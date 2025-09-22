¼«Ã×Ê×¿îµçÓ°»úT10·¢²¼£º0.78DMD´ó³ß´çÐ¾Æ¬ ÈçºÎÖØËÜ¸ß¶Ë¼ÒÓÃÍ¶Ó°ÏëÏó
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿9ÔÂ19ÈÕ£¬¼«Ã×ÔÚ¹ãÖÝ¾Ù°ìÐÂÆ·Æ·¼ø»á£¬ÕýÊ½ÍÆ³öÁËÈ«ÐÂÒ»´úÆì½¢Í¶Ó°»ú¡ª¡ª¼«Ã×T10¡£×÷Îª¼«Ã×Ê·ÉÏÊ×¿î±»¶¨ÒåÎª¡°µçÓ°»ú¡±µÄ²úÆ·£¬T10²»½öÔÚÓ²¼þÅäÖÃÉÏ´ó·ù¶ÈÔ¾Éý£¬Ò²ÔÚÆ·ÅÆÕ½ÂÔºÍÐÐÒµ²ãÃæÊÍ·Å³öÐÂµÄÐÅºÅ¡ª¡ªÔÚ´æÁ¿¾ºÕùµÄÍ¶Ó°ÊÐ³¡ÖÐ£¬¼«Ã×ÆÚÍûÓÃ¡°ÌåÑé¹²Ãù¡±Ìæ´ú¡°²ÎÊýÄÚ¾í¡±£¬Îª¼ÒÓÃÍ¶Ó°ÐÐÒµÖØËÜÐÂ¸ñ¾Ö¡£
´ÓÈ«ÇòÊÐ³¡À´¿´£¬¼«Ã×ÒÑÁ¬ÐøÁ½ÄêÎÈ¾Ó¼ÒÓÃÍ¶Ó°³ö»õÁ¿µÚÒ»£¬ÓÃ»§±é²¼100¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø£¬È«ÇòÇþµÀµãÎ»³¬¹ý6000¼Ò¡£µ«¶ÔÓÚÒ»¸öÒÑ¾½øÈë´æÁ¿½×¶ÎµÄÐÐÒµ¶øÑÔ£¬¼ÌÐø±£³ÖÁìÏÈ²¢²»ÈÝÒ×£¬¶ø±¾´ÎT10µÄ·¢²¼Ò²ÕýÊÇ¼«Ã×¶Ô×ÔÉíº½ÏòµÄÒ»´ÎÖØÐÂÃª¶¨¡£
´óµ¨³¢ÊÔ£º¹¤³Ì¼¶Ð¾Æ¬ÏÂ·Å
T10×îÏÔÖøµÄÓ²¼þÍ»ÆÆÔÚÓÚÊ×´Î½«¹¤³Ì¼¶µÄ0.78DMDÐ¾Æ¬ÏÂ·Åµ½Ïû·Ñ¼¶²úÆ·¡£Õâ¿Å´ó³ß´çÐ¾Æ¬´ËÇ°Ö÷ÒªÓÃÓÚ×¨Òµ¹¤³Ì»ú£¬ÆäÓÅÊÆÔÚÓÚ½âÎöÁ¦ºÍ¹âÍ¨Á¿µÄ¼¸ºÎ¼¶ÌáÉý¡£Ïà½ÏÓÚ´«Í³Ïû·Ñ¼¶²úÆ·²ÉÓÃµÄ0.47DMDÐ¾Æ¬£¬0.78DMDÐ¾Æ¬µÄ·´ÉäÃæ»ýÔö´ó2.8±¶£¬´øÀ´ÁË4±¶¹âÍ¨Á¿µÄÌáÉý¡£¼«Ã×ÔÚÎÊ´ð»·½ÚÖÐÌ¹ÑÔ£¬ÕâÊÇÒ»´ÎÐÐÒµÉÙ¼ûµÄ³¢ÊÔ¡£
¾µÍ··½Ãæ£¬T10²ÉÓÃÈ«Á´Â·×ÔÖ÷ÑÐ·¢µÄÖ±¾¶´ï85mmÈ«»·ù4K´óÊ¦¾µÍ·£¬Ö§³Ö1.5±¶¹âÑ§±ä½¹ºÍ¹âÑ§ÒÆÖá¡£ÔÚ¹âÑ§Éè¼ÆÖÐ£¬¼«Ã×Í¨¹ý¸´ÔÓµÄ¹«Ê½ÍÆµ¼ÓëÈí¼þ¡¢½á¹¹Áª¶¯£¬È·±£ÔÚ²»Í¬ÒÆÖáÌõ¼þÏÂÈÔÄÜ±£³Ö¸ß½âÎö¶È£¬Í¬Ê±Í¨¹ýÈÈ²¹³¥´ëÊ©½â¾öÁË¸ßÁ÷Ã÷»úÆ÷ÔÚ¸ßÎÂ»·¾³ÏÂµÄÊ§½¹ÎÊÌâ¡£Í¬Ê±£¬T10»¹½â¾öÁË¸ßÁÁ¶ÈÏÂµÄÉ¢ÈÈÓë·À³¾ÄÑÌâ£¬ÈÃ¹âÂ·ÏµÍ³´«ÊäÐ§ÂÊ´ïµ½85%ÒÔÉÏ£¬ÄÜ¹»¸²¸Ç5000¡«10000Á÷Ã÷µÄÁÁ¶ÈÇø¼ä£¬¼¸ºõÊÇ´«Í³¼ÒÓÃÍ¶Ó°µÄÊý±¶¡£
¸ù¾Ý¹Ù·½Êý¾Ý£¬¼«Ã×T10±ê³Æ5000 CVIA¹ÛÓ°ÁÁ¶ÈÊÇÓÃ»§Êµ¼Ê¹ÛÓ°Ê±ÄÜ¸ÐÊÜµ½µÄÕæÊµÁÁ¶È£¬²¢·ÇÊµÑéÊÒ¼«ÏÞÖµ¡£¶øÆ·¼ø»áÏÖ³¡Õ¹Ê¾µÄ¼ì²â±¨¸æÏÔÊ¾£¬¼«Ã×T10µÄÊµ¼Ê²âÊÔÁÁ¶È¸ß´ï6487.3 CVIA¡£
½«¹¤³Ì¼¶¼¼ÊõÏÂ·Å¼ÒÓÃÁìÓòµÄ³¢ÊÔ£¬²»½öÈÃT10¾ß±¸ÁËÓ°Ôº¼¶»ÖÊ»ù´¡£¬Ò²Í¹ÏÔÁË¼«Ã×µÄ×ÔÑÐÄÜÁ¦¡£¼«Ã×¿Æ¼¼¸±×Ü²ÃÕÔêØ±íÊ¾£¬ÔÚÕû¸öÖÐ¹úÍ¶Ó°ÐÐÒµÖÐ£¬¼«Ã×ÊÇÉÙÊý¾ß±¸¾µÆ¬¡¢¹â»úºÍÕû»ú×ÔÑÐ×Ô²úÄÜÁ¦µÄ³§ÉÌ¡£
´Ó¹«°æµ½×ÔÑÐ °Ñ¶ÀÁ¢»ÖÊÐ¾Æ¬ÎÕÔÚÊÖÖÐ
³ýÁËÓ²¼þ¶ÑÁÏ£¬T10ÔÚ»ÖÊÐ¾Æ¬ºÍËã·¨ÉÏµÄ×ÔÑÐÄÜÁ¦Í¬ÑùÒýÈË¹Ø×¢¡£²»Í¬ÓÚÐÐÒµ¶àÊý³§ÉÌÒÀÀµTI¹«°æ·½°¸£¬¼«Ã×ÎªT10´îÔØÁË¶ÀÁ¢»ÖÊÐ¾Æ¬£¬ÅäºÏ×ÔÑÐËã·¨´øÀ´ÁË¼¸ÏîÖØÒªÍ»ÆÆ¡£Ê×ÏÈÊÇ²ÉÓÃÁË×ÔÑÐÕñ¾µ¿ØÖÆ·½°¸È¡´úTIÔÉúËã·¨£¬ÊµÏÖ¸ü¸ß¶¶¶¯Ð§ÂÊ£¬ÈÃ»ÃæÏ¸Äå¶ÈÏÔÖøÌáÉý¡£Æä´Î£¬¼«Ã×²ÉÓÃÁË¶¯Ì¬ºÚÎ»ÓÅ»¯¼¼Êõ£¬Ëã·¨Ö§³Ö¶àµµÎ»ÊÊÅä£¬ÄÜÓë°×Æ½ºâËã·¨ÊµÊ±Áª¶¯£¬±ÜÃâÁÁ¶ÈºÍÉ«²ÊÆ¯ÒÆ¡£¶øTI¹«°æ½öÄÜ¹Ì¶¨µ¥Ò»µçÁ÷Öµ£¬ÈÝÒ×³öÏÖÉÁË¸ºÍÆ«É«ÎÊÌâ¡£
¼«Ã×»¹³ä·Öµ÷ÓÃAI³¬·ÖÓë³¡¾°Ó³Éä¼¼Êõ£¬ÔÚÁ÷Ã½Ìå²¥·ÅÊ±£¬¼«Ã×T10ÄÜÍ¨¹ýAIÖØ½¨Ñ¹Ëõ»ÃæÏ¸½Ú£¬²¢»ùÓÚÔªÊý¾Ý¶¯Ì¬Æ¥ÅäÉ«ÓòÊµÏÖ¸ü¾«×¼µÄÉ«²Ê»¹Ô¡£¾Ý¼«Ã×Í¸Â¶£¬Ä¿Ç°ÔÚ¼ÒÓÃÍ¶Ó°ÁìÓò½öÓÐJVC¡¢°®ÆÕÉúºÍ¼«Ã×Èý¼Ò³§ÉÌ¾ß±¸´ËÀà×ÔÑÐÄÜÁ¦£¬ÕâÒ²Ô¤Ê¾×ÅT10µÄ»ÖÊ±íÏÖÒÑ¾Óë´«Í³µÄ¹ú¼Ê¸ß¶Ë³§ÉÌÕ¾ÔÚÁËÍ¬Ò»Ë®Æ½ÏßÉÏ¡£
ÊÇÊ±ºòÏòµçÓ°»ú½ø·¢ÁË
ÎªÊ²Ã´ÒªÍÆ³öT10Õâ¿îµçÓ°»ú£¿¼«Ã×¸ø³öµÄ´ð°¸ÊÇ³å»÷³¬¸ß¶ËÊÐ³¡²¢¡°ÖØ¹¹¼ÒÓÃÍ¶Ó°Æ·Àà¡±¡£¼«Ã×ÔÚÆ·¼ø»áÉÏÇ¿µ÷£¬T10²»½öÊÇÒ»Ì¨Í¶Ó°»ú£¬¸üÊÇ³ÐÔØ×Å¡°ÔÚ¼Ò¸´¿ÌÓ°Ôº¼¶ÌåÑé¡±µÄ¸ß¶ËÕ½ÂÔ¡£
Îª´Ë£¬¼«Ã×Óë¹úÄÚ¶¥¼âµÄÓ°ÊÓºóÆÚ»ùµØ¡°ìÚìÚºÍ¹â¡±´ï³ÉºÏ×÷¡£¸Ã»ú¹¹×Ô2022Äê´´Á¢ÒÔÀ´£¬ÒÑ¾²ÎÓëÁË¡¶ÌÆÌ½1900¡·¡¶ÄÄß¸Ö®Ä§Í¯ÄÖº£¡·¡¶ÎóÉ±3¡·¡¶½âÃÜ¡·µÈ´óÂôÓ°Æ¬µÄºóÆÚÖÆ×÷¡£Í¨¹ýÓë×¨Òµµ÷É«¼àÊÓÆ÷µÄ¶ÔÕÕ£¬T10ÔÚÉ«²Êµ÷Ð£ÉÏÄÜ×î´óÏÞ¶È»¹Ô´´×÷ÕßµÄÒâÍ¼£¬²¢ÍÆ³öHDR 10´óÊ¦É«×¼Ä£Ê½£¬Ö§³Ö¸ß´ï98.72% DCI-P3É«Óò¸²¸Ç¡£»¹ÓÐºÜÓÃ»§µ¼ÏòµÄÒ»µãÉè¼ÆÊÇ£¬ËüÔÊÐí·¢ÉÕÓÑµ¼ÈëLUTÎÄ¼þ£¬ÊµÏÖÕæÕý¸öÐÔ»¯µÄµ÷É«·ç¸ñ¡£
¶øËùÓÐÉÏÊöÕâÐ©¼¼Êõ¶¼ÏÔÊ¾×Å¼«Ã×T10²»Ö»ÊÇÂú×ã¼ÒÍ¥¹ÛÓ°ÐèÇóµÄÓ²¼þ£¬ËüÉõÖÁ¿ÉÒÔ³ÉÎªµçÓ°°®ºÃÕßºÍÊÓÆµ´´×÷ÕßµÄ×¨ÒµÉú²ú¹¤¾ß£¬ÕâÖÖ¿ç½çÊôÐÔ½øÒ»²½À¸ßÁË¡°µçÓ°»ú¡±ÔÚÏû·ÑÊÐ³¡ÖÐµÄ¼ÛÖµ¸ÐÓë×¨Òµ¸Ð¡£
´òÆÆ·ªÀé£º²»¾í²ÎÊý ÌåÑé¹²Ãù
¼«Ã×¶ÔT10µÄ¶¨Î»ÕýÊÇ½¨Á¢ÔÚÐÐÒµ´ó±³¾°Ö®ÉÏ¡£¸ù¾ÝOmdiaÊý¾Ý£¬2023ÄêÈ«Çò¼ÒÓÃÍ¶Ó°ÊÐ³¡³ö»õÁ¿ÔöËÙÃ÷ÏÔ·Å»º£¬ÖÐ¹úÊÐ³¡¸üÊÇ½øÈëÁË´æÁ¿¾ºÕù½×¶Î¡£IDCµÄ±¨¸æÒ²Ö¸³ö£¬2024ÄêÖÐ¹úÍ¶Ó°»úÊÐ³¡µÄÍ¬±ÈÔöËÙÒÑ²»×ã5%£¬ÓÃ»§ÐèÇó´Ó¡°ÓÐÃ»ÓÐ¡±×ªÏò¡°ºÃ²»ºÃ¡±¡£ÔÚÕâÑùµÄ»·¾³ÏÂ£¬µ¥´¿ÒÀ¿¿ÁÁ¶È¡¢·Ö±æÂÊµÈ²ÎÊýÒÑ¾ÎÞ·¨´ò¶¯ÓÃ»§¡£ÕÔêØÔÚÎÊ´ðÖÐÃ÷È·±íÊ¾£¬¡°µ¥´¿µÄ¼Û¸ñÕ½»ò²ÎÊýÄÚ¾í²¢·ÇÆÆ¾ÖÖ®µÀ¡±£¬¼«Ã×µÄºËÐÄ²ßÂÔÊÇ¼¼ÊõÉýÎ¬Óë³¡¾°¼ÛÖµÖØ¹¹¡£
Îª´Ë£¬¼«Ã×ÔÚÕ½ÂÔÉÏÌá³öÁËÈýÌõÆÆ¾ÖÂ·¾¶¡£
Ê×ÏÈÊÇ¼¼ÊõÏÂ³ÁÓëÌåÑéÆÕ»Ý£¬Ò²ÕýÊÇÉÏÎÄÌáµ½µÄ£¬¼«Ã×T10½«¹¤³Ì¼¶¼¼ÊõÆÕ¼°µ½¼ÒÓÃÊÐ³¡£¬ÈÃ¸ß¶ËÌåÑéÃÅ¼÷¸üµÍ¡£ÔÙÓÐ¾ÍÊÇ¡°³¡¾°»¯´´ÐÂ¡±£¬´òÔì²îÒì»¯¡£ÔÚ´æÁ¿ÊÐ³¡ÖÐ£¬½«¼ÒÓÃÍ¶Ó°µÄÄÜÁ¦´Ó¼ÒÍ¥Ó°ÔºÀ©Õ¹µ½ÓÎÏ·¡¢½ÌÓý¡¢ÒÕÊõÕ¹Ê¾¡£ÀýÈç£¬RS20ÏµÁÐÔøÓëÎ÷É½¾ÓºÏ×÷£¬½«Í¶Ó°±äÎª¼ÒÍ¥ÓÎÏ·ÓéÀÖÖÐÊà;¶øÓ°ÊÓ·¢ÉÕÓÑ¡¢ÊÓÌý´ïÈËÔò¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×Ô¼ºµÄ°®ºÃµ¼Èëµ÷É«LUT£¬ÊµÏÖ×Ô¼ºµÄ¹ÛÓ°·ç¸ñ;×îºó±ãÊÇÉúÌ¬¹²½¨Óë±ê×¼ÒýÁì£¬¼«Ã×ÖÂÁ¦ÓÚÓëIMAX¡¢¶Å±È¡¢SGSµÈÈ¨Íþ»ú¹¹ºÏ×÷£¬¹²Í¬¶¨Òå¸ß¶Ë¼ÒÓÃÓ°ÒôÌåÑé»ù×¼£¬ÍÆ¶¯ÐÐÒµ½¨Á¢¸üÍ³Ò»¡¢¸üÍ¸Ã÷µÄ»ÖÊÆÀ¼ÛÌåÏµ£¬´Ó¶ø¹²½¨Á¼ÐÔ½¡¿µµÄ¸ß¶ËÉúÌ¬¡£
ÕâÖÖÒÔÌåÑéÎªºËÐÄµÄ²ßÂÔ£¬Ä³ÖÖ³Ì¶ÈÉÏÒ²»ØÓ¦ÁËÕû¸öÐÐÒµµÄ·¢Õ¹À§¾³¡£
¸ß¶Ë»¯³ÉÐÐÒµ¹²Í¬Ñ¡Ôñ ¼«Ã×ÈÎÖØµÀÔ¶
ÔÚ¸ß¶ËÍ¶Ó°ÊÐ³¡£¬¼«Ã×ÃæÁÙµÄ¾ºÕùÕß°üÀ¨¹ú¼Ê³§ÉÌºÍ¹úÄÚÆ·ÅÆ¡£°®ÆÕÉú¡¢Ë÷Äá³¤ÆÚÔÚÓ°ÔºÓë¹¤³Ì»úÁìÓòÉî¸û£¬º£ÐÅVidda¡¢¼á¹û¡¢µ±±´¡¢·åÃ×µÈ¹úÄÚ³§ÉÌÔòÔÚ¼¤¹âµçÊÓºÍ³¬¶Ì½¹·½Ïò·¢Á¦¡£¶øËüÃÇÓë¼«Ã×ÓÐÒ»¸ö¹²Í¬µã¡ª¡ªÏò¸ß¶Ë½ø·¢¡£²»¹ý¼«Ã×Ñ¡ÔñÁËÒ»Ìõ²îÒì»¯µÀÂ·¡ª¡ªÒÔµçÓ°»úÇÐÈë¼ÒÍ¥³¡¾°£¬Ç¿µ÷»¹Ô´´×÷ÒâÍ¼Óë×¨Òµ±ê×¼¡£Ëæ×ÅÓÃ»§¶Ô»ÖÊ¡¢ÒôÐ§ºÍ³Á½þÌåÑéµÄÒªÇó²»¶ÏÌá¸ß£¬¸ß¶Ë»¯ÓÐÍû³ÉÎªÕû¸öÐÐÒµµÄ¹²Í¬Ç÷ÊÆ¡£
T10ÉíÉÏÄý¾Û×Å¼«Ã×¶ÔÓÚÏÖ½×¶ÎÖÁÎ´À´Ò»¸öÊ±ÆÚµÄÉî¶ÈË¼¿¼¡£Ãæ¶ÔÔöËÙ·Å»ºµÄ´æÁ¿ÊÐ³¡£¬¼«Ã×Ñ¡ÔñÁËÒÔ¸ß¶Ë»¯ºÍ×¨Òµ»¯ÆÆ¾Ö£¬ÓÃ¹¤³Ì¼¶Ð¾Æ¬¡¢¶ÀÁ¢»ÖÊÐ¾Æ¬¡¢×ÔÑÐËã·¨ÒÔ¼°¡°¶ÑÁÏ¡±£¬ÔÚ¼ÒÓÃµçÓ°»úÈüµÀÂäÏÂÁË×Ô¼ºµÄÒ»×Ó¡£»òÐíÔÚ²»Ô¶µÄÎ´À´£¬Ëæ×Å¹©Ó¦Á´µÄ³ÉÊìºÍ³É±¾µÄÏÂÌ½£¬µçÓ°»ú½«³ÉÎª¼ÒÓÃÍ¶Ó°µÄÆì½¢±ê×¼¡£½ìÊ±£¬¼«Ã×²»½öÊÇÕâÒ»ÈüµÀµÄÏÈÐÐÕß£¬Ò²½«³ÉÎªÆä×î´óµÄÊÜÒæÕß¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ¼«Ã×²¢Î´ÔÚ´Ë´ÎÆ·¼ø»áÉÏ¹«²¼T10µÄ¹úÐÐÊÛ¼Û£¬µ«¹Ù·½Í¸Â¶¸Ã²úÆ·ÔÚÅ·ÖÞÊÐ³¡µÄ¶¨¼ÛÎª3999Å·Ôª£¬²¢±íÊ¾¹úÄÚÊÛ¼Û½«¡°¸ü¾ß¾ºÕùÁ¦¡±¡£ÓÐÐÐÒµÃ½ÌåÍÆ²â£¬T10µÄ¹úÐÐÊÛ¼ÛÓÐÍû¿ØÖÆÔÚ20000ÔªÒÔÄÚ¡£¼«Ã×T10½«ÓÚ9ÔÂ26ÈÕÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬½ìÊ±×îÖÕ¶¨¼ÛÒ²½«½ÒÏþ£¬ÈÃÎÒÃÇÊÃÄ¿ÒÔ´ý¡£
