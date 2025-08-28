方太首创隐形油烟机全球首发 颠覆之作引领智慧厨房新趋势

【天极网家电频道】当你在家下厨时，你在期待什么样的厨房？

陈坤、王安宇、董璇、徐艺洋等一众明星给出了他们的答案――不是五花八门的电器或华丽的装饰，而是一种“全方位的守护”――安静、干净、安心，甚至美学上近乎隐形的陪伴。这一需求，被方太首创隐形油烟机精准回应。它不仅实现了技术的跨越式创新，更从美学与体验层面重新定义了高端厨房。产品一经推出，便迅速引爆明星与达人圈层，成为许多名人家中“看不见的厨房标配”。

方太首创隐形油烟机发布：当科技遇见生活美学

8月27日，智慧厨房专家与领导者方太做了一件行业从未想过的事：他们推出首台真正意义上的“隐形油烟机”Y8，凭借隐身、隐味、隐音“三隐”科技，打破传统油烟机的形态与功能局限，实现颠覆式创新。它不运行的时候，能完全藏进橱柜，肉眼看不见一丝痕迹;运行时，不仅能强力吸排油烟，还安静得让你忘记它正在工作。同时还有24小时哨兵系统监测有害气体和厨余异味并快速净化，确保厨房空气时刻清新安全。

它用一个产品，终结了传统油烟机“笨拙、跑烟、吵闹”的三宗罪。

更令人惊讶的是，这项颠覆性创新的背后，竟藏着航空飞机同源技术的“隐身术”、国家十四五科研课题成果，甚至从海洋生物鹦鹉螺身上学来的“降噪智慧”。

作为智慧厨房专家，方太通过这款首创产品，定义了隐形的“真标准”，真正让科技隐于无形，让生活显于美好，引领中国家庭步入高效、健康、美学的整体智慧厨房新时代。

圈粉明星达人，方太隐形油烟机成“明星厨房理想型”

这款融合了前沿科技与人性化设计的颠覆性产品，不仅重新定义了厨房体验，也迅速赢得了众多明星和科技博主的认可，深受包括陈坤、王安宇、董璇、徐艺洋、陈彦妃在内的多位明星用户青睐，被誉为“明星厨房理想型”。

对许多明星而言，厨房已不再是传统中油烟弥漫的角落，而是展现个人品味与生活质感的重要空间。他们对厨电的选择，往往体现出对理想生活方式的追求――既看重前沿科技，也讲究设计与美学的融合。

陈坤一直注重居住空间的质感与细节，对方太所倡导的“真隐形”理念非常认同。他表示，品质美学厨房应当实现视觉的整洁、气味的清新和运行的安静，“隐身、隐味、隐音，才是厨房美学的完整表达”。青年演员王安宇则更看重烹饪时的氛围，在他的摩登科技厨房中，因为智慧科技，烹饪与社交可以无声地融合，“一边做饭一边听音乐或看剧，最好互不干扰。隐形油烟机更像一个懂你的厨房伙伴，存在感很低，陪伴感却很强。”

事业家庭两不误的明星妈妈董璇更把拥有方太隐形油烟机的厨房称为“梦中情厨”，她特别提到：“深夜为孩子做宵夜再也不必担心噪音干扰，在开放式厨房爆炒也不用担心留下油烟和异味，烹饪后身上和头发依然清爽，体验非常舒心。”徐艺洋对此深有同感，她在现场一展身手爆炒辣子鸡后“直接被种草”，她惊喜于如此强劲的吸油烟效果竟能做到这般安静隐形，笑称以后可以更自信地展示厨艺了。

对于演员陈彦妃来说，因为喜欢仪式感满满的下厨体验，她常担忧心爱的桑蚕丝服装受油烟困扰。如今方太隐形油烟机超强和超长净烟效果，让她能更好享受下厨乐趣，并且隐形的设计也让她的新中式厨房风格更显完整和美观。

除了明星用户，方太隐形油烟机还获得多位科技与生活领域博主的专业认可。知名科普博主毕导、多位数码和家居博主用“颠覆性创新”、“未来感”来形容这一新生事物，认为其将彻底刷新大众对吸油烟机的传统认知。

从明星到专业博主，方太隐形油烟机正凭借卓越的科技与美学体验，成为高端厨房的新标杆。它不仅回应了用户对厨房美学、健康环境，以及舒心烹饪的期待，更以智慧科技重新诠释了现代厨房的生活方式，成为越来越多家庭打造理想厨房时的优先选择。

产品创新解码：三大专家认证的三隐科技到底有什么样的魔力？

中国人苦油烟机久矣，为什么直到今天才被真正解决？

答案或许是，创新理念滞后。

方太隐形油烟机Y8的研发，始于方太洞察到中国消费者对新一代厨电产品的期待不再是彼此独立的产品，而能通过功能点间的有机联动，与居家环境自然互动融入，升级为能够提升消费者情绪体验的智慧感知系统。因此有了“All in one 智慧”的创新理念。

基于这一理念，方太通过六大智慧科技的有机联动――让科技隐于无形、体验归于自然。最终实现的，不仅是视觉上的“隐身”，更是嗅觉上“隐味”和听觉上的“隐音”，从而构建出一个真正融入生活、感知需求、主动服务的智慧厨房新生态。

首先，如何让一个大家伙稳健地消失？

方太从飞机起落架上找到了答案。

“在航空领域，实现‘隐身’的核心是精密的结构设计。”中国第一飞机设计研究院研究员宁振波解释道。飞机起落架依赖一种名为“多连杆铰链死点”的结构，收放时快、准、无声，既能承载万吨冲击，又能实现极致轻量化，像一场精准的“折叠芭蕾”。方太的工程师们将这一原理迁移至油烟机。他们创造了“航空级折叠结构”，让机身能像起落架一样，平稳升降，收放自如。经过严苛的50,000次寿命测试，确保15年内升降无故障，得到航空级认证――具备航空级设计品质。“它不仅是油烟机的进化，更是中国工程师对‘极致美学’与‘极致可靠’融合的又一次成功定义。”宁振波评价道。油烟机隐于无形只是表象，背后是飞机才配拥有的寿命与精度。

第二，肉眼看不见的健康威胁，方太如何用隐味科技给厨房戴上“隐形口罩”？

世界中医药联合会呼吸病专业委员会副会长兼秘书长杨道文教授指出了严峻现实：“中式爆炒让厨房PM2.5浓度飙升20倍，一次无保护的烹饪相当于吸入96支香烟。油烟中的苯并芘等更是强致癌物，如果清除不及时、不彻底，长期吸入，是肺癌及多种呼吸道疾病的重要诱因。”

因此，光“吸得猛”还不够，更要“净得彻底”。方太隐形油烟机搭载了源自“十四五”国家课题的创新成果――AI全域净吸科技。它通过“云腾智驱”引擎实现恒风量精准控制，通过“宽域拢烟”扩大负压区，从物理上杜绝油烟逃逸。

更颠覆的是，它变被动为主动，配备了“24小时哨兵监控”。内置的智能传感器能实时监测甲醛、一氧化碳、天然气等9种有害气体，一旦发现，60秒内即可快速换气排除，不但有效降低了油烟中的致癌物吸入风险，还能预防夜间燃气微泄漏等常见隐患。

“它相当于给家人戴上了一层‘隐形口罩’，提供了全天候的呼吸防护。”杨道文教授认为，“这是从源头预防疾病的关键一步。”

第三，方太向大自然借来“静音智慧”，实现图书馆级静音。

“行业调研显示，噪音已成为用户的核心痛点，静音能力已是选购的关键指标。”中国家用电器研究院设计研究与评测中心主任工程师苗青指出。

而方太的解决方案充满了仿生学的奇妙灵感――模仿鹦鹉螺。据此首创了“仿生鹦鹉螺畅吸风道”，从源头抑制噪音的产生。再结合变角耦合仿生羽翼叶轮、仿鱼形出风导流等设计，构成“全路径仿生降噪系统”，最终实现了“图书馆级”的静音效果。即使在最强档下，烹饪者也可以安心听书、听音乐、打电话，与家人交谈，厨房重新回归为一个充满爱和温暖的交流空间。

为什么是方太？―― 30年深耕“智慧厨房专家”的必然答案

一个理所当然的问题是：如此划时代的产品，为何诞生在方太？

答案藏在三个维度里。

首先，行业经验方面，方太30年的行业深耕与绝对领先让其占据了先发优势。据全球知名调研机构弗若斯特沙利文最新调研显示，方太已连续10年稳居中国高端烟灶销量榜首，始终陪伴用户成长。数十年来，方太始终坚持创新，从首创水槽洗碗机、集成烹饪中心到近吸式油烟机，不断引领行业的发展，对用户长期洞察与诸多业内首创已构筑起极高的创新壁垒。

其次，是“以人为本”而非“以参数为本”的创新基因。 当行业沉迷于“风量大战”和“参数内卷”时，方太的视角始终聚焦于用户真实的、甚至未被言明的痛点。他们的“智慧厨房专家”战略，核心不是堆砌功能，而是围绕“空气、水、烹饪”三大核心，系统性地构建健康、舒适、美观的整体厨房体验。隐形油烟机，正是其超前回答。

最后，是厚积薄发的专利护城河。目前，方太已构建超16000件专利的“创新长城”， 位列全球智慧厨房专利申请量榜单第一名，其中发明专利4000余件，油烟机专利 8项全球第一，为其创新提供了坚实支撑。因此不难理解，其能将航空结构、国家级科研、仿生学融入一台油烟机，这种科技迁移魄力与创新能力，绝非一日之功。

不止于一台油烟机，而是“重新发明”了一个品类。

方太隐形油烟机的到来，其意义远超一次产品迭代。它是一次彻底的“品类发明”，为行业带来了三大范式革命：

它回归顾客痛点终结了冰冷的参数竞赛，将行业焦点从“风量、风压”拉回到了用户可感知的“美观、健康、舒适”，重新定义了高端油烟机的价值标准。

它引领了厨房的美学革命，携手国际大师团队带来的“0缝全隐大空间”设计，推动了厨电与家居的深度融合，标志着行业从制造单体设备转向打造一体化美学空间。

它开辟了“主动健康管理”的新赛道，让油烟机从被动工作的工具，跃升为主动管理家庭空气健康的智能中枢，赋予了家电前所未有的社会价值。

回望油烟机的发展历程，经历了“四面八方不跑烟”和“大吸力”两次跨越后，方太用“隐形”实现了第三次关键跃迁。它跳出了过去修修补补的功能升级思维，对油烟机的功能、职责和价值进行了彻底重构。

结语：当机器“隐身”，人与情感便自然“显现”

所有顶尖的科技都是为了回归人性。当一台油烟机学会了“隐身”，它便不再是厨房里那个喧宾夺主的机械装置。它的消失，恰恰是为了让更重要的事物得以凸显――下厨者的专注神情、家人间的轻松交谈、整个空间的整洁与安宁。

方太这台隐形油烟机，隐去的是冰冷的机器形态，显现的，正是中国家庭对于厨房的终极期待：那里不再只是劳作的角落，更应是美学、健康与情感交融的家庭核心场域。

这或许就是未来智慧厨房的真正模样：科技深刻融入生活，却又温柔地隐于幕后，最终，让生活在台前熠熠生辉。