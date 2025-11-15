2025ÄêÏúÁ¿Ïú¶îË«µÚÒ»£¡¿ÆÎÖË¹¹öÍ²Ï´µØ»úÆ÷ÈË¼ÌÐø³Æ°ÔÖÐ¹úÊÐ³¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿½üÈÕ£¬È¨ÍþÊÐ³¡ÑÐ¾¿»ú¹¹°ÂÎ¬ÔÆÍø(AVC)·¢²¼ÈÏÖ¤£¬¿ÆÎÖË¹»úÆ÷ÈËÕ¶»ñÖÐ¹ú¹öÍ²»îË®Ï´µØ»úÆ÷ÈËÊÐ³¡¹æÄ£µÚÒ»¡£Õâ·ÝÈÏÖ¤²»½ö¿Ï¶¨ÁË¿ÆÎÖË¹¹öÍ²Ï´µØ»úÆ÷ÈË¿ªÍØÕß¡¢Áìµ¼ÕßµÄµØÎ»£¬¸ü±êÖ¾×Å¿ÆÎÖË¹ÂÊÏÈ¿ª´´µÄ¹öÍ²»îË®¼¼ÊõÂ·¾¶£¬ÒÑ´ÓÐÐÒµ´´ÐÂ·½ÏòÉý¼¶ÎªÖ÷Á÷Ïû·ÑÑ¡Ôñ¡£
ÊÐ³¡¹æÄ£µÚÒ»£º°ÂÎ¬ÔÆÍøÈ¨ÍþÈÏÖ¤£¬ÏúÁ¿¿Ú±®Ë«ÖØÑéÖ¤
°ÂÎ¬ÔÆÍøÈ¨ÍþÈÏÖ¤µÄ±³ºó£¬ÊÇÊÐ³¡ÏúÁ¿ÓëÓÃ»§¿Ú±®µÄË«ÖØÖ§³Å¡ª¡ª¸ù¾Ý2025Äê1-10ÔÂ¼à²âÊý¾ÝÏÔÊ¾£º¿ÆÎÖË¹¹öÍ²»îË®Ï´µØ»úÆ÷ÈËÒÔ91.9%ÏúÁ¿Õ¼±È¡¢91.5%ÏúÊÛ¶îÕ¼±ÈµÄ¾ø¶ÔÓÅÊÆ£¬ÄÃÏÂÏúÊÛÁ¿ÓëÏúÊÛ¶îË«µÚÒ»¡£
ÕâÒ»³É¼¨ÔÚ¹Ø¼üÓªÏú½ÚµãÖÐ¸üµÃµ½³ä·ÖÓ¡Ö¤£º618´ó´ÙÆÚ¼ä¿ÆÎÖË¹¹öÍ²Ï´µØ»úÆ÷ÈËÏúÁ¿Õ¼´óÅÌ±ÈÀý³¬20%£¬×ÜÏúÁ¿³¬31ÍòÌ¨;ÔÚ¸Õ¸Õ½áÊøµÄË«11´ó´ÙÖÐ£¬¿ÆÎÖË¹¹öÍ²ÏµÁÐ²úÆ·µçÉÌÆ½Ì¨×ÛºÏºÃÆÀÂÊ³¬ 99%£¬ÓÃ¿Ú±®Ó¡Ö¤²úÆ·Ó²ÊµÁ¦£¬³ÖÐøÁìÅÜ¹öÍ²»îË®Ï´µØ»úÆ÷ÈËÊÐ³¡¡£
¸üÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬¿ÆÎÖË¹ÒÑÁ¬ÐøÊ®Äê²õÁªÖÐ¹úÉ¨µØ»úÆ÷ÈËÊÐ³¡¹æÄ£µÚÒ»£¬ÔÚ¹öÍ²ÈüµÀµÄÁìÏÈ¸üÊÇ²¢·ÇÅ¼È»¡ª¡ªÆä¹öÍ²»îË®Æ·ÀàÈ«ÇòÀÛ¼Æ»ñµÃ150ÍòÓÃ»§Çàíù£¬Ã÷ÐÇ²úÆ·µØ±¦XÏµÁÐÈ«ÇòÈÈÏú³¬310ÍòÌ¨£¬ÓÃÊÐ³¡±íÏÖº»ÊµÁË¡°¹öÍ²µÚÒ»=¿ÆÎÖË¹¡±µÄÐÐÒµÈÏÖª¡£
¶À¼Ò×¨Àû¼¼Êõ£º¿ª´´¹öÍ²»îË®Â·¾¶£¬ÒýÁìÐÐÒµµü´úÉý¼¶
ÓÃ»§µÄ¸ß¶ÈÈÏ¿É£¬ºËÐÄÔ´ÓÚ¿ÆÎÖË¹µÄ¡°OZMO ROLLER ºãÑ¹¹öÍ²»îË®Ï´µØ×¨Àû¡±¡£ÔÚÕâÒ»×¨Àû¼¼ÊõÏÂ£¬ÓÉÊµÊ±ÅçÁÜ¾»Ë®±£³Ö¹öÍ²ÊªÈóµÄÅçÁÜÏµÍ³¡¢½ôÌù¹öÍ²¹Î³ý±íÃæÎÛ×ÕÓëÐîË®µÄºãÑ¹ÎÛË®¹ÎÌõ£¬ÒÔ¼°½«ÎÛË®¼°Ê±³éÀëÖÁÎÛË®²ÖµÄ»ØÊÕÏµÍ³£¬¹²Í¬¹¹³É¿ÆÎÖË¹µÄºãÑ¹»îË®¹öÍ²×ÔÇå½à»úÖÆ¡£¸Ã»úÖÆÄÜ¹»ÔÚ¹öÍ²ÔË×ªµÄÃ¿Ò»¸öÖÜÆÚÍê³É¡°¹ÎÎÛ¡ª²¹Ë®¡ªÇå½à¡ª¹ÎÎÛ¡±µÄÑ»·£¬Ê¹ÍÏ²¼Ê¼ÖÕ±£³ÖÏà¶Ô½à¾»×´Ì¬£¬´ÓÔ´Í·±ÜÃâ´«Í³ÍÏ²¼ÅÌ³£¼ûµÄ¡°ÒÔÔàÍÏÔà¡±ÎÊÌâ¡£
×÷Îª¹öÍ²Ï´µØ»úÆ÷ÈËµÄ¿ªÍØÕß¡¢Áìµ¼Õß£¬¿ÆÎÖË¹ÊÇÒµÄÚÊ×¸öÍÆ³ö¡°ºãÑ¹»îË®¹öÍ²Ï´µØ¡±¼¼ÊõÓë²úÆ·µÄÆ·ÅÆ£º´Ó2024ÄêÍÆ³öÊ×¿î´îÔØºãÑ¹»îË®¹öÍ²¼¼ÊõµÄµØ±¦X8ºó£¬²»¶Ï½øÐÐ²úÆ·Óë¼¼ÊõµÄµü´ú´´ÐÂ£¬Â½ÐøÍÆ³öµØ±¦T80¡¢T80S¡¢µØ±¦X9¡¢X11µÈ¶à¿î»úÐÍ£¬½«¹öÍ²¼¼Êõµü´úÉý¼¶ÖÁOZMO ROLLER 2.0 ºãÑ¹»îË®Ï´µØ¼¼Êõ£¬Í¬²½»¹µü´úTruEdge ÁéÏ¶ 3.0ºãÌù±ß¼¼Êõ¡¢ZeroTangleÁé²ø3.0·À²øÈÆ¼¼ÊõµÈ¸¨Öú¼¼Êõ£¬³ÖÐøÍêÉÆÓÃ»§µÄÇå½àÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
Æ¾½è½ü2500ÏîÈ«Çò×¨Àû¹¹³ÉµÄ¼¼ÊõÌåÏµ£¬¿ÆÎÖË¹µì¶¨ÁËÆäÔÚ¹öÍ²»îË®ÁìÓòµÄ¼¼Êõ»ù´¡£¬2018ÄêÒÔÀ´ÀÛ¼Æ³¬40ÒÚÔªµÄÑÐ·¢Í¶Èë¸ü±£ÕÏÁË¼¼Êõ³ÖÐøÑÝ½ø¡ª¡ª¿ÆÎÖË¹²»½ö×ÔÉíÊµÏÖ¼¼ÊõÓëÊÐ³¡µÄÍ¬²½Ôö³¤£¬¸üÍÆ¶¯Õû¸öÐÐÒµ´Ó¡°É¨µÃ¸É¾»¡±Ïò¡°Ï´µÃ³¹µ×¡±×ªÐÍ£¬¹öÍ²»îË®ÒÑ³ÉÎªÏ´µØ»úÆ÷ÈËµÄÎ´À´Ç÷ÊÆ£¬¶ø¿ÆÎÖË¹Æ¾½è·Ý¶îµÚÒ»µÄÊÐ³¡±íÏÖ£¬ÕýÊÇÕâÒ»Ç÷ÊÆµÄºËÐÄÒýÁìÕß¡£Æ¾½è¶ÔÓÃ»§Çå½àÐèÇóµÄÉî¿Ì¶´²ì£¬¿ÆÎÖË¹µÄÃ¿Ò»´Î´´ÐÂ¶¼Ö±»÷ÐÐÒµÍ´µã£¬ÕâÖÖ¡°¼¼Êõ´´ÐÂ-ÓÃ»§ÈÏ¿É-ÊÐ³¡ÁìÏÈ¡±µÄÕýÏòÑ»·£¬ÈÃ¿ÆÎÖË¹²»½ö×øÎÈ¹öÍ²ÈüµÀÍ·°Ñ½»ÒÎ£¬¸ü³ÉÎªÐÐÒµ¹«ÈÏµÄ¹öÍ²»îË®¼¼Êõ¶¨ÒåÕß¡£
ÐÐÒµÁìÅÜµØÎ»£ºÈÏÖ¤º»Êµ±ê¸ËµØÎ»£¬¼¼Êõ²¼¾Ö¿ªÆôÐÂÆª
´Ë´Î°ÂÎ¬ÔÆÍøµÄÈ¨ÍþÈÏÖ¤£¬²»½öÔÙ´ÎÈ·ÈÏÁË¿ÆÎÖË¹ÔÚ¹öÍ²ÈüµÀµÄÁìÏÈµØÎ»£¬Ò²½øÒ»²½Ç¿»¯ÁË¡°¹öÍ²Ï´µØ»úÆ÷ÈË=¿ÆÎÖË¹¡±µÄÐÐÒµ¹²Ê¶¡£2025Äê±»ÒµÄÚÊÓÎªÉ¨µØ»úµÄ¡°¹öÍ²Äê¡±£¬¿ÆÎÖË¹½«ÔÚÁ¬ÐøÊ®ÄêÖÐ¹úÊÐ³¡¹æÄ£µÚÒ»µÄ»ù´¡ÉÏ£¬ÒÔ´Ë´ÎÈÏÖ¤ÎªÐÂµÄÆðµã£¬¼á³ÖÒÔ¼¼Êõ´´ÐÂÎªºËÐÄÇý¶¯Á¦£¬ÒÔÒýÁìÕßÖ®×ËÍÆ¶¯ÐÐÒµ³ÖÐøÔ¾Éý£¬´ø¶¯ÖÇÄÜÇå½àÐÐÒµÂõÏò¸ü¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©¸ü¸ßÐ§¡¢¸ü¿É¿¿µÄÇå½àÌåÑé¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â