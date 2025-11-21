7¿î¡°ÀÁÈËÓÑºÃ¡±Çï¶¬ÑøÉúºø£ºÒ»¼ü²Ù×÷£¬ÐÂÊÖÒ²ÄÜÇáËÉ½âËøÑøÉú¾Ö
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÑøÉúºøµÄ³öÏÖµ½ÏÖÔÚÒ»Ö±ÓÐ²»Àí½âµÄÉùÒô´æÔÚ£¬ÈÏÎªÑøÉúºøºÍÉÕË®ºøÃ»ÓÐ±¾ÖÊµÄÇø±ð£¬ËäÈ»¶¼ÄÜÉÕË®£¬µ«Ö±¹ÛµÄÀ´ËµÑøÉúºøµÄ¹¦ÄÜ¸ü¶àÑù»¯£¬³ýÁË»ù´¡µÄÉÕË®Ö®Íâ»¹ÄÜÖó²è¡¢ìÒÌÀ¡¢ìÀÖó;ÑøÉúºøºÍÉÕË®ºø²ÄÖÊ²»Í¬£¬ÉÕË®ºøÒ»°ãÓÉ²»Ðâ¸Ö»òÂÁÖÆ³É£¬¶ÔÓÚÌØÊâÊ³²ÄµÄÖóÖÆ²»ÄÜ·¢»Ó×îÓÅÐ§¹û£¬ÑøÉúºøÍ¨³£ÊÇÌÕ´É»ò²£Á§²ÄÖÊ£¬·½±ãÇåÏ´»¹ÄÜ±ÜÃâ½ðÊôÎ¶¡£
ÑøÉúºøÔÚÈÕ³£Éú»îÖÐ¹¦ÄÜ¸ü¶àÇÒ¸üÊµÓÃ£¬¶ÔÓÚ³åÅÝÄÌ·Û¡¢ÉÕË®¡¢ìÀÖóµÈÊ¹ÓÃ³¡¾°Ò²¸ü¶àÑù»¯¡£µ±Ç°ÄêÇáÈËÒ²Ô½À´Ô½ÖØÊÓÑøÉúÁË£¬¡°±£ÎÂ±ÀïÅÝèÛè½¡±ÔÚ°ì¹«ÊÒ±äµÃ¾ßÏó»¯£¬¶ÔÑøÉúºøµÄ¹¦ÄÜÐèÇóÒ²¸ü¼Ó¶àÑù£¬¼ÈÄÜÖó²è°¾Òø¶ú»¹ÄÜÖó¹Ø¶«ÖóºÍ»ð¹ø¡£
ÑøÉúºøµÄÌôÑ¡Ò²Ê®·ÖÓÐ½²¾¿£¬ÓÈÆäÊÇ²ÄÖÊµÄÌôÑ¡£¬Æ´½Ó¿îÈÝÒ×²ØÎÛÄÉ¹¸ÄÑÒÔÇåÀí£¬ÉõÖÁÉÔÓÐ²»É÷¿ÉÄÜ»áÌôÑ¡µ½ÖÊÁ¿²»´ï±êµÄ²úÆ·£¬Ê¹ÓÃÒ»¶ÎÊ±¼äºó»á³öÏÖºøÌåÕ¨ÁÑÇé¿ö¡¢¡°½ºË®ºø¡±²úÆ·¡¢Òý·¢ÖÂ°©·çÏÕµÈ°²È«ÎÊÌâ¡£
ÄÇÃ´£¬ÊÐ³¡ÉÏµÄÑøÉúºø²ÄÖÊ¶àÎª¸ßÅð¹è²£Á§¸ü¼ÓµÄÄÍÈÈ£¬²ÄÖÊ»¹·ÖÎªÒ»ÌåÊ½¹¤ÒÕºÍÆ´½Ó¹¤ÒÕ£¬ÆäÖÐµÄÑ¡Ôñ¶¼ÊÇÓÐÃÅµÀµÄ¡£»¹ÓÐ£¬¼ÓÈÈÇé¿öÊÇÓÉ¹¦ÂÊ¾ö¶¨µÄ£¬²£Á§²ÄÖÊ±È²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ¼ÓÈÈ¸üÂý£¬µ«ÊÇÒ²²»ÄÜÃ¤Ä¿µÄÑ¡Ôñ¹¦ÂÊÔ½´óµÄ²úÆ·£¬Òª½áºÏºøµÄÈÝÁ¿À´Ñ¡Ôñ¹¦ÂÊ£¬1LÈÝÁ¿Ñ¡Ôñ800-1200w¹¦ÂÊµÄ¾Í¹»ÓÃ¡£
Îª´Ë£¬ÎÒÌôÑ¡ÁËÎ÷ÎÝ¡¢¿µÄþ¡¢°ÍÉ¡¢¾ÅÑô¡¢ÃÀµÄ¡¢Ð¡ÐÜ¡¢±±¶¦Áù¿îÆ·ÅÆµÄÈÈÂô²úÆ·½øÐÐÏêÏ¸½éÉÜ£¬½«´Ó²ÄÖÊ¡¢¹¦ÂÊ¡¢ÎÂ¿ØÐ§¹û¡¢¹¦ÄÜµÈ·½Ãæ½øÐÐ·ÖÎöÌôÑ¡£¬¿É½áºÏÒÔÏÂÐÅÏ¢½øÐÐÑ¡Ôñ¡£
Î÷ÎÝ X12 £º315ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10150890075020.html
¸ßÅð¹èÈ«²£Á§Ò»Ìå|800w|1.2L|24hºãÎÂ|5·ÖÖÓÌáºø¼ÇÒä
Î÷ÎÝ×÷Îª°ÙÄêÀÏÅÆ£¬ÖÊÁ¿¼«¾ß±£ÕÏ¡£WEKX12 ²ÉÓÃ¸ßÅð¹èÈ«²£Á§Ò»ÌåºøÉí£¬ºø¸ÇÍ¬ÑùÎª¸ßÅð¹è²£Á§£¬´îÅäÊ³Æ·¼¶¹è½ºÃÜ·âÈ¦£¬°²È«ÓÐ±£ÕÏ¡£ºø×ìµ²²èÍø¿É²ðÐ¶£¬ÇåÏ´±ã½Ý£¬µ××ùÍâ¿ÇÑ¡ÓÃ PP ²ÄÖÊ£¬·ÖÌåÊ½Éè¼ÆÈ«ºø¿ÉË®Ï´¡£
ÑøÉúºøÈÝÁ¿ 1.2L£¬¼ÓÈÈ¹¦ÂÊ 800W£¬Åä±¸ 5 ·ÖÖÓÌáºø¼ÇÒä¹¦ÄÜ¡£Ãæ°å°´¼üÈÚÈëÊÊÀÏ»¯Éè¼Æ£¬´¥¿ØÃæ°åÓëÊµÌå°´Å¥½áºÏ£¬°´¼ü´¥¸Ð¸üÇåÎú¡£Ö§³Ö 24h ºãÎÂ(40¡æ-90¡æ)£¬¿ÉËæÊ±³åÅÝÄÌ·Û£¬¹¦ÄÜ·á¸»º¸ÇÉÕË®¡¢»¨²è¡¢Òø¶ú¡¢ÌðÆ·¡¢Ò©ÉÅ¡¢ìÀÖóµÈ¡£NTC ¾«×¼ÎÂ¿Ø´îÅäË®Î»Ë®ÎÂË«ÎÂ¿Ø£¬ÓÐÐ§·À¸ÉÉÕ£¬ÂÁºÏ½ðÃæ°åµ¼ÈÈ¸ü¿ì£¬ÎÂ¿Ø¸üÎÈ¶¨¡£Ö§³Ö 1-12h Ô¤Ô¼£¬¿É´îÅä²èÂ©ÅÝ²è¡¢ìÀÖÑÊ¹ÓÃ£¬»¹ÄÜÊµÏÖ±ùÕò¡¢ÖÆ×÷ÌðÆ·¡¢¹Ø¶«ÖóµÈ¶àÑùÐèÇó¡£
¿µÄþ Ð¡¡°ÏÊ¡±ìÀ 239ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100093775391.html
¸ßÅð¹è²£Á§Ò»Ìå|800w|1L¡¢1.2L|24h±£ÎÂ
¿µÄþÐ¡¡°ÏÊ¡±ìÀÒ²ÊÇ¸ßÅð¹è²£Á§Ò»ÌåµÄ²ÄÖÊ£¬ÄÍÀäÈÈÖè±ä£¬ºø¸ÇÓÃµ½µÄ¸Ö»¯²£Á§¼ÓÊ³ÓÃ¼¶¹è½º£¬×¢ÖØÃÜ·âÐÔºÍ·ÀÌÌ¡£È«ºø¿ÉË®Ï´£¬Ò»ÌåÊ½²£Á§Éè¼Æ²»Ò×²ØÎÛÄÉ¹¸£¬·½±ãÇåÏ´¡£
ÈÝÁ¿Ìá¹© 1L¡¢1.2L ¿ÉÑ¡£¬¿É´îÅäìÀÖÑ¡¢²èÂ©¹ºÂò¡£800W ¹¦ÂÊÈÃìÀÖóÐ§ÂÊ¸ü¸ß£¬ÊµÊ±ÏÔÊ¾ÎÂ¶ÈÇÒ¾«×¼µ½ 1¡æ£¬IMD ´¥ÆÁÉè¼ÆÑÕÖµ³öÖÚ¡£Ö§³Ö 24h ÖÇÄÜÔ¤Ô¼Óë 24h Ë«Ä£Ê½ºãÎÂ(40¡æ-90¡æ)£¬´îÔØ STC ÎÂ¸ÐÏµÍ³ 3.0£¬²àÃæÔöÉèÎÂ¿Ø×°ÖÃ£¬Ë®ÎÂË®Î»Ë«ÖØ±£ÏÕ¡£Åä±¸ÉÕË®¡¢¾«ìÀ¡¢»¨²è¡¢²Î²è¡¢¾«Öó¡¢½ª²è¡¢ÌðÆ·¡¢¹û²è°Ë´ó¹¦ÄÜ²Ëµ¥£¬ÓÃ·¨Áé»î¶àÑù¡£
°ÍÉ BS-D7 228Æð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100285727780.html
¸ßÅð¹è²£Á§Ò»Ìå|800w|1.2L|24h±£ÎÂ
°ÍÉ·½±ÔìÐÍÉè¼Æ£¬¿í¿ÚÉè¼Æ¸ü±ãÓÚÇåÏ´¡£´îÔØÎ¢¾§µçÌÕ·¢ÈÈ¼¼Êõ£¬ÊµÏÖ ¡°ÍòÎï½Ô¿ÉÎÂ¡±£¬¿ÉÎÂÅ£ÄÌ¡¢ÈÈÃæ°ü¡¢ºæ¸É¹ûµÈ¡£´¹Ö±µ¼ÈÈÉè¼Æ²»Ìô¹ø¾ß£¬²£Á§±¡¢ÌÕ´É±¡¢²»Ðâ¸Ö±µÈ¾ù¿ÉÖ±½ÓÊÊÅäÊ¹ÓÃ¡£
Ö§³ÖÊµÊ±ÎÂ¶ÈÏÔÊ¾£¬45¡æºãÎÂ±£ÎÂÊÊÅäµ÷ÄÌÐèÇó£¬24 Ð¡Ê±ÖÇÄÜÔ¤Ô¼´îÅäÁù´ó¹¦ÄÜ°´¼ü¡£5 ·ÖÖÓÌáºø¼ÇÒä¹¦ÄÜ£¬1.2L ´óÈÝÁ¿Âú×ãÈÕ³£ÐèÇó£¬ìÀÖÑ¡¢²èÂ©ÐèÁíÐÐÑ¡Åä¡£Åä±¸ÈýÖØ·À»¤ÌåÏµ£¬´îÔØ STC ²àÃæ¸ÐÎÂÏµÍ³£¬ÊµÊ±ÖÇÄÜ¼ì²âÎÂ¶ÈÓëË®Î»£¬ÓÐÐ§·ÀÖ¹¸ÉÉÕ¡£
¾ÅÑô WY103 143ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100111430119.html
¸ßÅð¹èÈ«²£Á§Ò»Ìå|600w|1L|18h±£ÎÂ
¾ÅÑô×÷Îª¹úÃñ¼ÒµçÆ·ÅÆ£¬ÖÊÁ¿ÖµµÃÐÅÀµ¡£WY103 ²ÉÓÃ¸ßÅð¹èÈ«²£Á§Ò»ÌåÊ½¹¤ÒÕ£¬´îÅä¸ß¼¶Ð±ÎÆ²£Á§£¬¶ÀÌØ·½ÐÎÔìÐÍ´îÅä´ó¿Ú¾¶Éè¼Æ£¬ÇåÏ´·½±ã£¬ÊÊÅäÖóÅÝÃæ¡¢¹Ø¶«ÖóµÈ³¡¾°£¬Ê¹ÓÃ¸ü±ã½Ý¡£
1LµÄÈÝÁ¿´îÅä600w¹¦ÂÊ£¬´óÔ¼15minÄÜÉÕ¿ªÒ»ºøÈÈË®£¬·½ÐÎ¾ÛÄÜÅÌ¸ßÐ§¾ùÔÈ£¬Ô¤Ô¼±£ÎÂÊ±¼äÎª18h£¬Ò²ÓÐË®ÎÂË®Î»Ë«¼ì²â£¬·ÀÖ¹¸ÉÉÕ¡£IMDÈ«Ï¢ÏÔÊ¾ÆÁ£¬¸ß¼¶ÇåÎúÓÐÖÊ¸Ð£¬ÓÐÉÕË®¡¢¹û²è¡¢»¨²è¡¢ÌðÆ·¡¢ìÀÖó¡¢½ª²Î²èÁù´ó¹¦ÄÜ£¬Ò²ÄÜÅÝÃæ¡¢Öó¹Ø¶«Öó¡¢ÀäÅÝ²è£¬¿ÉÅÝ¡¢¿ÉÖó¡¢¿ÉÀä´ä¡£
ÃÀµÄ MK-YS15B201 362ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10162918601398.html
¸ßÅð¹èÈ«²£Á§Ò»Ìå|800w|1.5L|12h±£ÎÂ|»¤µ×·ÀÕ¨
ÃÀµÄÒ²ÊÇ´ó¼ÒËùÊìÖªµÄÆ·ÅÆ£¬MK-YS15B201ÕâÒ»¿îÑøÉúºø£¬²ÄÖÊÓÃµ½µÄÒ²ÊÇ¸ßÅð¹è²£Á§Ò»ÌåÊ½¹¤ÒÕ£¬ºø¸ÇÓÃµ½304²»Ðâ¸ÖÄÚ¸Ç£¬ÄÍ¸¯Ê´ÄÍ¸ßÎÂ;ºøµ×Ôò¸ø²£Á§Íâ¼ÓÁËÒ»²ãpp²ÄÖÊµÄ»¤µ×£¬·À¿ÄÅö·ÀÕ¨±;ABS+PPµ××ù£¬°²È«·ÀÌÌ¡£
ÃÀµÄÓÐ1.5LµÄÈÝÁ¿£¬¹¦ÂÊÎª800w£¬¼ÓÉÏ5ÖØ°²È«·À»¤£º³¬ÎÂÈÛ¶Ï²»¹¤×÷¡¢¸ÉÉÕ×Ô¶¯¶Ïµç¡¢°ü¹üÊ½ºøµ×¡¢Òþ²ØÊ½·¢ÈÈÅÌ¡¢·À½øË®Â©µç¡£ÓÐ11µµÎÂ¶Èµ÷½ÚÖ§³Ö24hÔ¤Ô¼¡¢12h±£ÎÂ£¬ÓÐÉÕË®¡¢»¨²è¡¢¹û²è¡¢½ª²è¡¢ìÀÖóÎåÖÖ¹¦ÄÜ£¬Ö§³ÖÀäÅÝºÍÈÈÖó¡£
Ð¡ÐÜ YSH-P10Q7 169ÔªÆð
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100145364748.html
¸ßÅð¹èÈ«²£Á§Ò»Ìå|800w|1L|24h±£ÎÂ
Ð¡ÐÜÕâ¿îÑøÉúºø²ÉÓÃ¸ßÅð¹èÈ«²£Á§Ò»Ìå²ÄÖÊ£¬IMD ¸ßÇåÃæ°å×Ô´øÈá¹âÐ§¹û£¬·½±ãÒ¹¼ä²Ù×÷¡£ºøÈÝÁ¿ 1L£¬´îÅä 800W ¹¦ÂÊ£¬Ö§³Ö 24h Ô¤Ô¼£¬´îÔØ²àÃæË«¸ÐÏµÍ³£¬Ë«¼ì·À¸ÉÉÕ¸ü°²ÐÄ¡£32.1 µÍ·Ö±´ÈáÉùìÀÖó£¬»úÉíÐ¡ÇÉ²»Õ¼Î»¡£
¹¦ÄÜº¸ÇÉÕË®¡¢»¨²è¡¢Ò©ÉÅ¡¢ìÀÖó¡¢Òø¶ú¡¢ÌðÆ·¡¢½ª²è¡¢±£ÎÂ°Ë´óÀà£¬¿ÉÊÖ¶¯µ÷½Ú±£ÎÂÎÂ¶È(40¡æ-90¡æ)£¬Ö§³Ö 24h ³ÖÐø±£ÎÂ¡£
±±¶¦ k123 £º658Ôª
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100188688859.html
µÂ¹ú½ø¿Ú²£Á§¡¢Ê³Æ·¼¶ppÆ´½Ó|1000w|1.5L|12h±£ÎÂ|Ò»¼üÎÂÅÝ
±±¶¦¶¨Î»¸ß¶ËÑøÉúºø£¬¹¦ÄÜ·á¸»È«Ãæ¡£±±¶¦ k123²ÄÖÊÑ¡ÓÃµÂ¹ú½ø¿Ú²£Á§ºÍÊ³Æ·¼¶pp²ÄÖÊ£¬²ÉÓÃµÄÆ´½Ó¹¤ÒÕ£¬ºø¸Ç²ÉÓÃÊ³Æ·¼¶304²»Ðâ¸Ö£¬´îÅäÓ¢¹úStrixÎÂ¿ØÆ÷¾«×¼ÎÂ¿Ø£¬ÉÕ¿ª×Ô¶¯ºãÎÂ¡£Æ´½Ó´¦²ÉÓÃ¹è½ºÃÜ·â£¬¼ÈÄÍ¸ßÎÂÓÖ±£Ö¤ÃÜ·âÐÔ£¬ÎÞ°²È«Òþ»¼¡£
±±¶¦k123ÓÐ1.5LµÄ´óÈÝÁ¿£¬´îÅä1000wµÄ¹¦ÂÊ£¬ÉÕ¿ªºó×Ô¶¯±£ÎÂ8h70¡æ£¬Ö§³Ö12hºãÎÂ45¡æ¡£¾«¼ò°´¼üÊÊÀÏ»¯Éè¼Æ£¬·½±ã³¤±²Ê¹ÓÃ£¬»¹ÓÐ¸ÉÉÕ±¨¾¯ÌáÊ¾¡¢È±Ë®×Ô¶¯¶Ïµç¡¢·ÀË®´¥Ãþ°´¼üÈýÖØ°²È«·À»¤¡£×îÌØ±ðµÄ¾ÍÊÇËüÓÐÒ»¼üÎÂÅÝ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔÌáÇ°ÎÂÅÝÄÑÖóµÄÊ³²Ä¡£»¹ÓÐ1hÌáºø¼ÇÒä£¬ÓÐÖó²è¡¢ÑøÉúÌÀ¡¢Òø¶úÌÀÈý´ó¹¦ÄÜ¡£
Ð¡½á£º
ÑøÉúºøÊ¹ÓÃ×îÐèÒª×¢ÒâµÄÒ»µã¾ÍÊÇ°²È«ÐÔ£¬ÒÔÉÏÎÒÍÆ¼öµÄ²úÆ·ÓÃµ½µÄ¶¼ÊÇ¸ßÅð¹è²£Á§¡¢Ð¤ÌØ²£Á§£¬ÄÍ¸ßÎÂÄÜÊÜÖèÀäÖèÈÈ£¬¼´Ê¹²ÄÖÊÃ»ÎÊÌâµ«ÊÇÈÔÈ»¿ÉÄÜ³öÏÖºøÃæÕ¨ÁÑµÄÎÊÌâ£¬ÔÚÊ¹ÓÃÊ±ÐèÒª×¢ÒâÊ¹ÓÃ¹æ·¶£¬ºøÒª·ÅÖÃµ½Î»£¬°¾ÖóÒø¶úÊ±Òª½Á°è±ÜÃâºýµ×ÒÔÃâ±¬Õ¨¡£
ÌôÑ¡ÑøÉúºø£¬ÓÅÏÈÑ¡ÖªÃû´óÆ·ÅÆ¸ü¿¿Æ×£¬²»½öÆ·ÖÊ°Ñ¿ØÑÏ¸ñ£¬ÊÛºó±£ÕÏÒ²¸üÍêÉÆ£¬ÓÃ×Å¸ü·ÅÐÄ¡£²ÄÖÊ·½Ãæ£¬½¨ÒéÓÅÏÈÑ¡ÔñÒ»Ìå³ÉÐÎµÄ²£Á§ÑøÉúºø£¬ÕâÀàºøÉíÎÞÆ´½Ó·ìÏ¶£¬¼È±ÜÃâ²ØÎÛÄÉ¹¸£¬ÇåÏ´¸üÊ¡ÐÄ£¬»¹ÄÜ¼õÉÙ²ÄÖÊ°²È«Òþ»¼£¬ÒÔÉÏÆß¿î¾ù·ûºÏÈ«²£Á§Ò»Ìå¹¤ÒÕ£¬¶¼Åä±¸Ë«ÖØÎÂ¿Ø·À¸ÉÉÕÉè¼Æ£¬°²È«ÏµÊýÀÂú¡£
Ñ¡ÔñÊ±¿ÉÏÈ¸ù¾ÝÊ¹ÓÃ³¡¾°È·¶¨ÈÝÁ¿£ºµ¥ÈËÈÕ³£ÓÃ 1L ×ã¹»£¬¶àÈË·ÖÏí»òÖóìÀÁ¿´óÊ³²Ä£¬¿ÉÓÅÏÈ 1.2L ¼°ÒÔÉÏ¿îÊ½¡£Èô½öÐèÂú×ãÉÕË®¡¢Öó»¨²è¡¢ìÀÌðÆ·µÈ»ù´¡ÐèÇó£¬×·Çó¸ßÐÔ¼Û±È£¬ÃÀµÄ¡¢¾ÅÑôµÄ²úÆ·ÊÇÓÅÑ¡£¬¹úÃñÆ·ÅÆ¿Ú±®ÔúÊµ£¬¼Û¸ñÇ×Ãñ£¬¹¦ÄÜ¸²¸ÇÈÕ³£ËùÐè£¬ÊÊÅä¶àÊý¼ÒÍ¥³¡¾°£¬Ð¡ÐÜÐÔ¼Û±ÈÒ²½Ï¸ß£¬Âú×ã»ù±¾ÐèÇó¡£
Èô¶ÔÑÕÖµºÍ¹¦ÄÜ·á¸»¶ÈÓÐ¸ü¸ßÒªÇó£¬Î÷ÎÝ¡¢¿µÄþ¡¢°ÍÉÖµµÃ¿¼ÂÇ£ºÎ÷ÎÝ×÷Îª°ÙÄêÀÏÅÆ£¬²ÄÖÊºÍ¹¤ÒÕ¸ü¾ßµ×ÔÌ£¬»¹´øÊÊÀÏ»¯°´¼üÉè¼Æ;¿µÄþIMD ´¥ÆÁÑÕÖµ³öÖÚ£¬¹¦ÄÜ²Ëµ¥Ï¸·ÖÈ«Ãæ£¬¼æ¹ËÊµÓÃÐÔÓëÃÀ¹Û¶È£»°ÍÉ·½ÐÎºøÉè¼Æ¼°Î¢¾§²£Á§Ãæ°å£¬ÄÜÊÊÅä¸ü¶àÑùµÄ³¡¾°ÐèÇó¡£
Èç¹û¶ÔÊ³²ÄìÀÖóÓÐ¸ü¸ß±ê×¼£¬±ÈÈç×·Çó¾«×¼ÎÂ¿Ø¡¢Ê³²Ä¿Ú¸Ð»¹Ô£¬»òÊÇÐèÒªÎÂÅÝÄÑÖóÊ³²Ä£¬¿ÉÑ¡Ôñ¸ß¶Ë¶¨Î»µÄ±±¶¦ k123£¬´îÔØ×¨ÒµÎÂ¿ØÆ÷ºÍÒ»¼üÎÂÅÝ¹¦ÄÜ£¬´óÈÝÁ¿Éè¼ÆÒ²ÊÊÅä¶àÑùÐèÇó¡£
Î÷ÎÝºÍ±±¶¦¾ù´øÓÐÊÊÀÏ»¯°´¼üÉè¼Æ£¬Î÷ÎÝÊÇ´¥¿Ø + ÊµÌå°´¼ü½áºÏ£¬±±¶¦Îª¾«¼ò°´¼ü²¼¾Ö£¬¸üÊÊºÏ³¤±²²Ù×÷¡£ÒÔÉÏ±ê×¢¼Û¸ñ¿ÉÄÜ»áÓÐ³öÈë£¬×îÖÕ¿É¸ù¾Ý×ÔÉíºËÐÄÐèÇóºÍÔ¤Ëã£¬ÌôÑ¡×îÊÊÅäµÄ¿îÊ½¼´¿É¡£ÀàÐÍ£º¹ã¸æ
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â