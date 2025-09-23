115Ó¢´çÈýÐÇMicro RGB¹úÄÚÊ×Ðã£º»ÖÊÀÂú£¬µçÊÓ¡°¾íÌåÑé¡±µÄÐÂ¸ß¶È
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿±»ÃæÇ°Õâ¿é¾ÞÄ»Îü×¡£¬×ß²»¶¯ÁË¡¡
Ò»¾ä»°ÐÎÈÝÔÚÏßÏÂ¼ûµ½ÈýÐÇÈ«ÇòÊ×¿î115Ó¢´çMicro RGBµçÊÓ£¬¾ÍÊÇÕâÖÖ¸Ð¾õ¡£ÇåÎú¡¢±ÆÕæÇÒ²ã´Î·ÖÃ÷µÄÉ«²ÊÏÔÊ¾£¬ÈÃ»ÃæÓÐ¼«ºÃµÄ´úÈë¸Ð£¬¼ÓÉÏÕ±ß¿òÉè¼Æ£¬¼´Ê¹ÔÚ³ä³â×Å¸÷ÖÖÆÁÄ»ºÍ²úÆ·µÄÉÌ³¡ÖÐ£¬Ò²ÄÜ°Ñ¹ýÍùÐÐÈËµÄÄ¿¹âÎüÒý×¡£¬·Â·ð°ÑÈËÀÈëÁËÆÁÄ»ÖÐµÄÊÀ½ç¡£
ÈýÐÇMicro RGBÄÜ¹»´øÀ´Èç´ËÈÃÈËÓ¡ÏóÉî¿ÌµÄÊÓ¾õÐ§¹û£¬ÓÐÁ½·½ÃæºÜÖØÒª£ºÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄÍ»ÆÆÓëÓÃ»§ÌåÑéµÄÉý¼¶¡£¶øÕâÒ²Ç¡Ç¡ÊÇÄ¿Ç°¸ß¶ËµçÊÓÊÐ³¡¾ºÕù×î¼¤ÁÒµÄÁ½¸ö¹Ø¼üµã¡£
ÈýÐÇ×ÔÑÐMicro RGB¼¼Êõ£¬BT.2020É«Óò100%¸²¸Ç
½øÈë9ÔÂÒÔÀ´£¬µçÊÓÊÐ³¡µÄÏÔÊ¾¼¼Êõ´´ÐÂ¸ü¼Ó»îÔ¾£¬ÓÐÒ»ÖÖ¡°Äã·½³ª°ÕÎÒµÇ³¡¡±µÄ¼ÈÊÓ¸Ð¡£´ÓÔÂ³õµÄIFA 2025Õ¹»á£¬µ½¹úÄÚµÄÕýÊ½ÁÁÏà·¢²¼£¬°üÀ¨ÈýÐÇÔÚÄÚ£¬º£ÐÅ(RGB-Mini LED)¡¢TCL(SQD-Mini LED)µÈÆ·ÅÆÒ²ÔÚ½øÒ»²½ÍÆ¹ã×Ô¼ÒµÄÏÔÊ¾¼¼Êõ¡£Ö®ËùÒÔÓÐÕâÖÖÇ÷ÊÆÒ²ÔÚÒâÁÏÖ®ÖÐ£¬±Ï¾¹´óÆÁ»¯ÒÔ¼°ÓÃ»§¶ÔÓÚÊÓ¾õÌåÑé¸ü¸ß×·Çó£¬ÈÃ¸ß¶ËµçÊÓÊÐ³¡µÄ¾ºÕùÓú·¢¼¤ÁÒ£¬Ô½Ôç²¼¾ÖÔ½ÄÜÕ¼µÃÏÈ»ú¡£
ÈýÐÇÕâ¿î115Ó¢´ç¾ÞÄ»²ÉÓÃµÄ×ÔÑÐMicro RGB¼¼Êõ£¬±³¹âÃæ°åÒÔ³¬¾«Ï¸ÕóÁÐÅÅ²¼ºì¡¢ÂÌ¡¢À¶ÈýÉ«Î¢ÐÍRGB LED£¬²»½öÃ¿¿Å³ß´ç¾ùÐ¡ÓÚ100Î¢Ã×ÇÒ¿É¶ÀÁ¢¿ØÖÆ¡£ËùÒÔ£¬Micro RGBµÄ°ë·å¿í¸üÊ¤Ò»³ï£¬½ø¶ø¼õÉÙ¸ÉÈÅ£¬ÈÃÃæ°å·¢³öµÄÉ«²ÊÒ²¸ü¼Ó´¿¾»¡¢Í¨Í¸£¬´îÅäÈýÐÇRGB¾«×¼¿ØÉ«¼¼ÊõÒÔ¼°ÁÁ¶È¾Ö²¿µ÷¹â¼¼Êõ£¬ÊµÏÖ¶ÔµçÊÓÉ«²Ê¸ü¾«×¼µÄ¿ØÖÆ£¬³ÊÏÖ³ö¸ü×¿Ô½µÄ»Ãæ¶Ô±È¶È¡£ÁíÍâ¸ù¾ÝÄ¿Ç°ÆØ¹âµÄÏûÏ¢£¬ÈýÐÇMicro RGBÓµÓÐ¶à´ï15000µÄ·ÖÇø£¬³¬¹ýÁË²ÉÓÃÏà½ü±³¹â¼¼ÊõµÄµçÊÓ²úÆ·£¬ÔÚ¶Ô±È¶È¡¢¶¯Ì¬·¶Î§²ãÃæµÄ±íÏÖÒ²¸ü¼Ó¼«ÖÂ¡£
Ïà±ÈÆäËûRGB¼¼Êõ£¬ÈýÐÇMicro RGBÕæµÄÊÇ¡°»ÖÊÀÂú¡±£¬×öµ½ÁËBT.2020±ê×¼É«Óò100%¸²¸Ç¡£ÁíÍâ£¬Õâ¿î²úÆ·»¹ÈÙ»ñ²ÊÍ¨(PANTONE)ÓëVDE¡°Micro RGB¾«×¼É«²Ê¡±Ë«ÖØÈÏÖ¤£¬ÇÒÏà±È´«Í³±³¹â¼¼ÊõµçÊÓ¿É½ÚÊ¡30%ÄÜºÄ¡£
ÔÚÏÖ³¡¹Û¿´ÑùÆ¬Ê±¿ÉÒÔÃ÷ÏÔ¸Ð¾õµ½£¬ÈýÐÇ115Ó¢´ç¼¶Micro RGBµçÊÓMR95F(2025)¼´Ê¹²¥·ÅÉ«²ÊÏàµ±¸´ÔÓµÄ»ÃæÊ±£¬²»Í¬ÑÕÉ«¼äÒ²ÄÜ³ÊÏÖ³ö¸ü¾«Ï¸µÄ²ã´Î£¬Õ¹ÏÖ³ö¸ü·á¸»µÄÏ¸½ÚÒÔ¼°¸üÕæÊµµÄÊÓ¾õÌåÑé£¬ÀýÈçË®¹ûÇÐÆ¬µÄ¾§Ó¨±¥ÂúÓëÉ«²Ê½¥±ä£¬²£Á§ÔÚ²»Í¬¹âÏß»¬¹ýÊ±µÄÁé¶¯£¬ÂÌÖ²ÅÊÅÀ½¨ÖþÎïÕ¹ÏÖµÄÒ¶Æ¬ÎÆÀíÓëÇàÄÛÖÊ¸Ð¡£
¶øÇÒ£¬µçÊÓËùÔÚµÄÕ¹ÇøÓÐÌì´°ÕÕ½øµÄÊÒÍâ¹âÏß¡¢ÊÒÄÚµÆ¹â£¬»·¾³Ïàµ±Ã÷ÁÁ£¬Æ¾½èÈýÐÇ·ÀÑ£¹â¼¼ÊõÎÞÂÛ´ÓÕýÃæ¡¢²àÃæ¹Û¿´Ê±¶¼Ã»ÓÐÃ÷ÏÔµÄ·´¹â£¬ÔÚ²¥·Å°µ¹â³¡¾°Ê±»ÃæÒ²±ÜÃâ·º°×¡£ÖÁÓÚÍâ¹Û£¬µ¹½ÇÉè¼ÆµÄ¼«Õ±ß¿ò¡¢35.7mm³¬±¡½ðÊô»úÉí£¬¶¼Ç¿»¯ÁË¸ß¶Ë¸Ð¡£
ÔÚÒôÐ§²ãÃæ£¬ÈýÐÇMicro RGBÓµÓÐ¶Å±ÈÈ«¾°Éù4.2.2ÉùµÀÓ²¼þÅäÖÃ¡¢70W´ó¹¦ÂÊÊä³ö£¬ÓªÔì³Á½þÊ½Éù³¡Ð§¹ûÒ²ÆÄÎª²»´í¡£¶øÇÒ£¬¶ÔÓÚ×·Çó¸ü¼«ÖÂ¡¢¸ü³Á½þÉù³¡µÄÓÃ»§£¬»¹¿ÉÒÔÈÃÈýÐÇMicro RGB×éºÏÌõÐÎÒôÏì(ÀýÈçHW-Q990F)£¬½âËø11.1.4ÉùµÀ¼Ü¹¹Óë¿Õ¼ä×ÔÊÊÓ¦ÒôÐ§ProµÈ¼¼Êõ£¬´òÔì¼ÒÍ¥Ó°Ôº¼¶ÊÓÌýÌåÑé¡£
²»½öÊÇÏÔÊ¾¼¼ÊõÍ»ÆÆ£¬¸üÊÇÌåÑéµÄÉý¼¶
Èç¹ûËµÆÁÄ»¡¢ÏÔÊ¾¼¼ÊõµÈÓ²¼þÊÇÌá¹©Ó°Ôº¼¶ÊÓÌýÊ¢ÑçµÄ»ù´¡£¬¾ö¶¨ÁËµçÊÓÌåÑéµÄÆðµã£¬ÄÇÃ´ÅäºÏ¹¦ÄÜ¼°AI´´ÐÂµÈÈí¼þÉý¼¶£¬ÔòÄÜÊµÏÖ¡°1+1>2¡±µÄÐ§¹û£¬ÍÚ¾ò¸ü¸ßµÄ¹Û¿´ÌåÑéÉÏÏÞ¡£
»»¸ö½Ç¶ÈÀ´¿´£¬ÏÔÊ¾¼¼ÊõµÈ¡°Ó²ÊµÁ¦¡±¿ÉÒÔÈÃµçÊÓ¾ß±¸Õ¹ÏÖ¸ü¾«²Ê»ÃæµÄÄÜÁ¦£¬µ«Èç¹ûÃ»ÓÐ¶ÔÓ¦µÄÊÓÆµÄÚÈÝÒ²ÊÇ¡°ÇÉ¸¾ÄÑÎªÎÞÃ×Ö®´¶¡±£¬ÕâÒ²ÊÇÐÐÒµ¿Ë·þÓÃ»§×·Çó¸ü¼«ÖÂÊÓÌýÌåÑé´øÀ´µÄÌôÕ½Ê±£¬²»µÃ²»Ãæ¶ÔµÄÎÊÌâ¡£¶ø½â¾öÕâ¸öÎÊÌâµÄ¹Ø¼ü£¬¾ÍÊÇµçÊÓµÄ¡°ÈíÊµÁ¦¡±¡£
¶ÔÓÚÈýÐÇMicro RGBµçÊÓ¶øÑÔ£¬AIÔÚÆÆ½âÕâµÀÄÑÌâÊ±°çÑÝÁË¹Ø¼ü½ÇÉ«¡£Ê×ÏÈ£¬Æä´îÔØMicro RGB AIÒýÇæÐ¾Æ¬£¬Ö§³ÖÖÇÄÜ´¦Àí£¬ÊµÏÖAI¾«×¼¿ØÖÆÃ¿Ò»×éRGBÉ«Öµ£¬º»ÊµÏÔÊ¾Ð§¹ûÕâÕÅµ×ÅÆ¡£Æä´Î£¬µçÊÓÖ§³ÖMicro RGBÉ«²ÊÔöÇ¿Æ÷Pro¡¢AI¶¯Ì¬ÔöÇ¿Pro¡¢³¬´óÆÁÓ°ÏñÔöÇ¿Æ÷¡¢×Ô¶¯HDR»ÖÊÖØ¹¹Pro¡¢ÈýÐÇÐ¡±´ÖÇÄÜÓïÒôÖúÊÖµÈ¹¦ÄÜ£¬ÈÃ´óÆÁ»¥¶¯¸üÒ×ÓÃ¡¢¸ü¸öÐÔ»¯µÄÍ¬Ê±£¬ÒÔAIÌáÉýÄÚÈÝ»ÖÊÓëÒôÐ§£¬ÓÅ»¯ÓÃ»§ÌåÑé¡£
µ±È»£¬Ëæ×ÅAI¼¼ÊõµÄ¹ã·ºÓ¦ÓÃ£¬°üÀ¨ÈýÐÇÔÚÄÚµÄµçÊÓ³§ÉÌÃÇ¶¼Î§ÈÆ¡°AI+µçÊÓ¡±×öÆðÁËÎÄÕÂ£¬±ÈÈçÒÑ¾Öð½¥³ÉÎª±êÅäµÄAIÓÅ»¯»ÖÊ£¬»¹ÓÐ´óÄ£ÐÍ¡¢ÖÇÄÜÌåµÈ´´ÐÂ¹¦ÄÜÔÚµçÊÓ¶ËµÄÂäµØ£¬Ò²ÈÃµçÊÓ×÷Îª¿ÍÌü¼°¼ÒÍ¥ÓéÀÖÖÐÐÄµÄÄÜÁ¦±ß½ç½øÒ»²½ÍØÕ¹¡£ÏëÒªÕÃÏÔ²úÆ·µÄ²îÒì»¯ºÍ¾ºÕùÁ¦£¬»¹ÐèÒª³ÖÐøµÄ¼¼ÊõÍ¶ÈëºÍÉúÌ¬½¨Éè¡£
Ç¡ºÃÈýÐÇÔÚºÜ¶àÄêÇ°¾ÍÒÑ¾¿ªÕ¹²¼¾Ö¡£ÔÚÉè±¸ÉúÌ¬·½Ãæ£¬Ä¿Ç°°üÀ¨µçÊÓÔÚÄÚµÄÖÚ¶àÈýÐÇ¼Òµç²úÆ·£¬»¹ÓÐÊÖ»úµÈÖÕ¶ËÉè±¸¾ùÒÑ¾ÄÚÖÃAI£¬ÇÒÖÇÄÜÖúÊÖ¿ÉÒÔ×÷Îª¼ÒÍ¥µÄAIÖÇÄÜÖÐÊà£¬´òÆÆÉè±¸¼äµÄÎïÀí±ß½ç£¬¶ÔÓÚ×·ÇóÆ·ÖÊ¡¢¿Æ¼¼¸ÐµÄ¸ß¶ËÓÃ»§¶øÑÔ£¬ÔÚÕâ¸ö²ãÃæÈýÐÇ¡°´ÓÍâµ½ÄÚ¡±¶¼²»»áÈÃÈËÊ§Íû¡£
ÔÚAIÓÅ»¯»ÖÊ·½Ãæ£¬ÈýÐÇMicro RGBÄÚÖÃVision AIÖ§³ÖAI¹Û¿´Ä£Ê½£¬¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÄÚÈÝµ÷½Ú×ÔÊÊÓ¦Í¼Ïñ¡¢ÒôÐ§ÉèÖÃ£¬ÎÞÂÛÊÇÓ°ÊÓ×ÛÒÕ¡¢ÌåÓý¾º¼¼£¬ÈÃÓÃ»§Ò»¼ü½âËø¸üºÏÊÊ¹Û¿´Ä£Ê½£¬ºÃÓÃÊ¡ÐÄ£¬¶øÇÒµçÊÓ»¹¾ß±¸4K AIÓ°ÏñÔöÇ¿ProµÈ¹¦ÄÜ£¬·¢»ÓÆäMicro RGB AIÒýÇæÐ¾Æ¬µÄËãÁ¦ÓÅÊÆ£¬½«µÍ·Ö±æÂÊÌáÉýÖÁ4K·Ö±æÂÊÁ÷³©¹Û¿´£¬ºÜ´ó³Ì¶ÈÉÏ½â¾öÁËµ±Ç°Æ½Ì¨4K¸ß»ÖÊÄÚÈÝ¶ÌÈ±£¬»òÕßÓÃ»§¹Û¿´¾µäÓ°ÊÓÄÚÈÝÊ±µçÊÓÏÔÊ¾ÓÅÊÆ¡°ÎÞÓÃÎäÖ®µØ¡±µÄÍ´µã¡£
Ð´ÔÚ×îºó
ÓÃ»§¶ÔÓÚ¸ßÆ·ÖÊÏÔÊ¾Ð§¹ûµÄ×·ÇóÈÃRGBµçÊÓÖð½¥³ÉÎª¸ß¶ËÊÐ³¡µÄ½¹µã£¬ÎüÒý¸÷´ó³§ÉÌ·×·×¼Ó´óÑÐ·¢Í¶Èë£¬ÊÔÍ¼ÔÚÕâ¸öÏ¸·ÖÁìÓòÕ¼¾ÝÒ»Ï¯Ö®µØ¡£ÈýÐÇÎÞÒÉÊÇ×ßÔÚÇ°ÁÐµÄ£¬ÌØ±ðÊÇËæ×Å×ÔÑÐMicro RGBµçÊÓµÄÁÁÏà£¬ÈýÐÇÆ¾½èÉîºñµÄ¼¼Êõµ×ÔÌºÍ´´ÐÂÄÜÁ¦ÕÒµ½ÁËÁí±Ùõè¾¶µÄ½âÌâË¼Â·£¬¹®¹ÌÁËÐÐÒµÁìÏÈµØÎ»¡£
¶øÇÒ£¬ÈýÐÇMicro RGBÍ¨¹ýÉî¶ÈÈÚºÏAI¼¼ÊõÓëÏÔÊ¾¼¼Êõ£¬³É¹¦´òÔìÁË²îÒì»¯¾ºÕùÁ¦¡£ÈýÐÇMicro RGB²»½ö½öÊÇÒ»¿îÌá¹©Ó°Ôº¼¶ÊÓÌýÐ§¹ûµÄ¸ß¶ËµçÊÓ£¬¸üÊÇÒ»¸ö¼¯³ÉÁË¶àÖÖÖÇÄÜ¹¦ÄÜµÄ¼ÒÍ¥ÓéÀÖÖÐÐÄ¡£´ÓAI»ÖÊÒôÐ§ÔöÇ¿µ½¸öÐÔ»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯½»»¥Éý¼¶£¬ÔÙµ½°²È«·À»¤Óë³¤ÆÚÈí¼þÖ§³Ö£¬ÈýÐÇÎªÓÃ»§Ìá¹©ÁËÈ«·½Î»µÄ·þÎñ±£ÕÏ¡£Èç7ÄêÃâ·ÑTizen OSÉý¼¶¼Æ»®£¬ÌåÏÖÁËÈýÐÇ¶ÔÓÃ»§³¤ÆÚÌåÑéµÄ¸ß¶ÈÖØÊÓ£¬ÕâÔÚµ±Ç°¿ìËÙµü´úµÄµç×Ó²úÆ·ÊÐ³¡ÖÐÏÔµÃÓÈÎªÕä¹ó¡£
¸ÐÊÜ¹ýÈýÐÇMicro RGBµçÊÓÁÙ³¡¸ÐÀÂúµÄ»ÖÊºó£¬Õâ¿î¸Õ¸ÕÓÀ´¹úÄÚÊ×Ðã²úÆ·µÄÎ´À´£¬¸ü¼ÓÒýÈË¹Ø×¢ÁË¡£ÓÐÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬2024ÄêÈ«Çò·º°ÙÓ¢´çµçÊÓ(°üº¬98Ó¢´ç¼°ÒÔÉÏ²úÆ·)³ö»õ´ïµ½79ÍòÌ¨£¬Ô¤¼Æ2025Äê½«³¬¹ý160ÍòÌ¨£¬²¢ÇÒµ½ÁË2026ÄêÓÐÍûÍ»ÆÆ250ÍòÌ¨¡£´Ó2025ÄêµÄ²úÆ··¢²¼À´¿´£¬ÈýÐÇÕý¼Ó¿ì¶Ô°Ù´çµçÊÓÊÐ³¡µÄ²¼¾Ö¡£ÄÇÃ´£¬ÈýÐÇÊÇ·ñ»áÍØÕ¹Micro RGB²úÆ·Ïß£¬´òÔì¸ü·á¸»²úÆ·³ß´çºÍ¶àµµ¼ÛÎ»£¬½øÒ»²½´ø¶¯Õû¸öµçÊÓÐÐÒµÏò¸ü¸ßÖÊÁ¿¡¢¸üÖÇÄÜ»¯µÄ·½Ïò·¢Õ¹£¬¾ÍÈÃÎÒÃÇÊÃÄ¿ÒÔ´ý°É¡£
