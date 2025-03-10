ºó»ÚÃ»ÔçÂò£¡Õâ3¿î×Ô¼¯³¾Îü³¾Æ÷Ò»¼ü¸ã¶¨ÄãµÄÈ«ÎÝÇå½à~
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Ã¿ÌìÇÚÇÚ¿Ò¿Ò´òÉ¨ÎÀÉú£¬¿´ËÆ¸É¾»Õû½àµÄ¼ÒÀï£¬ÆäÊµ¸÷ÖÖ¼Ò¾ßµ×ÏÂµÄ»Ò³¾ºñµÃ¶¼ÄÜÐ´×Ö£¬ê÷½Çê¸ê¹´¦»¹ÓÐÒþ²ØµÄÖ½Ð¼£¬Í··¢£¬Ã÷Ã÷ºÜ¸É¾»µÄÉ³·¢ºÍ´²×ÜÄÜÃþµ½Ï¸ËéµÄÉ³Á£µÈµÈ£¬²»½ö×Ô¼ºÀÛ×ÅÁË£¬ÕâÎÀÉúÓÖºÃÏñÃ»ÍêÈ«´òÉ¨£¿
Èç¹û¶ÔÇå½àÖÊÁ¿ÒªÇó±È½Ï¸ßµÄÈËÈº£¬Îü³¾Æ÷ÎÞÒÉÊÇ¸üÃ÷ÖÇµÄÑ¡Ôñ£¬²»½öÓµÓÐÇ¿´óµÄÎüÁ¦£¬»¹Åä±¸ÁË¶àÖÖË¢Í·ºÍÅä¼þ£¬Ò»»ú¶àÓÃ£¬Ïàµ±ÓÚÓµÓÐÁËÉ¨Öã¡¢Ä¨²¼¡¢³ýòýÒÇ¡¢·ìÏ¶Çå½àË¢µÈÎå»¨°ËÃÅµÄÇåÉ¨¹¤¾ß¡£ÔÚÈÕ³£µØÃæÇå½àÖÐ£¬ÎÞÂÛÊÇµØ°å¡¢´É×©»¹ÊÇµØÌº¶¼ÄÜÇáËÉÓ¦¶Ô£¬Ë²¼äÎü×ß¸÷Àà»Ò³¾ºÍÀ¬»ø;Õë¶ÔÉ³·¢¡¢´²ÆÌ¡¢´°Á±µÈ²¼ÒÕ¼Ò¾ß»¹ÄÜ½øÐÐÉî¶ÈÇå½à£¬ÓÐÐ§È¥³ý³¾òý¡¢Ã«Ð¼µÈ¹ýÃôÔ´;Ãæ¶ÔÍ»·¢µÄÇå½àÐèÇó±ÈÈç´ò·µÄÁãÊ³»òÃ¨É°µÈÒ²ÄÜ¿ìËÙÇåÀí£¬´ó´ó½ÚÊ¡Ê±¼ä;Ëü»¹¿ÉÒÔÇåÀíÌì»¨°å¡¢µõµÆ¡¢¿Õµ÷³ö·ç¿Ú»òÃÅ´°¹ìµÀµÈ¸ß´¦ºÍ·ìÏ¶»Ò³¾£¬»ù±¾ÄÜÂú×ãÈ«ÎÝ²»Í¬³¡¾°µÄÇå½àÐèÇó¡£´ËÍâ£¬¾ßÓÐµÄ×Ô¼¯³¾¹¦ÄÜÔÚÄãÇå½àÍê±ÏºóÎÞÐèÊÖ¶¯Æµ·±ÇåÀíÀ¬»ø£¬»¹ÄÜ±ÜÃâ»Ò³¾·ÉÑï´øÀ´µÄ¶þ´ÎÎÛÈ¾£¬¸ü¼ÓÊ¡ÐÄÊ¡Á¦¡£
ËùÒÔ£¬½ñÌì¾ÍÀ´¸ø´ó¼ÒÍÆ¼ö3¿î¹¦ÄÜÇ¿´ó¡¢Çå½àÓÖ¸ßÐ§¡¢¸²¸ÇÈ«³¡¾°Çå½àµÄÊÖ³ÖÎü³¾Æ÷£¬¶øÇÒÐøº½³¤£¬¾ÍËãÊÇ´ó»§ÐÍ¼ÒÍ¥£¬Ò²ÄÜÂú×ãÈ«ÎÝµÄÏ¸ÖÂÇå½à£¬ÖÐÍ¾ÎÞÐèÆµ·±³äµç£¬ÈÃÄã½ñºó¸æ±ðÎÞÐ§´òÉ¨~
ËÕ²´¶ûC36MAX-SL(10S×Ô¶¯¸ßÐ§µÍÒô¼¯³¾£¬×Óµ¯Í·Ê½Ðý·ç×¶·ÀÃ«·¢²øÈÆ)£¬¾©¶«¹ú²¹ÓÅ»Ýºó£º1444Ôª
ËÕ²´¶ûC36MAX-SLÎü³¾Æ÷×î´óÁÁµã¾ÍÊÇ²ÉÓÃµÄ´´ÐÂ´µÅÅÊ½È«Á´Â·¼¯³¾£¬¾ßÓÐ33KPaÎüÁ¦Õæ¿Õ¶È£¬¶Ì¶Ì10Ãë¾ÍÄÜ¼¯³¾Íê±Ï£¬´îÅä2.5L´óÈÝÁ¿¼¯³¾´ü£¬¿¹¾úÂÊ´ï99.99%£¬¿ÉÒÔ90ÌìÃâµ¹³¾»Ò£¬µ±³¾´ü¿ìÂúÊ±»¹»áÁÁµÆÌáÊ¾¡£ÔÚÃ«·¢·À²ø·½Ãæ£¬²ÉÓÃµÄ×Óµ¯Í·Ê½Ðý·ç×¶Éè¼ÆÒ²ÊÇÒ»´óÁÁµã£¬ÓÐÐ§·ÀÖ¹Ã«·¢¾À½á£¬ÎÞÐè·ÑÁ¦´òÀí¡£
Çå½à·½Ãæ£¬Õâ¿îÎü³¾Æ÷´îÔØÁËÐÂÒ»´úÎÞË¢µç»ú£¬ÎüÈë¹¦ÂÊ¸ß´ï215AW£¬Æ½Ê±ÇåÀí¼ÒÀïµÄ³èÎïÃ«·¢¡¢Í··¢¡¢ÁãÊ³µÈ¿ÅÁ£×´»Ò³¾¶¼¿ÉÒÔÇáËÉ´òÀí£¬´îÅäË«ÂÌµÆÏÔ³¾¹¦ÄÜ£¬32±¶·Å´óÎ¢³¾£¬ÈâÑÛÄÑ¼ûµÄÏ¸Ð¡»Ò³¾·Û³¾Ò²ÎÞËù¶ÝÐÎ£¬ÈÃÇå½à¸ü³¹µ×¡£Ëü»¹¾ßÓÐ¶àÖØ¹ýÂËÏµÍ³£¬Éý¼¶µÄH13¼¶º£ÅÁ¿É¾«×¼Ëø¶¨Î¢³¾¿ÅÁ££¬¾«ÃÜ¹ýÂË¸ß´ï99.9%£¬ÓÐÐ§±£»¤Ò×¹ýÃô¼°Ä¸Ó¤ÈËÈºµÄºôÎüµÀ½¡¿µ¡£Í¬Ê±60·ÖÖÓµÄ³¤Ðøº½£¬×ãÒÔÂú×ã300m²´ó»§ÐÍ¼ÒÍ¥µÄÇå½à¹¤×÷¡£
Åä¼þ·½Ãæ£¬³ýÁËÂÌ¹âÈíÈÞµØË¢£¬»¹ÅäÓÐµç¶¯³ýòýË¢¿É¶Ô´²ÈìÉ³·¢±§ÕíÉî²ãÇå½à£¬³ýòýÂÊ¸ß´ï100%£¬ÌØ±ðÊÊºÏÒ×Ãô¸ÐÈËÈº;¿í×ìÃ«Ë¢ÔòÓÃÓÚÇå½àÌì»¨°å¡¢´°Á±µÈ£¬»¹ÓÐ³¤±âÎüÔòÉîÈëÏÁÕ·ìÏ¶£¬²»Í¬Åä¼þÂú×ãÁË¸÷ÖÖ³¡¾°µÄÇå½àÐèÇó£¬È«·½Î»ÊØ»¤¾Ó¼Ò½¡¿µ¡£
ÃÀµÄQ9 Station(90ÌìÃâµ¹À¬»ø£¬230AW´óÎüÁ¦)£¬¾©¶«¹ú²¹ÓÅ»Ýºó£º1869Ôª
ÃÀµÄQ9 StationÕâ¿îÎü³¾Æ÷×î´óÁÁµã¾ÍÊÇÅä±¸µÄÈýºÏÒ»¿Õ¼äÕ¾£¬Í¨¹ýÈý¶ÎÊ½¼¯³¾(Ò»¼¯´ó¿ÅÁ£À¬»ø¡¢¶þ¼¯Ã«·¢¡¢Èý¼¯¸¡³¾)ÊµÏÖ90ÌìÃâµ¹À¬»ø£¬³¹µ×½â·ÅË«ÊÖ£¬³ýÁË×Ô¶¯¼¯³¾£¬»¹Ö§³Ö×Ô¶¯³äµç£¬90·ÖÖÓ³¤Ðøº½£¬ÒÔ¼°µÍ°«Ê½ÊÕÄÉÉè¼Æ£¬·ÅÖÃÕû½à²»Õ¼¿Õ¼ä¡£
ÔÚÇå½à·½Ãæ£¬Q9 Station»¹´îÔØÁË230AWì«·ç¼¶ÎüÁ¦£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô¸÷ÖÖ½ÇÂä·ìÏ¶µÄÀ¬»ø£¬Íâ¼Ó180¡ãÈ«¹ã½ÇÂÌ¹â»¹¿ÉÒÔÇáËÉÉ¨³ýÒþ²ØµÄ»Ò³¾£¬È·±£Çå½à²»ÁôËÀ½Ç¡£Õë¶ÔÃ«·¢²øÈÆÎÊÌâ£¬²ÉÓÃµÄÈ«Á´Â··À²øÈÆÏµÍ³£¬Í¨¹ý¹öË¢ÄÚÖÃµ¶Æ¬¿ÉÒÔÖ÷¶¯ÇÐ¸î³¤·¢»ò³èÎïÃ«·¢£¬ÊµÏÖ99.99%·À²øÐ§¹û£¬±ÜÃâÊÖ¶¯ÇåÀíµÄ·³ÄÕ¡£Í¬Ê±»¹ÓÐÃÀµÄ×¨ÑÐµÄÎåÖØ¹ýÂËÏµÍ³£¬´Ó³¾±¡¢»ùÕ¾¡¢µ½³¾´ü£¬²ã²ã¹ýÂË¼õÉÙ³¾òý»¨·ÛµÈ£¬ÓÈÆä¶ÔÒ×¹ýÃôÈËÈº·Ç³£ÓÑºÃ¡£
Åä¼þ·½Ãæ£¬Q9 Station²»½öÅäÓÐÖ÷µØË¢£¬»¹ÅäÓÐ¶þºÏÒ»Ë¢Í·£¬ÆäÖÐ³¤±âÎüÊÊÓÃÓÚ´°·ì£¬½ÇÂä£¬É³·¢·ìµÈÐ¡·ìÏ¶´¦µÄ»Ò³¾¼°Ã«Ìõ£¬Ã«Ë¢ÔòÊÊºÏÇåÀíµçÆ÷É¢ÈÈ¿×£¬¿Õµ÷¹ýÂËÍø£¬×ÀÃæ¡¢¼üÅÌµÈ²»¹æÔòµÄ±íÃæ;ÅäÓÐµÄµç¶¯³ýòýË¢¿ÉÒÔÇå½à´²¡¢É³·¢¡¢´°Á±µÈ£¬´ïµ½Îü³¾³ýòýµÄÐ§¹û£¬³ýòýÂÊ¸ß´ï99.99%£¬¸²¸Ç¶à³¡¾°Çå½à¡£
×·ÃÙZ20 Station(90ÌìÃâµ¹À¬»ø¡¢5ÖØÕû»ú¹ýÂËÏµÍ³)£¬¾©¶«¹ú²¹ÓÅ»Ýºó£º2804Ôª
×·ÃÙZ20 Station×î´óÁÁµã¾ÍÊÇÅä±¸µÄÈ«ÄÜ»ùÕ¾£¬¿ÉÒÔÊµÏÖ10Ãë¼¯³¾¡¢90Ìì²»¶¯ÊÖµ¹³¾£¬±ÜÃâÊÖ¶¯ÇåÀí¶þ´ÎÎÛÈ¾£¬Í¬Ê±ÖÇÄÜ¸ÐÓ¦ÌáÐÑ³¾´ü¸ü»»¡£´îÔØµÄ×·ÃÙ×ÔÑÐ×Ô²úÂí´ï£¬¿É²úÉú200AW´óÎüÁ¦£¬ÇáËÉÓ¦¶ÔÃ«·¢¡¢´ó¿ÅÁ£¡¢³¾òýµÈÀ¬»ø¡£
Åä¼þ·½Ãæ£¬µØÌºÖ÷Ë¢¿ÉÊÊÓÃÓÚµØÌº¡¢µØµæ£¬Í¨¹ýÃ«ÌõÅÄ´òÅäºÏ´óÎüÁ¦Çå³ý»Ò³¾;ÂÌ¹âÏÔ³¾Ìù±ßÈíÈÞË¢ÔòÊÊÓÃÓÚµØ°å¡¢´É×©£¬Îü³ýÃ«·¢¡¢ËéÐ¼µÈ;³ýÁËÒÔÉÏË«µØË¢£¬»¹ÅäÓÐ·À²øÃ«³ýòýË¢¡¢³ý³¾ÈíÃ«Ë¢ÒÔ¼°¶þºÏÒ»³¤±âÎü£¬¸²¸ÇµØ°å¡¢µØÌº¡¢É³·¢¡¢´°Á±¡¢×ÀÃæµÈ¶àÖÖ³¡¾°£¬³ýòýÂÊ¸ß´ï99.9%¡£
Z20 Station»¹¾ßÓÐ5ÖØÕû»ú¹ýÂËÏµÍ³£¬»ùÕ¾ÉèÓÐÃÜ·âÊ½¹ýÂËÍø£¬¿ÉËø×¡Ð¡ÖÁ0.3¦ÌmµÄÎ¢³¾Èç»¨·Û¡¢³¾òý£¬¸ßÐ§¹ýÂË99.9%Î¢³¾£¬Ê±¿Ì»¹Ô½à¾»¿ÕÆø£¬¶ÔÒ×Ãô¸ÐÈËÈº¡¢Ä¸Ó¤¼ÒÍ¥¼«ÆäÓÑºÃ¡£´ËÍâ£¬Ðøº½³¤´ï90·ÖÖÓ£¬¾ÍËãÊÇ´ó»§ÐÍÉî¶ÈÇå½àÒ²ÄÜÇáËÉÓ¦¶Ô¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â