Ë«Ê®Ò»±ØÈë£¡ÍòÔªÄÚÔ¤Ëã¸ß¶ËÈÈÃÅÍ¶Ó°ÒÇÍÆ¼ö£¬¼ÒÍ¥Ó°ÒôÇáËÉÄÃÄó
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ó°ÒôÉè±¸µÄÑ¡ÔñÖÐ£¬Í¶Ó°ÓëµçÊÓµÄ²©ÞÄÊ¼ÖÕÎ§ÈÆÐèÇó³¡¾°Õ¹¿ª£ºÈôÄã×·Çó¼«ÖÂÉ«²Ê»¹Ô¡¢¹Ì¶¨¹ÛÓ°Î»ÖÃÇÒÔ¤Ëã³ä×ã£¬ÐèÒªÓ¦¶ÔÇ¿¹â»·¾³ÏÂµÄÇåÎú»ÖÊ£¬µçÊÓÈÔÊÇÎÈÍ×Ö®Ñ¡;µ«Èç¹û¿´ÖØÁé»î°Ú·Å¡¢³¬´óÆÁ³Á½þ¸Ð£¬Ï£ÍûÔÚÐ¡¿Õ¼äÊµÏÖ 100 Ó¢´ç + ¹ÛÓ°ÌåÑé£¬»òÔ¤ËãÓÐÏÞÈ´Ïë¼æ¹Ë¿ÍÌü¡¢ÎÔÊÒµÈ¶à³¡¾°Ê¹ÓÃ£¬Í¶Ó°ÔòÄÜÒÔ¸ü¸ßµÄÐÔ¼Û±ÈÂú×ãÐèÇó¡£
¶øÔÚÍ¶Ó°Æ·ÀàÖÐ£¬¼¤¹âÍ¶Ó°ÒÇÆ¾½èÁÁ¶ÈÍ»ÆÆ¡¢É«²ÊÉý¼¶Óë³¤ÆÚÊ¹ÓÃ³É±¾ÓÅÊÆ£¬³ÉÎªÔ½À´Ô½¶à¼ÒÍ¥µÄÕÛÖÐ×îÓÅ½â ¡ªËü¼ÈÃÖ²¹ÁË´«Í³Í¶Ó°ÒÇÇ¿¹âÏÂ¿´²»ÇåµÄ¶Ì°å£¬ÓÖÑÓÐøÁË´óÆÁÁé»îµÄºËÐÄÓÅÊÆ£¬¼Û¸ñÉÏËä¸ßÓÚÈëÃÅ¼¶ LED Í¶Ó°£¬È´Ô¶µÍÓÚÍ¬³ß´ç¸ß¶ËµçÊÓ£¬ÍêÃÀÆ½ºâÁË»ÖÊ¡¢³ß´çÓëÔ¤ËãÈý´óºËÐÄËßÇó¡£
¼¤¹âÍ¶Ó°»úÊÜµ½Ô½À´Ô½¶àÄêÇáÏû·ÑÕßµÄÇàíù£¬»ÃÏëÄÜºÍ¼ÒÈËÔÚÐÝÏ¢ÈÕÊæ·þµÄ³Ô¸ö»ð¹ø¿´×ÅÍ¶Ó°ÒÇ£¬±»³¬´óµÄÍ¶Ó°¹â¾°ÁýÕÖ£¬ÐÒ¸£¸ÐË²¼ä´ó´óÌáÉý¡£¶ÔÓÚÄêÇáÓÃ»§¶øÑÔ£¬¼¤¹âÍ¶Ó°»ú´òÆÆÁË´«Í³¹ÛÓ°³¡¾°µÄ¾ÖÏÞ¡£Ëü²»½ö¿ÉÓÃÓÚ¿ÍÌüÈÕ³£¹ÛÓ°£¬»¹ÄÜÁé»îÊÊÅäÎÔÊÒË½ÃÜ¹ÛÓ°¡¢ÓÎÏ·ÓéÀÖ»¥¶¯µÈ¶àÔªÐèÇó£¬ÉõÖÁ¿ÉÖúÁ¦ÓÃ»§´òÔì×¨ÊôµÄ¼ÒÍ¥Ó°Ôº¿Õ¼ä£¬½øÒ»²½ÍØÕ¹ÁË¾Ó¼ÒÊÓÌýÌåÑéµÄ±ß½ç¡£
½ÓÏÂÀ´£¬ÎÒ½«½áºÏÎå¿îÈÈÃÅ»úÐÍ£¬ÉîÈë½âÎö¼¤¹âÍ¶Ó°ÒÇµÄÑ¡¹ºÒªµã£¬°ïÄã¾«×¼Ëø¶¨ÊÊºÏ×Ô¼ºµÄÓ°ÒôÀûÆ÷¡£ÔÚË«Ê®Ò»ÆÚ¼äÄÜÏíÊÜ×î¸ßÕÛ¿Û£¬»¹ÄÜÊ¹ÓÃ¹ú²¹£¬ÕýÔÚ¹ÛÍûµÄÐ¡»ï°éÒ²¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÔÚÕâ¸öÊ±ºòÈëÊÖ¡£
µ±±´x7 ultra¹ú²¹¼Û£º8499Æð
3800CVIAÁ÷Ã÷ | ³¬¼¶¹âÑ§±ä½¹ | Ë«Ïò¹âÑ§¾µÍ·Î»ÒÆ |¶Å±ÈÊÓ½ç
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100213330141.html
µ±±´ÐÂÆ· X7 Ultra ´îÔØ³¬Í¸¾§×ê´óÊ¦¾µÍ·£¬Í¸¹âÂÊ¸ß´ï 99.6%£¬Îª»ÖÊ³ÊÏÖµì¶¨ÓÅÖÊ»ù´¡¡£ÆäºËÐÄÉý¼¶µãÔÚÓÚ3800 CVIA Á÷Ã÷¡ª¡ª Á÷Ã÷´ú±íÖÐÐÄÁÁ¶È£¬ÊýÖµÔ½¸ß»Ãæ¹Û¸ÐÔ½¼Ñ¡£ÕâÒ»ÁÁ¶È±íÏÖ£¬²»½öÔÚÍ¬¼ÛÎ»²úÆ·ÖÐÓÅÊÆÏÔÖø£¬¸üÄÜÊµÏÖ°×ÌìÎÞÑ¹Á¦¹ÛÓ°£¬ÎÞÐèµ£ÐÄÀ¿ª´°Á±ºó»ÃæÄ£ºý²»Çå¡£Í¬Ê±£¬²úÆ·Åä±¸ 20000:1 ¸ß¶Ô±È¶È£¬¿ÉÓÐÐ§±ÜÃâ»Ãæ·¢Ðé£¬ÈÃÃ÷°µÏ¸½Ú¶Ô±È¸üÇåÎú£¬½øÒ»²½ÌáÉýÊÓ¾õÌåÑé¡£
²»ÉÙÐ¡°×»¹²»ÖªµÀÍ¶Éä±ÈÓÐ¶àÖØÒª£¬Í¸Éä±È¾ÍÊÇÍ¶Ó°ÀëÇ½µÄÎ»ÖÃ£º»Ãæ¿í¶È¡£Í¶Éä±ÈÒª¸ù¾ÝÄãÐèÒªÍ¶ÉäµÄ»·¾³½øÐÐ²âÁ¿£¬ÒÔÃâÂò»Ø¼ÒÃ»ÓÐºÏÊÊµÄÎ»ÖÃ°Ú·Å£¬»ÖÊºÍ¹ÛÓ°ÌåÑé¶¼»á´ó´òÕÛ¿Û¡£X7 ultraÍ¶Éä±ÈÎª1.2-1.5£º1£¬ÀýÈçÍ¶Ó°»ÃæÎª100´ç£¬×î¼Ñ¾àÀë´óÔ¼Îª2.7m¡£Æä³¬¼¶¹âÑ§±ä½¹£¬¿ÉÒÔÔÚÏàÍ¬µÄ¾àÀëµ÷Õû»Ãæ´óÐ¡£¬²»ËðÊ§»ÖÊºÍÁÁ¶È£¬Ô½Ð¡»ÖÊÐ§¹û»áÔ½ºÃ£¬¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÊ¹ÓÃ»·¾³½øÐÐµ÷Õû¡£
ËÄÏòÎÞËð¹âÑ§¾µÍ·Î»ÒÆ£¬¡À120%ÎÞËð´¹Ö±Î»ÒÆ£¬¡À45%Ë®Æ½Î»ÒÆÎÞÐè²âÁ¿ÕÒ½Ç¶È£¬Ò²ÎÞÐèÒÆ¶¯»úÉí£¬²âÍ¶Ò²ÄÜÎÞ»Ò±ß£¬ÏíÊÜ4kÎÞËð»ÖÊÌåÑéÎÞÂÛ´óÆ½²ã»¹ÊÇ¶ÀÁ¢Ó°ÒôÊÒ¶¼ÄÜÂú×ã¡£
´¿ÕýÈýÉ«¼¤¹â¹âÔ´´òÔì¼ÒÍ¥Ó°Ôº¼¶±ðµÄ¹ÛÓ°ÌåÑé£¬×¨ÒµÍ¶Ó°É«×¼£¬Ö§³Ö¶Å±ÈÊÓ½ç£¬·ûºÏ¶Å±ÈÓ°ÌüÔÉú¹æ·¶£¬HDR¶¯Ì¬Ó³Éä£¬»¹Ô´ó³¡Ãæ£¬ÔÚ¼ÒÒ²ÄÜ»¹ÔµçÓ°ÔÆ¬¼¶É«²Ê¡£
¼¤¹âÍ¶Ó°ÒÇµÄÍ¨²¡¾ÍÊÇÁÁ¶ÈÌ«ÁÁ¿ÉÄÜ»á´Ì¼¤ÑÛ¾¦£¬X7ultra´øÓÐ»¤ÑÛ¹¦ÄÜ£¬´¿ÈýÉ«¼¤¹â¹âÆ×0ÓÐº¦À¶¹â¡¢SGSÁ¢ÌåÉ«Óò£¬µÍÉ«°ß¡¢µÍ²Ê±ß¡£¶ÔÓÚ¼ÒÖÐÓÐÐ¡ÅóÓÑµÄ¼ÒÍ¥£¬ÓÐÐ§»¤ÑÛ´ÓÔ´Í·¶ôÖÆ¡£
ÓÎÏ·ÌåÑéÀ´Ëµ£¬MT9681+8445+472TP£¬Ö§³Ö¸ßË¢ÐÂÂÊÓÎÏ·Ä£Ê½¡£1msµÍ¼¶ÑÓ³Ù¶ÔÓÎÏ·Íæ¼ÒÀ´ËµÌåÑé¸ÐÔöÇ¿²»ÉÙ£¬Ö§³ÖÈ«ÐÂVRR¿É±äË¢ÐÂÂÊ£¬²»´æÔÚÖØÓ°ºÍ»ÃæËºÁÑ¡£»¹ÓÐ»·ÈÆ¡¢¹ÊÊÂ¡¢ÇåÎú¡¢¾ùºâËÄÖÖÓÎÏ·ÒôÐ§£¬»¹ÓÐÎå´óÓÎÏ·Í¼Ïñ£¬¿É¸ù¾Ý²»Í¬ÓÎÏ·ËæÐÄÆ¥Åä¡£²»½ö¿ÉÒÔ´òÔì¼ÒÍ¥¼¶Ó°Òô£¬»¹ÄÜ´òÔì³Á½þÊ½ÓÎÏ·Ìü£¬ÇÐ»»²»Í¬ÒôÐ§¡¢»ÖÊ¡¢ÓÎÏ·Ä£Ê½¡¢ÏíÊÜ¼«ÖÂµÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£
X7UltraÄÚ´æÒ²ÓÐÃ÷ÏÔÉý¼¶£¬4GB+128GÖ§³ÖÀ¶ÑÀÁ¬½Ó;Ö§³Ö½ÓÈëÊÖ»ú¡¢µçÄÔ¡¢ÓÎÏ·Ö÷»ú¡¢µÈÒôÊÓÆµÉè±¸;»¹Ö§³ÖÐ¡Ã×ÅìÅÈÖÇÁª£¬¿É×ÔÓÉ¶¨ÖÆÖÇÄÜ³¡¾°£¬¶ÔÓÚÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÓÐÐèÇóµÄÓÃ»§¿ÉÒÔ¿¼ÂÇ¡£
¼á¹ûN5ProMax£º7919Æð
³¬¹ãË«ÏòÒÆÖá|3600CVIA|Ä¿ë´5.0ÎÞËð»¤ÑÛ|µÑ¿¨¶ûÈ«»·ùÎÞËð¾µÍ·
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100283330930.html#switch-sku
¼á¹ûN5ProMaxÉý¼¶µ½Ä¿ë´5.0ÎÞËð»¤ÑÛÈýÉ«¼¤¹â£¬²ÉÓÃµÑ¿¨¶ûÈ«»·ùÎÞËð¾µÍ·£¬¾ßÓÐ3600µÄCVIA£¬10000£º1µÄ¶Ô±È¶È£¬²»Ó°Ïì°×ÌìÍ¶Ó°Ð§¹û¡£¹âÑ§±ä½¹£¬0.88-1.7£º1µÄÍ¶Éä±È£¬ÒÔ´ïµ½»ÃæÎÞËðËõ·Å¡£
´«Í³ÊÖ¶¯êþÍ¶Ó°ÒÇÊÇÍ¨¹ý²ÃÇÐ»áÔì³ÉÏñËØÀË·ÑÇÒÓÐ»Ò±ß£¬N5ProMaxµÄ³¬¹ãË«ÏòÒÆÖá(¡À130%´¹Ö±ÒÆÖá¡¢¡À53%Ë®Æ½ÒÆÖá)£¬¹âÑ§±ä½¹+Ë«ÏòÒÆÖáÔòÊÇ²àÍ¶µÄ×î¼Ñ·½°¸£¬²àÍ¶Ò²ÄÜÏíÊÜµ½×î¼Ñ»ÖÊ¡£Æä´Î¼á¹ûN5ProMax¶Ô¿Õ¼äµÄ°üÈÝÐÔ¸üÇ¿£¬4´óAI¶¨Î»·½Ê½×ÔÖ÷Ëø¶¨Ç½Ãæ×î¼Ñ¹ÛÓ°Î»ÖÃ£¬ÎÞÂÛ·ÅÔÚ¼ÒÖÐÄÄÒ»´¦¶¼ÄÜ×Ô¶¯µ÷½Úµ½ÖÐÐÄÎ»ÖÃ¡£
È«ÐÂÆì½¢Ð¾Æ¬´øÀ´×¨ÒµµÄÓÎÏ·Ä£Ê½£¬VRR¿É±äË¢ÐÂÂÊ¡¢1msµÍÑÓ³Ù¡¢4G+128G´óÄÚ´æ£¬»¹Ö§³Ö¹¥ÂÔ·ÖÆÁºÍ°µ²¿ÔöÇ¿Ä£Ê½£¬
¼á¹ûN5ProMaxµÄAI»ÖÊÔöÇ¿Ä£Ê½£¬²»¿ª»áÔ±Ò²ÄÜÏíÊÜ4K¼¶»ÖÊ£¬¿É¸ù¾Ý×Ô¼ºµÄÏ²ºÃµ÷½Ú»ÖÊ·ç¸ñ£¬Ö§³ÖHDR¡¢Vivid¡¢¶Å±ÈÒôÐ§¡£È«ÐÂBonfire OSÊµÏÖ¿çÆ½Ì¨×·¾ç¸üÖ±¹Û£¬Ö§³ÖË«AI´óÓïÑÔÄ£ÐÍ£¬ÄÜDIY×¨ÊôÓ°Òô¿â¡£
¼«Ã×RS20ProMax(¸ßÁÁ°æ)£º7909Æð
3600CVIA|4k³¬Çå|¹âÑ§±ä½¹+Ë«ÏòÒÆÖá|¹þÂüÒôÐ§
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100209169155.html#switch-sku
¼«Ã×RS20ProMax(¸ßÁÁ°æ)×÷Îª¼«Ã×½ø½×Æì½¢²úÆ·£¬²ÉÓÃµÄÁé¶¯ÊÖ¶¯ÔÆÌ¨£¬ÓµÓÐ3600CVIA¡¢20000£º1µÄ¶Ô±È¶È;×ÔÑÐÀ¶ºþ»¤ÑÛÄ£Ê½£¬4+128GÄÚ´æ£¬¾µÍ·ÅäÖÃ·½Ãæ²ÉÓÃXMaster´óÊ¦ºìÈ¦¾µÍ·£¬1.2-1.5£º1µÄ¹âÑ§±ä½¹£¬¡À120%´¹Ö±ÒÆÖá¡¢¡À45%Ë®Æ½ÒÆÖá£¬2.7m-3.4mÎÞËð¹Û¿´°Ù´ç»Ãæ¡£Í¬ÑùÒ²Ö§³Ö²àÍ¶£¬ÄÜÍ¶³ö´ó³ß´ç²»Ñ¹»ÖÊµÄÐ§¹û£¬Óëµ±±´X7UltraÍ¶·Å±ÈÒ»Ñù£¬ÄÜÂú×ã´ó»§ÐÍ¹ÛÓ°ÐèÇó¡£
»ÖÊ·½Ãæ£¬ÁªºÏSGSÍÆ³öÐÐÒµÐÂ±ê×¼£¬Ö§³Ö´ï·ÒÆæÉ«²Ê´óÊ¦22Ïî¿Éµ÷Í¼ÏñÄ£¿é£¬Ö§³Ö·ç¸ñÂË¾µlutµ¼Èë;ÓÐ×¨ÒµµÄ»ÖÊÈÏÖ¤£¬IMAX¡¢HDR\HDR Vivid£¬Ö§³Ö¶Å±ÈÊÓ½çµÈ£¬Âú×ãÉíÁÙÆä¾³µÄ¹ÛÓ°ÌåÑé¡£ÒôÖÊ·½Ãæ¹þÂü¿¨¶ÙÔ³§ÑïÉùÆ÷£¬2*12W´ó¹¦ÂÊ£¬Ö§³ÖDTSÒôÐ§¡¢Ö§³Ö¹þÂüÒôÐ§¡£ÔÚ¼Ò¼´¿ÉÏíÊÜ¼«ÖÂµÄÊÓÌýÌåÑé£¬²»¹ÜÊÇ¹ÛÓ°»¹ÊÇ´òÓÎÏ·¡¢K¸è¶¼ÄÜ´øÀ´Ç¿ÁÒµÄÌý¾õÐ§¹û¡£
¼«Ã×RS20ProMax²ÉÓÃÆì½¢ÐÂÐ¾MT9681 8845+472TP¡£ÓÎÏ·ÌåÑé·½Ãæ£¬1msÑÓ³Ù¡¢240HZÕæ¸ßË¢¡¢VRR¿É±äË¢ÐÂÂÊ¡¢AI-ÓÎÏ·µÍÑÓ³Ù³¬·Ö¡£¶¨ÖÆ»¯Òô»Ä£Ê½£¬´óÆÁÌåÑéÎÞËºÁÑÎÞÖØÓ°µÄÓÎÏ·»Ãæ¡£
ÖÇÄÜÌåÑé·½Ãæ£¬½ÓÈëÃ×¼ÒAPP£¬ÖÇÄÜÄ»²¼¶ÔÆë£¬ÄÜÊµÊ±±ÜÕÏ£¬Ñ¡ÔñºÏÊÊµÄ±³¾°½øÐÐµ÷Õû£¬»¹Ö§³ÖÇ½ÃæÑÕÉ«×ÔÊÊÓ¦£¬²»ÔÙÏñ´«Í³µÄÍ¶Ó°ÒÇ±ØÐëÒª´¿ºÚ»ò´¿°×µÄ±³¾°£¬¼«Ã×RS20ProMaxµÄ±³¾°×ÔÊÊÓ¦Ä£Ê½£¬ÔÚ²»Í¬±³¾°ÏÂ¶¼ÄÜ´ïµ½×î¼Ñ¹ÛÓ°Ð§¹û¡£
ViddaC3 Ultra£º8899Æð
1.67±¶¹âÑ§±ä½¹|3200CVIA|¶Å±ÈÊÓ½ç|¹þÂüJBL2.1SÉùµÀ|Ç§Õ×Íø¿Ú
Ñ¡¹ºÁ´½Ó:https://item.jd.com/100167800487.html
ViddaC3 UltraÀâ¾µÈýÉ«¼¤¹âÒýÇæPro£¬³¬ÕýÈýÔÉ«ÒâÎ¶×Å³¬¹ãÉ«Óò£¬ÓµÓÐ110%BT2020³¬¸ßÉ«Óò;3200CVIAÔÚ°×ÌìÒ²²»Ó°Ïì¹Û¸Ð£¬ÓÐÀ³Òð¡°0ÓÐº¦À¶¹â¡±»¤ÑÛÈÏÖ¤;20000£º1µÄ±ê×¼¶¯Ì¬¶Ô±È¶È£¬¶¯Ì¬¶Ô±È¶È¸ß´ï14000£º1£¬¶¯Ì¬¶Ô±È¶ÈµÄº¬½ðÁ¿¸ßÓÚ¾²Ì¬¶Ô±È¶È;¹þ²ª½ð»·µçÓ°¾µÍ·£¬ÖÇÄÜÈÈÆ½ºâÎÂ¿ØÏµÍ³£¬¾Ã¿´Ò²²»Ðé½¹¡£Í¶Éä±ÈÎª0.9-1.5£º1£¬¾àÀë2-3.4mÖ®¼ä¶¼ÄÜÍ¶·ÅÒ»°Ù´ç»Ãæ;×ÔÓÉÐüÍ£Ð£×¼£¬Ö§³ÖÇ½É«×ÔÊÊÓ¦£¬ÎÞ¸ÐÖÇÄÜ±ÜÕÏ¡£
»ÖÊ·½Ãæ£¬ÓµÓÐËÄ´óÓ°Ôº»ÖÊ£¬Ö§³Ö¶Å±ÈÊÓ½ç¡¢IMAX¡¢HDR£¬8´óAI³¬»ÖÊËã·¨µ÷Ð££¬ÓµÓÐ×¨ÒµÓ°ÔºÉ«²Ê¡£ÒôÐ§·½Ãæ£¬ÔÆÌ¨¶ÀÁ¢µÍÒôÅÚ£¬¹þÂüJBl2.1ÉùµÀ×¨ÒµÒôÏì£¬40WµÄ·¢Éù¹¦ÂÊ£¬²»½öÓÐÒ»Ì¨×¨ÒµµÄÍ¶Ó°ÒÇ£¬»¹ÓÐÁË¸ß¶ËµÄÒôÏìÉè±¸¡£
MT9681³¬Æì½¢Ð¾Æ¬£¬8+128GB³¬´ó´¢´æÅäÖÃ£¬0.47¡±DMDÐ¾Æ¬£¬DMDÐ¾Æ¬¾ö¶¨ÁË»ÃæµÄÔÉú»ÖÊ£¬V-Turbo³¬»ÖÊËã·¨R1£¬Ö§³Ö4K³¬¸ßÇå»ÖÊ¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇÖ§³ÖÇ§Õ×Íø¿Ú£¬ºÜ¶àÇ§Íò¼¶µçÊÓ¶¼»¹Ã»ÓÐÆÕ¼°µÄ½Ó¿Ú£¬»¹Ö§³Öwifi7ºÍÀ¶ÑÀ5.4¡£ÓÎÏ·ÌåÑé·½Ãæ£¬STARTÈýÐÇ¼¶ÈÏÖ¤£¬XBOX/SWITCH/PSÈý´óÖ÷»ú×ÔÊÊÓ¦£¬ÓÅÖÊ»ÖÊºÍÒôÐ§µÄ¼Ó³Ö£¬´òÔì¾ÞÄ»ÓÎÏ·³¡¡£
ViddaC3 Ultra¿É×Ô¶¨Òå²ÎÊýºÍ»Ãæ·ç¸ñ£¬Ö§³ÖDeep SeekÖÇÄÜÌå¡£EPP±ãÐ¯ÊÕÄÉÏä¿ÉÖØ¸´Ê¹ÓÃ£¬µª»¯ïØÊÊÅäÆ÷±ãÐ¯²»Õ¼µØ£¬°üÀ¨È¥»§ÍâÒ²ÄÜÇáËÉÐ¯´ø£¬½ðÊô±³¹âÒ£¿ØÆ÷µÄÉè¼ÆÒ²·Ç³£ÈËÐÔ»¯£¬ÔÙÒ²²»ÓÃÃþºÚÕÒ¹âÔ´µ÷ÊÔÒ£¿ØÆ÷ÁË¡£
°®ÆÕÉú(EPSON) CH-TW7000£º9599Æð
3LDCÍ¶Ó°¼¼Êõ|3000lm|¹âÑ§±ä½¹|40000£º1¶Ô±È¶È|4k»ÖÊ
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10092499935063.html
°®ÆÕÉúÒ»Ö±ÊÇÍ¶Ó°£¬CH-TW7000ÓµÓÐ3000lm£¬¼ÓÉÏ40000£º1µÄ¶Ô±È¶È£¬°×ÌìÒ²ÄÜÖ±Í¶²»Ëðº¦»ÖÊ;¹âÑ§±ä½¹£¬¾µÍ·Î»ÒÆ·¶Î§Îª¡À60%´¹Ö±·½ÏòºÍ¡À24%Ë®Æ½·½Ïò£¬ÌÝÐÎÐ£×¼»Ãæ£¬²»Ö§³ÖÖÇÄÜ±ÜÕÏ¡£¾µÍ·²ÄÖÊÊ¹ÓÃ²£Á§¼ÓÊ÷Ö¬µÄ²ÄÖÊ£¬Í¶Ó°³ß´çÎª40-500Ó¢´ç£¬ÈýÃ×Îåµ½ÁùÃ×µÄ¾àÀë¡£
°®ÆÕÉú3LDCÍ¶Ó°¼¼Êõ£¬×¼È·»¹ÔÊäÈëÔ´µÄÉ«²ÊÐÅºÅ£¬³ÊÏÖ×ÔÈ»ÔÃÄ¿µÄÍ¼Ïñ¡£3D¸ßÇåÍ¶Ó°£¬ÇÒÖ§³Ö4k»ÖÊ;¿ìËÙÄ£Ê½£¬ÔöÇ¿ÓÎÏ·ÌåÑé£¬¼õÉÙÖÍºóÊ±¼ä¡£
×ÔÖØ½ÏÖØ(6.6kg)£¬Ö§³Ö×ÀÉÏÕýÍ¶(±³Í¶)¡¢µõ×°ÕýÍ¶(±³Í¶)£¬¸üÊÊºÏµõ¶¥°²×°£¬ÊÊºÏÔÚ¼Ò¶Ô¹ÛÓ°ÐèÇó½Ï¸ßµÄÈËÈº¡£CH-TW7000Ö§³ÖÀ¶ÑÀÒôÆµ´«Êä£¬µ«ÊÇ²»Ö§³ÖÓïÒô¹¦ÄÜ£¬ÖÇÄÜ½»»¥ÕâÒ»·½ÃæÇ·È±¡£
Ð¡½á£º
ÕâÎå¿î²úÆ·¾ùÊôÓÚ¸ß¶Ë¼¤¹âÍ¶Ó°ÒÇµÄ£¬¾ùÖ§³Ö 4K »ÖÊÓë¹âÑ§±ä½¹¹¦ÄÜ¡£ÆäÖÐ£¬¼á¹û N5ProMax µÄÒÆ¶¯½Ç¶È×îÎª³öÉ«£¬´îÔØ³¬¹ãË«ÏòÒÆÖá¼¼Êõ£¬Ö§³Ö ¡À130%´¹Ö±ÒÆÖáÓë ¡À53%Ë®Æ½ÒÆÖá£¬¶Ô¿Õ¼äµÄ°üÈÝÐÔ¼«Ç¿£¬´óÐ¡»§ÐÍ¶¼ÄÜÊÊÅä£¬µ÷Õû·½ÏòÒ²¸üÁé»î¡£
³ý°®ÆÕÉú CH-TW7000 Íâ£¬ÆäÓàËÄ¿î²úÆ·¾ùÅä±¸»¤ÑÛ¹¦ÄÜ£¬ÓÐÐ¡º¢µÄ¼ÒÍ¥¿ÉÓÅÏÈÑ¡ÔñÕâÀà´ø»¤ÑÛ¹¦ÄÜµÄ»úÐÍ¡£Ïà±ÈÖ®ÏÂ£¬°®ÆÕÉú CH-TW7000 ¸üÊÊºÏ½ÌÊÒ¡¢»áÒéÊÒ¡¢¹«¹²ÐÝÏ¢ÇøµÈ¸ü´óÃæ»ýµÄ¿Õ¼äÊ¹ÓÃ£¬»òÕß´òÔì×¨ÃÅµÄ¼ÒÍ¥Ó°Ôº¡£
ÁÁ¶È±íÏÖÉÏ£¬µ±±´ X7Ultra µÄ CVIA ÁÁ¶È´ï 3800 Á÷Ã÷£¬¼«Ã× RS20ProMax(¸ßÁÁ°æ)Îª 3600CVIA Á÷Ã÷£¬¶þÕßÁÁ¶ÈÔÚÒ»ÖÚ²úÆ·ÖÐ´¦ÓÚ¶¥¼âË®Æ½£¬Á÷Ã÷Ô½¸ß£¬¹Û¸ÐÔ½ºÃ£¬¶Ô°×Ìì¹ÛÓ°ÐèÇó½Ï¸ßµÄÏû·ÑÕß¿ÉÓÅÏÈ¿¼ÂÇ¡£
¶ÔÄÚ´æÓÐ¸ßÒªÇóµÄÓÃ»§£¬Vidda C3 Ultra ÊÇÓÅÑ¡£¬ËüÅä±¸ 8+128GB µÄ³¬´óÄÚ´æ×éºÏ£¬ÌØ±ðÊÊºÏÆµ·±ÍæÓÎÏ·»ò¹ÛÓ°µÄ³¡¾°;ÆäÓà²úÆ·µÄ 4G+128GB ÄÚ´æÅäÖÃ£¬ÆäÊµÒ²ÍêÈ«ÄÜÂú×ãÈÕ³£¼ÒÍ¥Ê¹ÓÃÐèÇó¡£
Èô×·Çó¼«ÖÂÒôÐ§ÌåÑé£¬¿ÉÖØµã¹Ø×¢¼«Ã× RS20ProMax ºÍ Vidda C3 Ultra¡£¼«Ã× RS20ProMax ´îÔØ¹þÂü¿¨¶ÙÔ³§ÑïÉùÆ÷£¬Vidda C3 Ultra ÔòÅä±¸ÔÆÌ¨¶ÀÁ¢µÍÒôÅÚÓë¹þÂü JBL 2.1 ÉùµÀ×¨ÒµÒôÏì£¬ÒôÖÊ±íÏÖ³öÖÚ¡£
µ±±´ X7Ultra¡¢¼á¹û N5ProMax¡¢¼«Ã× RS20ProMax(¸ßÁÁ°æ)¡¢Vidda C3 Ultra ¾ùÖ§³ÖÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÌåÑé£¬¿ÉÖ±½ÓÏÂ´ïÓïÒôÖ¸Áî;ÓÎÏ·ÌåÑé·½Ãæ£¬ËÄ¿î²úÆ·¾ùÊµÏÖ 1ms ÎÞÑÓ³Ù£¬»¹ÄÜµ÷ÊÔ²»Í¬ÓÎÏ·³¡¾°Ä£Ê½£¬ÖúÁ¦ÓÃ»§»ñµÃ¼«ÖÂ´óÆÁÓÎÏ·¿ì¸Ð¡£
ÒÔÉÏ²úÆ·¼Û¸ñ¾ùÎªË«Ê®Ò»¹ú²¹ÆÚ¼äµÄ²Î¿¼¼Û£¬¾ßÌåÏÂµ¥¼Û¸ñ¿ÉÄÜ´æÔÚ²îÒì¡£¶ÔÓÚÕâ¸ö¼ÛÎ»µÄÍ¶Ó°ÒÇ£¬½¨Òé¸ù¾Ý×ÔÉíÊ¹ÓÃ»·¾³¡¢¾ßÌåÔ¤Ëã¡¢Êµ¼ÊÐèÇóÑ¡Ôñ ¡ª¡ª ÎÞÂÛÄãÊÇ´ó»§ÐÍ¡¢Ð¡»§ÐÍÓÃ»§£¬»¹ÊÇÓÐÓÎÏ·¡¢¹ÛÓ°µÈÌØ¶¨ÐèÇó£¬Ï£ÍûÕâ·ÝÑ¡¹ºÖ¸ÄÏÄÜ°ïÄãÌôÑ¡µ½ÐÄÒÇµÄ²úÆ·¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â