²ÄÁÏ·½Ãæ£¬ÎÞÂÛÊÇÔçÆÚµÄÓ«¹â·Û»¹ÊÇºóÆÚµÄÁ¿×Óµã£¬ÔÚ¹ýÈ¥10Äê¼ä¶¼Ã»ÓÐ´øÀ´·Ç³£ÏÔÖøµÄÉ«²Ê½ø²½¡£¶øÔÚMini LEDµçÊÓÁìÓò£¬TCLÒÑ¾Ìá³öÁËÏµÍ³¼¶µÄ·½°¸£¬Í¨¹ýÍòÏó·ÖÇø¼¼ÊõµÄÈ«Á´Â·ÓÅ»¯£¬½â¾öMini LEDµçÊÓ¡°Ó²¶Ñ·ÖÇøÊý¡±±ß¼ÊÐ§ÒæµÝ¼õµÄÎÊÌâ¡£ÕâÈÃÎÒÃÇÏëµ½£¬ÀàËÆµÄË¼Â·ÄÜ·ñÓÃÔÚµçÊÓÉ«²ÊÁìÓò£¬ÔÙ´ÎÎªÐÐÒµÓëÓÃ»§´øÀ´»ÖÊºÍÌåÑéµÄ·ÉÔ¾£¿ÔÚ9ÔÂÖÐÑ®£¬TCL¾Ù°ìÖ÷ÌâÎª¡°²»µß¸² ²»·¢²¼¡±µÄMini LEDµçÊÓÇï¼¾ÐÂÆ··¢²¼»á£¬Ïà¼Ì´øÀ´²ÉÓÃRGB-Mini LED¼¼ÊõµÄQ10M Ultra¡¢Q9M£¬ÒÔ¼°²ÉÓÃSQD-Mini LED¼¼ÊõµÄX11LÈý¿îÐÂÆ·£¬Á½Ìõ¼¼ÊõÂ·ÏßË«¹ÜÆëÏÂ£¬ÀúÊ±7Äê½»³öÍê³É¶È100%µÄ¡°Âú·Ö´ð¾í¡±¡£
ÄÇÃ´TCLÒ»Ö±ÒÔÀ´¼á³ÖµÄQD-Mini LED¼¼Êõ£¬ÊÇÔõÑù¡°½ø»¯¡±³ÉÎªSQD-Mini LED¼¼ÊõµÄ£¿ËüÏà±È½ñÄêÐÐÒµÄÚÍÆ¶¯µÄRGB-Mini LED¼¼Êõ£¬ÓÖÓÐÄÄÐ©Í»³öÓÅÊÆ£¿×÷ÎªÏµÍ³¼¶½â¾ö·½°¸£¬SQD-Mini LED¼¼Êõ»¹ÄÜÎªTCLÐÂÆ·X11LµçÊÓ´øÀ´ÄÄÐ©Í»ÆÆ¡°Ìì»¨°å¡±µÄÌåÑé£¬ÈÃÎÒÃÇÖðÒ»½âÎö¡£
SQD-Mini LED¡ª¡ª¸ü¼«ÖÂµÄQD-Mini LEDÐÎÌ¬
SQD-Mini LED¼¼ÊõÊÇ¶àÖØµß¸²ÐÔÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄ×ÜºÍ£¬Í¬Ñù´Ó·¢¹â¡¢¾Û¹â¡¢»ì¹âµ½ÏÔÉ«¡¢¿ØÉ«¡¢ÆÁÌåµÈÏÔÊ¾È«Á´Â·½øÐÐ¼¼ÊõÉý¼¶ÓëÏµÍ³ÐÔÓÅ»¯£¬´øÀ´¼«ÖÂÉ«²Ê¡¢¼«ÖÂ¿Ø¹â¡¢¼«ÖÂÁÁ¶ÈÓë¼«±¡Íâ¹Û£¬×îÖÕ³ÉÎªÄ¿Ç°Mini LEDÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄáÛ·å¡£
×÷ÎªSQD-Mini LED¼¼ÊõµÄÊ×¿îÂäµØ²úÆ·£¬TCL X11LµçÊÓ¾ßÓÐ¼¸¸ö¹Ø¼üµÄÏÔÐÔ²ÎÊý£º100% BT.2020¸ßÉ«Óò¡¢¶à´ï20000+ÍòÏó·ÖÇø¡¢Ñ¤²ÊXDR 10000nitsáÛ·åÁÁ¶È£¬»¹Åä±¸ÁËµ±ÏÂµçÊÓÆÁÄ»µÄ¡°Ìì»¨°å¡±¡ª¡ª³¬¼¶µûÒí»ªê×ÆÁ¡£ËüÈçºÎÊµÏÖÕâÐ©ÁîÈËÄÑÒÔÖÃÐÅµÄÏÔÊ¾ÐÔÄÜ£¿ÕâÐ©²ÎÊý×îÖÕÄÜ¸øÓÃ»§´øÀ´ÄÄÐ©Êµ¼Ê¼ÛÖµ£¿ÎÒÃÇ¼ÌÐøÉîÈëÌ½ÌÖ¡£
BT.2020É«Óò±ê×¼ÊÇ×¨Îª4K/8K³¬¸ßÇåµçÊÓÏµÍ³ÓëHDRÊÓÆµÖÆ¶©µÄÐÂ±ê×¼£¬Óë¡°DCI¡±Êý×ÖÓ°Ôº±ê×¼ÊôÓÚ²»Í¬ÌåÏµ£¬µ«ÒªÇó¸ü¸ß£¬¸üÄÜÊÊÓ¦µ±ÏÂµçÊÓÁÁ¶ÈÌáÉýÓëÓÃ»§¶ÔHDRÄÚÈÝÈÕÒæÔö³¤µÄÐèÇó¡£100% BT.2020É«Óò¸²¸ÇÒâÎ¶×ÅSQD-Mini LED¼¼ÊõÒÑ¾´ïµ½ÁËµçÊÓÉ«ÓòµÄ¡°Ìì»¨°å¡±£¬¿ÉÍêÃÀÕ¹ÏÖ·ûºÏ×îÐÂÖÆ×÷±ê×¼µÄËùÓÐÊÓÆµÄÚÈÝ£¬²»½ö³¬Ô½RGB-Mini LEDµçÊÓÆÕ±éµÄ97%¸²¸ÇË®Æ½£¬Ïà±È³£¹æÁ¿×ÓµãµçÊÓÔ¼95%-98%µÄDCI-P3É«Óò¸²¸Ç¸üÊÇÓÐÌìÈÀÖ®±ð¡£
ÏëÊµÏÖÕâÒ»µã£¬ÎÞÒÉÐèÒªÔÚ¹Ø¼üµÄ¼¤·¢ÏÔÉ«²ÄÁÏÉÏ´øÀ´Í»ÆÆÐÔ´´ÐÂ¡£TCLÒ»Ö±ÊÇÁ¿×Óµã¼¼ÊõÏÈÐÐÕß£¬Ê×´Î´øÀ´¶ÀÌØµÄ¡°³¬¼¶Á¿×Óµã¡±²ÄÁÏ£º¸ßÅ¨¶È¼«²ÊÁ¿×Ó¾§Ìå£¬Ëü·¢³öµÄ³¬¼¶¹âÆ×É«µã¾«¶ÈÌáÉý´ï69%£¬¸üÌù½üRGBÈýÔÉ«µã¡£Í¬Ê±½áºÏ³¬¼¶µûÒí»ªê×ÆÁÅä±¸µÄ¾§´â¸ßÉ«×è¼¼Êõ£¬ÆÁÄ»É«×é²ãÄÜ¹»¾«×¼Æ¥Åä³¬¼¶Á¿×Óµã¹âÆ×Óë´©Í¸¹âÆ×£¬ÓÐÐ§¹ýÂËÔÓ¹â£¬Í¸¹ý»ÃæËùÐèµÄ´¿¾»É«²Ê¡£³¬¼¶Á¿×Óµã·¢³ö¸üÌù½üRGBÈýÔÉ«µÄ´¿É«¹â£¬½áºÏ¾§´â¸ßÉ«×èÕâµÀ¡°É«²Ê°²¼ì¡±£¬ÓÉ´Ë´ïµ½100% BT.2020É«Óò¸²¸ÇµÄÐÐÒµ×î¼ÑÉ«²Ê±íÏÖ¡£
20000+·ÖÇø¿ÉÄÜÁîÈËÒÉ»ó£¬ËµºÃµÄ¡°²»Ã¤Ä¿¶ÑÆö·ÖÇøÊý¡±ÄØ£¿TCLÔçÒÑÍ¨¹ýÍòÏó·ÖÇø¼¼Êõ½â´ðÁËÕâ¸öÎÊÌâ£º±³¹â·ÖÇøÊýÁ¿ÓëÖÊÁ¿µÄÍ¬²½ÌáÉý£¬²ÅÄÜ´øÀ´¿Ø¹âÄÜÁ¦µÄ¿çÔ½Ê½Éý¼¶¡£¶ø±¾´Î 98…¼X11L´îÔØµÄ20736¸öÍòÏó·ÖÇø£¬Ò²ÕýÊÇÎªÁËÂú×ãSQD-Mini LED¼¼ÊõµÄáÛ·åÏÔÊ¾ÐÔÄÜËùÐè¡£
×÷ÎªÏµÍ³¼¶µÄ¿Ø¹â·½°¸£¬TCLÍòÏó·ÖÇøÅä±¸µÄ´Ó¾ÛºË¹âÐ¾µ½³¬¾Û¹âÎ¢Í¸¾µ¡¢ÎÞÓ°¾ù¹âËþ¡¢Î¢¾àODµÈ¼¼Êõ£¬¶¼ÊÇÎªÁËÌáÉý¹âÐ§Óë¿Ø¹âÄÜÁ¦¡£Í¬Ê±±ÈÆðRGB-Mini LED¼¼Êõ£¬ÔÚ·ÖÇøÊýÁ¿ÉÏ£¬ÓÉÓÚRGB-Mini LEDÐèÒªÈýÉ«·¢¹âÐ¾Æ¬»ì³É°×¹â£¬×é³ÉÒ»¸ö·ÖÇøµ¥Ôª£¬¶øSQD-Mini LED¼¼ÊõÖ»Ðèµ¥¿Å·¢¹âÐ¾Æ¬Ö±½Ó·¢³ö°×¹â£¬×Ô³ÉÒ»¸öµ¥Ôª¡£Òò´Ë£¬¼´Ê¹ÊÇÍ¬µÈ¼¼ÊõË®Æ½£¬Í¬ÑùµÄ³É±¾ÓëµÆÖéÊýÁ¿£¬SQD-Mini LED¼¼ÊõÒ²ÄÜ´ïµ½Í¬³ß´çRGB-Mini LEDÈý±¶µÄ±³¹â·ÖÇøÊýÁ¿¡£
Èý±¶ÊýÁ¿µÄÍòÏó·ÖÇø£¬Ò²¾ÍÓµÓÐ¸ü¸ßµÄ»Ãæ¿Ø¹â¾«¶ÈºÍÁÁ¶È£¬ÓÐÐ§·¢»ÓÌáÉý»Ãæ¶Ô±È¶ÈÓëÏ¸½Ú²ã´Î¸ÐµÄÐ§¹û£¬²¢´øÀ´¿°³ÆMini LEDµçÊÓáÛ·åµÄÑ¤²ÊXDR 10000nitsÐÐÒµ×î¸ßÁÁ¶È¡£
ÄãÓÐÃ»ÓÐÏë¹ýÕâÑùÒ»¸öÎÊÌâ£ºÎÒÃÇÉú»îÖÐ´ó²¿·Ö·åÖµÁÁ¶È´ïµ½1000nit»òÒÔÉÏµÄÏÔÊ¾Éè±¸¾Í¿ÉÒÔÐû³Æ×Ô¼ºÖ§³Ö¡°HDRÏÔÊ¾¡±£¬¶øÕæÕýHDR»òDolby Vision¸ñÊ½Æ¬Ô´µÄ±ê×¼ÁÁ¶È·¶Î§´ïµ½0-10000nitsÖ®¹ã£¬ÕâÊÇÎªÊ²Ã´£¿
ÈËÀàÊÓ¾õ¶ÔÁÁ¶ÈµÄ¸ÐÖªÊÇ·ÇÏßÐÔµÄ£¬¾ÙÀýÀ´Ëµ£¬ÄãÄÜ´ÓÏÔÊ¾1nitsºÍ11nitsµÄÆÁÄ»ÖÐ¸ÐÊÜµ½ÁÁ¶È²îÒì£¬µ«ºÜÄÑ·Ö±æ300nitsºÍ310nits£¬Òò´ËÏÔÊ¾Éè±¸ÐèÒªÔÚµç¹â×ª»»ÖÐ½øÐÐGammaÐ£Õý£¬ÔÚÓÐÏÞµÄ»Ò½×ÉÏ±íÏÖ½üËÆ×ÔÈ»Í¼ÏñµÄÁÁ¶ÈºÍÃ÷°µ¹ØÏµ¡£ÕâÒ»½ÃÕý·½Ê½ÊÇÕë¶Ôµ±Ê±µÄCRTµÈµÍÁÁ¶ÈÏÔÊ¾Éè±¸Éè¼ÆµÄ¡£
Ëæ×ÅÏÔÊ¾Éè±¸µÄÁÁ¶ÈÐÔÄÜÌáÉý£¬´«Í³GammaÐ£Õý·½Ê½±»ÐÂµÄPQÇúÏßÓëHLGÇúÏßÈ¡´ú£¬ËüÃÇ¶ÔÈËÀàÊÓ¾õ¸ÐÖªµÄÃô¸Ð¶È½øÐÐÁË¸ü¾«È·µÄÃèÊö£¬ÓÉ´ËÒÀÈ»ÄÜ¹»ÔÚÓÐÏÞµÄÉè±¸ÁÁ¶È·¶Î§ÖÐ±íÏÖ¸ü¼Ó·á¸»µÄÐÅÏ¢£¬ÀýÈçÁÁ¶ÈÉÏÏÞ´ï10000nitsµÄHDRÆ¬Ô´¡£
¶øÏÔÊ¾Éè±¸ÁÁ¶È±íÏÖµÄÔÙ¶ÈÌáÉý£¬Ôò´ú±í¸ü¶àÔ±¾½«±»Ñ¹ËõµÄÁÁ¶ÈÐÅÏ¢µÃµ½ÁË³ä·ÖÊÍ·Å¡£½èÖúSQD-Mini LED¼¼Êõ£¬TCL X11LµçÊÓÄÜ¹»´ïµ½Ñ¤²ÊXDR 10000nitsÁÁ¶È£¬¿É1:1»¹ÔHDRÓëDolby VisionÆ¬Ô´µÄÁÁ¶ÈÐÅÏ¢£¬²»½öÁÁµÃ¶áÄ¿¡¢°µµÄÉîåä£¬¸üÄÜ±íÏÖ·á¸»µÄÉ«²Ê£¬½èÖú¸üÇ¿´óµÄÍòÏó·ÖÇø³¬¶¯Ì¬¿Ø¹â¼¼Êõ£¬ÔÚ¸ßÁÁ³Ö¾ÃÐÔ·½ÃæÒ²ÓµÓÐ³¬Ô½Ò»°ã¡°·åÖµÁÁ¶È¡±µÄ±íÏÖ£¬³ÉÎª¶ÔÓ°ÊÓ°®ºÃÕß¸üÓÐÒâÒåµÄ¡°10000nits¡±¡£
TCL X11LÅä±¸µÄ³¬¼¶µûÒí»ªê×ÆÁÆäÊµ¹á´©ÁËÉÏÎÄÌáµ½µÄËùÓÐ¼¼Êõ£¬ÎÞÂÛÉ«²Ê¡¢·ÖÇø¡¢ÁÁ¶È£¬Àë¿ªÕâ¿éÆÁÄ»¶¼ÎÞ·¨µÃµ½ÍêÈ«·¢»Ó£¬ÕâÒ²Ó¡Ö¤ÁËSQD-Mini LED×÷ÎªÒ»Ì×ÏµÍ³¼¶ÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄÕûÌåÐÔ¡£
³¬¼¶µûÒí»ªê×ÆÁÊÇÉÏÒ»´úµûÒí»ªê×ÆÁµÄÉý¼¶°æ±¾£¬Í¬Ê±Ò²ÊÇÄ¿Ç°×îÊÊºÏMini LEDµçÊÓµÄÆÁÄ»¡£×÷Îª»ªÐÇ¸ß½×HVAÆÁ£¬ËüÓµÓÐÐÐÒµ×î¸ßµÄÔÉú7000:1¶Ô±È¶È£¬¿É½øÒ»²½·Å´óSQD-Mini LED¼¼Êõ´øÀ´µÄ¶Ô±È¶ÈÓÅÊÆ£¬½áºÏÄÚÍâË«µÍ·´µÄ¾µÃæ¿¹·´¹â·½°¸£¬ÊµÏÖÉîåä¡¢¾ùÔÈ¡¢Í¨Í¸µÄºÚ³¡±íÏÖ¡£
ËüµÄÉý¼¶Ö®´¦ÔòÔÚÓÚÇ°ÎÄÒÑ¾Ìá¼°µÄ¾§´â¸ßÉ«×è¼¼Êõ£¬²ÉÓÃTCL»ªÐÇ×ÔÖ÷ÑÐ·¢µÄ¾§´â¸ßÉ«×è²ÄÁÏ£¬Ê¹É«×é²ã¶Ô±³¹â²ã·¢³öµÄ¹â½øÐÐ¾«×¼¹ýÂË£¬´©Í¸¹âÆ×Óë³¬¼¶Á¿×ÓµãµÄ³¬¼¶¹âÆ×¸ü¼ÓÆ¥Åä£¬ÓÉ´Ë½øÒ»²½ÌáÉýµ¥É«É«´¿¶ÈÓëµçÊÓÕûÌåÉ«Óò£¬´øÀ´100% BT.2020È«¾Ö¸ßÉ«ÓòµÄÐÐÒµ×î¼ÑÉ«²Ê±íÏÖ¡£
´ËÍâ£¬³¬¼¶µûÒí»ªê×ÆÁÒ²ÑÓÐøÁËÇ°´úÊ×´´µÄÌì¹¤¼Ü¹¹Óë¼«¾°¡¤ÎÞºÚ±ßÉè¼Æ£¬´øÀ´ÁìÏÈÊ±´úµÄ½ü100%³¬¼¶È«ÆÁÏÔÊ¾³Á½þ¹Û¸Ð¡£
¶Ô±ÈRGB-Mini LED¡ª¡ª²»Í¬µÄ¼¼ÊõÂ·Ïß£¬ÓÅÊÆ¼¸ºÎ£¿
ÐÐÒµÄÚMini LED²úÆ··×·×¿ªÊ¼²ÉÓÃRGB-Mini LED¼¼Êõ£¬°üÀ¨TCL×ÔÉíÒ²¡°Ë«¹ÜÆëÏÂ¡±£¬Í¬ÆÚÍÆ³öµÄQ10M UltraµÈÐÂÆ·Í¬Ñù²ÎÊý±íÏÖÁÁÑÛ£¬¿°³ÆRGB-Mini LED±ê¸Ë¡£ÄÇÃ´SQD-Mini LED¼¼ÊõºÎÒÔ³ÉÎªµß¸²ÐÔ¼¼Êõ£¿Ëü½â¾öÁËÄÄÐ©RGB-Mini LEDµÄ¹ÌÓÐÎÊÌâ£¿
´Ó¼¼ÊõÔÀíÀ´¿´£¬RGB-Mini LEDÍ¨¹ýRGBÈý»ùÉ«µÄ·¢¹â×ÓÐ¾Æ¬½øÐÐ·¢¹âÓëÏÔÉ«£¬Ïà±È´«Í³Mini LED¾ßÓÐÉ«Óò¸ü¹ã¡¢µ¥É«É«´¿¶È¸ü¸ß¡¢ÂË¹âËðÊ§Ð¡µÈÓÅÊÆ£¬µ«Êµ¼Ê¼¼ÊõÂäµØ»áÃæÁÙ´®É«¡¢Æ«É«¡¢µôÉ«¡¢É«ÔÎËÄÖÖÓ°Ïì¹Û¸ÐµÄ¼¼ÊõÄÑÌâ¡£
¾ßÌå¶øÑÔ£¬ÏàÁÙ·ÖÇø·¢¹âÐ¾Æ¬µÄ²»Í¬É«²Ê¿ÉÄÜ»¥ÏàÍâÒç¸ÉÈÅ£¬µ¼ÖÂ»Ãæ²»Í¬´¿É«¿éµÄ±ßÔµ³öÏÖµÚÈýÖÖ»ò¸ü¶àÔÓÉ«£¬ÒÔ¼°´æÔÚ±ß½çÄ£ºý²»ÇåµÄÇé¿ö;Í¬Ê±£¬·ÖÉ«¿Ø¹âµÄÌØÐÔÒ²µ¼ÖÂRGB-Mini LEDÔÚÏÔÊ¾¸´ÔÓ»ÃæÄÚÈÝÊ±£¬ÒÀÈ»ÐèÒªRGBÈýÉ«»ì¹âÎª°×É«£¬ÔÙÍ¨¹ýÆÁÄ»É«×é²ãÂËÉ«£¬ÎÞ·¨ÊµÏÖ´¿É«ÏÔÊ¾Ê±µÄ³¬Ç¿É«²Ê±íÏÖ£¬²úÉú½üºõ¡°µôÉ«¡±µÄ¹Û¸Ð¡£
ÕâÐ©ÓÉRGB-Mini LED¼¼ÊõÔÀí²úÉúµÄÎÊÌâ£¬ËäÈ»¿ÉÒÔÍ¨¹ý¿Ø¹â¡¢¿ØÉ«Ëã·¨Óë¾Û¹âÍ¸¾µ¡¢ÆÁÄ»É«×è²ãµÈÈíÓ²¼þÐÍ¬µÄÏµÍ³ÐÔÓÅ»¯·½Ê½»º½â£¬µ«È´ÎÞ·¨¸ù³ý¡£TCLÔÚ¶àÄêÑÐ·¢Àú³ÌÖÐÉîÖªÕâÒ»µã£¬Òò´Ë½«áÛ·å¼¶ÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄ¶¨Î»·ÅÔÚÁË×Ô¼º¸üÊìÏ¤µÄÁìÓò£¬Ò²¾ÍÊÇSQD-Mini LEDÉÏ¡£
ÕýÈçÇ°ÎÄËùËµ£¬SQD-Mini LED±¾ÖÊÉÏÒÀÈ»Ê¹ÓÃµ¥É«·¢¹âÐ¾Æ¬·¢°×¹â£¬Òò´ËÄÜ¹»¹æ±ÜRGBÈýÉ«¹âÔ´´øÀ´µÄ¶àÖÖ¿Ø¹â¡¢¿ØÉ«ÎÊÌâ£¬Í¬Ê±»¹ÄÜÅä±¸¸ü¶àÎïÀí·ÖÇøÊý£¬²¢¾ß±¸¸ü¸ßµÄ·¢¹âÐ§ÂÊÓë¸ü¶ÌµÄOD¾àÀë¡£
³¬¼¶Á¿×ÓµãÏÔÉ«-°×¹â¹âÔ´-¾§´â¸ßÉ«×èÂËÉ«µÄÉ«²ÊÂ·¾¶£¬¾ö¶¨ÁËSQD-Mini LEDÄÜ¹»ÊµÏÖÈ«¾ÖÎÈ¶¨¸ßÉ«Óò£¬ÐÂÒ»´ú¾ÛºË¹âÐ¾Óë³¬¾Û¹âÎ¢Í¸¾µ¡¢ÎÞÓ°¾ù¹âËþ·Ö±ð´øÀ´ÁÁ¶È¡¢¾ùÔÈÐÔµÄ´ó·ùÌáÉý£¬ÎÞÐèRGB»ìÉ«µÄÌØÐÔ¸üÊÇÊµÏÖÁË³¬¶ÌOD¾àÀë£¬²¢ÄÜ¹»½øÒ»²½½µµÍÕû»úºñ¶È¡£
Ò²ÕýÒòÈç´Ë£¬TCL X11LµÄ¸÷ÏîÏÔÊ¾ÐÔÄÜÏà±ÈÕë¶ÔRGB-Mini LED¼¼ÊõÓµÓÐ¶àÖÖ×¨ÊôÓÅ»¯µÄQ10M Ultra¸üÉÏÒ»²ãÂ¥£¬´øÀ´³¬Ô½Æì½¢¡¢µß¸²ÐÐÒµµÄMini LED»ÖÊÌåÑé¡£
¹âÉ«Ë«¾ø¡ª¡ªTCLÇï¼¾áÛ·åÐÂÆ·X11LÏµÁÐ
´ÓÉÏÎÄ¶Ô¸÷Ïî¼¼ÊõµÄ½âÎöÓëÌ½ÌÖÖÐ£¬ÎÒÃÇÒÑ¾ÄÜ¹»¶ÔSQD-Mini LED¼¼ÊõÓë´îÔØÕâÒ»¼¼ÊõµÄTCL X11LÏµÁÐµçÊÓÓÐÐí¶àÁË½â¡£½èÖúÏÔÊ¾È«Á´Â·ÏµÍ³¼¶µÄ¼¼ÊõÓÅ»¯£¬X11LµÄ¸÷Ïî»ÖÊ±íÏÖÏà±ÈÇ°´ú²úÆ·£¬ÄËÖÁµ±ÏÂËùÓÐµÄÐÐÒµ¾ºÆ·ÊµÏÖÁËµß¸²Ê½ÌáÉý¡£
×÷ÎªÃæÃæ¾ãµ½µÄ³¬¼¶Æì½¢£¬TCL X11LÓµÓÐáÛ·å¼¶µÄ»ÖÊ¼¼Êõ£¬×ÔÈ»Ò²ÐèÒª´îÅä¸ü¶àáÛ·å¼¶ÅäÖÃ¡£³¬¼¶µûÒí»ªê×ÆÁÎªËü´øÀ´µÚËÄ´úÒº¾§µçÊÓµÄ¼«¾°¡¤ÎÞºÚ±ßÉè¼Æ£¬SQD-Mini LEDµÄÏÔÊ¾ÌØÐÔÈÃÕû»úºñ¶ÈÄÜ¹»¸üÎª¼«ÖÂ£¬Ïà±ÈÇ°´úÔÙ´Î½µµÍÖÁÔ¼2cm£¬Í¬Ê±±£³Ö»úÉíÆ½ÕûÕæÌùÇ½µÄ³¬±¡Ò»Ìå»¯¼Ò¾ÓÒÕÊõ¸Ð¡£
X11LµçÊÓÔÚÒôÆµ·½ÃæÍ¬Ñù¾ß±¸áÛ·å±íÏÖ£¬½«B&O°ÙÄê×¨ÒµÒôÆµ¼¼ÊõºÍÉè¼ÆÈ«ÃæÒýÈëµçÊÓ²úÆ·£¬´øÀ´¸ü¸ßµÄÒôÆµ»¹Ô¶ÈÓë¶¯Ì¬·¶Î§¡£TCLÔÚÕû»ú·½°¸¡¢ÉùÑ§Ó²¼þ¡¢µ÷Ð£²âÊÔÈ«Á´Â·ÓëB&O½øÐÐÉîÈëºÏ×÷£¬´øÀ´Hi-END¼¶µçÊÓÒôÏì£¬ÓµÓÐÖ±ÉäÊ½Éù²¨·øÉä½á¹¹¡¢³¬ÄÜÒôÈ¦¡¢·äÎÑ°åÕñÄ¤¡¢Ï¡ÍÁÈêÌúÅðÓÀ´ÅÌåµÈ¸ß¶ËÉè¼Æ¡£
×Ü½á
´ÓMini LEDµ½ÍòÏó·ÖÇø¼¼Êõ¼Ó³ÖÏÂµÄQD-Mini LED£¬ÔÙµ½½üÆÚÊ×´ÎÁÁÏàµÄSQD-Mini LED¼¼Êõ£¬TCL×ÜÊÇÒÔÏµÍ³ÐÔ½â¾ö·½°¸ÊµÏÖÈ«Á´Â·ÓÅ»¯£¬½â¾öMini LEDµçÊÓ´ËÇ°¾ßÓÐµÄ¸÷ÖÖÎÊÌâ£¬²¢²»¶Ï´ø¸øÏû·ÑÕß¸üÇ÷¼«ÖÂµÄÊÓÌýÌåÑé¡£
×÷ÎªMini LED¼¼ÊõÓëMini LEDµçÊÓÏúÁ¿È«ÇòÁìÅÜÕß£¬TCLÒÔ¶àÄê¼¼Êõ»ýÀÛ³ÖÐø´øÀ´³¬Ô½ÎÒÃÇÏëÏóµÄ»ÖÊ¸ïÃü£¬±¾´ÎSQD-Mini LED¼¼Êõ¸üÊÇ´òÆÆÐÐÒµ¹ßÐÔ£¬¿ªÆôÁË¡°¹âÉ«Ë«¾ø¡±µÄÐÂÊ±´ú¡£ÉíÎªÆÕÍ¨Ïû·ÑÕßµÄÎÒÃÇ¿ÉÄÜ¾õµÃÒ»¿îáÛ·åÆì½¢Ò£²»¿É¼°£¬µ«Ò²²»ÒªÍü¼Ç£¬Mini LEDµçÊÓµÄ¡°¸ß»ÖÊÆÕ¼°¡±Ö®Â·ÈÔÔÚÑÓÉì£¬TCL X11L¿ªÆôµÄÏÂÒ»´úSQD-Mini LEDµçÊÓ¼Ò×å¶¨ÄÜ½«¡°¼¼ÊõÆ½È¨¡±¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â