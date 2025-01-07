CES 2025：TCL举行媒体日发布会 创始人&董事长李东生致辞

【天极网家电频道】拉斯维加斯当地时间1月6日11:00-11:45，有着31年CES参展历史的TCL在曼德勒海湾酒店举行媒体发布会，回顾2024发展成就，并携手合作伙伴带来面向2025的新产品、新技术、新方案。

发布会首先由TCL创始人、董事长李东生致辞，并由北美区总裁Mark Zhang为与会媒体分享TCL北美在2024取得的成就。例如对QD-Mini LED科技的持续引领，从2019年首款量产型QD-Mini LED电视，到2024年全球首款亮度达6500nits的QD-Mini LED电视。

TCL也因为在北美电视行业市占率的巨大增长，获得数据研究公司Circana颁发的2025 Performance Award。

在合作伙伴方面，TCL在北美携手Google TV打造出基于电视硬件的丰富智能化应用，并实现与智慧家居领域产品的联动，彰显其在智能物联生态领域的布局。

新品方面，TCL在发布会上带来采用增强型QD-Mini LED技术的新一代QM6K系列电视，搭载全新TCL Halo调光技术，实现LD500精确调光与更高的HDR亮度，拥有从50英寸至98英寸的尺寸选择，同时也已发布官方售价，并在官网开启预定。

TCL还带来全新PLAYCUBE便携式投影，拥有独特的魔方式外形与内置电源设计。TCL移动部门展示了拥有多种视觉健康功能特性的新一代NXTPAPER 4.0类纸屏技术，并带来包括5G智能手机、平板在内的首发产品。

TCL 60 XE NXTPAPER 5G手机采用6.8英寸FHD+ NXTPAPER屏，搭载Max Ink Mode可切换至电子墨水显示模式，呈现类似纸张的观看体验，支持长达一周阅读续航。