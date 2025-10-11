AI智能锁引领者萤石亮相中国五金展，三屏Y5000FVX Ultra定义高端入户安全

【天极网家电频道】从“智能锁”到“AI智能锁”，萤石正在用一场技术革命，重新定义“家的入口”。

10月10日，上海新国际博览中心，2025中国国际五金展(CHIS)拉开帷幕。作为亚太地区规模最大的五金盛会，本届展会汇聚了全球顶尖的锁具、安防与智能家居品牌。而在众多参展商中，萤石(EZVIZ)无疑是最受瞩目的焦点之一。作为海康威视控股的智能家居品牌、科创板上市公司，萤石此次以“AI智能锁引领者”为定位，携全线智能入户产品亮相，并重点展示了其年度旗舰新品――9月发布的萤石启明AI人脸视频锁Y5000FVX Ultra。这款被业内称为“智能锁界技术集大成者”的产品，不仅在硬件设计上实现了多项“行业首创”，更在AI交互、安全防护与场景智能化方面树立了新标杆。

2025中国国际五金展萤石展位

一、萤石启明Y5000FVX Ultra亮相：不只是迭代，是“跨越式进化”

Y5000FVX Ultra是萤石在多年高端智能锁市场多年技术积累的最新产品。除了此前DL60FVX等高端产品外，今年3月，其前代产品Y5000FVX已凭借全金属机身、可更换把手、AI交互3.0系统等特性引发行业关注。而此次发布的Ultra版本，则在原有基础上实现了多维度的"超进化"。

萤石启明Y5000FVX Ultra

1. 行业首创多色水墨屏把手，让门锁“活”起来

萤石启明Y5000FVX Ultra首次将多色电子水墨屏应用于门锁把手，支持用户自定义上传图片、显示个性化画面。无论是家庭合影、艺术插画，还是节日主题画面，用户均可通过APP随心切换，实现“365天不重样”的视觉体验。

更值得称道的是，这块屏幕搭载“0耗电”技术，仅在切换画面时消耗微量电力，日常显示0耗电，完全不用担心影响门锁续航。此外，它还支持快递退货码显示，用户在APP生成退货码后，快递员上门按响门铃时，退货码可直接在门锁屏幕上展示，极大提升了生活场景的实用性与仪式感。

萤石启明Y5000FVX Ultra

2. 三屏联动+双摄视野，重构入户视觉体验

萤石启明Y5000FVX Ultra采用“前后三屏”设计：室外为2.13英寸AMOLED屏幕，室内为4.7英寸IPS大屏，加上把手上的4.05英寸水墨屏，形成全方位的信息展示与交互界面。

双摄像头设计同样令人印象深刻：上摄400万像素+下摄200万像素，实现“自上而下”无死角覆盖，彻底解决传统视频锁对地面包裹、低角度区域的视野盲区问题。无论是快递堆放、儿童活动，还是访客站立位置，均可一览无余。

3. 独享财神智能体+AI语音交互，让科技更接地气

萤石启明Y5000FVX Ultra独家搭载“萤财神“智能体，用户可在7种智能形象中自由选择(另外六种是萤小哈、萤喵喵、萤脆脆、萤小团、萤石、萤二爷)，专属 “萤财神”智能体可以在各种节日时设置吉祥祝福，在日常互动中送上好彩头，传统氛围十足，相当适合中国家庭。结合AI语音交互3.0系统，用户只需说“你好萤石，添加人脸”，即可启动人脸录入流程，实现“动口不动手”的智能操作。

萤石启明Y5000FVX Ultra

这套系统背后，是萤石自研的萤石蓝海大模型2.0在端云协同下的能力支撑――它不仅提升了人脸识别的准确率，还支持自然语言理解、上下文感知与离线语音指令，让智能锁从“工具”进化为“管家”。

4. 全金属机身+双锂电池，兼顾美学与实用

萤石Y5000FVX Ultra延续了Y5000系列的全金属机身设计，采用航空级铝合金与CNC精密加工工艺，在耐用性与质感上显著优于市面上常见的IML或玻璃面板产品。同时，双4200mAh锂电池+“日光宝盒”太阳能充电技术，也让其在续航表现上远超同类竞品。

二、技术底色：萤石凭什么成为“AI智能锁引领者”？

Y5000FVX Ultra的发布，并非萤石一时之功。其背后，是萤石在AIoT领域近十年的技术积淀与生态布局。

1. 全域自研：从算法到锁体，不放过任何一个环节

萤石是行业内少数实现全域自研的智能锁企业。从人脸识别模组、视频算法、锁体结构，到云平台服务、移动端应用，萤石均具备自主掌控能力。

2025中国国际五金展萤石展位



以人脸识别为例，萤石自研的3D人脸模组支持OTA远程升级，可不断优化识别效率与防伪能力。其算法中内置“自学习模块”，能适应用户化妆、发型变化、年龄增长等外貌变化，提升长期使用的识别率。

2. 萤石蓝海大模型：从“感知”到“理解”的跨越

2024年，萤石发布家居行业首个具身智能大模型――萤石蓝海大模型，并将其应用于智能锁场景。包括Y5000FVX Ultra在内的萤石全线AI智能锁均可搭载“智能入户管家”增值服务，可基于AI图生文技术，将“爸爸开门”这类简单提醒，升级为“爸爸穿着一件黑色羽绒服，手上拿着多个快递回家了”的细节描述。

此外，AI视频搜索、走廊安全指数分析、包裹看护、儿童出门检测等功能，均在大模型加持下实现了精准度与实用性的跃升。

3. 全场景安全防护：从硬件到信息的全方位守护

2025中国国际五金展萤石展位

在安全层面，萤石启明Y5000FVX Ultra具备C级锁芯、一键布防、童锁防护、防小黑盒、防撬报警、试开报警、虚伪密码、防挟持报警等十多重防护机制。同时，所有人脸、密码等敏感数据均本地存储，不上传至服务器，从根源上杜绝隐私泄露风险。

三、市场表现：智能锁已成萤石第二增长曲线

据新浪财经对萤石2024年财报解读，其智能入户业务收入达7.48亿元，同比增长47.87%，收入占比提升至13.74%(总收入54.42亿)，已成为公司重要的明星业务及第二增长曲线。

数据来源：奥维云网(AVC)线上监测数据

在电商平台上，萤石智能锁同样表现强势。奥维云网数据显示，2025年618期间，萤石在1500-3000元“猫眼大屏+掌静脉+多摄”高端细分市场稳居量额双冠，在2500-3000元高端价位段取得零售额排行榜第二的成绩。

数据来源：奥维云网(AVC)线上监测数据

奥维云网(AVC)消费者调研显示，“质量可靠”“技术领先”是用户选择萤石的重要因素，品牌认知与购买决策高度契合。这些数据背后，是消费者对萤石“AI+安全+体验”产品逻辑的高度认可。

四、行业站位：参与制定《AI智能锁团体标准》

在本届五金展期间，由中国五金制品协会牵头，萤石、德施曼、凯迪仕等企业共同参与起草的《AI智能锁团体标准》 正式发布。这是行业首份针对AI智能锁的技术规范，标志着AI智能锁从“概念阶段”步入“标准化发展”新周期。

作为主要起草单位之一，萤石不仅推动了行业技术标准的建立，其Y5000FVX、Y5000FVS等产品也率先通过检测认证，成为首批符合团体标准的AI智能锁产品。

五、结语：萤石正在书写智能锁的“下一章”

从2016年推出初代指纹锁DL2，到2021年发布首款3D人脸视频锁DL31FVS，再到今天Y5000FVX Ultra的全面进化，萤石用近十年时间，完成了智能锁从“指纹”到“人脸”，从“单点功能”到“全场景智能”的跨越。

2025中国国际五金展萤石展位

而萤石启明Y5000FVX Ultra的发布，不仅是萤石技术实力的集中体现，更是其对“家的入口”这一场景的深度重构。它不再只是一把“锁”，而是一个融合了AI交互、视觉感知、安全防护与情感连接的“智能入户中枢”。

在智能家居竞争日趋白热化的今天，萤石凭借其在视觉技术、AI算法与云平台方面的综合优势，正逐步构筑起一道难以逾越的技术护城河。而萤石启明Y5000FVX Ultra，正是这道护城河上最醒目的旗帜。



