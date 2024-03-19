Õæ¡¤Ó°Ôº¼¶Ò»Ìå»¯ ´´Î¬·¢²¼ÐÐÒµÊ×¸öÄÚÖÃ»ØÒô±ÚMini LEDµçÊÓ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÔÚ¼Ò¾Ó¼ÒµçÒ»Ìå»¯µÄÐÂ³±ÏÂ£¬Ò»Ìå»¯µÄÉè¼ÆÔ½À´Ô½ÊÜ»¶Ó£¬³ýÁË³ø·¿¡¢²ÍÌü¡¢ÎÔÊÒ¡¢ÑôÌ¨µÄÖÇÄÜÒ»Ìå»¯Íâ£¬»¹ÓÐ×îÖØÒªµÄ¿ÍÌüÒ»Ìå»¯¡£¿ÍÌüµÄÒ»Ìå»¯ÔÚ½áºÏ¸÷ÖÖµÆ¹â¡¢¿ØÖÆÃæ°å¡¢°²·Àºó£¬µçÊÓÒ²ÈÚºÏµ½¿ÍÌü±³¾°Ç½»ò¿ÍÌüµçÊÓ¹ñÖÐ£¬±ÚÖ½µçÊÓÒ²Ô½À´Ô½ÊÜ»¶Ó¡£È»¶ø¶ÔÓÚÏÖÔÚ³ß´çÔ½À´Ô½´óµÄµçÊÓÀ´Ëµ£¬ÔÚÊµÏÖ¸üºÃµÄÊÓ¾õÐ§¹ûÏÂÉùÒôÐ§¹ûÍùÍù±»ºöÊÓ£¬ÏëÒª¸üºÃµÄÉùÒôÐ§¹û¾Í²»µÃ²»¶îÍâÅäÖÃ»ØÒô±ÚÒ»ÀàµÄÒôÏì£¬¶ÔÓÚ¿ÍÌüÒ»Ìå»¯¾Í»á´øÀ´Öî¶àµÄÄÑÌâ£¬¶ø´´Î¬µçÊÓÔòÍ¨¹ý¼¼Êõ´´ÐÂ·¢²¼ÐÐÒµÊ×¸öÄÚÖÃ»ØÒô±ÚµÄMini LEDµçÊÓA5D Pro£¬ÊµÏÖÒô»µÄÍêÃÀÈÚºÏ¡£
´´Î¬µçÊÓ A5D Pro
ÔÚ´´Î¬µçÊÓA5D ProÖ®Ç°£¬²»ÉÙÆ·ÅÆ¸ß¶ËµçÊÓ¡¢¸ß¶Ë¼¤¹âÍ¶Ó°ÎªÁË½â¾öÒôÖÊÎÊÌâ£¬¼¸ºõ¶¼»áÍÆ¼ö´îÅäÍâÖÃµÄ»ØÒô±Ú·ÅÖÃÓÚµçÊÓ¹ñÉÏ£¬»òÕßÖÁÉÙ²ÉÓÃ2.1ÍâÖÃÒ»¸öµÍÒôÅÚ+Á½¸öÈ«Æµµ¥ÔªµÄÄ£Ê½À´½â¾ö£¬²»½ö×ßÏßÂé·³£¬Ã¿´Î¿ªÆôÒ²ÐèÒª´ò¿ª²»Í¬µÄµçÔ´£¬¸üÖØÒªµÄÓ°Ïì¿ÍÌüÒ»Ìå»¯µÄÃÀ¹Û¼°²¼¾Ö¡£´´Î¬Õâ¸öALL IN ONEµÄÉè¼Æ²»½ö±£Ö¤ÁËÊÓ¾õºÍÌý¾õµÄÏíÊÜ£¬Ò²ÈÃ¿ÍÌüµÄÒ»Ìå»¯²¼¾Ö¸ü¼Ó±ã½Ý¡£
µ±È»£¬ÄÚÖÃÒôÏäÊÇºÜ¶àµçÊÓ¶¼ÓÐµÄ£¬ÎÒÃÇÀ´¿´¿´´´Î¬ÄÚÖÃµÄ»ØÒô±ÚÔÚ¼¼Êõ²ÎÊýÉÏÊÇÈçºÎµÄ¡£ÆäÖ÷ÉùµÀ²ÉÓÃ35x110mm´ó¿Ú¾¶´ó³å³ÌÈ«Æµµ¥Ôª£¬Á½×éÖØµÍÒô¼°ÎÞÔ´·øÉäÆ÷µ¥Ôª£¬ËÄ¸ö¸ßÒôµ¥Ôª£¬¸ß¡¢ÖÐ¡¢µÍÈýÆµµ¥Ôª¸÷Ë¾ÆäÖ°£¬Ïà¶ÔÖ»ÓÐ5W-50WµÄÆÕÍ¨µçÊÓÒªÇ¿ÉÏºÜ¶à¡£ÓÉÓÚ¸ßÒôµÄ·½ÏòÐÔ×îÇ¿£¬Á½Â·²à³öµÄ¶ÀÁ¢¸ßÒôµ¥Ôª¿ÉÒÔ¹¹½¨³öÁ¢Ìå»¯Éù³¡£¬´ó·ùÌáÉýÁËÉùÒôµÄ»·ÈÆ¸Ð¡£Í¬Ê±A5D ProÔÚÈí¼þÉÏÖ§³Ö¶Å±ÈÈ«¾°Éù+DTS½âÂë£¬²¢ÁªºÏ¹ú¼ÊÒôÏìÆ·ÅÆ¡ª¡ª¹þÂüÁªºÏµ÷Ð££¬ÎªÓÃ»§ÔÚ¹ÛÓ°Ê±´øÀ´Ó°Ôº¼¶µÄÊÓÌýÌåÑé¡£
³ýÁË×¿Ô½µÄÉùÒôÐ¡¹úÍâ£¬´´Î¬µçÊÓA5D ProÁªºÏ¾©¶«·½(BOE)£¬ÎªA5D Pro¶¨ÖÆ×¨Êô¸ßÍ¸Éä²£Á§Ãæ°å¡£¸ÃÃæ°å²ÉÓÃTVÐÐÒµ×îÏÈ½øµÄ°ëµ¼Ìå²ÄÁÏÑõ»¯î÷ïØÐ¿(IGZO-TFT)£¬ÌáÉý24%ÆÁÄ»Í¸¹âÂÊ£¬ÅäºÏ·ÖÇøºÍÁÁ¶È£¬³ÊÏÖ¸ü¸ß¶Ô±È¶È¡¢¸üÇåÎúÍ¸ÁÁµÄ Mini LED»ÖÊ¡£
µãÆÀ£ºÓëÊ±¾ã½øÊÇ·Ç³£±ØÒª£¬ÔÚ¹úÄÚ¼Ò¾Ó¼ÒµçÒ»Ìå»¯µÄÐÂ³±ÏÂ£¬´´Î¬´øÀ´ÁË·Ç³£²»´íµÄÒ»Ìå»¯¿ÍÌüÓ°Òô½â¾ö·½°¸£¬²»½ö°ïÖúÉè¼ÆÊ¦¸üºÃµÄ¹æ»®¿ÍÌüÉè¼Æ£¬Ò²ÄÜÎªÓÃ»§´øÀ´¸üºÃµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â