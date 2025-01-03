CES2025前瞻：来看看TCL将亮相哪些重磅技术与新产品

【天极网家电频道】国际消费类电子产品展览会(CES 2025)即将于2025年1月7日至10日在拉斯维加斯举行，作为一年一度的“科技春秋”，将会有来自世界各地的头部科技玩家展示最前沿的创新技术和卓越产品，其中也包括有着31年参展历史的TCL，不仅将展示多项重磅技术与新产品，同时也是本次展会中参展面积最大的中国品牌。

在本届CES上，TCL实业将推出一系列创新产品及解决方案，在屏显领域重点展示最新一代Mini LED大屏显示技术及全球最大尺寸QD-Mini LED电视，最大程度满足用户身临其境的视觉体验，同时还将推出艺术电视、电竞屏、手机、平板、投影仪、雷鸟AR眼镜、车载显示等屏显产品。TCL不仅在屏显领域保持技术领先，更是积极拓展其全品类智能物联生态，在智慧家居领域，将带来陪伴式AI产品、空调、冰箱、洗衣机、智能门锁、安防摄像头、路由器、光伏科技以及汽车智能座舱解决方案等，为用户带来前所未有的智能生活体验。

而TCL华星则将带来印刷OLED技术、最新车载显示以及全新技术品牌APEX，其中印刷OLED还是目前显示行业里由中国企业引领全球进入到商用阶段的技术，标志着中国在全球显示技术领域取得重大突破，搭载印刷OLED技术的创新产品无疑会成为展会上的一大亮点;同时其推出的车载显示产品也将为用户带来更舒适智能的驾驶体验，助力提升驾驶安全性、视觉舒适度、智能化等。

此外，TCL华星先进显示技术品牌APEX也将迎来首次海外亮相，通过HVA、HFS、IJP OLED、FMM OLED、MLCD及MLED等多元显示技术，提供更宜人的显示体验、更信赖的视觉健康、更永续的绿色低碳，那除了上述亮点外，TCL华星还会展出涵盖电视、显示器、车载、笔电、平板、手机、VR等显示领域的众多重磅新品，为全球消费者带来视觉感官的极致享受。

TCL作为中国品牌全球化的先行者，始终坚持“全球化+本土化”战略，不仅关注全球消费者的需求，更着重与当地市场深度融合，又凭借在产品和技术领域的持续创新和突破，赢得全球消费者的认可。据数据显示，2024年前三季度，TCL电视全球出货量共计2,001万台，位列全球前二，电视零售量在澳洲、菲律宾、缅甸位居第一，在法国、瑞典、波兰，排名第二;在北美市场，TCL电视出货量同比增长27.5%，前三季度零售量位列美国第二。

如果有感兴趣的朋友可以前往TCL展位(Central Hall#17704)感受一下科技的魅力。